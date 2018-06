“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“No hay bandera lo suficientemente larga para cubrir

la vergüenza de matar a gente inocente”: Howard Zinn.

Tufo en el tercer debate

Aparecen indicios de revivir claramente al PRIAN

Rechazo al abstencionismo y al sufragio del miedo

Con humillante y dolorosa publicidad cierra JAMK

Proyecto de AMLO contrasta con políticas de EPN

Las horas previas al tercer debate entre candidatos a la presidencia de la República dieron origen a otras discusiones. Siguieron presentando y publicitando lo relacionado con la vestimenta, sin embargo tales no dieron el ancho suficiente para evitar se hable de las denuncias presentadas en la PGR en contra de Ricardo Anaya y de AMLO. La primera tuvo como denunciante a Ernesto Cordero, al ex titular de Hacienda “Bartola”, por aquello de pagas la renta, el teléfono y la luz, el coche, la casa y las colegiaturas con 6 mil pesos de sueldo. Contra el tabasqueño fue un abogado de nombre Alejandro Ponce Rivera cuestionando los ingresos tanto del morenista como de su señora esposa. Ahora que, el fondo tiene la mayor importancia.

El pronunciamiento de Diego Fernández de Cevallos solicitando y respaldando el que Ricardo Anaya llegue a un pacto con EPN, habla por sí solo de la solicitud al ex líder nacional blanquiazul para retirarse de la contienda al estar cierto no claudicará el inquilino de Los Pinos en su intentona de hacer llegar a la máxima silla de poder en el país a José Antonio Meade. De aceptar el retiro, Anaya estará también admitiendo su culpabilidad y la relación descubierta y establecida con los Barreiro, o sea, la libertad, no más cargos, el indulto, la amnistía a cambio de pactar con los tricolores. El PAN y sus militantes estarán de acuerdo en llegar hasta donde se necesite con tal de impedir la llegada de AMLO y para ello no parecen dudar en recurrir a cualquier asociación. Ahí están de muestra los anuncios multi publicitados en las redes sociales los cuales tienen una gran dosis de perversión, de insensibilidad, de falta de respeto a los ciudadanos a quienes han hecho víctimas de todos los hechos en ellos reseñados.

Cerrar campaña en Coahuila, una tierra herida, con la mitad de la población sufriendo de inseguridad, sacudida por el narco y las acciones de la dinastía Moreira, es otro de los deleznables manipuleos de los tricolores aceptados por un entrampado José Antonio Meade. Convierten a esa entidad en la muestra de su insensibilidad, de la indolencia, del nulo respeto que les merecemos los ciudadanos. Si sumamos: la señora frente al ataúd de su hijo, la mujer quien por la mirilla ve el rostro del sujeto que asaltó su casa, del señor en la cocina frente a otro malandro quien le confiesa secuestró y mató a su esposa, para finalmente hablar de amnistía otorgada por ya sabes quién, no es ir en contra de un candidato, es burlarse de todos porque esos escenarios tan reales son producto de la corrupción por ellos encabezada, de sus acuerdos con la otra delincuencia organizada, debido a su incapacidad, al desinterés, a la atención prestada solamente para enriquecerse. ¿Les espanta la palabra amnistía? Porque su nuevo sistema penal acusatorio va mucho más allá, es de su autoría y no logra ingresar a todos esos delincuentes ni siquiera 24 horas a un penal.

En fin, no fue ayer y tal vez tampoco mañana cuando se tenga una definición exacta del futuro de Meade o de Anaya o de Anaya y Meade, finalmente ese segundo y tercer lugar es lo amarrado, el orden es el que está a discusión porque una denuncia más a AMLO significará, a estas alturas, encumbrarlo a un nivel al cual no tendrán acceso los del PRIAN ni sumando sus votos. Lo que hay que rechazar con todo vigor es nos orillen al abstencionismo o al voto del miedo. Es el primero de julio el mejor día para lanzar el ¡YA BASTA! con efectos reales.

RUMBO ECONOMICO TRAZADO

Durante el tercer y ultimo debate presidencial, la propuesta económica del abanderado de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, manejada desde hace años a través de publicaciones y declaraciones, seguramente seguirá contrastando con las políticas aplicadas en las últimas tres décadas en el país, sobre todo en el régimen de Enrique Peña Nieto, y las mismas fórmulas de sus adversarios: Ricardo Anaya del PAN y José Antonio Meade del PRI. De entrada, se centra como lo ha venido manifestando, en reorientar el gasto público de la burocracia a proyectos de inversión de alto impacto económico y social, así como una estricta disciplina financiera. En términos macroeconómicos ha reiterado habrá cero endeudamiento, baja inflación y pleno respeto a la autonomía del Banco de México.

El tabasqueño ofrece impulsar una política de fomento económico que busca sinergias entre la inversión pública y privada, además de fomentar el desarrollo regional sustentable para crear empleos en los lugares de origen de la gente. Con el propósito de incrementar la inversión para apuntalar el crecimiento económico con un financiamiento sano, tanto interno como externo, plantea fomentar la diversidad de actores en el sector bancario; propiciar condiciones para la competencia; crear un fondo mixto de inversión pública y privada para los proyectos de infraestructura; aumentar y diversificar las exportaciones y consolidar destinos posicionados e incentivar el desarrollo turístico regional en zonas con potencial, entre otros.

A fin de impulsar el desarrollo de las empresas, AMLO se ha comprometido a no aumentar impuestos ni crear nuevos –los únicos gravámenes que sufrirán alguna modificación, a la baja, serán el IVA y el ISR en la frontera-; a generar un ajuste fiscal mediante la reingeniería del gasto público; apoyar la producción de cultivos, principalmente de granos, para abatir el déficit comercial; y crear un plan de desarrollo integral con régimen de zona libre para atraer la inversión en la frontera norte. Ofrece apoyos para 200 mil jóvenes emprendedores que requieren herramientas para el desarrollo de sus planes de negocios. En cuanto a pequeñas y medianas empresas, plantea crear consorcios que fomenten economías a escala, apoyarlos con capital y deuda a través del Programa Fomento a la Creación de Capital, y crear un fondo de capitalización industrial y de tecnología para apoyar su desarrollo.

Asimismo, pretende incrementar la producción de contenido nacional en sectores estratégicos, poner en marcha programas agroalimentarios regionales en los próximos seis años, aumentar el turismo interno y crear programas nacionales con metas multianuales de inversión en desarrollo urbano, educación, agua, drenaje, alumbrado y vivienda.

Para lograr todo lo anterior, se compromete al manejo de un presupuesto austero y la aplicación de 20 medidas en materia de ahorro y uso racional de recursos, así como la reasignación del gasto. Esas medidas ascenderán, en conjunto, a un monto de 412 mil millones de pesos para 2019.

COMBATE A LA POBREZA

A fin de cumplir este objetivo, AMLO reitera la voluntad de crear fuentes de trabajo, impulsar las actividades productivas, en particular las del campo, incluir a jóvenes en programas educativos o laborales y la atención de adultos mayores. Así también becas de 2 mil 400 pesos mensuales a estudiantes, pago de salarios de 3 mil 600 pesos a jóvenes que trabajen y aprendan un oficio, y duplicar la pensión para adultos mayores que hoy entrega la Federación. Pretende mitigar los efectos de los 7 millones de “ninis”, a quienes se dará prioridad de acceso al estudio y el trabajo.

De acuerdo a su Proyecto 2018, se pretende atender la pobreza primero por el ingreso y continuar con el desarrollo de competencias y apoyar a grupos vulnerables a través de transferencias directas.

En el tema de educación, López Obrador ha venido destacando la importancia de la misma como un factor clave para combatir la pobreza. Propuso la cancelación de la reforma educativa, por considerar se trató de modificaciones constitucionales y legales de carácter laboral que no tomaron en cuenta la opinión del magisterio. Antepone la recontratación inmediata de los docentes que hayan sido cesados por no aceptar la evaluación, respetar la autonomía sindical y que los agremiados tengan capacidad de propuesta y negociación, tanto en el ámbito laboral, como en el educativo y profesional.

Mantiene el objetivo de garantizar una educación con calidad, que incluya el uso de tecnologías e idiomas, como el inglés, además de dar prioridad a la capacitación por encima de la evaluación, en la cual serán incluidos maestros, directivos y supervisores. Su proyecto incluye impulsar nuevas técnicas de enseñanza, aprendizaje y modelos pedagógicos y atender la educación superior. Propuso eliminar los exámenes de admisión, a fin de no existir rechazados, revisar el sistema de becas y garantizar que los estudiantes tengan ingresos para evitar la deserción.

Se requiere, ha dicho, de la transformación radical del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) para convertirlo en una herramienta de apoyo a los procesos de aprendizaje y enseñanza. Se pronuncia por un proceso de formación continua, la participación magisterial en una reforma de fondo de los planes y programas, y el mejoramiento de las condiciones de estudio y trabajo en las escuelas normales y universidades pedagógicas.

SALUD: COBERTURA UNIVERSAL

AMLO busca en el rubro de salud alcanzar la cobertura universal, en la cual medicamentos y servicios públicos en consultorios, clínicas y hospitales, desde el primer nivel de atención hasta la medicina especializada, sean accesibles y gratuitos. Dar prioridad a la población pobre y excluida de los servicios de prevención de salud para garantizar que todos tengan una cobertura de servicios equivalentes, es el planteamiento.

Respecto al medio ambiente, se ha elaborado un decálogo en materia de desarrollo sustentable, el cual incluye una perspectiva de derechos humanos y respeto a la autodeterminación de pueblos originarios y comunidades locales. Se requiere promover una Ley General de Aguas con perspectiva de derechos humanos que sustituya la ley vigente y tenga el objetivo de garantizar el acceso al líquido.

Entre sus propuestas, destaca impulsar un modelo de conservación y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, que involucre a las comunidades en temas como el manejo forestal comunitario y establecer una protección efectiva de los maíces nativos, impidiendo la siembre e introducción de especies genéticamente modificadas. Asimismo, fortalecer el cuidado de áreas naturales protegidas, a través de políticas que armonicen la conservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad.

Sobre el cambio climático, se habla de crear un Programa Nacional de Adaptación al Cambio Climático, impulsar el desarrollo y operación de fuentes de energía renovables como minihidroeléctricas solares y cumplir con el acuerdo de París. Y en materia de justicia ambiental, prevé garantizar los derechos de las personas, comunidades y pueblos originarios, promover la autogestión y el control de sus territorios con enfoque de aprovechamiento sustentable.

EN LODAZAL SE ENFRENTAN RAC Y JAMK

Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente” subió el nivel de enfrentamiento con José Antonio Meade, de la alianza “Todos por México”. En un mitin en el parque central de Valladolid, Yucatán, señaló: “los priístas ya saben que van a perder la elección, por eso andan tan enojados, tan groseros, hace rato llegó el candidato del PRI aquí al estado de Yucatán y le dieron la noticia de que la campaña del PRI va muy mal, le explicaron que el PRI va a perder en Yucatán, que él va a perder, y por eso, en su coraje se puso a dar todo tipo de descalificaciones, ahí como lo ven, ese candidato del PRI, con esa carita de mosquita muerta que tiene, la verdad es que es un cínico, corrupto. El 1 de julio, a punta de votos, los vamos a poner en su lugar y les vamos a ganar”.

Anaya aseguró que la corrupción del gobierno federal ya es insostenible y acusó a la administración de Enrique Peña Nieto de robarse el dinero y no cumplir con las necesidades de la población y acusó hay una nueva coalición de facto. “Además de todo es muy ingenuo el candidato del PRI porque no se ha enterado que el PRI y el gobierno ya lo abandonaron, ya pactaron con López Obrador, ya se formó una nueva coalición PRI más Morena, se llama el PriMor, pero desde aquí les decimos que, aunque se unan, el 1 de julio les vamos a ganar, y de manera contundente en Yucatán y en todo México”, indicó el abanderado panista.

Y es que el fin de semana, José Antonio Meade, definió a Ricardo Anaya como “un vulgar ladrón, que desde el poder se robó dinero, lo cacharon y debe pagar las consecuencias”. Exigió que la Procuraduría General de la República (PGR) indague la presunta triangulación de recursos del ex dirigente del PAN.

En Mérida, a Meade Kuribreña los priístas locales le organizaron una rodada proselitista en bicicleta. El senador Jesús Casillas es quien encabezó el programa Avanzar Contigo en Bicicleta, el cual arrancó hace dos meses. Las bicicletas llevaban la propaganda del candidato “Todos por México” y son pedaleadas principalmente por jóvenes que son acompañados de una camioneta que lleva la canción promocional del candidato. Este martes, la rodada arrancó desde el monumento a la Patria sobre Paseo Montejo.

ANDANZAS CARIBEÑAS

El espacio sufre un triple luto. Por Miguel Lo, por Nely Danilú Magaña y por la gobernabilidad. Paladas de insensibilidad, de valemadrismo se arrojan todos los días en contra de los quintanarroenses ya sea por un motivo o por otro o por el peor: la pérdida de vidas. El gobernador Carlos Manuel Joaquín González simplemente cubrió el expediente y eso por las exigencias, por las críticas recibidas al registrarse el segundo fallecimiento porque en el caso del señor Lo, ni siquiera se molestó en ello. “El gobierno del Estado de Quintana Roo lamenta el sensible fallecimiento de la candidata a regidora por el Ayuntamiento de Isla” y luego, el consabido… bla, bla, bla.

DE LOS PASILLOS

Los priístas enmudecieron. Ni los dirigentes nacionales ni los voceros de la campaña de José Antonio Meade se han pronunciado en torno al pago de 500 pesos a cambio de copias de credencial de electoral. En días pasados, miles de personas asistieron a la sede nacional tricolor a entregar copias de sus credenciales a cambio de dinero en efectivo. También en el inmueble de Plaza de la República 20, que sirvió para la operación priista durante el fin de semana, se retomaron las actividades normales y sin comentarios… ¿Y el INE?… Como don Sebas… tan campante…

