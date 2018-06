“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“El progreso no es un accidente, es una necesidad,

una parte de la naturaleza”: Herber Spencer

Corrupción, telón de fondo del tercer debate

Enrarecido y violento panorama preelectoral

México sin investigar Odebreht, señala NYT

Persisten pobreza y desigualdad de 4 décadas

Educación mediocre; ciencia y tecnología ausentes

Cambio climático y desarrollo pegan a salud social

Roo, territorio de AMLO, no de sus abanderados

Guerra de lodo entre Anaya y Meade por 2do. lugar

El telón de fondo del tercer debate entre los candidatos a la Presidencia de la República sigue siendo la corrupción del régimen de Enrique Peña Nieto. Este ejercicio democrático será definitivo y consolidará la actual intención del voto de los electores mexicanos, la cual es mayoritariamente a favor del abanderado de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador. Sin duda, la prolongación de las batallas mediáticas entre los aspirantes quienes aspiran al segundo lugar se centrarán en demostrar quién es el más corrupto. Este debate servirá para poner los últimos clavos a los ataúdes de las aspiraciones del panista Ricardo Anaya y del priísta José Antonio Meade, además del “independiente” Jaime Rodríguez, “El Bronco”.

Este encuentro se lleva a cabo en momentos en los cuales el enrarecimiento electoral se encuentra entre las percepciones ciudadanas. Resalta la cancelación de campañas electorales en Coahuila a raíz del crimen del candidato a diputado federal Fernando Purón; en Oaxaca y también debido a la inseguridad y a los atentados perpetrados cancelaron las campañas; en Chiapas aún no se mandan a imprimir las boletas electorales debido a no contar el Instituto Electoral de esa entidad con recursos para ordenarlas y tener un pasivo de más de 40 millones con proveedores. Los diputados locales autorizaron la entrega de 110 millones de pesos, pero les serán entregados en dos semanas. El baño de sangre sigue recorriendo toda la geografía y ubica a Tamaulipas, Guerrero y Michoacán como los sitios más peligrosos para llevar a cabo actos proselitistas.

En el exterior también se hace patente este escenario, solamente explicable debido a la ingobernabilidad reinante y a la apatía de los gobernadores. quienes lanzan la responsabilidad al gobierno federal y guardan un insultante mutismo o hacen públicos los pronunciamientos de siempre aderezados con una falsedad una y mil veces dicha: llegarán las investigaciones hasta sus últimas consecuencias, caiga quien caiga. A lo anterior se agrega una circunstancia por demás preocupante y peligrosa: el señalamiento del ex auditor superior de la Federación. Según afirma, su sucesor en la ASF está desmantelándolo todo, destruyendo expedientes en donde se tienen los antecedentes de las estafas del último año y del sexenio completo. Narra despidió a Colmenares por incapaz, por manejos extraños en la información, asegura también es totalmente cierto lo dicho por la auditora forense despedida por no mostrar disposición alguna a la complicidad exigida.

Ante un panorama en donde sigue imperando la corrupción, la impunidad, se dejan ver muy claramente las complicidades y se tejen redes para permitir transcurra el tiempo necesario para borrar huellas e indicios de malos manejos, de este tercer debate se exige las presentación de otros temas igualmente álgidos. De ahí la ciudadanía espera el encuentro sirva para tener un adelanto más claro sobre las políticas a aplicarse para reorientar el rumbo económico y el desarrollo nacional, asumir el combate a la pobreza y la desigualdad, ya que al abatirse éstas puede tenerse a la mano un arma poderosa en contra de la delincuencia; evaluar las políticas a seguir en materia de educación, ciencia y tecnología; y confirmar los compromisos del nuevo gobierno para alcanzar un desarrollo sustentable, contribuir a frenar el cambio climático y mejorar las condiciones de salud de la población.

Pero sin duda, la corrupción centrará los ataques, y es que hay material de sobra para ello. Este lunes, el diario estadounidense The New Yort Times publicó el gobierno mexicano tiene evidencia suficiente para acusar a funcionarios en relación con uno de los escándalos de corrupción más grandes en la historia de América Latina. Sin embargo, se rehúsa a presentar cargos porque podrían perjudicar al PRI antes de las elecciones presidenciales. El NYT se refiere al caso Odebrecht, empresa brasileña que admitió haber pagado casi 800 millones de dólares en sobornos por toda América Latina para asegurar contratos gubernamentales en una docena de países.

Las investigaciones sobre el caso han llevado a la destitución de presidentes, al arresto de funcionarios de primer nivel y han afectado la política local. Pero en México no pasa nada, pues se empantanaron las investigaciones, como suele suceder con las indagatorias políticamente delicadas. Así, no hay avances de este caso desde finales del 2016, pese a que Odebrecht reveló a autoridades de Estados Unidos, Suiza y Brasil haber pagado 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos. Los seguimientos apuntaron hacia Emilio Lozoya, allegado al presidente Enrique Peña Nieto, integrante de su campaña en 2012 y después nombrado director de Pemex, pero fueron paradas en seco. Incluso el fiscal fue despedido.

Se acumularon evidencias suficientes desde hace meses para acusar a sospechosos que trabajaban para Petróleos Mexicanos. Sin embargo, no ha pasado nada y el Estado sólo aplicó una sanción a Odebrecht, prohibiéndole operar en el país durante varios años. Pero ningún funcionario público fue acusado de aceptar sobornos, pese a que el ex procurador Raúl Cervantes dijo que había concluido la investigación. Pero su sucesor, el encargado de despacho, Alberto Elías Beltrán, lo contradijo y aseguró el caso está en curso, por lo cual no puede dar detalles de lo que ha encontrado.

Hasta donde se sabe, las investigaciones confirmaron que millones de dólares en sobornos fueron depositados a cuentas offshore para garantizar contratos de infraestructura. “Una parte de los contratos, del pago de sobornos y de las transferencias de dinero reveladas por el gobierno brasileño, han sido corroboradas en los expedientes del caso”, subraya el NYT.

ECONOMÍA, POBREZA Y DESIGUALDAD

El reto en los rubros temáticos del debate es mayúsculo, dada la actual situación del país. El año pasado, el Producto Interno Bruto (PIB) de México cerró con una expansión de 2% anual, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Fue el más bajo de los últimos cuatro años, lastrado por la actividad industrial y por una leve desaceleración del sector servicio. La producción del país fue frenada por un menor dinamismo de los servicios. Otra limitación para el producto se registró en el sector industrial. El PIB industrial cayó por primera vez en tres años, retrocediendo 0.6% en comparación con 2016.

Durante la actual administración de Enrique Peña Nieto, el crecimiento económico no supera el 2.5% anual del PIB. La contención de la economía mexicana en esos índices incrementó además la desigualdad y la pobreza, a las cuales incidieron diversos factores: uno de ellos es la precarización del mercado laboral. Alrededor de 60% de la población ocupada está en la informalidad. De un total de 52.4 millones de personas ocupadas, sólo uno por ciento obtiene ingresos superiores a 10 salarios mínimos. El número de mexicanos que no recibe ingresos es 6.5 veces más grande que el de quienes ganan 10 mini salarios.

Un reto prioritario para el próximo presidente de la República -todo parece indicar será Andrés Manuel López Obrador- será reducir la pobreza y la insuficiente producción nacional de alimentos. Urge eliminar la carencia alimentaria (hambre) que padecen 24.6 millones de connacionales. Un aspecto fundamental para un importante sector de la población no ha sido resuelto: comer. La única solución a esa problemática que combina empleo, pobreza e informalidad es el crecimiento económico, no hay de otra. Al menos debe alcanzarse un crecimiento de 5% del PIB de forma sostenida; debe formalizarse la actividad productiva y sustentarse en productividad, competitividad, mayores encadenamientos productivos, recuperación del papel de la banca de desarrollo, mayor eficacia y transparencia del gasto público e incremento de la inversión pública.

Sin desequilibrar las finanzas públicas, es indispensable incrementar la inversión pública y privada. Asimismo, debe elevarse la eficiencia del gasto público y reducirse los crecientes costos del endeudamiento. A partir del 2009 el país volvió a entrar a un profundo proceso de endeudamiento, que este año generará un costo financiero superior a los 650 mil millones de pesos. La competencia global debe enfrentarse con un plan de desarrollo industrial e incrementar la capacidad productiva nacional. Debe ser reorientada la política comercial del país. La factible cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) así lo obliga.

Urge adecuar la política energética y eliminarse la inflación tanto en energéticos como en sus derivados. Entre enero de 2018 y el primer mes de 2018, el incremento en los precios al consumidor fue de 26.1%, pero en el caso de la gasolina fue de 70 por ciento; energéticos, casi 50%; y tarifas autorizadas por el gobierno, 31 por ciento. Los precios de las gasolinas en el país acumularon esta semana 10 meses de incrementos consecutivos y esta tendencia seguirá en este año. En julio del año pasado, la Magna se vendió en 15.51 pesos; el mismo consumo se cotizó en 17.80 pesos en mayo de 2018. La Premium pasó de 17.31 pesos el litro a 19.33 en el mismo lapso.

Es indispensable también revertir la mala calidad en educación, la cual inhibe el desarrollo. Asimismo, realizar un combate frontal a la corrupción, inseguridad y falta de transparencia.

EL GRAN RETO: REMONTAR LA MISERIA

La pobreza en México afecta a 43.6 por ciento de la población mexicana, 53.4 millones de personas, mientras que en pobreza extrema vive 7.6 por ciento, es decir, 9.4 millones de personas, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2016. En las últimas tres décadas, la política social ha sido un fracaso, pues no se han reducido ni la pobreza ni la desigualdad. Desde 1994, y después de invertir un billón de pesos en programas de combate a la pobreza, los niveles de carencias son “prácticamente iguales; la mitad de la población está en pobreza”, aseguró la organización Oxfam al presentar a principios de este año el informe México Justo; Propuestas públicas para combatir la desigualdad. La política social se ha caracterizado por ser clientelar o asistencialista.

México forma parte del 25 por ciento de los países más desiguales del mundo. Las 10 personas más ricas del país concentran la misma riqueza que el 50 por ciento más pobre. De 2000 a 2017 el uno por ciento más rico en México aumentó su participación en la riqueza nacional del 24 al 28 por ciento. En materia de política tributaria, siete de cada 10 pesos derivados de activos financieros y no financieros son concentrados por el 10 por ciento más ricos del país. En materia de política laboral: una familia en un hogar promedio de 3.7 personas, en la cual ambos padres trabajan por dos salarios mínimos cada uno, “aún se encuentra por debajo de la línea de bienestar, es decir, no cuenta con los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias”.

Las urbes que concentran más personas en la miseria son: Ecatepec de Morelos, en el Estado de México; la Ciudad de Puebla; y la delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México. Las personas se encuentran en pobreza extrema cuando sus ingresos son inferiores a la línea de bienestar mínimo –que sólo toma en cuenta el valor de la canasta básica alimentaria por mes- y tiene tres o más carencias sociales.

Precisamente la pobreza ha sido motivo del clientelismo electoral y gubernamental para conservar espacios de poder. De los 300 distritos electorales existentes en el país, existen 59 catalogados con los más bajos niveles de desarrollo, donde predomina una participación en los comicios por arriba de la media nacional. Las estadísticas del INE revelan una predominancia del PRI en zonas de alta marginación. En las últimas elecciones ha sido recurrente las denuncias sobre compra y coacción del voto y la manipulación electoral de los programas sociales.

EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Grandes recursos presupuestales se destinan a la educación en México, al menos en el papel, en los informes de gobierno sobre el destino del presupuesto federal. Pese a eso, la enseñanza en el país no es mejor, se ha estancado en los últimos sexenios. Lo que es peor, no hay una conexión entre educación y tecnología en los planteles en el territorio nacional. Las autoridades educativas no le apuestan ni al uso de la tecnología ni a la enseñanza de la misma.

En las escuelas, no se hace uso de la tecnología para la enseñanza, ni mucho menos se enseña. Sólo en ciertas preparatorias y universidades se enseña a generar y usar la tecnología, principalmente en carreras vinculadas con los sistemas computacionales e ingenierías de sistemas. A nivel secundaria y primaria esto prácticamente no existe. El binomio educación-tecnología es casi inexistente en México. Esta relación no ha llegado a los programas de estudio a manera de materia oficial. No existen clases de programación básica o diseño básico web en las aulas públicas, como ocurre en otros países. Una política pública nacional o estatal de vinculación de ambos temas para el nivel escolar básico no existe.

México requiere no sólo de una reforma educativa que la dote de un servicio profesional docente, de autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, de escuelas de tiempo completo o de un padrón actualizado de profesores. Requiere además del uso e incorporación de la enseñanza de la tecnología en el programa escolar. Entre otros muchos factores se requiere de fortalecer al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Modificar la ley de Ciencia y Tecnología e incrementar la inversión por parte de los sectores público, privado y social para superar el 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Asimismo, vincular a los actores académicos con los productivos.

Para el próximo sexenio es indispensable que el sector privado tenga una mayor participación en ciencia y tecnología. Actualmente el gobierno federal dice destina más del 70 por ciento del presupuesto.

SALUD, DESARROLLO SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO

El cambio climático pone en peligro los ecosistemas y la salud a escala mundial. Para hacer frente a esa amenaza en todo el mundo, en los años 80s. se introdujo el concepto de desarrollo sustentable, para guiar y enfocar la formulación de políticas. Entre las consecuencias sanitarias del cambio climático debido a actividades humanas se encuentran problemas en el abastecimiento de alimentos, los desastres naturales, las enfermedades infecciosas, los daños a ecosistemas y la elevación del nivel del mar.

Para la implementación de políticas públicas, es indispensable considerar además de los principales indicadores del desarrollo sostenible, el cambio climático y la salud humana. México debe evaluar su actual situación de salud en función de factores de desarrollo económico y clima, y posteriormente su vulnerabilidad a los efectos sanitarios del cambio climático y sus posibilidades de migración y adaptación. Es indispensable adaptar las políticas en materia de población, agricultura e industria a metas ecológicamente aceptables en lo que respecta al bienestar de la población y a los efectos económicos para otros países, y someterlas a rigurosos criterios de sostenibilidad.

ANDANZAS CARIBEÑAS

Un día antes del debate AMLO estuvo de gira en Chiapas; un día después estará en Quintana Roo, en Chetumal, desde donde refrendará una vez más, la tercera consecutiva, gana en estas tierras la votación para alcanzar la presidencia de la República. Esta caribeña tierra le ha dado desde su primera participación todo el apoyo, no así a quienes han surgido del mismo partido del cual es abanderado. Se aplicaron criterios cuya crítica a estas alturas resulta inútil, aunque establecer la diferencia entre el tabasqueño y quienes se dicen sus incondicionales seguidores colgándose de su vestimenta y rostro para hacerse de votos, es abismal.

En Solidaridad su candidata Laura Beristain está muy lejos de considerar puede resultar electa como presidente municipal. El enriquecimiento inexplicable, tanto personal como familiar, es un apunte presente entre quienes viven en ese municipio. Ganó la diputación local merced al arrastre de la figura del actual gobernador encabezando la alianza que no dudo en traicionar. Ahora el turno es volver a colgarse pero de la figura del tabasqueño. Antecedentes de manejos nada claros y de enturbiar resultados y procesos antecedieron al triunfo de su hermana Luz María, al Senado. Dueñas de establecimientos que van de la hotelería a los antros en sociedad con otras féminas de igual mala reputación las acompañan. Su hermano también ha protagonizado algunas escenas nada agradables.

Los solidarenses, sin duda, apoyarán a rabiar a López Obrador, no así a su abanderada. Entre 6 y 8 puntos existen de diferencia entre la puntera Cristina Torres y doña Laura. En el caso de Isla Mujeres el escenario es similar y las actuaciones de Edgar Gasca han requerido de llevar a todo un equipó de ganadores de Morena tanto a las diputaciones del tercero y cuarto Distrito, como del Senado, a arroparlo en un vano intento de acortar la gran distancia que mantiene con Juan Carrillo Soberanis, quien sin duda lograrán la reelección. De nueva cuenta el sufragio masivo se verá reflejado en favor del tabasqueño, no así de quien resultó abanderado a la alcaldía.

De entre los abanderados quien ha recibido públicas y reiteradas manifestaciones de apoyo ha sido Mara Lezama, sin embargo no es suficiente para cubrir el gran espacio existente entre las necesidades actuales y lo que la candidata ofrece. Son las mismas promesas de siempre, la certeza de poder solucionarlo todo, habla con imposición, debido a la inseguridad sacará a sus hijos de Cancún ¿y a los de los ciudadanos, a dónde pueden irse para alejarse de los peligros actuales? Se veía muy pobre el escenario para esta elección en Benito Juárez, sin embargo y una vez llevadas las otras dos alianzas a su mínima expresión y confiabilidad, Isaac Janix, candidato independiente, va sumando voluntades. No se trata de un joven ambicioso más, sino de quien pertenece a una generación con muchos reclamos ante la apatía política de los adultos por décadas preocupados por cimentar un patrimonio económico sin fijarse en la clase de gobernantes que llegaban y a los cuales puede responsabilizarse de la situación de inseguridad y de ingobernabilidad reinante.

Lejos de ver a los candidatos de Morena al Senado como un punto de apoyo para lograr las simpatías locales, tanto la Beristaín como doña Mara se han hecho de lado y eso ha terminado por perjudicarlas. Es un hecho el triunfo de Jesús Pool, el de Mildred Ávila, el del doctor José Luis Pech e inclusive el de la multipartidos Marybel Villegas. Aunque habrá de tomarse en consideración Morena es un partido extremadamente joven y ha sido sorprendente su crecimiento, lo cual viene a demostrar a los perredistas de antes y a los de ahora lograron ubicarse como la segunda fuerza política nacional merced al trabajo de un solo hombre, del tabasqueño al que dejaron ir para encarecer la venta de su partido al gobierno en turno.

Se llegó al extremo de la violencia electoral. Un muerto y dos mujeres arteramente agredidas es el saldo de tan solo una semana. Dice el refrán “cuando la cabeza está mal, todo anda mal” y así quedó demostrado cuando dos funcionarias de primer nivel durante su participación en un Foro turístico confundieron la entidad en la cual trabajan, a la que supuestamente sirven, Quintana Roo, con Yucatán; se tienen asuntos pendientes de una cuerda peligrosa que cruza una mina: los transportistas ahora unidos, la demanda sigue siendo la misma: revisión a fondo de su “maravillosa” ley y la conservación de todos y cada uno de los puestos de empleo y del patrimonio; de esas oficinas gubernamentales aseguran salió la información de las placas que posee la candidata de Morena, Mara Lezama, a la alcaldía y nos aseguran ese pequeñito escándalo tiene como fin negar el respaldo del gobernador a la locutora; se tiene en el Cereso de Chetumal una bomba de tiempo y no tardará en escucharse la explosión política; también se ve a distancia con quienes buscó alianzas y respaldos don Carlos Manuel Joaquín González, porque su operador y presentador de la iniciativa de Movilidad y Transporte resultó ser, como antes se calificó al diputado Juan Carlos Pereyra, un pájaro de cuenta ligado, muy ligado a fraudes y despojos de tierras.

Y pensar que hace apenas cuatro décadas Quintana Roo era el paraíso…

DE LOS PASILLOS

Flaco favor se hacen Ricardo Anaya y José Antonio Meade en su lucha en lodo por demostrar quién es más corrupto y, por lo tanto, debe hundirse en el tercer lugar de la carrera presidencial. El candidato de la coalición “Por México al Frente”, acusó a su adversario de la alianza “Todos por México” de ser un “cínico corrupto”. Meade reviró a Anaya señalando que es un “vulgar ladrón”. “Evidentemente y sin ninguna duda, lo que estamos viendo es un vulgar ladrón que desde el poder se robó dinero”, dijo Meade quien pidió que sea investigado por la Procuraduría General de la República (PGR)…

Al asegurar fueron despojados de sus tierras para construir obras hidráulicas del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), más de mil propietarios de Los Tlateles, en Chimalhuacán, bloquearon Periférico a la altura de la autopista Peñón Texcoco. Llegaron en autobuses y colocaron casas de campañas y carpas para impedir el paso vehicular tras denunciar incumplimiento de las autoridades de indemnizarlos… “Estamos demandando que se cumpla el acuerdo que se firmó con autoridades federales en mayo del año pasado, en el cual prometieron que se pagarían a los afectados. Sin embargo, ya pasó un año un mes y a la fecha no han cumplido”, explicó Juan Loreto González, representante de los propietarios de Los Tlateles…

Uno a uno veremos saldrán de prisión los acusados del crimen, de la quema de cuerpos, de todo lo relacionado con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y de 6 ciudadanos más. Se han dado a la tarea de dar a conocer de nueva cuenta sus declaraciones y como en aquellos tiempos señalamos, la farsa no pudo ser más burda por las versiones, la figura de los jóvenes presentados, el lenguaje, todo el entorno hasta llegar al fondo con un megáfono en el cual se escucha a un ropavejero anunciar: “¡¡¡colchones, cobijas, sartenes… lo que tenga…!!!! Ahora bien, ellos salen ¿y los Abarca? ¿Y quiénes entran? ¿Y la responsabilidad del ex procurador Murillo Karam, su farsa y su verdad histórica? ¿Todo se borra?

