“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Para el que teme todo se agita”: Sófocles

El rezago en la intención del voto rumbo a la próxima elección presidencial resentida en las filas del PRI garantiza no le alcance la compra del voto para obtener resultados electorales aceptables el próximo 1 de julio. La experiencia de las pasadas elecciones locales en el Estado de México y Coahuila, en donde a base de billetazos y compra del voto, entre otras mapacherías, le permitieron al grupo Atlacomulco y al clan Moreira conservar esas dos entidades, con la complicidad de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), no se repetirá pues las actuales condiciones políticas son diferentes y el presupuesto federal y los estatales no son inagotables, de hecho son ahora limitados, porque están cerrando las alforjas y borrando todas las evidencias de los masivos desvíos de dinero.

A estas alturas de la campaña, a los priístas en el gobierno federal y algunos estatales, al igual que mandatarios de Acción Nacional y perredistas en diversos estados, no les está quedando más que la opción de la compra del voto, pero esta acción se observa insuficiente para enfrentar el enojo de los ciudadanos ante la ineficiencia, la omisión, la violencia y la corrupción y la impunidad exhibida por autoridades de los tres niveles de gobierno y de todas las etiquetas partidistas.

Medios nacionales y locales dan cuenta, un día si y otro también, de las acciones de compra y coacción del voto. La organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP) reportó al menos mil 613 noticias donde se da cuenta de esos hechos y denunció conforme se acerca el día de la elección, se intensifica en diversos municipios –no en todos-, de al menos 25 entidades de la República, especialmente el Estado de México, Veracruz y la Ciudad de México, la entrega de despensas y tinacos, o el condicionamiento de la entrega de recursos de los programas sociales.

Sin embargo, estas acciones no les alcanzan a los priístas, panistas y perredistas, pues entidad por entidad cada gobernador enfrenta sus propios retos electorales, por lo cual es muy difícil coordinar acciones presupuestales de apoyo en efectivo a mandatarios amigos, y no se diga del envío de brigadas electorales de respaldo como la llamada “Fuerza mexiquense”.

También, indica, se ha evidenciado el terrorismo electoral, el cual consiste en mecanismos de intimidación, amenazas de balaceras, envío de animales muertos afuera de las casas de funcionarios de casilla o la recolección de credenciales de electores. De hecho, la violencia es un factor determinante en el actual proceso electoral y amenaza la democracia en México. Kofi Annan ex secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) destacó: “Decenas de políticos, candidatos, así como familiares de actores políticos han sido blanco de terrorismo y asesinados desde el comienzo de esta campaña. Sin control, la violencia plantea una seria amenaza a las instituciones democráticas y, sin duda, a la democracia misma”. Los elevados niveles de desigualdad económica y social se convierten en otro factor que afecta la credibilidad de la democracia, “lo que ha derivado que en la región, especialmente en México, haya desaliento por los procesos democráticos”.

De visita en México Kofi Annan impartió la conferencia Paz y Democracia, la cual se llevó a cabo en el INE, ahí resaltó: “existe la percepción de que la democracia no está dando resultados, lo que se refleja en niveles más bajos de participación electoral, decreciente membresía de los partidos políticos y la disminución en la confianza hacia los políticos y las instituciones”. Los sistemas políticos no se han adaptado al desarrollo económico, generando altos niveles de desigualdad social y “una creciente sensación de privación de derechos económicos…”.

TIANGUIS DE VOTOS

La compra del voto en diversas entidades del país se realiza principalmente con presupuesto federal, señala la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP) y explica: el gobierno federal, mediante el rubro de materiales y suministros, ejerció en el primer trimestre del año 87 mil 113 millones de pesos, 38 por ciento más que en igual periodo de 2017. Calificó de “sospechoso” el hecho de que en las delegaciones de las secretarías de Agricultura, Economía, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de Medio Ambiente, de Desarrollo Social, y de Turismo, así como de la Procuraduría General de la República, el presupuesto total ejercido sea 71 por ciento mayor.

El subsecretario de Desarrollo Social, quien tiene a su cargo la operación de los programas sociales, es Arturo Osornio, quien fue delegado del PRI en Oaxaca, y el coordinador de delegaciones de esa secretaría es Antonio Amaro, ex coordinador de delegados del PRI en el mismo estado, destacó ACFP, por lo cual no es extraño se hayan incrementado las partidas federales a esa entidad.

La Asociación denuncia la utilización con fines electorales de todos los programas sociales, federales y estatales, con reglas de operación o sin ellas. En Chiapas, por ejemplo, existen 46 programas, mientras en Veracruz 31, pero carecen de reglas de operación y padrones de beneficiarios. Y en Morelos existen 53, pero ninguno aparece en la cuenta pública local.

De abril a la fecha se han presentado 151 reportes de coacción del voto y uso de programa sociales a favor de algún candidato en 25 entidades y precisaron: 41 por ciento corresponden a la entrega de diferentes artículos, como despensas; 36% se refieren al condicionamiento para recibir los beneficios de un programa social, en particular Prospera, y 18 por ciento por la entrega de dinero en efectivo.

Esos reportes, precisa Alberto Serdán, coordinador de ACFP, refieren la participación de todos los partidos. Lo que se paga a la gente varía: en la Ciudad de México el precio va de 200 a 2 mil 500 pesos, y en el Estado de México llega hasta 5 mil pesos. Esto por supuesto no ayuda a superar la pobreza, además de ser actos ilegales e inmorales. Si a lo anterior le sumamos que muchos de esos recursos se quedan en los bolsillos de los denominados “operadores electorales”, la incidencia del billetazo a los electores disminuye todavía más.

AUN ASÍ NO LES ALCANZA

A pesar del enorme derroche de recursos federales destinados a la compra del voto en todas sus modalidades, no se han registrado movimientos en la intención del voto rumbo a las elecciones federales del próximo 1 de julio para la Presidencia de la República y la renovación del Congreso de la Unión. Simplemente, el dinero desviado del presupuesto federal a programas sociales para incidir en los comicios no les alcanza a pesar de las multimillonarias cifras utilizadas.

De acuerdo al análisis sobre estos rubros realizado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, en el primer trimestre de este año electoral, las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol), Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) elevaron el gasto presupuestal entre 53 y 58 por ciento de los programas sociales y direcciones operativas.

En Chipas, por ejemplo, entre enero y marzo de 2017, la delegación de Sagarpa tuvo un presupuesto de 31 millones de pesos, el cual al mismo periodo de 2018 creció a 203 millones de pesos, es decir, 553 por ciento más, mientras el programa de extensionismo rural que era de tan sólo 3 millones de pesos, ahora es de mil 425 millones.

“Prospera”, el cual atiende a unos 25 millones de personas, es uno de los programas más utilizados en periodo electoral, destaca ACFP. Junto con la dirección general de Participación Social, el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) y siete delegaciones de la Sedesol, contaron los primeros meses del año con muchos más recursos que en 2017, al pasar de 28 mil 895 millones de pesos a 35 mil 718 millones. Prospera pasó de 14 mil millones de pesos a 20 mil millones y el Imjuve de 26 millones a 146 millones en tan sólo tres meses.

Sobre las delegaciones de Sedesol con incrementos, destacó a Oaxaca: para los primeros meses de 2017 tuvo un presupuesto de 18.1 millones de pesos, y este año fue de 170 millones, 838% más; al del Estado de México, con 210 por ciento más, al llegar a 924 millones de pesos; la de Yucatán, 708 por ciento más, al pasar de 16 millones a 130 millones; la de Campeche, de 10 millones creció a 123 millones, mil 62% más; y la de Zacatecas aumentó 473%, paso de 17 millones a cien millones de pesos.

Respecto a unidades de la Sagarpa, se dio un aumento presupuestal entre enero y marzo de 548 por ciento. No obstante, los mayores incrementos fueron en la Dirección General de Cambio Climático en el sector agrupecuario, donde pasó de 7.9 millones de pesos a 2 mil 337 millones, es decir, 29 mil 482 por ciento más. Asimismo, en la Dirección General de Fibras Naturales y Biocombustibles, en 2017 apenas contó con 6.3 millones de pesos, pero este año llegó a 754 millones, lo que significa 11 mil 799 por ciento más.

En cuanto a la Sedatu, en 10 rubros el aumento presupuestal en el primer trimestre fue de 127% en promedio. Aunque en la Coordinación General de Modernización y Vinculación Registral y Catastral el incremento fue de 3 mil 721 por ciento, al pasar de 3.6 millones de pesos a 137.7 millones; la Dirección General de Comunicación Social pasó de 54.4 millones de pesos a 138 millones, 153 por ciento más; y la Dirección General de Organización Social y Vivienda Rural, creció de 32 millones de pesos a 75 millones de pesos, es decir, 130% más.

EDOMEX: PRI RUMBO A SU PEOR DERROTA

A partir del primer minuto del jueves pasado, iniciaron las campañas para la elección de ayuntamientos y para la integración del Congreso local (45 curules) en la mayoría de los 125 municipios del Estado de México. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) enfrenta un escenario sumamente adverso, el cual lo pone en la ruta de registrar su peor derrota electoral en la historia de esa entidad. De perder los priistas la mayoría del Congreso, Alfredito del Mazo sería el primer gobernador mexiquense en tener una legislatura bajo control opositor.

Morena ha crecido en los años recientes, de hecho en la última elección por la gubernatura, estuvo a punto de derrotar al PRI, lo cual no ocurrió por la determinante intervención del presidente Enrique Peña Nieto, quien hizo un abusivo uso del presupuesto federal para apoyar a su primo, Alfredito del Mazo, y la complicidad de los magistrados del TEPJF. Además, el Revolucionario Institucional sufre un severo desgaste derivado de la falta de resultados presentados por el propio mandatario mexiquense.

Por si fuera poco, el PRI competirá sin aliados, lo cual no ocurría desde hacia 20 años. Sus satélites, PVEM y PANAL decidieron postular candidatos propios. En 119 municipios y en 44 de los 5 distritos, PAN-PRD-MC hicieron coalición parcial. Morena-PT-PES van coaligados en 114 municipios y 44 distritos. En el resto, cada partido postula por su cuenta. El partido Vía Radical, de registro local, participará por primera vez, con candidatos en 11 municipios y 44 distritos.

En los comicios locales de 2015, el PRI ganó 80 de los 125 municipios; el PRD, 18; el PAN, 18; el PT y el PES, dos cada uno, y Movimiento Ciudadano y Morena, uno, respectivamente. Y en la elección de gobernador del año pasado, Morena se impuso al PRI en más de 40 municipios. Los votos captados por separado por PRD y PAN superaron a los priístas en más de 30 demarcaciones.

Los priistas conservan hegemonía en el norte y sur de la entidad, pero están en riesgo en el Valle de México, donde se ubican los municipios más poblados. El PRI podría perder Ecatepec, Atizapán, Cuautitlán y Coacalco. Espera dar la pelea en Tlalnepantla, Naucalpan y Valle de Chalco. Señala tener ventaja en Ixtapaluca y Chimalhuacán. La coalición por el Estado de México al Frente (PAN-PRD-MC) es favorita en Nezahualcóyotl, Tultepec y Huixquilucan. Morena va a la cabeza en Texcoco.

La elección en el Estado de México presenta particularidades: por primera vez, la ley obliga a partidos y coaliciones a postular al mismo número de hombres y de mujeres, y se instituye la reelección, por lo que 37 alcaldes buscarán ser ratificados el primero de julio. Para la elección de diputados hay una nueva demarcación. Los distritos se reconfiguraron para equilibrarlos. Se redujeron distritos en zonas rurales y aumentaron en áreas urbanas. La nueva conformación influirá sin duda en los resultados. En las zonas urbanas Morena ha crecido y el PRI retrocede.

Respaldado por la coalición PRD-PAN-MC, el perredista Juan Hugo de la Rosa intentará reelegirse al frente de la administración municipal de Nezahualcóyotl; en Chimalhuacán, el antorchista Jesús Tolentino Román Bojórquez intenta ser presidente municipal por tercera ocasión, respaldado por la coalición PRI-PVEM-PANAL; En Ixtapaluca, Maricela Serrano Hernández, una de las dirigentes de Antorcha Popular, intentará gobernar por segunda ocasión.

ANDANZAS CARIBEÑAS

En Quintana Roo existe todo un caos político-electoral. La negativa al registro de dos candidatos postulados por el mismo número de alianzas conformadas por las principales fuerzas políticas: PRI, PAN, PRD, ha provocado gran incertidumbre sobre el resultado de las elecciones y por obvias razones se tendrá un registro de abstencionistas nunca antes visto y, eso, en el mejor de los casos.

José Luis Toledo “Chanito” como ya se sabe, no aparecerá en las boletas y se espera el nombramiento del candidato sustituto quien enfrentará una desigual contienda al contar con muy pocos días para hacer campaña. En el caso de Mario Machuca el PRI tiene dos caminos: mantener su impugnación y perder tiempo verdaderamente precioso o decidir el cambio, lo cual le resulta igualmente riesgoso.

Detrás de estos movimientos se visualiza claramente una mano negra. Desde el IEQROO empezaron a ganar tiempo al no rechazar, apenas recibida la documentación de los candidatos de inmediato, notificar a los partidos no se cumplía con los requisitos marcados por la ley. Dejaron transcurrir días y después el TQROO entró en acción y si bien los postulantes tienen gran responsabilidad y no dudaron en convertir a sus abanderados en delincuentes electorales, las autoridades no actuaron debidamente.

Porque por otro lado aparece fuera del tiempo marcado para el registro de nuevos partidos, la autorización para iniciar operaciones dos organizaciones: Movimiento Auténtico Social y Confianza en Quintana Roo, ambos etiquetados desde el inicio de su formación con el apellido Joaquín,. Se ve no existe una sola casualidad en los movimientos político-electorales registrados, hay causalidades y una de ellas es mantener el poder, lograr mayoría en las curules el próximo año, cuando se lleven a cabo las elecciones y se designe el nuevo Congreso local y a partir de esa base, considerar la posibilidad del blindaje y garantizar el camino del próximo mandatario estatal.

A estos propósitos se dedica tiempo y dinero, de ahí la ingobernabilidad y la inseguridad reinante en la entidad.

DE LOS PASILLOS

En el último año, el robo de vehículos se incrementó 19.8 por ciento, denunció la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). De mayo de 2017 a abril pasado fueron robados 91 mil 535 autos asegurados. El Estado de México y Jalisco Acapararon 38 mil 348 casos, lo cual representa 41 por ciento del total. En Puebla este registro se movió de 3 mil 14 unidades robadas a 5 mil 117, es decir, un alza de 70 por ciento. Le siguieron Tamaulipas con 62 por ciento y Tabasco con 40 por ciento. Respecto a los municipios, los de mayor número de casos fueron: Ecatepec, en el Estado de México, con 7 mil 112; Guadalajara, Jalisco, 6 mil 330; y Tlalnepantla, Edomex, con 3 mil 167…

El Banco de México confirmó son cinco los ciberataques, hasta ahora, a participantes del sistema financiero. Cuatro de ellos se efectuaron entre el 17, 24 y 26 de abril. El más reciente se completó el 8 de mayo. Y, un solo día, el martes 24 de abril, los atacantes violaron dos veces la conexión al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). Según el reporte de Banxico, “todos los ataques se presentaron en los aplicativos que usan los participantes afectados para preparar las órdenes de transferencia y conectarse al SPEI”, lo cual significa un deslinde de estos casos. En total, suman 48 los participantes del sector financiero que han migrado sus operaciones a un sistema alterno de conexión SPEI, por cuestiones de seguridad. Esto es lo que ha provocado la lentitud de algunas órdenes de transferencias y pagó, según la autoridad.

