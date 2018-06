“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“El espíritu egoísta del comercio no reconoce patria ni siente ninguna pasión o principio salvo el de lucro”: Thomas Jefferson

Cotizaciones del voto

Crece gasto federal electoral este año: Hacienda

Sagarpa y Sedatu se sirven con “cuchara grande”

A marchas forzadas avanza compra de sufragios

Roo: pasaron del lodazal al pantano electoral

En puerta, guerra comercial con Estados Unidos

2018: “cautela y prudencia”, recomienda Banxico

Toda la estrategia y las tácticas, legales e ilegales, utilizadas para frenar el ascenso del candidato presidencial de la coalición Morena-PT-PES, Andrés Manuel López Obrador, fallaron, por lo cual sólo les queda el último y desesperado recurso de la compra directa del voto, pero todo parece indicar el dinero –mal habido por cierto- no les va a alcanzar para modificar las actuales tendencias electorales, totalmente favorables al tabasqueño, pero si para impedir una contundente debacle electoral que los hundiría hasta la tercera o cuarta fuerza electoral, y para rescatar posiciones en el Congreso de la Unión, indispensables para constituirse aún en un factor de poder y negociación de las políticas públicas el próximo sexenio, además de obtener posiciones legislativas las cuales les garanticen impunidad a algunos ilustres representantes de la actual cleptocracia.

Prácticamente en todo el país están en marcha los operativos de compra de votos, directos o a través de la utilización de los programas sociales, federales y estatales. Ante estas acciones, tanto la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR), como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se hacen de la vista gorda, al igual que la Secretaría de la Función Pública (SFP) y los órganos de control interno de las diversas dependencias federales, en donde no ven, ni oyen nada, y mucho menos reportan las anomalías presentadas en el manejo irregular de los presupuestos. Lo mismo sucede en los gobiernos estatales, de cualquier filiación política, en donde están sumidos totalmente en el frenesí electoral de la supervivencia política ante al alud morenista que viene.

El uso electoral de los programas sociales anula la lucha contra la pobreza y la perpetúa; es totalmente inmoral pues se lucra con los mexicanos en situación de pobreza y miseria; y es totalmente ilegal, pues así lo establecen las leyes mexicanas, por lo que este ilícito activismo no debe quedar impune. Éstas van desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General en Materia de Delitos Electorales, hasta el Código Penal Federal, pasando por las Leyes Generales de Instituciones y Procedimientos Electorales; del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; de Desarrollo Social; de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; además de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y la Convención Americana de Derechos Humanos.

DISPARAN GASTO FEDERAL ESTE AÑO

De acuerdo a los propios datos oficiales, reportados en los informes mensuales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se disparó el gasto federal enfocado a incidir en la intención del voto de los ciudadanos mexicanos. Por ejemplo, en la Secretaría de Agricultura, durante los primeros cuatro meses del año, el gasto se incrementó 117.9 por ciento anual en términos reales, el crecimiento más alto que ha reportado para un periodo similar desde que inicio este sexenio.

En total, el gasto programable y no programable creció 9.8%, al sumar un billón 808 mil millones de pesos, en el periodo enero a abril de 2018. Los recursos ejercidos por las secretarías y dependencias del gobierno federal crecieron 6.8 por ciento anual. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) ejerció en el primer cuatrimestre 31 mil 118 millones de pesos, es decir, 117.9 por ciento por arriba del gasto de igual periodo de 2017. También destaca el crecimiento de gasto de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la cual ejerció 6 mil 898 millones de peso, monto 23.1 por ciento más respecto al año pasado. Asimismo, las Secretarías de Desarrollo Social y de Educación Pública gastaron 1.0 y 2.6 por ciento más que en el primer cuatrimestre del año pasado.

Las autoridades electorales quedan mucho a deber a la sociedad mexicana en cuanto al uso electoral de los programas sociales. La pobreza y la desigualdad están siendo descaradamente utilizadas como herramientas de control y manipulación política, pues sin ningún rubor funcionarios federales y líderes sociales a modo desvían dinero de los programas destinados al combate a la pobreza hacia operativos político electorales.

La organización Democracia sin Pobreza, respaldado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y Alianza Cívica, realiza un esfuerzo de monitoreo, vigilancia y denuncia del uso electoral de programas sociales para evitar la pobreza y la desigualdad. Entre los resultados destacables de su vigilancia está el reparto abierto de dinero y la identificación del precio del voto, en cada una de las entidades federativas, sobre todo en aquellas donde habrán de renovar los poderes Ejecutivo y Legislativo estatales.

En este índice destacan el Estado de México, donde el sufragio se cotiza entre $250 a $5,000 pesos; Tabasco, entre $500 y $4,000 pesos; Sonora, $3,000; Oaxaca, de $500 a $3,000; Ciudad de México, de $200 a $2,500; Aguascalientes, $2,000; Morelos, de $150 a $1,300; Puebla, de $300 a $1,200; Chiapas, $1,200; Guanajuato, de $500 a $1,200; Sinaloa, $1,000; Chihuahua, $1,000; Veracruz, $1,000; Jalisco, de $500 a $1,000; Yucatán, de $500 a $600; Tamaulipas, $500; Nuevo León, $500; Coahuila, $500; Hidalgo, $500; y Quintana Roo, $350.

CAPTACIÓN DEL VOTO EN ESTADOS

Respecto a programas sociales utilizados con fines electorales, por entidad federativa, en Puebla se identificaron 26 programas y acciones sociales: 17 de esos 26 (65.38%) programas no tuvieron un padrón de beneficiarios; 22 de 26 (84.61%) no reportaron cuánto fue su presupuesto aprobado; 23 de 26 (88.46%) programas sociales estatales no se ubicaron en su Cuenta Pública local; y 16 de 26 (61.53%) no tuvieron reglas de operación. En Morelos, se identificaron 53 programas y acciones sociales, de los cuales: 9 de 53 (16.98%) programas no tuvieron padrón de beneficiarios; 52 de 53 (98.11%) no reportaron cuánto fue su presupuesto aprobado; ningún programa social estatal se ubicó en la Cuenta Pública local; 48 de 53 (86.79%) no tuvieron reglas de operación.

En Veracruz, se identificaron 31 programas y acciones sociales, de los cuales: 5 de 31 (16.12%) programas sociales estatales no se ubicaron en la Cuenta Pública local y no reportaron cuánto fue su presupuesto aprobado; ningún programa social estatal tuvo padrón de beneficiarios ni reglas de operación. Respecto a Chiapas, se identificaron 46 programas y acciones sociales, sin embargo, ningún programa social estatal tuvo padrón de beneficiarios, ninguno se identificó en el presupuesto de egresos, tampoco se ubicó en la Cuenta Pública local, ni tuvo reglas de operación.

Sobre el Estado de México, se identificaron 98 programas y acciones sociales, de los cuales: 70 de 98 (71.42%) programas no tuvieron padrón de beneficiarios; ningún programa social estatal se identificó en el presupuesto de egresos; 88 de 98 (89.79%) programas sociales estatales no se ubicaron en la Cuenta Pública local; y 66 de 98 (67.34%) programas no tuvieron reglas de operación. En cuanto a la Ciudad de México, se identificaron 56 programas y acciones sociales, de los cuales: 2 de 59 (3.38%) no tuvieron padrón de beneficiarios; 24 de 59 (40.67%) no reportaron cuánto fue su presupuesto aprobado; 3 de 59 (5%) programas sociales estatales no se ubicaron en su Cuenta Pública local; y 59 (100%) no tuvieron reglas de operación.

Para Yucatán, se identificaron 14 programas y acciones sociales, de los cuales: 1 de 14 (7.14%) no tuvieron padrón de beneficiarios; todos reportaron cuánto fue su presupuesto aprobado; 8 de 14 (57.14%) programas sociales estatales no se ubicaron en su Cuenta Pública local; 3 de 14 (21.42%) no tuvieron reglas de operación. En Jalisco, se identificaron 50 programas y acciones sociales, de los cuales: 21 de 50 (39.62%) no tuvieron padrón de beneficiaros; el 100% reportó cuánto fue su presupuesto aprobado; 44 de 50 (88%) programas sociales estales no se ubicaron en su Cuenta Pública local; y 12 de 50 (24%) no tuvieron reglas de operación.

Respecto a Guanajuato, se identificaron 123 programas y acciones sociales, de los cuales: 100 de 123 (81.30%) no tuvieron padrón de beneficiarios; todos reportaron cuánto fue su presupuesto aprobado; 21 de 123 (17%) no se ubicaron en su cuenta pública; y 45 de 123 (38.58%) no tuvieron reglas de operación. Y en Tabasco, se identificaron 31 programas y acciones sociales, de los cuales: ningún programa tuvo padrón de beneficiarios; todos reportaron cuánto fue su presupuesto aprobado; 27 de 31 (87.09%) programas sociales estatales no se ubicaron en su Cuenta Pública local; y ningún programa tuvo reglas de operación.

Otros reportes de compra de voto, sin especificar cantidades, se han registrado en Baja California, San Luis Potosí, Querétaro, Michoacán, Guerreo y Campeche. En Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Nayarit, Colima y Tlaxcala, hasta el momento no se tenían reportes de compra de votos. Aunque prácticamente en todo el país, los partidos políticos y los gobiernos emanados de sus filas realizan operativos en los municipios y coordinan jornadas cívico populares en colonias y comunidades para promover el voto de sus abanderados entregando utilitarios, como tortilleros, botes de leche, mandiles, playeras y un largo etcétera, en los cuales incluyen hasta tacos y tortas. Por supuesto que también se presenta la inscripción o de plano las amenazas de quitar programas sociales en caso de no apoyar a X candidato.

GUERRA COMERCIAL CON EU EN PUERTA

Sin lugar a dudas, la guerra –incluida la comercial- le rinde dividendos al presidente de EEUU, Donald Trump, y a sus socios comerciales e industriales. Con la forzada renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Estados Unidos, Canadá y México en veremos y, lo más seguro, hasta el año entrante si es que se llega a concretar, Wilbur Ross, secretario de Comercio de EEUU, anunció aplicarán aranceles a las importaciones de aluminio y acero a sus socios comerciales en América y la Unión Europea, una medida que pone fin a una exención de dos meses y alista el escenario para una guerra comercial. A la medianoche del viernes entró en vigor una tasa del 25 por ciento a las importaciones de acero y del 10 por ciento a las de aluminio procedentes de la UE, Canadá y México.

En respuesta, la Secretaría de Economía anunció que México responderá con medidas equivalentes a una serie de productos estadounidenses, hasta por un monto equivalente al nivel de la afectación. A través de un comunicado, el gobierno mexicano rechazó cualquier medida proteccionista que afecte y distorsione el comercio internacional de mercancías y sostuvo son inválidos los motivos argumentados por la Casa Blanca para poner este impuesto, mencionando seguridad nacional. “Ante los aranceles impuestos por EU, México impondrá medidas equivalentes a diversos productos como aceros planos (lamina caliente y fría, incluidos recubiertos y tubos diversos), lámparas, piernas y paletas de puerco, embutidos y preparaciones alimenticias, manzanas, uvas, arándanos, diversos quesos, entre otros, hasta por un monto equiparable al nivel de la afectación”, indicó la dependencia.

Los aranceles de referencia por parte de EEUU fueron largamente anunciados. En marzo pasado, Donald Trump dio la orden de colocar este impuesto a acero y aluminio en todo el mundo, pero en aquella ocasión creó excepciones para México, Canadá y la Unión Europea, si bien advirtió esta gracia era temporal. Tras frustrarse la renegociación del TLCAN, en abril y mayo, llegó el anuncio definitivo de los aranceles a esos productos. Además, la administración de Trump ya anunció su intención de castigar las importaciones de automóviles bajo la misma cláusula.

En el pasado, México ha aplicado ese tipo de ejercicio de compensación. Cuando EEUU se negó a obedecer el fallo de la Organización Mundial de Comercio (OMC), la cual señalaba que camioneros mexicanos debían poder acceder a ese territorio sin restricciones, se impuso un “castigo en carrusel”, que ponía aranceles a más de 100 productos estadounidense de manera rotativa. Finalmente, EEUU accedió y el comercio se restableció en menos de tres meses. Pero ahora la historia es diferente.

ANDANZAS CARIBEÑAS

Ahora si en Quintana Roo el lodazal se volvió pantano. Le voy platicar un asuntito que seguramente le explicará porque está el panorama electoral tan enrarecido y tan carente de oferta en la zona norte, particularmente en Benito Juárez, Cancún, y en Puerto Morelos. Sabido es que ambos Ayuntamientos fueron conformados por el Verde en alianza con el PRI y es al partido propiedad de los González a quien le correspondía la nominación del abanderado. Se inclinaron por Mario Machuca, anteriormente ya militando en esa organización para poder llegar a la curul federal. Sin embargo, detrás se gestó una trampa no sólo para el supuesto elegido como candidato sino para los ciudadanos, para los votantes.

El verde tomó la decisión de apoyar a Mara Lezama, de acordar a cambio de realizar la operación política necesaria no le fueran cuestionados ni revisados los contratos de alumbrado público y de renta de patrullas. El primero alcanza la cifra de 500 millones de pesos y el segundo es por dos años sin el número de vehículos supuestamente arrendados y con una cifra multimillonaria registrada, sin que la arrendadora tenga ninguna responsabilidad, es decir, no se encargan como lo hacen las que todos conocemos por el mantenimiento de las unidades, por el buen estado de las llantas, por las refacciones, etcétera. Nada corre por su cuenta y si se hace mención en el documento deben ser regresadas en perfectas condiciones, por lo que resultó obligatorio se llevaran a servicio de agencia, se adquirieran piezas originales en caso de descompostura, etcétera. Las letras chiquitas en esa contratación son espeluznantes.

Ni el IEQROO ni el TEQROO le pusieron ninguna traba al registro del croquista Machuca, fue en la sala del Tribunal federal en Xalapa en donde se inconformaron los de Morena y ahí estuvo la parte interesante, el nudo del amarre. Y para hacer notar la buena voluntad, el deseo de no captar votos para poder servirse la de Morena con la cuchara grande, designaron como sustituto a Pablo Bustamante quien, como señalamos ayer, es estudiante de leyes, tiene 25 años y nula experiencia o la captada en los tres años de militancia en el Verde. Los priistas se quedaron chiflando en la loma y ahora sí, sin pretenderlo, tienen de dos sopas: o se retraen y dejan que tal trampa transcurra sin su respaldo o se van a Morena y terminan por engordar el caldo.

Aunque si ganara en la Sala central del TEPJF José Luis Toledo “Chanito”, sin duda se inclinarían por hacerle una campaña y fuerte. Pero solamente si es nominado el original ya que al PRD y a los panistas no se les ocurrió otra trampa que llamar como sustituto a otro José Luis, con apellido paterno Acosta y materno Toledo, por lo tanto firma José Luis A. Toledo y utiliza el apodo “Chanito”. A este ilustre desconocido no le harán ningún favor ni los croquistas ni quienes todavía tenías esperanzas en resucitar al tricolor.

Todo apuntaba a que la señora Mara Lezama no requería de este tipo de acuerdos al contar con el respaldo y hasta el afecto, dicen, de AMLO. El arrastre en las votaciones esta prácticamente garantizado, independientemente de contar con dos muy buenos aliados, Mildred Ávila y Jesús “Chucho” Pool, cuya presencia en los Distritos 3 y 4 es insuperable. Sin embargo, le endilgan al Verde y por si fuera poco ya está corriendo otra alianza, ésta con el gobierno estatal, es decir también cuenta con el respaldo del gobernador Carlos Manuel Joaquín, el cual se dio a través de Miguel Torruco, de quien es amigo el mandatario además de haber trabajado juntos en la Secretaría de Turismo y es este personaje con quien debe quedar bien si, como se espera, triunfa AMLO y la dependencia federal pasa sus instalaciones a Quintana Roo, a Chetumal, y siendo ésta una entidad eminentemente turística adivine usted en dónde, en cuál inmueble se formarán las filas para encontrar solución a todo tipo de problemas. Esto hace llegar la pregunta; ¿tenía doña Mara necesidad de tantas trampas y acuerdos en lo oscurito y de servir de sparring a opositores?

Se asegura ha sido cortina de humo el conflicto generado por la aprobación de la Ley de Movilidad y ésta se intentó primero con la de Asentamientos Humanos, pero aún no llegaba el tiempo para hacer pasar por debajo otro endeudamiento. En lo personal no me lo parece, ambas leyes son muy importantes en el presente y eso de pedir prestado para comprar cámaras y fortalecer la seguridad está entre interrogantes. Son más de dos mil millones, casi tres mil millones de pesos, y la cifra se antoja estratosférica. El mentado programa “Quintana Roo Seguro” sólo está asentado en el papel, la realidad se nos muestra muy distinta. La tecnología reportada para ser utilizada es cada día más barata, los seguimientos y los programas se siguen por Internet y existe un buen número que son gratuitos. Las cámaras de seguridad son tan económicas que hasta los cableros ya las ofrecen dentro del paquete de venta para tener a la mano una visualización completa del hogar, lo mismo se hace inclusive por teléfono.

Habremos de ver que viene siendo deuda tras deuda y no se sabe en dónde está el dinero enviado por la Federación como apoyo exclusivamente para el renglón seguridad, en dónde están esas sumas, cómo las aplicaron o cómo las desaparecieron. Ahora que, como ya se tiene un coordinador de contralores o sea otro que checará lo que hacen los demás con el claro objetivo de tener cuentas claras, aunque lo único por verse sea otra nueva forma de saqueo, se tendrá presente el manejo de estos fondos, si es que realmente llegan íntegros a las arcas. Por si fuera poco y justificando los cancunenses no sean queridos, estimados, reconocidos en muchos puntos de la entidad, las primeras acciones serán en beneficio de los benitojuarenses, o sea que los de Playa, Tulum, Puerto Morelos, Cozumel, Chetumal, se formen a la cola, los primeros son los que cuentan con el único aeropuerto funcionando, los acaparadores hasta de las consultas públicas, los que determinan cómo y cuándo y quiénes, en contrasentido, no ven al gobernador desde hace dos años deambular por la ciudad.

Por lo pronto y para seguir en la exhibición de candidatos, la cubana de doble nacionalidad a quien de aplicársele puntualmente la ley no llegará al término de la contienda, ya le ordenaron dejar de usar la imagen del tabasqueño, dejar de andarse proclamando como su simpatizante cuando fue justamente su cónyuge quien jugó las contras con tal de quedar bien con su “hermano” Carlos Manuel. Así las cosas no se había presentado en el municipio, cuyo padrón electoral suma el 51 por ciento de voluntades, un panorama tan gris, tan sombrío, tan tenebroso. Habremos de esperar porque, como en el beisbol esto no termina hasta que termina.

DE LOS PASILLOS

La incertidumbre por el entorno internacional y por el proceso comicial federal este año, son “factores de riesgo” para la economía mexicana, admitió el Banco de México a poco menos de un mes para la votación presidencial y por el Congreso federal, por lo cual recomendó ver la perspectiva del país con “cautela y prudencia”… “Todo va a depender de las perspectivas en materia de elección”, señaló Alejandro Díaz de León, gobernador de Banxico, al referirse al pronunciamiento de algunos empresarios de revisar las estrategias de inversión de sus compañías… Dentro de un rango de 2 a 3 por ciento mantuvo el Banco de México su pronóstico para el crecimiento de la economía esta año, durante la presentación del Informe trimestral enero-marzo 2018 del banco central…

Una vez comprobado no sería de utilidad mantener a Jaime Rodríguez El Bronco, en las boletas electorales porque no ha logrado quitarle una sola pluma al gallo morenista, lo han convertido en el delincuente electoral ya calificado con anterioridad sólo que, es ahora directamente la PGR quien se encargará de su caso ante las denuncias presentadas nada más y nada menos que por el SAT… Ya también este tentáculo de Hacienda marca cargos en contra de Karime de Duarte, por lo tanto no será tan sencillo enfrentar tantos y tan diversos cargos. Se advierte, de ser realidad, se gasta más de millón y medio de pesos mensuales en su manutención londinense, el cargo de ciento y pico de millones de pesos desviados del DIF es una ridícula cifra pero, el gobierno de Yunes, como muchos otros aliancistas, no da para más…

Lo dicho, de no haberse presentado una ola de asaltos en carreteras, vías de tren, ductos, los empresarios no hubiesen reclamado la inseguridad. Finalmente, a ellos no les afecta porque cuentan con ejércitos completos de guardaespaldas, sus instalaciones y mansiones están aseguradas contra todo y contra todos y, por si fuera poco, ni siquiera viven todos en México. Pero, al llegarles estos robos y empezar a influir en los reportes causándoles bajas económicas, hicieron un reclamo sin nombre ni apellido, tampoco filiación partidista, porque si llevan a cabo esta tarea mencionando responsables pueden perder sus exenciones tributarias o las condonaciones millonarias autorizadas por el gobierno federal, esté quien esté en la silla presidencial… Esos son los aliados hoy de Peña Nieto, ayer lo fueron de Calderón, anteayer de Fox y así sucesivamente…

Según reportes del INEGI, el índice de actividades informales durante el mes de abril alcanzó al 56.9 por ciento de la población económicamente activa, con ello se demuestra como ha crecido el índice de desempleo y desmienten las afirmaciones hechas con el pecho de frente de Peña Nieto sobre los millones de empleos generados durante su ¿administración?… El cambio de medidores es a la fuerza y la CFE no se detiene y viola lo que tenga que violar con tal de instalar este instrumento. Ahora bien, todavía nadie se ha fijado en que tales medidores no están calibrados y de ahí se disparen las lecturas de consumo a la estratósfera y de un día para otro se multiplique hasta por un mil por ciento la cantidad de kilowatts utilizados en una misma casa, son los mismos focos, aparatos y etcétera… Nada en contra de IUSA, menos aún para centrar a la multimillonaria familia durante décadas beneficiada: los Peralta…

En el Partido Encuentro Social paradójicamente no encuentran el rumbo… Se dicen “aleluyos” de corazón y formación. Van en contra de los principios de otras religiones aunque dicen los militantes son de todas. Están en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo y se muestran ajenos a todo lo relacionado con esa tercera vía tan de moda. Sin embargo, su dirigente nacional Eric Flores se autodenomina “gay friendly”… Ya veremos dijo aquel…

Ayer comentamos sobre la presencia militar en algunas entidades y los nulos resultados obtenidos en materia de seguridad señalando se produce un efecto contrario, aumenta. Las desapariciones al igual que los asesinatos en Tamaulipas ya rebasan toda racionalidad, no hay respuesta por parte del gobierno y están en peligro real de un estallamiento social de iniciarse en esas tierras una guerra civil. En los últimos cuatro meses solamente en Reynosa se denunciaron 56 desapariciones y no hay ninguna dependencia ni gubernamental ni de las que se dicen autónomas realizando acciones concretas… Y pensar que con bombo y platillo están recibiendo a los mílites en Quintana Roo… Cualquier similitud entre las propuestas de ya saben quién hechas durante una década y las ahora difundidas en boca de Anaya o de Meade, ¿serán mera coincidencia? ¿Es acaso el despertar de sus añejos y envejecidos partidos? Porque resulta ser hablan del pasado, del regreso al pasado, cuando las décadas que acompañan al PRI y al PAN y la ineficiencia para gobernar del PRD en ya más de 20 años, son eso, el pasado arrastrado hasta el presente.

