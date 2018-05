“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Todos miden su éxito por el fracaso de los demás”: Iván Ilich

Ni una pluma perdió el gallo

Fallida estrategia empresarial de ataques mediáticos

Esperan triunfo de López Obrador de al menos 2 a 1

Nestora, Napoleón, CNTE, “populismo”, no alcanzan

Repudio a EPN impulsa sufragio hacia el tabasqueño

Roo: entre alfileres tregua pactada con los taxistas

Invalidarán registro de tenedores de doble nacionalidad

Sabedores de la imposibilidad de remontar la ventaja obtenida por el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, la cual viene a reconfirmarse en la última encuesta presentada por un periódico de circulación en la capital del país y con abierto sello de derecha, los priistas están dispuestos a poner toda la carne al asador y de ahí emprendieran una estrategia por demás inútil, cínica, deleznable. Hicieron declaraciones y hasta publicaron desplegados una serie de empresarios cuyas características se centran en el trato brindado a sus trabajadores. Ninguno de los escogidos para lanzar advertencias sobre el populismo ha sido considerado como empresario socialmente responsable.

El gran cinismo se refleja en las declaraciones de Germán Larrea, como si en su haber no existiera la contaminación de ríos perfectamente demostrada por la cual incluso ha pagado multas mínimas y ridículas ante los daños provocados. Se olvida de los fatales accidentes en sus minas y de la serie de argumentos expuestos en contra de Napoleón Gómez Urrutia al manifestar una posición opuesta a los deseos de seguir amansando fortuna de este “empresario”, quien niega haber sido beneficiario de sus tratos con el gobierno en turno, trátese de quien se trate. No ha sido capaz ni de pagar las indemnizaciones y los compromisos contraídos con las viudas de los mineros de Pasta de Conchos, por ejemplo.

Cabe resaltar que la fortuna de Germán Larrea Mota Velasco, el segundo personaje más rico del país según la revista Forbes, con 17 mil 300 millones de dólares, la heredó de su padre, Jorge Larrea Ortega, quien la amasó gracias a la privatización del sector minero. En 1990 el gobierno de Carlos Salinas de Gortari vendió al empresario la paraestatal Minera de Cananea, con la cual se convirtió en el dueño del 90 por ciento de la producción nacional de cobre, además de tener las cuatro fundiciones en operación, y el 6 por ciento de la internacional. Actualmente, Grupo México, además de las minas, tiene prácticamente un monopolio sobre el transporte ferroviario mexicano –en asociación con Inbursa, de Slim- y controla empresas constructoras, energéticas y concesiones de autopistas.

Ni que decir de quienes vieron llegar en cascada miles de millones de pesos extraídos del presupuesto de Sedesol dizque para “abatir la pobreza”. La compra de alimentos o por lo menos eso aseguraron, estaría a cargo de los de Herdez, de la Nestle, las cuales se recordará dejaron de ser nacionales. Otros inconformes como los de Vasconia, los fabricantes de cucharones, sartenes, vajillas, también decidieron sumarse al ordenamiento surgido en Los Pinos porque tienen algunas condonaciones importantes de multas por falta de pago de impuestos en tiempo. Vallina Lagüera, del Grupo Chihuahua, anda en esas mismas líneas y la organización Mexicanos Primero, liderada por Claudio X. González, es receptora, como muchas otras, de dinero proveniente del gobierno federal para apoyar “diferentes causas”.

Antes de lanzarse contra el tabasqueño los empresarios proyectaron una exigencia para ponerle un alto a la delincuencia. Sin embargo, tal fue puesta al aire, para ver quién cachaba la responsabilidad. No fueron capaces de ponerle nombre, de exigir a Peña Nieto y a su gabinete de seguridad cumpla con su obligación, tampoco señalaron el inicio de la situación prevaleciente, mismo que tuvo lugar en los mandatos de Fox y de Calderón. Nada se dice para no afectar sus intereses, aunque las quejas surjan precisamente por los asaltos a sus trailers, a los vagones de ferrocarril, a sus instalaciones. Se van por lo bajito en este terreno porque así cuentan con armas para seguir negociando pagar menos impuestos y lograr condonaciones cada vez más voluminosas.

Como puede verse, quienes llaman a “meditar el voto” y dejan amenazas entre líneas para sus trabajadores, olvidan la explotación de la cual los hacen objeto. La utilización de pagadoras, los sueldos mínimos rebasados apenas sí por un par de pesos con el fin de no tener la carga tributaria completa, la pérdida de prestaciones, la cancelación de vales de despensa, su desapego sobre la problemática enfrentada con relación a la vivienda, al transporte, a las debidas atenciones de salud personal y familiar y, por supuesto, nada saben ni conocen sobre la escolaridad de sus hijos. Nadie más alejado de la clase trabajadora que los empresarios enlistados en estos llamados.

El tiempo se acaba y los dardos de poderosos grupos empresariales contra Andrés Manuel López Obrador se agotan y no le afectan, pero insisten. Nestora Salgado, Napoleón Gómez Urrutia, la CNTE, la defensa de la reforma educativa y “el petate del muerto” del “populismo”, son proyectiles usados que no han causado el daño esperado por los “cuartos de guerra” de José Antonio Meade y Ricardo Anaya. Se unieron también a esta fallida estrategia Coca Cola Femsa y Grupo Coppel, quienes emitieron mensajes en los cuales piden a sus colaboradores razonar su voto ya que podrían venir tiempos difíciles, como en los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo. Pero la intención del voto no varía y sigue favoreciendo ampliamente al político tabasqueño con más de 26 puntos porcentuales sobre sus adversarios, según los últimos sondeos.

A lo largo de su trayectoria como líder opositor y candidato presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador se ha confrontado con algunos poderosos capitanes del sector empresarial. Tal vez el más frontal recientemente fue cuando planteó la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), lo cual provocó una airada respuesta de los empresarios más poderosos del país, aglutinados en el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Negocios. Carlos Slim, el hombre más rico del país, salió públicamente a defender sus intereses en la construcción de la nueva terminal aérea. Luego de un violento estira y afloja, en donde AMLO insistió en revisar a fondo los contratos multimillonarios otorgados para la construcción del NAIM, su propuesta de concesionarlo a los inversionistas involucrados calmó las aguas en esta tormenta.

Además, suavizó su “retórica dura” en materia económica, la cual utilizaban sus adversarios en campañas anteriores para “predecir que su presidencia sería caótica”. Sin embargo, ahora son los críticos del pasado quienes le otorgan la razón en muchos de los renglones marcados para ser revisados a fondo relacionados con las supuestas licitaciones. Adelantado surge la opinión de la titular de la Función Pública, Arely Gómez, quien asegura no hay ningún irregularidad en las licitaciones ni en la aplicación de presupuestos. Los de la ASF siguen sin opinar lo mismo y encontrando severas y cuantiosas diferencias.

Estos grupos empresariales, con su actitud y sus acciones, ensucian el proceso electoral y anticipan tensiones y problemas de gobernabilidad al arrancar el nuevo gobierno. Están, simple y sencillamente, violando la legislación electoral, pues las sociedades mercantiles no son sujetos de acción comicial. Su intención de causar temor entre el electorado ante el seguro triunfo en las urnas de López Obrador, a quien se le acusa de “populista”, regresivo y peligroso para la estabilidad económica, encaja totalmente en la imagen que intentan impulsar desde los cuarteles de campaña de los abanderados de las coaliciones encabezadas por el PRI y el PAN, al igual que se hizo a través de la campaña negra contra el tabasqueño y sus aliados empresariales en el 2006. Pero ahora las circunstancias son totalmente diferentes.

Desde los últimos sexenios, esos poderosos grupos empresariales están convertidos en un factor político decisivo en la conformación de las instituciones públicas, particularmente los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero con gran influencia también en el Judicial, como ya se ha visto. Su dinámico activismo representa uno de los más grandes vicios de la vida republicana en México y, en los hechos, constituye una de las modalidades más flagrantes de la corrupción en el país.

Los empresarios, en su calidad de ciudadanos, son libres de expresar sin condiciones sus preferencias políticas y electorales, y si así lo quieren hacer campaña por el candidato de su elección. Pero va contra la legislación electoral vigente en el país utilizar sus puestos directivos en sus grupos empresariales para hacer propaganda electoral entre sus empleados y subordinados. Esta conducta es similar a las peores prácticas del voto corporativo que por décadas, sobre todo a finales del siglo pasado, impusieron a sus afiliados los sindicatos y centrales campesinas oficialistas en apoyo del viejo priismo. Ahora bien, si los empresarios pretenden dar lecciones de civilidad política a sus empleados, deben hacerlo con absoluto respeto a las leyes electorales vigentes y actuar, sobre todo, a título personal.

No se han detenido en intentar mezclar a todos los empresarios del país en el señalamiento hecho por el tabasqueño sobre la corrupción existente en sus operaciones, de ahí surgieran comentarios en las redes de quienes desde hace décadas cuentan con empresas, son egresados universitarios y han luchado por incrementar sus capitales por la ruta correcta. Algunos se han sentido dañados por las expresiones de AMLO cuando éstas van dirigidas directamente a un grupúsculo de grandes y multimillonarios hombres de negocios cuyas operaciones desde siempre se han hecho al amparo del poder. En ningún momento se ha hecho referencia a pequeños, medianos e inclusive a empresarios a punto de dar el gran salto al mantener un comercio hacia el extranjero con cifras en dólares y euros cada vez más interesantes.

ESPERAN UN ROTUNDO TRIUNFO DE AMLO

Tan ha resultado errática, fallida, la estrategia de los desesperados de siempre que los últimos sondeos ubican a AMLO con 52% de la intención del voto; Ricardo Anaya se rezaga con 26%; y José Antonio Meade tiene únicamente 19%. “El Bronco” no tiene nada que hacer con 3%, según la encuesta del diario “Reforma” publicada este miércoles. Contribuye a ello el crecimiento de la inseguridad, la incontrolable violencia, los escándalos de corrupción de los integrantes del gabinete de Enrique Peña Nieto, un repudio a las políticas de la actual gestión federal y de las panistas de Felipe Calderón y Vicente Fox.

El repudio a Peña Nieto y a su partido, el PRI, es altísimo, de 7 de cada 10 mexicanos. Asocian al PRI con la corrupción, a la gestión de Peña Nieto como “el peor gobierno” y al mexiquense lo hermanan con la impunidad. Ni Ricardo Anaya ni José Antonio Meade despuntan en los sondeos sobre intención del voto por una simple razón, son candidatos asociados con el modelo económico actual, y la corrupción e impunidad prevaleciente.

AMLO ha logrado capitalizar el hartazgo por la inseguridad y la corrupción, coinciden todos los estudios realizados sobre el actual proceso electoral federal. Enfrente se encuentra el sexenio más violento de la historia de México. Cifras oficiales confirman más de 102 mil víctimas de asesinato en los primeros cinco años y tres meses de gobierno, una tasa superior a los 20.5 por cada cien mil habitantes. Aunque los datos reales son más trágicos.

En la memoria colectiva están los sonados casos de corrupción de la actual administración federal: Odebrecht, OHL, Paso Exprés, César Duarte, Javier Duarte, Roberto Borge, la Estafa Maestra, entre otros, los cuales permanecen totalmente impunes. La percepción de la corrupción se duplicó este sexenio. México cayó del lugar 60 al 135 en el Índice Internacional de corrupción entre 2005 y 2017.

La marcha de la economía es también una preocupación constante entre el electorado: el crecimiento anual del PIB se mantuvo en 2% -la mitad de hace seis y 12 años-. Nueve de cada 10 mexicanos opinan que la economía estuvo “igual o peor” durante el sexenio de Peña Nieto. El año pasado, la inflación, detonada por el “gasolinazo” promovido por Meade Kuribreña, rozó 7%, contra 4% en los ejercicios electorales previos. En el último año, la evolución de los salarios reales fue negativa, los créditos al consumo e inmobiliarios se estancaron, la confianza de los consumidores está 10 puntos más baja que en 2012. Los estudios de calificadoras internacionales coinciden: se registró “un crecimiento modesto, producción de petróleo a la baja, inflación elevada, altas tasas de interés, condiciones para acceder al crédito al consumo cada vez más exigentes, restricciones al gasto fiscal, decrecimiento del salario real”.

Preocupa también a los electores y a los inversionistas la fallida, hasta el momento, renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y el deterioro de la relación bilateral con Estados Unidos en el mandato de Donald Trump. Ocho de cada 10 mexicanos consideran que Peña Nieto no lleva bien la relación con Estados Unidos y consideran que ésta se encuentra en un estado ”malo”. Los electores creen que AMLO sería el presidente que mejor defendería a México frente a Trump.

Con esta radiografía ya se ve porque está donde está “ya saben quien…”

ANDANZAS CARIBEÑAS

En tregua se mantiene el conflicto de los taxistas en Quintana Roo. Una tregua a la cual llegaron una vez terminó su reunión con el mandatario estatal, Carlos Manuel Joaquín González. Ahora bien, la situación está latente y si bien ofreció el gobernador no publicar la ley nada se dijo sobre derogarla. Bien puede iniciarse el comentario sobre la base de limpiar la casa antes de hacer cualquier movimiento y eso no se hizo, no se ha hecho.

No iniciaron marcando una reglamentación cuyo incumplimiento llevara a sanciones fuertes, del tipo que pone en riesgo la concesión. Bien pudieron exigir uniformes, identificación a la vista, con tarjetón colgando, marcar rutas para los modelos de autos, exigir el buen estado de las unidades, obligar a la capacitación y a la enseñanza del idioma ingles como prestación sindical. Nada de esto se hizo antes de iniciar con la presentación de una ley alejada de los principios, de las bases, sin los estudios completos realizados por expertos en movilidad.

Si nos atenemos a esos spots de campaña de candidatos a la jefatura de gobierno de la capital del país, tenemos la atención y la importancia que le dan a la movilidad y la serie de estudios y planeaciones que conlleva. Nada de eso aparece en la Ley recientemente aprobada por los curuleros. Señalan entre sus beneficios la mejoría en el control sobre el transporte público y no se encuentra este control si las plataformas como UBER mantienen en secrecía y para su conocimiento el nombre de los conductores de los vehículos, las placas y a toda la información referente.

Dicen dificulta la utilización por parte de delincuentes. Se ha denunciado en reiteradas ocasiones la circulación de los vándalos en los taxis, ¿sería UBER la excepción cuando no solicitan a quienes se inscriben una carta o la documentación oficial en donde se asegure no cuentan con antecedentes delictivos? Dicen ofrece alternativas de transporte para evitar monopolios, cuando nada se ha hecho por quitarles a los ex gobernadores el mini-monopolio creado con la adjudicación de cientos de placas. ¿No deberían comenzar por evitar el existente en manos de los poderosos?

Otro renglón señala la regulación de concesiones para evitar concentraciones, es decir, ¿seguirán las concesiones y cuál será el precio o el interés de tenerlas si sin ellas puede prestarse el servicio inscribiéndose en las plataformas? Indiscutiblemente, la competencia hace la diferencia, siempre y cuando el piso sea parejo, lo cual no es así al no pagar los de las plataformas por la recoja de pasajeros en el aeropuerto, cuando los taxistas pagan renta por el espacio de sus puestos de venta de boletos, estacionamiento, circulación.

Marcan como requisito para los uberianos que sus vehículos no tengan más de 4 años de antigüedad y que cuenten con GPS, o sea, las condiciones no importan, como si ese tiempo fuese garantía de encontrarlas en magnifico estado. El GPS prevé la llegada de trabajadores del volante de otras entidades y sea usado para que no se pierdan y traigan dando vueltas a los pasajeros. Los puntos reales e importantes sobre movilidad no existen, sigue siendo este un lugar en donde el vehículo es antes que el peatón, no se marcan ni se toman medidas para evitar las aglomeraciones vehiculares en las principales avenidas, situación que se vive diariamente y a todas horas del día. Tampoco semaforización ni vigilancia de la autoridad de tránsito y mucho menos se enlistan las responsabilidades del municipio y las del estado.

Ahora que a lo anterior se agrega el hecho indiscutible de las molestias causadas por el movimiento realizado por los taxistas, sin embargo esto dejo claramente establecida la necesidad de presionar al gobierno para que reaccione, de no haber realizado su marcha serian estos los momentos y las horas en las cuales el gobernador todavía no los recibiría. El dialogo sostenido la tarde-noche de ayer debió darse desde hace mucho tiempo y no dejar que las aguas rebasaran su nivel, el asunto no está aún finiquitado ni resuelto. En charlas anteriores, don Carlos Manuel Joaquín preguntó a los taxistas si estarían de acuerdo en que les entregara a los de UBER mil concesiones.

No esperaron la respuesta y sacaron la ley a tontas y a locas porque tiene renglones para inconformarse, inclusive, ante la Suprema Corte de Justicia por no haber realizado los estudios suficientes para su realización y por las afectaciones severas a terceros, entre otros. Aparece como solución rentarles 3 mil placas a los uberianos para su operación, lo cual no causa ningún perjuicio a los trabajadores del volante, no se afecta su patrimonio y permite trabajen los de las plataformas con un registro en manos del gobierno.

Dentro de dos semanas habrá otra reunión con el mandatario estatal, en tanto no se publicará la mencionada ley. Existen alternativas para realmente beneficiar a los ciudadanos con la prestación de un buen servicio que no se signifique por ser combustible en una zona de alto riesgo y de inseguridad como lo es en el presente Cancún. Si realmente atienden y cumplen no publicando tan burda, absurda y contradictoria ley, ojalá se haga lo mismo con la de Asentamientos Humanos, de la cual le hablaremos mañana, a no ser que antes se presente otra magna manifestación de ambientalistas y ciudadanos ciertos de los graves daños de poner en marcha lo aprobado.

DE LOS PASILLOS

Felipe Calderón hizo un berrinche de esos con los cuales justifica tomarse más tragos que los de costumbre. Se supo Ricardo Anaya afirmó se pasaron a sus filas quienes apoyaban a doña Margarita, a su señora, a la compañera de los días y algunas noches. Ante tal afirmación, el ex titular del Ejecutivo se lanzó sobre el “exchico maravilla” con severas y fuertes críticas recibiendo como respuesta un mensaje directo: “no me interesa subirme a un ring con este señor quien además nunca se sabe…”…

Lo inexplicable a estas alturas es permita EPN a Luis Videgaray encargarse de la transición. Ya los operadores del vicepresidente han buscado acercamiento con los del PAN-PRD-MC pero también con Morena y más específicamente con AMLO… Esta nueva encomiendo ya comenzó a dar algunos frutos al saberse de los conflictos entre Castañeda y Anaya. El candidato panista carece de interés de tratar con Videgaray, don Jorge insiste en que es el camino por el cual debe transitar por aquello de serle ofrecido algún arreglo… Videgaray, donde se para, como Atila, hasta el pasto deja de crecer…

Un gran descubrimiento hicieron Luis Carlos Ugalde, otrora mandamás en el enterrado IFE, y doña Amparo Casar, presidente de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, al detectar dinero ilegal en las campañas. A decir del ex de la autoridad electoral, por cada peso reportado como gasto ejercido por los candidatos existen 15 manejados en lo oscurito y es así que surge todo un tarifario de compra de votos de acuerdo a las entidades y a sus respectivos padrones electorales. Seguir consiguiendo votos manipulando el hambre es lo de hoy, lo ejecutado para hablar de una democracia inexistente y cuyo nombre sale muy, pero muy caro…

Ya se verá si detienen a doña Karime Macías. Después de ser alertada sobre su localización mal estaría si permanece en el mismo sitio. ¿Fue un pronto del gobernador veracruzano Miguel Ángel Yunes o ya la tiene detenida o para variar es otro montaje, una farsa más que tiene por utilidad impulsar la candidatura de su vástago para sucederlo?… Podemos escoger, al final solamente una parte de la verdad será revelada… También está en veremos lo de aceptar la doble nacionalidad de algunos candidatos, entre ellos se encuentra Niurka Sáliva de Gregorio Sánchez. A decir de Lorenzo Córdoba no pueden participar quienes tengan esta condición, sin embargo, el caso de Nestora tendrá que revisarse a fondo sin que esto cause antecedente para ser utilizado jurídicamente ya que mientras la aspirante a alcaldesa de Cancún nació en Cuba, la comandante nació en México. Ahora que, si se autoriza a Niurka deberá permitirse a los sacerdotes ser votados porque ya no resultará válido argumentar obedecen a intereses del Estado Vaticano. ¿O no?…

Una “ola de desapariciones forzadas” se presenta en Nuevo Laredo, Tamaulipas y sus alrededores, en las cuales existen “fuertes indicios que habrían sido cometidas por una fuerza federal de seguridad”, acusó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra´ad Al Husssein, quien llamó a las autoridades mexicanas a tomar medidas urgentes para poner fin a estos crímenes… Su oficina documentó la desaparición de 21 hombres y dos mujeres, en Nuevo Laredo, de febrero al 16 de mayo de 2018. En tanto, organizaciones locales de derechos humanos aseguran habrían sucedido al menos 40 desapariciones durante este período. De acuerdo a los testimonios recibidos por la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH), estas desapariciones habrían sido perpetradas a menudo entrada la noche o al amanecer, por miembros de una fuerza de seguridad federal…

Durante los años recientes se registró un crecimiento inusitado de los índices de violencia en diversas regiones del país, contextualizado en el debilitamiento de estructuras institucionales de los tres niveles de gobierno, reconoció la Secretaría de Gobernación, quien no obstante señaló en un comunicado: el gobierno federal no ha sido omiso en el combate a la inseguridad. También justificó que, ante este panorama, el Congreso de la Unión y la SCJN no han resuelto temas fundamentales en materia de estructura orgánica de las policías municipales y estatales, así como los limites en la participación del fuero castrense en materia de seguridad pública…

Mientras los mercados procesaban la cifra del crecimiento económico estadounidense, el cual avanzó 2.2 por ciento en el primer trimestre del año, el dólar se vendía este miércoles en 20.15 pesos, 10 centavos más que el día previo. La paridad de cambios de mayoreo disminuía su valor 9.55 centavos: se vendía en 19.7338 pesos y se adquiría en 19.7238 en una jornada en la cual los participantes en los mercados operaban en medio de cierta distensión frente a la situación política en Italia y España. La incertidumbre se acrecentaba en los mercados emergentes por las crisis económicas en Turquía, Argentina y Venezuela.

Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com

Esperamos sus comentarios al correo: Lilia_arellano@yahoo.com;

Facebook.com/Liliaarellanooficial – Twitter @Lilia_Arellano1

Disfruta de los programas que tenemos para ti en nuestro canal oficial de Youtube.com/liliaarellano