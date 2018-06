“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“En la guerra, la fortuna es variable. Por eso, el guerrero prudente no debe menospreciar al enemigo”: Goethe.

Elección entre tinieblas

Aumentan tentaciones ante posible pérdida del poder

Blindan corrupción en el entorno del Ejecutivo federal

Todos pierden con la guerra comercial de D. Trump

En riesgo latente estabilización económica mundial

Maestros llegan a CDMX y presionan a Gobernación

Roo: interrogantes sobre la seguridad y créditos

Un fantasma cuya figura empezaba a vislumbrarse desde hace un par de meses va haciendo mayor presencia y se aparece por todo el territorio nacional: anulación de elecciones. Con singular despreocupación revelan el asesinato de 105 o 108 participantes activos en la política, ya sea como candidatos o en plena función pública. Estos hechos sumados a un fatal incremento en el número de ejecutados, de asesinatos, de robos, etcétera, hacen un panorama en extremo difícil para cualquier gobierno, menos para el de México quien sigue su curso sin mirar hacia ningún extremo y eso no es sino el seguimiento de una ruta con un determinado objetivo o finalidad. Saltan ahora las voces de la autoridad electoral reclamando silencio a los empresarios y haciendo llamados para evitar la manipulación de los votos. Es esa una línea a seguir plausible si no se tuvieran tantos antecedentes y en caso de no contemplar la otra vía al parecer armada y dispuesta.

Reuniones detectadas en Gobernación permitieron conocer de las instrucciones giradas a los delegados federales con el fin de apoyar con todo al candidato de Los Pinos, a José Antonio Meade. Sin embargo, estas cambiaron radicalmente y se enfocaron al renglón seguridad. A partir de esa fecha se dieron con mayor frecuencia los crímenes al grado de cometerse en tan solo doce horas 4 en contra de políticos. ¿Sirvieron esas instrucciones y de qué manera pueden influir los delegados federales en la seguridad? Debido a esta ola violenta cinco partidos en Oaxaca, el PRI, Morena, Verde, Social Demócrata y Unidad Popular, decidieron suspender campañas hasta en tanto no garanticen gobierno y autoridades la seguridad de los participantes.

No es tampoco casual se apoye el gobierno federal en el envío de tropas a las entidades, argumentando se coordinarán con las policías municipales y estatales así como con la federal para resguardar el orden y regresar a la seguridad. Ninguno de estos objetivos se ha logrado, ni siquiera el de la coordinación y las razones pueden empezar por el desconocimiento total, tanto de los milites como de los federales, de las zonas supuestamente a custodiar. Desconocen integración de grupos criminales, los puntos álgidos de actuación de la mafia, hasta la nomenclatura de las calles y las ubicaciones de colonias, manzanas, supermanzanas, regiones, etcétera, les son ajenas. Visto está el fracaso de estos envíos en varias entidades en donde su aparición aviva las acciones de los malosos.

Se han convertido estas participaciones en una especie de desfiles militares, los cuales provocan miedo a los pobladores no a los delincuentes. Su deambular sin ton ni son por las calles y avenidas, apuntando hacia los vehículos y sus conductores, logran instalar pánico y si es así como pretenden aparecer el día de la elección, es clara su provocación al abstencionismo en el mejor de los casos. Va entretejiéndose esta posibilidad de anular las elecciones por considerarse no existen las condiciones de seguridad y de tranquilidad para llevarlas a cabo, o porque no habrá el número de casillas requerido, o reventarán en entidades clave con padrones abultados la celebración comicial y, con ello, las repercusiones nacionales pueden ser inmensas. Algo huele muy mal y está cocinándose tras bambalinas.

Cuentan con la serie de reconocimientos hechos por el Ejecutivo federal a las fuerzas armadas, al Ejército y a la Marina, y éstos son constantes, casi permanentes, lo cual tiene un significado muy especial al apreciarse no sucede lo mismo en el terreno de los políticos y ni de otras fuerzas de seguridad. A los policías siguen matándolos y a Los Pinos no le merecen ni siquiera una esquela para la familia, no importan si los matan de uno en uno o por docena.

Para afianzar el objetivo, el PRI puede operar muy a su gusto en 14 entidades con mandatarios dispuestos a todo con tal de salvarse, primero ellos y después a su gran jefe. El panismo, su principal aliado, al verse derrotado cuenta con 12 gobernadores también en alerta para emprender cualquier tarea ordenada, y ya con los 4 del PRD tienen un espacio de maniobra suficiente para tomar decisiones drásticas con el fin de lograr el objetivo deseado: no perder el poder.

Porque mucho debe haberles pesado la nota de ocho columna de El País revelando es Andrés Manuel López Obrador quien cuenta ya con el 51 por ciento de los votos y la distancia con Ricardo Anaya es de más de 20 puntos, relacionado con Meade ya de plano es infinita. Ante eso y considerando el tsunami por llegar a sus personas es que no escatiman en acciones del talante que sea. Y, aunado a lo anterior, les queda otra carta, otra perversa carta: el hackeo. El ensayo lo hicieron ya con los bancos y en un terreno en extremo sensible: el dinero. Así que…

AGUAS PANTANOSAS

El tricolor y su aliado Verde deambulan por aguas muy pantanosas y el peligro de perder inclusive la libertad y no solamente la silla presidencial los tiene apanicados por lo tanto, entre más se mueven, más se hunden. El despido del ex procurador Raúl Cervantes Andrade tuvo una fuerte carga de interrogantes al establecer en su discurso de salida se tenían totalmente terminados los expedientes referentes al caso Odebrecht y las implicaciones hacia Emilio Lozoya. Se supo resultó “obligatoria” su salida. Seguramente ya sabía demasiado. Sin dejar ese caso cerrado y debidamente aclarado con los sujetos participantes en los “moches” entregados por la brasileña, se abrió otro capítulo.

Llegó entonces la llamada Estafa Maestra y si con el caso Odebrecht se ponía en jaque el registro del PRI, con este otro descubrimiento se ponía fuera de la jugada a Meade. De ahí resolvieran despedir a la auditora que encontró en auditorías los desvíos de Sedesol y Sedatu y se aclara no fueron todos sino solamente los encontrados en esa tarea. Se trata de tener documentados cerca de 10 mil millones de pesos y eso no ha sido posible soportarlo de manera clara. Por lo tanto y de manera similar a la acción tomada en contra de Cervantes, se decidieron por liquidar a Muna Dora Buchahin, por la gran falta de haber hecho bien su trabajo y detectar a los saqueadores, exponerlos aunque formen parte del primer círculo peñanietista. El mensaje está enviado y suficientemente claro, aquel que levante un solo dedo en contra de los “escogidos” por el mexiquense lo perderá todo.

Tristemente hemos visto como en otros países se ha corrido a presidentes, a funcionarios, actuaron en contra de empresarios aplicándoles la ley por llevar a cabo actos de corrupción, el más cercano, Odebrecht. Ya contemplamos otro significativo despido, el del presidente de España, Mariano Rajoy, en medio de un escenario de vergüenza similar al vivido por el Rey Juan Carlos y también ligado a la corrupción. Sin embargo, en nuestro México lindo y querido se despide a quienes hacen los descubrimientos; se denuncia a quienes se atreven a hacerlos públicos; se presume un nuevo golpe y este si será para liquidar para siempre el remedo de carísima democracia de la cual se presume actualmente.

GUERA COMERCIAL: NADIE GANA

En la guerra comercial detonada por el presidente estadounidense Donald Trump bajo su doctrina de “América primero”, todo los países implicados en intercambio económico con Estados Unidos esperan afectaciones negativas para sus respectivas economías, además de enfrentarse el riesgo global de desestabilización económica del planeta. El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, advirtió que la imposición a México de aranceles al acero y aluminio por parte de la gestión de magnate podría desatar una guerra comercial que pone en riesgo la estabilidad económica del país. Expertos advierten desde ahora de afectaciones en el sector energético de entre 10 y 15 por ciento en los costos y, por supuesto, en las tarifas.

Trump detonó el inicio de una guerra comercial mundial de amplio espectro. El conflicto comercial que opone a Washington con México, Canadá, la Unión Europea y China podría tener consecuencia negativas para la economía estadounidense, admitió Larry Kudlow, el principal consejero económico del presidente Donald Trump, quien refirió es posible que las diversas tensiones comerciales afecten a la vigorosa economía estadounidense. “Yo no lo niego, debemos controlarlo”, indicó.

El mandato de Trump ha persistido en entrar en confrontación con sus socios, incluso en el seno del G-7, lo que afecta a sus industrias del acero y el aluminio. Su aislamiento en la reunión del G-7 de Finanzas, que finalizó el sábado en Canadá con una protesta unánime de los principales aliados de Washington, fue tan evidente que exhortaron a Trump a revocar los aranceles. El G7 fue “tenso y difícil”, consideró Bruno Le Maire, ministro francés de Economía, al asegurar que en realidad fue un “G6 + 1”, en el que Estados Unidos iba “solo contra todos, con el riesgo de desestabilización económica del planeta”.

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, calificó el domingo de insultante e inaceptable la idea del gobierno estadounidense de imponer aranceles al acero y el aluminio con el argumento de que, de no hacerlo, se afectaría su seguridad nacional. También criticó la decisión de Donald Trump de imponer el pago de aranceles a las importaciones de acero y aluminio.

En México, durante una entrevista, Alejandro Díaz de León, gobernador del Banxico, explicó: “Es un elemento de riesgo. El hecho de que empiecen a proliferar medidas proteccionistas y que se genere un entorno menos propicio para el comercio internacional. México es una economía muy abierta y que ha encontrado en el sector externo y en las exportaciones un mecanismo para promover una mayor actividad productiva, crecimiento y empleos… El hecho de que se tenga el riesgo –inclusive ya la materialización de unas acciones en contra del comercio internacional- es un elemento de preocupación por su influencia por el lado del crecimiento y por el lado de la inflación”.

A su vez, analistas económicos coincidieron en señalar que la imposición de aranceles al acero y aluminio por EEUU puede afectar los precios internacionales de los combustibles, y con ello el precio de la gasolina, vía el impacto que la medida puede causar en el tipo de cambio. En el sector energético, la afectación es limitada pero si afecta mucho el movimiento en el tipo de cambio, consideró Antonio Pérez, director de la firma especializada Fuel Marketing. “Donde si podría haber una repercusión importante en el tema arancelario sería si hubiera impuestos a las importaciones de combustibles de Estados Unidos, porque ahí sí que casi cien por ciento del producto que importa México viene de ese país”. También las variaciones en el tipo de cambio pueden tener un impacto importante en las finanzas públicas, vía el sector energético, pues todas las cotizaciones internacionales se hacen en dólares, agregó.

Mientras el experto independiente Ramsés Pech Razo consideró que como el acero es muy utilizado en la industria petrolera, la aplicación de un arancel incrementaría los costos hasta en 15 por ciento. “Nos va a pegar muy duro. Todos los equipos y herramientas que se utilizan por ejemplo para la perforación de pozos, tuberías, todo eso lleva acero”, comentó y sostuvo: con el incremento en los aranceles al aluminio y el acero, la industria de hidrocarburos “puede sufrir un incremento a nivel mundial en cuanto a refacciones o equipos de entre 10 y 15 por ciento”.

Por lo pronto, las siderúrgicas que envían sus productos vía el mayor ferrocarril de México han suspendido sus exportaciones a EEUU desde que Trump impuso aranceles al producto y están a la espera de oír de los compradores estadounidenses sobre si pagarán las tarifas al acero impuestas por Estados Unidos, según Ferromex, de Grupo México, que envía 15 mil vagones llenos de productos de acero cada año.

MAGISTERIO PRESIONA EN CDMX

Provenientes de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, activistas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) causaron afectaciones viales en la Ciudad de México, a donde acudieron para presionar y exigir, una vez más y al parecer de manera definitiva, a las actuales autoridades federales la instalación de una mesa única para presentar sus demandas, entre ellas la abrogación de la reforma educativa. Programaron la instalación de un plantón indefinido como parte de la huelga general estallada en algunas escuelas de esas entidades, donde tienen mayor presencia.

Desde las primeras horas de este lunes, elementos de la policía federal bloquearon el paso de las caravanas motorizadas que se dirigían a la Ciudad de México para participar en la movilización. El argumento para detener a los maestros disidentes, indicó Juan Melchor, integrante de la Sección 18 de Michoacán, es que consideran la presencia de autobuses “como un problema, y nos dicen que si los compañeros se bajan y caminan no hay problema. Lo cual es un absurdo puesto que están muy lejos de los puntos de concentración”. Esta caravana fue bloqueada en la caseta de Santa Fe, y su punto de reunión es el Auditorio Nacional para de ahí partir a la Secretaría de Gobernación.

A los profesores de la Sección 22 de Oaxaca durante la madrugada fueron “encapsulados” en la caseta de Puebla y no se les permitía el paso, cuando pretendían llegar al Metro Balbuena en la calzada Ignacio Zaragoza. Lo mismo ocurrió con el contingente que se movilizó desde Guerrero y que preveía concentrarse en Calzada de Tlalpan, a la altura del Metro Chabacano, para de ahí partir a Gobernación. Elementos de la SSP se apostaron sobre la Autopista México-Cuernavaca para tratar de impedir el paso a una caravana de maestros de la CNTE. A piedras y palos los maestros se abrieron paso para ingresar a la Ciudad de México a fin de participar en la marcha contra la Reforma Educativa.

Pese a todo, los contingentes de maestros provenientes de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán se ubicaron en cuatro puntos estratégicos: en la zona Reforma-Polanco, del Metro Auditorio; en la parte de Insurgentes Norte, desde Metro Indios Verdes; en la Calzada de Tlalpan desde el Metro Taxqueña; y otro grupo desde la Jardín Balbuena.

Los maestros de Michoacán y la Sección 9 de la Ciudad de México, caminaron desde las escalinatas del Auditorio Nacional, mientras otros grupos desde las estaciones del Metro Balbuena y del Metro Chabacano.

Un contingente de unas mil 500 personas partió de Calzada Zaragoza, a la altura del Metro Balbuena, en la colonia Moctezuma. Avanzaron sobre Zaragoza hasta el Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso; siguieron por Avenida Fray Servando Teresa de Mier y continuaron por Avenida Doctor Río de la Loza; dieron vuelta en Eje 1 Poniente Bucareli hasta las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación. Llegaron coreando “¡Cuando el pueblo se levanta por pan, libertad y tierra temblarán los poderosos de la Costa hasta la Sierra!”; “¡Subió la gasolina, el huevo y el frijol eso es para el gobierno la modernización!”

Víctor Zavala, líder de la Sección 18 de Michoacán, refutó que en este proceso electoral, el movimiento magisterial se incline por un candidato presidencial y sostuvo que las demandas de la CNTE van más allá de los calendarios electorales, pues exigen la abrogación de la reforma educativa y la instalación de los más de 500 cesados por no presentar la evaluación docente.

La llegado de los maestros disidentes causó afectaciones viales en avenidas como Paseo de la Reforma y Constituyentes; Cazada de Tlalpan; Calzada Ignacio Zaragoza; así como lento tránsito en la caseta de cobro de la utopista México-Cuernavaca. También en Puente de la Concordia.

En el estado de Oaxaca, los maestros de la Sección 22 bloquearon el acceso al aeropuerto; permitieron el libre paso en la caseta de Huizo; y acordonaron las instalaciones de la terminal de autobuses ADO, empresa que organizó las llegas y salidas de camiones en sedes alternas. Durante su octavo día de paro de labores, los docentes continuaron con un plantón indefinido instalado en la Alameda Central de la capital oaxaqueña.

Los maestros en Chiapas también se declararon en paro indefinido de labores. Iniciaron con una movilización en la capital Tuxtla Gutiérrez, y concluyeron con un mitin frente al Palacio de Gobierno del Estado, en donde se instaló un plantón. Sobre el cierre del ciclo escolar, los maestros argumentaron que prácticamente está concluido pues falta un mes para que termine, pero muchos docentes ya han empezado a entregar calificaciones finales.

El secretario de Educación en Chiapas, Eduardo Campos, advirtió habrá descuentos salariales para los docentes que no acudan a las aulas y ceses para quienes acumulen más de tres faltas al mes.

ANDANZAS CARIBEÑAS

Jorge Medellín posee un blog y en él desplegó una información inquietante en la cual deja entrever la posibilidad de haber sido otra la causa del fallecimiento del Coronel Sergio Gallardo Bonilla. Se dijo se trató de un suicidio, sin embargo resulta ser existen indicios de encontrarse ligado y de manera directa con la plancha de terreno en la cual se ubica la construcción de vivienda para los mílites que pronto arribarán a Benito Juárez, a Cancún, directamente. En esta ciudad militar se estima una inversión superior a los 500 millones de pesos y la aportación de las tierra corrió por cuenta y riesgo del gobierno estatal. Se trata de 350 hectáreas y ha sido el propio Ejecutivo local quien ha informado del avance en esta construcción considerándola superior a un 40 por ciento. Los antecedentes se encuentran en una pretendida construcción similar en la Ciudad de México, la cual por una serie de inconvenientes y de negativas del gobierno local para otorgar licencias y permisos tuvo que ser suspendida. Dicen las malas lenguas no existía razón alguna para llegar a la determinación del suicidio y ha llamado mucho la atención en tierras mexicas el silencio de la viuda y de las autoridades de la entidad en donde ya radicaba el Coronel quien, por cierto, estaba todavía en funciones y con una gran cercanía con la jerarquía militar.

Ante la posibilidad de un cumplimiento de órdenes conteniendo suspensión electoral, la visión hacia los militares tiene otro ángulo y de ahí resulte interesante medir hasta dónde pueden llegar sus acciones en Cancún, en la ciudad cuyo padrón electoral reúne al más del 50 por ciento de los pobladores de la entidad. Ya veremos dentro de muy poco tiempo si todavía tenemos un mayor número de seres humanos a los cuales tenerles miedo.

“El comal le dijo a la olla… oye, olla, que tiznada estás”. Así se ven las afirmaciones del candidato a senador por la alianza Quintana Roo al Frente, Julián Ricalde, quien aseveró “lo que ha faltado en el tema de la Ley de Movilidad es negociación política y carácter ya que ha sido poco tino el prevaleciente para atender el tema de taxistas en medio de una elección”. Recomienda al gobernador correr a todos los funcionarios que lo han puesto en entredicho. Aunque sin el menor rubor advierte existe entre los perredistas y los verdes una gran diferencia ya que los amarillos no traicionan, ¿¿??

Como se ha visto desde hace algún tiempo, Carlos Manuel Joaquín González es muy afecto a dormir con el enemigo y las pruebas sobran, aunque se afirma será hasta el primero de julio que sienta alguna responsabilidad para con los partidos que conformaron la alianza con la cual alcanzó la gubernatura. Llama la atención se sienta tan comprometido y hasta le ponga fecha, lo cual lleva a considerar que no se vio como el candidato que ellos necesitaban para ganar y no viceversa.

Uno de esos álgidos renglones para el esperado “gobierno del cambio” está en la inseguridad, la cual ya alcanzó a los políticos, a los en funciones y a los candidatos. Aportó Quintana Roo su muertito en la persona de Miguel Ángel Loo Calvo, quien no le mereció al mandatario estatal ni siquiera una esquela. Apareció una manta en la cual la mafia conmina al candidato a diputado federal por el Distrito I, Miguel Ramón Martín Azueta, a pagarles lo que les debe. Ateniéndonos a los antecedentes sobre atentados en contra del ex presidente municipal de Solidaridad, el aviso no es cualquier cosa, menos aún cuando una manta similar fue expuesta amenazando al extinto funcionario aunque dirigido “primer aviso a las ratas del PRI”.

Ahora bien, todo este escenario no evita surja una abierta inquietud con su respectiva dosis de inconformidad por el endeudamiento de 2 mil 900 millones de pesos bajo el argumento de contar con flujo suficiente para adquirir equipos de seguridad. Es la panista Patricia Carrillo quien cuestiona la forma en la cual el Congreso local encabezado por Eduardo Martínez Arcila aprobó. La legisladora federal sostuvo: “no señores, esto no es así, en el resolutivo que emite el Congreso del estado hay una total opacidad para la optimización de estos recursos, ya que no se socializa este dinero que se va a adquirir”. Resalta la nula revisión, análisis o consulta a la población y más aún la falta de licitación.

Así se vive en el paraíso.

DE LOS PASILLOS

Ante la cada vez más cercana posibilidad de contar Morena en el corto plazo con gobernadores, pues sus candidatos encabezan actualmente la intención del voto en la Ciudad de México, Chiapas, Tabasco y Morelos, y tienen además amplias posibilidades en Veracruz y Puebla, en la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago) ya tomaron sus precauciones y, en su última reunión, los mandatarios priístas de Campeche, Alejandro Moreno, y de Coahuila, Miguel Riquelme, impulsaron modificar los reglamentos de dicha confederación para que ahora pueda emitir pronunciamientos por mayoría simple. Antes, la reglamentación señalaba que todo debía emitirse por unanimidad. Era urgente cambiar estas normas pues cualquier voto de algún mandatario de Morena podría bloquear los posicionamientos de la Conago, la cual pretenden los priístas convertirla en un contrapeso del próximo titular del Poder Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador. ..

La dirigencia nacional del PRD exigió la remoción de Eviel Pérez Magañan, secretario de Desarrollo Social, y reprobaron el beneficio que empresas ligadas a él tuvieron a su paso por el Senado de la República y la Sedesol. En rueda de prensa, el secretario general del Sol Azteca, Ángel Ávila, explicó: “Nos sumamos como partido político, a exigir la salida del titular de la Sedesol por la vinculación que ha tenido con empresas y personajes cercanos al propio titular de Desarrollo Social… Es necesario que Pérez Magaña explique al Congreso de la Unión cómo están los contratos otorgados, por casi 47 millones de pesos, a personas allegadas al propio secretario. Una muestra más de que este es el signo de la administración de Peña Nieto, el sino de la corrupción”. ..

Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado, con sede en Reynosa, Tamaulipas, ordenaron, en un hecho inédito, la creación de una Comisión de la Verdad para el Caso Iguala, al concluir que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial. Dicha comisión será integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación, pero sólo las dos primeras decidirán las líneas de investigación, de acuerdo con el fallo judicial. También determinaron reponer el procedimiento a 4 acusados de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, y requerir a la PGR para que presente dictámenes independientes en las pruebas del Protocolo de Estambul.

