“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

Cada día nos damos cuenta de la mala información recibida, de esas mañosas entregas proporcionadas por el gobierno bajo la etiqueta de información oficial, la cual solamente con mucho trabajo y esmero, reuniendo capacidades de investigadores, podemos desmentir, sin encontrar siquiera ese garbanzo de a libra con el cual pudiera establecerse un principio de duda. El dictamen del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito sobre el caso Ayotzinapa, nos lleva a preguntarnos: ¿si no fueron los Abarca, dicen que tampoco el Ejército, mucho menos esa docena de jóvenes obligados mediante torturas a confesarse culpables, si no hubo la incineración, ni las aguas del río se llevaron las cenizas, si tampoco se gestó la cadena de complicidades entre bandos de la policía municipal… entonces? A estas alturas tratar de iniciar investigaciones cuando la escena del crimen está totalmente contaminada y alterada, no será para nada sencillo dar con la auténtica verdad, la capaz de derrumbar la “histórica”, para gran vergüenza de Jesús Murillo Karam, su compinche Miguel Ángel Osorio y obviamente para EPN.

Y de esta confusión hablaremos más adelante porque hay otras centradas en las encuestas. Claudia Rodríguez, en el programa radiofónico de ayer, habló del movimiento del resultado de las encuestadoras porque no revelan datos de quiénes, por ejemplo, venden su voto. Nada más cierto y muy fácil de lograr meterlo a sus algoritmos. Cierto es que nadie dirá voy a votar por fulano o por zutano porque voy o ya vendí mi voto. Pero, la experiencia da cifras, datos, ubicaciones, porcentajes y de ellos debieran informar las encuestadoras para contribuir, inclusive a detener esa ola de comercio al verse totalmente descubiertos. Para ellos no resulta difícil encontrar las zonas del Estado de México o de Coahuila, por manejar solamente elecciones recientes, en las cuales pudieron percatarse de esta práctica y hasta donde llegó a influir en el resultado final.

Diversos mecanismos se utilizan para la compra del voto en México, como se ha comprobado en las últimas elecciones federales y locales. Y la telaraña creada es totalmente visible, localizable, se encuentra a la vuelta de la esquina y da cuenta de la gran cadena de complicidades desde abajo, desde eso que llaman estructuras hasta Los Pinos. Así de grave es la situación la cual no puede sino ser nombrada como delincuencia organizada, ya si se agrega lo electoral es otro cantar, porque también se presenta en muchos otros terrenos y sectores. De hecho, el clientelismo electoral es el segundo delito más denunciado en las elecciones donde se eligió Presidente de la República en los últimos años. Los delitos que más se denuncian son la compra de votos, recoger y retener credencial para votar, realizar actos de temor o intimidación y condicionar la prestación de servicios públicos. En las pasadas elecciones presidenciales, en 2012, el 14.3 por ciento de los votantes respondió afirmativamente a la pregunta sí le habían ofrecido algún bien o servicio para que votara por un determinado candidato, de acuerdo a una encuesta postelectoral levantada por la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey.

Tal vez el caso más emblemático sea el de las tarjetas de al tienda Soriana, otorgadas en el centro del país. “En la elección del 2012 en el Estado de México y en la Ciudad de México se emitieron alrededor de 8 millones 200 mil votos, de los cuales el 44 por ciento fue para Peña Nieto y 56 por ciento para AMLO, 12 puntos de diferencia, aquí a favor de AMLO; sin el efecto, una vez que se quitaba el impacto de las tarjetas Soriana, la distribución del voto hubiera sido 41 por ciento para Peña Nieto y 59 por ciento para AMLO, 18 puntos de diferencia, es decir, de acuerdo a esto las tarjetas de ese cadena comercial lograron tener influencia, lograron reducir la diferencia de seis puntos porcentuales, no es una diferencia menor”, destaca el estudio Abarrotes por Votos, Estrategias Clientelares de la elección del 2012 en México, desarrollado por Francisco Cantú.

Durante mucho tiempo se dijo el Comité Ejecutivo Nacional del PRI era la Secretaría de Elecciones del Gobierno Federal y así ha funcionado en las últimas administraciones emanadas de ese instituto político. Asimismo, desde su creación, la Secretaría de Desarrollo Social se convirtió en el enlace de facto con el PRI (o el PAN, en su caso) para enfrentar comicios electorales, realizar campañas con cargo al erario federal, y canalizar el voto a los candidatos del partido en el poder. Todo México sabe esto y también los órganos de control y auditoria oficiales, pero no pasa absolutamente nada, porque la impunidad está garantizada para los operadores del sistema. La Sedesol también sirve para engordar los bolsillos de sus titulares y subordinados responsables de los principales programas diseñados presuntamente para combatir la pobreza.

La Sedesol fue creada por Carlos Salinas de Gortari como instrumento institucional de operatividad electoral, a través de la utilización de programas y apoyos a sectores específicos de la población de escasos recursos, a quienes se les exige su lealtad al PRI a cambio de dádivas, entregadas a través de programas supuestamente diseñados para combatir la pobreza. La entrega de bienes y productos de interés social a personas necesitadas se hace con criterios eminentemente políticos, de lealtad partidista. Así, los apoyos, servicios especiales y despensas básicas se realizan en áreas territoriales favorables al partido en el poder. La estrategia abarca institutos para jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad. La Sagarpa hace su parte en el sector rural y la Sedatu en los amplios cinturones urbanos depauperizados. Hay una amplia gama de áreas para ejecutar la manipulación del voto a través de la Sedesol: educación (incluyendo infraestructura educativa), salud, infraestructura básica, fortalecimiento financiero y seguridad pública, programas alimenticios y de asistencia social.

El diseño de la Sedesol fue enfocado a complementar y, en muchos casos, sustituir la estructura partidista del PRI en las entidades de la República. Desde su creación tuvo fines eminentemente electorales. Tras su constitución, Salinas designó como titular de la misma a Luis Donaldo Colosio, quien se desempeñaba como dirigente nacional del PRI y luego, año y medio después, se convertiría en su candidato a la Presidencia de la República, dejando en el camino a Pedro Aspe Armella, secretario de Hacienda, y a Manuel Camacho Solís, jefe del Departamento del Distrito Federal. Colosio conoció a fondo la estructura territorial del PRI como su dirigente nacional y después, como titular de la Sedesol, construyó su respaldo institucional, utilizado durante su campaña presidencial hasta su asesinato.

Fue sustituido por Carlos Rojas Gutiérrez en Sedesol, donde se desempeñaba como subsecretario de Desarrollo Regional y como tal coordinador del Programa Solidaridad, el cual fue puesto al servicio primero de la campaña de Colosio, quien fue reemplazado en la candidatura presidencial tras su ejecución por Ernesto Zedillo Ponce de León. Al triunfo de éste en las urnas, Zedillo recompensó el trabajo proselitista y electoral de Rojas en Sedesol ratificándolo en ese cargo. Fue sustituido en 1998 por Esteban Moctezuma Barragán, el delfín de Zedillo y a quien pretendía impulsar a la candidatura del PRI a la Presidencia de la República, pero no llegó a crecer para ese cargo. Esteban no fue postulado y, en cambio, se unió a la campaña de Francisco Labastida Ochoa, como su coordinador general en 1999. El PRI perdió la elección ante el panista Vicente Fox, quien siguió utilizando a la Sedesol con los mismos fines que los priístas.

Fox designó a Josefina Vázquez Mota, quien se desempeñó como titular de la Sedesol todo ese sexenio y renunció al gabinete para incorporarse a la campaña de Felipe Calderón Hinojosa, candidato presidencial panista. Cuando Vázquez Mota estuvo al frente de Sedesol se perpetuó en 2005 un millonario fraude con los fondos del Programa de Vivienda Rural, el cual debía beneficiar a cerca de 5 mil 500 familias. Los partidos crearon al vapor organizaciones fantasma y apuntaron a los presuntos beneficiarios. Los recursos en realidad se destinaron a las campañas electorales de ese año, incluyendo por supuesto a la de Felipe Calderón.

A principios de 2006 se dieron a conocer pruebas según las cuales legisladores panistas habían creado empresas fachada- dirigidas por sus secretarias, choferes u operadores- para desviar el dinero del programa de vivienda a sus campañas. Dichos recursos llegaron hasta la campaña de Calderón, en la cual era coordinadora Vázquez Mota. Del total de recursos malversados, el más escandaloso fue el de 56 millones de pesos destinados a techos para las viviendas de Tarahumaras, y de esta forma protegerlos de los intensos fríos de la sierra. Los techos no se construyeron pero el gasto se ejerció.

Investigaciones periodísticas revelaron que en el 2005 se desviaron mil 800 millones de pesos de la Sedesol, específicamente de programas sociales que estuvieron a cargo de Josefina Vázquez Mota. Entre 2005 y 2006 los padrones de Sedesol fueron otorgados por Josefina Vázquez Mota a la empresa del hermano de Margarita Zavala, Hildebrando. Fue relevada al frente de la Sedesol por la yunquista Ana Teresa Aranda de Orozco, quien paso por el cargo sin pena ni gloria, aunque su designación fue criticada por el hecho de no tener un título universitario y su cercanía con Marta Sahagún.

Al iniciar su mandato, Felipe Calderón designó a Beatriz Zavala al frente de la Sedesol, quien tuvo un deficiente desempeño. Una evaluación encargada por el gobierno federal, dos años después de que ella tomará posesión, demostró que los principales programas sociales del gobierno, a los que se canalizó 72% del presupuesto del ramo, no funcionaban. Desde el programa Oportunidades, hasta el de Abasto Social de Leche y el de Becas y el Fondo Nacional de Desastres Naturales registraron fallas que impidieron avances sustanciales en reducción de la pobreza. Fue sustituida por Ernesto Cordero.

Según Vázquez Mota, con Ernesto Cordero al frente de la Sedesol aumentó el número de pobres en México. “Yo entregue la Sedesol con 14 millones de mexicanos menos en pobreza extrema, en pobreza alimentaria y después de la gestión de Ernesto Cordero lo pobres aumentaron en el país. Así que creo que cuando se cree que se puede vivir con 6 mil pesos al mes y las amas de casa pueden vivir con 6 mil pesos al mes y pagar la vivienda y la renta y los útiles escolares y también el automóvil y también de una gestión donde recibió un México con menos pobres y los dejó creciendo….”.

De 2009 al 2012 se desempeñó como secretario de Sedesol Heriberto Félix Guerra. Durante su gestión, la pobreza extrema alcanzó a 30 millones de personas. El propio funcionario aceptó que en México se estancó la lucha contra la pobreza. Diputados de oposición lo acusaron de utilizar recursos públicos a favor del PAN, pues sólo se incluye a panistas como beneficiarios de Oportunidades. El diputado Héctor Martínez González acusó el uso electoral de los programas sociales y padrones de beneficiarios a favor del PAN en las elecciones del 2009 en Coahuila. También el diputado Vidal Aguilar denunció la actuación de la delegación de la Sedesol en Yucatán, donde se verificaron irregularidades e ilegalidades en la actuación de los funcionarios panistas.

Rosario Robles Berlanga, quien asumió la titularidad de Sedesol en 2012 ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto, reveló un desfalco de 50 millones de pesos a Sedesol, los cuales estarían destinados a la reconstrucción de viviendas afectadas por los sismos de 2011 y 2012 en el municipio de Ocotepec. Acusó que en la acción están involucrados funcionarios que laboraban en la dependencia durante esos años además de 21 empresas constructoras. En 2011, unas 3 mil casas afectadas serían reconstruidas con fondos estatales y federales, sin embargo las viviendas no fueron reparadas. Al paso del tiempo, la señora ex ahumada resultó como dice el refrán: “peor el remedio que la enfermedad” al resultar señalada por corruptelas mucho mayores.

En las gestiones de Robles Berlanga al frente de Sedesol y Sedatu, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó desvíos de hasta mil 300 millones de pesos. Éstos se realizaron a través de pagos a empresas fantasma, a las que, en algunos casos, les encargaron parte de los trabajos solicitados por las dependencias. La ASF realizó tres auditorías a recursos ejercidos en 2016 y 2015, y detectó que parte de ese dinero fue transferido a Monex y CI Banco para después ser repartido en cuentas domiciliadas en distintos países. Monex recibió un total de 37.1 millones de pesos, con los que se compraron dólares que fueron transferidos a cuentas en China, Ecuador, Bélgica, Israel y Estados Unidos a nombre de Desarrollo Comercial El Olivo y Servicios Empresariales Helte. En CI Banco se depositaron 28.9 millones de pesos, transferidos a America Highwar Electronics Nework y Comercializadora Texdenim, en Corea del Sur, China y Pakistán.

Durante la administración de Robles Belanga los recursos de la Sedesol para el apoyo de las familias en pobreza extrema, se esfumaron. Sólo fue entregado el 70% de los 500 mil paquetes de alimentos comprados en el 2013 para la asistencia alimentaria de los sectores más pobres del país. No hay constancia de que los programas y beneficios restantes hayan llegado a los más pobres, incluida la Cruzada Nacional contra el Hambre, sólo hay pruebas de que la Sedesol pagó por los servicios. De acuerdo a la ASF y una investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, confirman que el desvío por más de 2 mil 224.5 millones de pesos destinados a la promoción de la Cruzada Nacional contra el Hambre habrían sido desviados a través de un complicado proceso en el que las universidades autónomas de Morelos y Estado de México se prestaron como intermediarias para la contratación de 20 empresas, 19 de ellas con un ramillete de irregularidades por las que deberían estar inhabilitadas para recibir contratos públicos, según lo que marca la ley.

Pese a todo, el presidente Enrique Peña Nieto protegió a Rosario Robles. En abril de este año, la Secretaría de la Función Pública (SFP) cerró de improviso 69 investigaciones por el posible desvío de recursos por alrededor de 2 mil 224 millones de pesos de la Sedesol. El órgano interno de control (OIC) perdonó las irregularidades cometidas entre 2013 y 2014, cuando se triangularon recursos a través de empresas fantasma. Según la SFP, los expedientes fueron cerrados por falta de pruebas y elementos. A pesar de que la SFP cerró los casos, la PGR mantiene por lo menos 24 denuncias en contra de la gestión de Robles en Sedesol.

En agosto de 2015, José Antonio Meade Kuribreña fue nombrado secretario de Desarrollo Social en sustitución de Rosario Robles. En febrero de este año, el PAN acusó, con informes oficiales de la Auditoria Superior de la Federación, que durante la gestión de Meade en la Sedesol se desviaron más de 500 millones de pesos hacia empresas fantasma, en una compleja triangulación de recursos que utilizó a universidades públicas a fin de evadir las licitaciones que la ley exige. “Contrario a lo que su equipo dice, Meade firmó y pagó diversos contratos, como es el caso de la Universidad Autónoma de Zacatecas, señalado por la Auditoría Superior de la Federación por sus múltiples irregularidades”, señalaron los panistas y agregaron:

“Meade Kuribreña no solamente fue tapadera de la corrupción desmedida de este gobierno, sino que también fue cómplice de desvíos que seguramente fueron a parar a las campañas electorales del PRI” y ahora su equipo de campaña le quiere ver la cara a los mexicanos, al asegurar que le pedirán al Órgano Interno de Control que deslinde responsabilidades, cuando esto ya trascendió a dicha instancia, toda vez que se trata de delitos que deberán atender las instancias penales.

Damián Zepeda, dirigente nacional del PAN, detalló que Meade estuvo involucrado en un esquema de triangulación de recursos, a través de universidades públicas y la simulación de pagos a empresas subcontratadas por la Sedesol. En octubre de 2015, con Meade al frente de la Sedesol, ésta pagó 400 millones de pesos a la Universidad Tecnológica de Chiapas, de los que se desconoce su destino final. La ASF detectó tres convenios de la Sedesol con universidades mexiquenses los cuales fueron modificados ilegalmente, ya que se quitaron páginas y la fecha del fin de los mismos se cambio de noviembre de 2015 a agosto de ese año, antes de que Meade asumiera la dependencia federal. Zepeda agregó que durante el 2016, la Sedesol otorgó 70 millones de pesos a la Universidad de Zacatecas, los cuales se utilizaron para pagar a empresas subcontratadas, cuyo origen, dijo, no ha quedado claro.

En septiembre de 2016, Luis Miranda Nava fue nombrado secretario de Desarrollo Social, en sustitución de José Antonio Meade. Su nombramiento fue criticado por los partidos de oposición, quienes cuestionaban que un operador político sea el responsable de los programas sociales en vísperas de las elecciones locales de 2017 en Coahuila, Nayarit y Estado de México, en donde fortaleció las “redes clientelares”. Miranda fue siempre cuestionado por esa actividad por parte de los partidos de oposición, quienes recriminaron la desigualdad prevaleciente en el país y las cifras maquilladas sobre la reducción de pobreza.

Legisladores de oposición en el Senado, durante la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, censuraron que la Sedesol interviniera en las pasadas elecciones del Estado de México. El senador perredista Fernando Mayans Canabal destacó: lo que menos se tiene en México es desarrollo social y aseguró los programas sociales se dan a cambio de dádivas y el voto. El senador morenista Zoe Robledo Aburto cuestionó los pésimos resultados de las estrategias de desarrollo social y lamentó que la reconstrucción de Chiapas por el terremoto del 7 de septiembre quede en manos de “un funcionario tan cuestionado”. El panista Luis Fernando Nava indicó debe ponderarse de manera correcta las cifras de pobreza, pues en números absolutos ésta aumentó de 53.3 a 54.3 millones de personas entre 2012 y 2016.

En noviembre de 2016, legisladores del PAN, PRD y Morena exigieron la remoción de Miranda Nava, compadre del presidente Enrique Peña Nieto, al señalar que, además de sus insultos y su actitud misógina, el funcionario federal no tiene la capacidad para seguir en el cargo, pues incurrió en imprecisiones. La diputada de Morena, Araceli Damián, le hizo varios cuestionamientos y afirmó que le faltaron estudios, lo cual irritó a Miranda, quien respondió: “No estudié psiquiatría para entenderla”. Posteriormente, a través de Twitter publicó: “Me disculpo con la diputada Araceli Damián González por una impensada reacción en mi respuesta. Lo siento mucho”. Araceli Damián aclaró que pide la renuncia del titular de la Sedesol, no por los insultos, sino por la incompetencia y la falta de habilidad política.

Eviel Pérez Magaña fue nombrado secretario de Desarrollo Social en enero de este año. En unos cuantos meses se encontró en medio del escándalo. De acuerdo con el diario Reforma, empresas ligadas a ese funcionario así como a sus familiares obtuvieron beneficios con el paso del priísta por el Senado y por la Sedesol. Menciona tres empresas ligadas a Pérez Magaña, según contratos obtenidos vía transparencia: Constructora y Arrendadora de la Cuenca, Construcciones Civiles y Asesoría Técnica y Comercializadora Tres Hermanos, las cuales, entre 2014 y 2017 amarraron contratos por 500 millones de pesos en Oaxaca. Dichos contratos fueron asignados por SCT, Sedesol, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, así como el gobierno de Oaxaca.

Tras una reunión de casi tres horas, Andrés Manuel López Obrador pactó con los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios presentar juntos el plan de desarrollo económico que se aplicará en el nuevo gobierno. “Se aclararon todas las dudas, se limaron asperezas y se estableció un compromiso de trabajar juntos, en el caso de que el pueblo decida que yo sea Presidente de la República”, comentó el candidato presidencial de Morena. El acuerdo con la iniciativa privada es necesario para garantizar el crecimiento económico y librar la etapa de estancamiento que vive el país”, señaló el político tabasqueño.

