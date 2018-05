“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Todo hombre encontrará su Waterloo

algún día”: Wendell Phillips

Nestora Salgado, clavo ardiente para Meade

Asesores entrampan a JAMK con el caso de luchadora social

Policía comunitaria, ¿eje del nuevo modelo contra violencia?

Innovación de la educación una tarea prioritaria para AMLO

Consolidación del nuevo régimen pasará por universidades

Chiapas: oficial ruptura de PRI y PVEM; validan a Gleason

En franca disputa: Luis Videgaray Vs I. Guajardo Vs Meade

Seguramente Nestora Salgado nunca imaginó convertirse en vértice de discusiones de abogados, juristas, analistas, editorialistas y de la jauría política incrustada en el PRI, en el PAN, en el PRD, y satélites que los acompañan. Como tampoco el candidato sin partido se vio acusado penalmente frente a la Fiscalía guerrerense. Así encontramos a quienes ven con preocupación la retórica de José Antonio Meade al expresar, en el segundo debate de candidatos a la Presidencia, calificativos que vulneran los derechos humanos y violan el principio de inocencia, esencial en nuestro y en todos los sistemas jurídicos. Dicen de los señalamientos hechos: son más dañinos al Estado de Derecho que la presencia de Nestora en el Senado, pues el efecto es más generalizado y va en detrimento de las instituciones.

A partir de salir a la luz pública, se recordó, Nestora aún enfrenta un proceso penal por la presunta comisión de tres delitos: secuestro, homicidio consumado y homicidio en grado de tentativa. Fue absuelta en primera instancia y se afirma esto obedeció a que ella invocó tener la ciudadanía estadounidense y que no se le habían respetado sus derechos consulares. Por lo tanto, se considera solo fueron analizadas cuestiones de forma pero no de fondo. A ello se agrega utiliza para su defensa la ciudadanía norteamericana pero para lo electoral la conveniente es la mexicana. Los periodistas de Animal Político exhibieron documentos en donde se advierte Salgado fue absuelta por no existir pruebas en su contra. Por lo tanto, opinan, nadie, menos aún un candidato presidencial, puede afirmar: Nestora es secuestradora.

Integrantes del Consejo Nacional de la Abogacía recordaron la base de la liberación de Florence Cassez fue precisamente violentar su derecho humano a la presunción de inocencia. Por lo tanto, esperan el abogado de Meade no se convierta en copartícipe de una nueva absolución por violentar los derechos humanos de Pastora. Otros dicen: “no me imagino como decirle a un secuestrado, al hijo de un asesinado, a una violada: usted disculpe, pero es que resulta que su victimario o victimaria tiene otra nacionalidad y no llamamos al consulado y, por lo tanto, se va libre”. Salieron a la luz en los últimos días relatos, referencias de quienes se dijeron secuestrados, algunos negaron la solicitud de pagos a manera de “fianzas”, otros afirmaron torturas pero no mostraron signos de ella. Destacaron las “casas de justicia” en donde, afirman, convivían hombres, mujeres y menores de edad, entre ellos, niñas, revelando fueron atacadas sexualmente por parte de integrantes del “sistema de justicia” encabezado por Salgado. No hay ninguna referencia de la CNDH sobre estas afirmaciones y tampoco hubo denuncias.

Se presenta el reconocimiento de los pueblos indígenas a decidir su organización aplicando sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, de acuerdo a usos y costumbres; sin embargo, tal derecho no es absoluto, pues tal reconocimiento no implica su soberanía, sino el reconocimiento de derecho fundamental de los pueblos que lo componen para determinar su suerte, siempre que se preserve la unidad nacional y se respeten los derechos humanos. Esto es razón de la presencia de Nestora Salgado como mandamás de la policía comunitaria guerrerense, de ahí fuere el Tribunal Unitario quien dictaminara que el dinero solicitado a quienes fueron detenidos “era una especie de multa”.

La Salgado, según dictaminó en su momento la Suprema Corte, al igual de todos los mexicanos, solamente puede perder sus derechos políticos estando en prisión y ella se encuentra libre. El comunicado enviado por la CRAC.PC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria) en respuesta a las afirmaciones en contra de Nestora Salgado, señala: “hoy históricamente hemos sido testigos de cómo se profundiza la violencia contra la mujer y el sistema comunitario indígena, como se arraiga, y como se extiende al violentar y acusar impunemente el candidato a la Presidencia por el PRI, José Antonio Meade Kuribreña, en plena cadena nacional, en la transmisión en vivo del segundo debate presidencial 2018, a nuestra compañera de lucha Nestora Salgado García de “secuestradora”.

“No es la primera vez que una figura pública perteneciente a la élite que actualmente gobierna al pueblo mexicano dice algo semejante en contra de esta mujer de lucha. La semana pasada fue la propia titular de la Secretaría de la Mujer en el Estado de Guerrero, Mayra Gloribel Martínez Pineda, quien desde su celular particular compartió en redes el texto que literalmente decía contra Nestora Salgado: “Al llegar al senado, tendrá fuero constitucional, lo que le permitirá regresar a Estados Unidos y no será enjuiciada por los crímenes que ha cometido” y luego aconsejaba: “hazlo viral, re-envíalo por el bien de todos”.

“¿No ser enjuiciada? Estuvo más de dos años detenida en un reclusorio femenil de la Cuidad de México, recibiendo tortura diaria, acusada de los delitos de secuestro y homicidio, los cuales, se demostró, jamás cometió pues actuó basada en órdenes de aprehensión contra delincuentes y por eso quedó en libertad. En su momento, fue una presa política; al gobierno federal poco les importó que haya actuado con base en el artículo segundo constitucional, en la ley 701 del estado de Guerrero y en el convenio 169 de la OIT, que establece: la autonomía de los pueblos originarios para regirse por usos y costumbres, máxime si se trata de proteger a las comunidades de crímenes y delitos como los que cometían los supuestos secuestrados por Nestora. Inclusive un panel de la ONU determinó que la privación de la libertad de la Salgado fue ilegal y arbitraria, justamente porque sus acciones tenían fundamente jurídico en leyes nacionales e internacionales”.

Se preguntan: ¿Por qué es tan importante Nestora Salgado en el proyecto de AMLO? Hay quienes tienen como respuesta: porque el ejercicio realizado con las policías comunitarias será el modelo que impulsará para resolver el problema de la inseguridad. En este modelo, las policías se organizarán no conforme a criterios de profesionalización y honestidad, sino bajo la idea de empoderar al pueblo bueno para reeducar a los que se hayan desviado del buen camino; este modelo no es nuevo, ya fue empleado en Tabasco y Yucatán por Tomás Garrido Canabal y servirá para imponer grupos de choque a la manera de los camisas rojas o de los camisas negras.

Con tanta especulación, Jorge Ricardo García Villalobos, presidente del Consejo Nacional de la Abogacía, ofreció una conferencia de prensa en la cual sostuvo: “no simulemos que vamos a desaparecer la corrupción y quitar el fuero, hagamos desde un principio las cosas bien, no demos fuero a alguien cuestionado y no criminalicemos a las víctimas”. El ex fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, quien aseguró en entrevista radiofónica existen denuncias y juicios pendientes en contra de Nestora Salgado y dio cuenta de sus supuestas investigaciones del caso, estuvo en esa conferencia en donde se hizo un llamado al INE para que sean revisados los antecedentes de todos los candidatos negando la existencia de interés político en el asunto, haciendo hincapié en la prevalencia del Estado de Derecho, pese a que se esté llevando a cabo el proceso electoral.

“No estamos a favor de un candidato o de otro, simplemente ponemos los hechos sobre la mesa para que la sociedad conozca las consecuencia que puede haber en caso de que llegue una persona así al Senado, esto significa corrupción e impunidad”, puntualizaron.

Puede haber un millón o dos o tres o miles sobre la inocencia o culpabilidad de Nestora Salgado pero sólo hay una certeza: es hoy el elemento para golpear a AMLO, para seguir en la intentona de hacerlo perder simpatías, para poner a dudar a los electorales pero, quienes componen las cifras estadísticas actuales, parecen haber superado ya todas esas etapas y son sufragios garantizados, ni uno menos y quién sabe cuántos más.

INNOVAR EDUCACIÓN

El próximo cambio de régimen en México obliga a ser acompañado para su consolidación de un cambio de paradigma en la Educación Superior del país. La educación puede ser una escalera de progreso sólo si se mejora y perfecciona y se pone a la innovación en contacto con las necesidades de la sociedad. Las nuevas tendencias tecnológicas y sociales empujan a transformar el modelo educativo de las instituciones de educación superior en todas las entidades federativas, no sólo en las regiones de mayor desarrollo económico en el centro, occidente y norte de la nación.

Para poder formar a las nuevas generaciones del país, jóvenes y niños, a fin de prepararlos para afrontar su vida en condiciones ventajosas, y no únicamente empujarlos para la obtención de un grado universitario, un nuevo gobierno democrático, totalmente alejado de la cleptocracia que dilapido en los años recientes los recursos patrimoniales del país, esta obligado a impulsar plataformas formativas “híbridas y programas de capacitación y formación en el trabajo”.

México, por fortuna, ha desarrollado una ciudadanía crítica. Las autoridades federales y educativas están obligadas a impulsar la creación y transmisión del conocimiento, además de la defensa de la educación como herramienta que permita transformar la sociedad. Éstas son “tareas insustituibles de la universidad”, como bien se apuntó en el IV Encuentro de Rectores Universia 2018, efectuado esta semana en Salamanca, España, en donde se subrayó la necesidad, en toda Iberoamérica, de formar a los jóvenes para afrontar un mundo cambiante el cual demandará cada vez más nuevas habilidades y competencias.

Rectores y funcionarios universitarios de España, Portugal y América Latina, emitieron la llamada Declaración de Salamanca -un documento enfocado a potenciar el capital humano de las universidades, fomentar las alianzas y el trabajo en red de dichas instituciones, y contribuir a la transformación digital y gestión de su impacto en la sociedad –, en donde enfatizan el efecto de la revolución tecnológica en las aulas universitarias. Advierten que la incertidumbre es uno de los nuevos escenarios donde se desarrollará la universidad y la educación del Siglo XXI.

Más de 600 rectores de 26 países asistentes admitieron no saber qué tipos de empleos tendremos en una o dos décadas, pero destacaron la prioridad de formar a los jóvenes para afrontar un mundo cambiante que demandará cada vez más nuevas habilidades y competencias. Por ello, incluyeron como parte de las acciones a desarrollar en los próximos años, la necesidad de “flexibilizar y aplicar métodos educativos innovadores y repensar los procesos organizativos, administrativos y de sostenibilidad”. Asimismo, consideraron se deben impulsar plataformas “híbridas y programas de capacitación y formación en el trabajo”. Por ello pretenden fomentar los cursos y certificaciones con empresas, generar nuevas titulaciones relacionadas con las ciencias computacionales, la inteligencia artificial, la ciencia de datos y la tecnología.

Frente a un escenario con extraordinarios desafíos, se comprometieron a impulsar nuevas titulaciones, principalmente en los campos de las ciencias de la computación, la inteligencia artificial, la ciencia de datos y la tecnología, que permitan afrontar el llamado “posempleo”. Daniel Castanho, presidente de Anima Educación de Brasil, resaltó la necesidad de revisar los procesos de formación universitaria, donde los jóvenes “deben cursar toda una carrera para adquirir conocimientos que no siempre aplican”.

La Declaración de Salamanca subraya la necesidad de mantener la investigación como una de las señas de identidad de la universidad, pero con un esquema de apertura, colaboración y multidisciplinariedad que aún no se ha concretado. Destaca que en las universidades aún se reflejan las desigualdades sociales, pero “no pueden eliminarlas por sí solas, por lo que se necesita fortalecer las colaboraciones con los diferentes sectores, como las comunidades locales, la iniciativa privada, la clase política y las organizaciones no gubernamentales”.

“La Universidad está en un momento excepcional de cambio; las nuevas tecnologías, la digitalización y el progreso tecnológicos ya no son el futuro, son el presente de la educación y además representan una oportunidad ineludible para que avancemos en la consolidación del espacio iberoamericano del conocimiento”, señaló en ese foro el presidente de España, Mariano Rajoy.

Esta declaración, destacó a su vez Ana Botín, presidenta de Univesia y Banco Santander, configura las líneas de actuación de la colaboración para potenciar el capital humano de las universidades, fomentar las alianzas y contribuir a la transformación digital.

ANDANZAS CARIBEÑAS

Solamente las dos mujeres hasta ahora conocidas como contendientes por la alcaldía de Benito Juárez tienen el registro seguro y en orden. La Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Xalapa liquidó las aspiraciones de José Luis “Chanito” Toledo al negarle la posibilidad de ser candidato por los mismos motivos argumentados por el IEQROO y avalados por el TEQRRO. También sale de la contienda Mario Machuca de la otra alianza, de la del PRI con el Verde y Nueva Alianza. Estos partidos junto con el PAN-PRD y Movimiento Ciudadano tienen hasta el día de mañana para presentar candidatos, mismos que también deberán ser aprobados por el IEQROO una vez revisado a fondo cumplen con las reglamentaciones vigentes. No hay mucho para preguntar. El revés propinado tanto a Machuca como a “Chanito” le sumará votos a Mara Lezama, a no ser decidan, como ellos mismos promueven como alternativa para ganar, vender su respaldo tasando en pesos y centavos a sus seguidores y simpatizantes ya sea para apoyar a la multimillonaria familia de Gregorio Sánchez o a quienes los suplan.

Se cita en innumerables ocasiones y por dos motivos, el judicial y el electoral la doble nacionalidad de Nestora Salgado, candidata de Morena al senado. La candidata del PES a la alcaldía de Benito Juárez también tiene una doble nacionalidad, cubana y mexicana, también tiene antecedentes de investigaciones por presuntos delitos relacionados con tráfico de personas. Ambas en el terreno judicial declaradas inocentes, pero juzgadas moralmente por esas dobles nacionalidades todavía no aceptadas por la ciudadanía.

Ahora que, en el caso de Niurka Sáliva de Gregorio Sánchez se agrega el ingrediente de estar promoviéndose ventajosamente utilizando doble bandera: la del PES y la de Morena bajo el argumento de no haber cancelado la alianza a nivel nacional. Esa visión hace comprensible el rechazo ciudadano hacia su persona también en dos sentidos: en el de la nacionalidad y el de la utilización de la imagen de AMLO como si ignorara fue su cónyuge quien, en un afán de ayudar al mandatario estatal Carlos Manuel Joaquín González, para no ser receptor de la santa golpiza electoral seguramente brindada por el tabasqueño, hizo toda una escandalera para romper localmente con Morena y así llegar él o la doña a las boletas.

Por otra parte ya salió la nueva convocatoria para la manufactura de los uniformes escolares, es decir, la tercera temporada del thriller dedicado a la enseñanza. La primera temporada demostró cómo puede beneficiarse a una empresa intermediaria con más de 100 millones de pesos, no hacerle ninguna reclamación por la mala calidad y menos aún por el retraso en la entrega de lo solicitado y al mismo tiempo ser testigos de la simpleza para involucrar a familiares directos del gobernador quintanarroense en una gran tranza.

No conformes brindaron la segunda temporada lanzando una convocatoria a la cual respondieron 13 empresas, dos de ellas especializadas en el ramo pero, sorpresivamente ninguna dio el ancho, ni las locales ni las participantes desde el centro del país. Tomaron cuenta para negarles la entrada hasta la carencia de una cuenta de cheques porque no había forma de hacerles llegar recursos. Todo un drama para unos uniformes cuya calidad dejó mucho que desear. Según las jefas de familia solamente resistieron dos lavadas cuando ya habían perdido los escudos todos los colores, la tela empezó a desgarrar y hubo de darse a la tarea de ajustar tallas, la mayoría por no decir la totalidad estuvieron alteradas.

Llega con la rúbrica de Manuel Alamilla la tercera temporada, con otra convocatoria en la cual se licitan 222 mil 602 kits de uniformes escolares. Tienen hasta el 28 de este mes a las cuatro de la tarde para hacer llegar sus propuestas económicas acompañadas de muestras y el 7 de junio darán a conocer el fallo, el cual será firmado al día siguiente. Lo curioso es que el Oficial “Menor”, advierte pueden participar las mismas 13 empresas anteriormente rechazadas y sostuvo que de esa convocatoria hubo dos finalistas una local y otra foránea. Sólo falta la salomónica decisión y sean ambas ganadoras y vayan a las “michas”. ¿También en los “moches?

DE LOS PASILLOS

La orfandad del PRI y lo provocado contra Meade ya alcanzó a Luis Videgaray. Resulta ser existe un enfrentamiento brutal entre ambos porque de lejos el vicepresidente pretende dirigir la campaña y sus aportaciones han servido para seguir derrumbando al candidato sin partido, a quien antes fue su incondicional aliado. A Videgaray ningún poder le resulta suficiente. Ya probó nombrando a todos los del gabinete económico, influyendo en la postulación del candidato a la Presidencia, sacando de la jugada al tucán, al fundador y a su cocoroco hijo y ahora, en plena discusión del TLCAN, se brinca al titular de Economía, a Idelfonso Guajardo, y toma decisiones enviadas directamente a la Casa Blanca y de ahí rebotan a los oficialmente nombrados como negociadores. No contento, ofertó su respaldo al gobierno de DT en sus andanzas en contra de Venezuela, lo cual ha traído como consecuencia sean mucho más mal vistos los funcionarios con permanencia obligada en la tierra del vecino…

La ruptura de la coalición Todos por Chiapas, que conforman PRI, PVEM, PANAL, Chiapas Unidos y Mover a Chiapas, fue validada por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPCF) de esa entidad. El TEPJF ordenó, en la sentencia del expediente SUP-JRC-38/2018 y acumulados, deshacer la figura de coalición y conformar la de candidatura común. Los consejeros aprobaron el registro de dos candidaturas comunes en cumplimiento a esa sentencia: Roberto Albores Gleason es abanderado del PRI-PANAL Sin embargo, no validaron la propuesta de candidatura de Fernando Castellanos Cal y Mayor y dieron un plazo de 24 horas para la postulación de otro abanderado del PVEM-Chiapas Unido-Mover a Chiapas…

El lunes 4 de junio estallará su paro indefinido de labores la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Durante una asamblea en las instalaciones de la Sección 9 de la Ciudad de México, en donde participaron Enrique Enríquez, líder de la Sección 9; Pedro Gómez, de la Sección 7; Víctor Zavala, de la Sección 18; y Arcángel Ramirez, de la Sección 14, se acordó que en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, donde tienen mayor presencia accionarán con la “táctica de la sorpresa”.

Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com

Esperamos sus comentarios al correo: Lilia_arellano@yahoo.com;

Facebook.com/Liliaarellanooficial – Twitter @Lilia_Arellano1

Disfruta de los programas que tenemos para ti en nuestro canal oficial de Youtube.com/liliaarellano