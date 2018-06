“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“La suerte favorece solo a la mente preparada”: Isaac Asimov

La suerte está echada

Imputaciones de 3er debate no afectan intención del voto

López Obrador encabezará una etapa histórica en México

Ricardo Anaya exhibió gran desesperación en sus ataques

Meade anuló al panista al recordar es el único investigado

“El Bronco” perdido en el debate, observó pasar el tiempo

Exhiben pretensiones de otra alianza para revivir PRIAN

Miente JAM, es Lozoya, no Espriú, tras Odebrecht: Nieto

Apenas un par de horas después de haber concluido el tercer debate presidencial empezaron otros encontrones. Uno entre los representantes y voceros de los candidatos a la Presidencia afirmando, cada uno, su gallo fue el ganador. Otro lo vivieron los encuestadores oficiales, quienes no dudaron en presentar porcentajes favorables a José Antonio Meade hasta por el doble de los otorgados al puntero de la contienda. En el centro se ubican algunas verdades, de entre ellas y tal y como se esperaba, no se movió un solo milímetro la intención del voto rumbo a la elección del 1 de julio. Para celebrar está el hecho de ser éste el último de estos inútiles ejercicios mediáticos.

¿Por qué AMLO se mantuvo con la misma y muy alta captación de votos? De lo dicho en el encuentro llevado a cabo en el Gran Museo del Mundo Maya, en Mérida, Yucatán, se rescata: “Lo que va a moderar la indigencia y la opulencia es el combate a la corrupción. Está demostrado que donde no hay corrupción, no hay pobreza. Al amparo del poder público se amasan fortunas, la corrupción es la principal causa de la desigualdad”. “El único que vende plazas es el secretario de Educación (Otto Granados Roldán), que vendió la plaza de toros cuando fue gobernador de Aguascalientes. ¡Ya basta!”. “Que no haya represión al magisterio, que no se les humille. Se esmeraron en degradar a los maestros, en echarles la culpa del atraso educativo, una campaña de desprestigio al maestro. No se puede aplicar una reforma educativa sin ellos”. “Y pobremente, sin presumir, estamos ahí cuatro a uno, en la capital, en cuanto a intención del voto”.

Quedó claro el país requiere un gobernante sensible, con conciencia social, conocedor del entrampado actual en prácticamente todos los órdenes y decidido a transformar todo lo que ha llevado al país a la crisis más severa de toda su historia, no se votará por un campeón de oratoria. Así, la suerte de la cercana elección por la Presidencia de la República está echada: Andrés Manuel López Obrador, quien supera más de 2 a 1 a su más cercano adversario, iniciará una nueva etapa en la historia de México y enterrará el régimen neoliberal de Enrique Peña Nieto y de al menos cuatro de sus antecesores. Si habrá aplicación de la ley a los excesos de los integrantes del gabinete del mexiquense ya lo sabremos en los próximos meses. Justicia, a secas, es lo que esperan millones de mexicanos, quienes reprueban la impunidad vista hasta ahora.

En el Gran Museo del Mundo Maya se vio a un desesperado Ricardo Anaya tratando de aprovechar su última oportunidad para subir en las encuestas atacando inútilmente a AMLO; a un José Antonio Meade más ubicado y golpeando con precisión al panista; a un Andrés Manuel López Obrador esquivando simplemente las imputaciones de sus adversarios, cómodo con la enorme ventaja que le registran los sondeos sobre intención del voto; y a un perdido Jaime Rodríguez El Bronco, a quien incluso le llamaron la atención los moderadores por revisar su teléfono celular viendo pasar el tiempo. No pasó nada extraordinario de ahí la caída de la audiencia digital: fue observado por 3 millones 109 mil personas en plataformas digitales, es decir, un descenso del 54 por ciento con relación al primer debate, y del 21 por ciento respecto al segundo.

Se registraron 1.6 millones de espectadores únicos en Facebook y un millón en Periscope; en Youtube, la plataforma reportó al momento de escribir estas líneas 509 mil 979 reproducciones. También disminuyó la interacción de los usuarios en Twitter con los tópicos #DebateINE, pues sólo se generaron 2.2 millones de interacciones, cuando en el encuentro anterior se registraron 2.5 millones.

Como se esperaba, prevaleció el cruce de imputaciones sobre corrupción y los cuestionamientos sobre la honestidad de los contendientes. José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México fue demoledor contra Ricardo Anaya, abanderado de la alianza Por México al Frente: “”Aquí el único que está indiciado por un delito es Anaya”; el panista por momentos perdió el piso en su afán de atacar a López Obrador, a quien acusó que como jefe del Gobierno capitalino privilegió a empresarios como José María Riobóo, a quien, dijo, benefició con contratos directos por 170 millones de pesos. AMLO simplemente rechazó la imputación, lo que enfureció a Anaya quien insistió: ¿si te lo demuestro renuncias a la candidatura?

-No soy corrupto, me pueden decir Peje, pero no lagarto –respondió López Obrador. Consciente de que esta era su última oportunidad de subir en las encuestas, Anaya sacó un cartelón con una página de internet en la cual, dijo, se podrían encontrar las “pruebas” de la asignación directa de contratos.

Anaya y Meade se trenzaron en acusaciones. Ante la referencia del priista acerca del proceso legal que existe contra el panista, Anaya respondió encorajinado que existía una sentencia que lo exoneraba. Meade remachó: “Esa es una sentencia de un tribunal electoral que no tiene facultades” y destacó la vertiente penal de ese caso. Anaya contra atacó: “Aquí está el decreto que contiene tu firma, que te implica directamente en el último gran escándalo de Odebrecht. Quiero que la gente sepa por qué me han atacado, porque si los voy a llevar a la justicia. No van a quedar sin castigo casos como la Casa Blanca, la Estafa Maestra, tú y tu jefe, Enrique Peña Nieto, van a enfrentar la justicia porque es lo correcto”.

Meade presumió su paso por la SHCP y Sedesol e intentó también atacar a AMLO. Éste sólo respondió: “¿Y yo que culpa tengo de que estos dos estén empatados?”. También y señalándolos con índice de fuego “estos dos son los que autorizaron los gasolinazos”. Anaya prologó su ataque a AMLO y lo acusó de haberle ofrecido impunidad a Peña Nieto. En respuesta, López Obrador mostró una foto de Anaya con Peña Nieto. “Este es el verdadero pacto”, señaló el tabasqueño, quien apuntó: “No he pactado con él y tú te has reunido con él. En un año se reunió seis veces, ahora se peleó y quiere meterlo a la cárcel. No es mi fuerte la venganza. Y ni a ti te voy a meter a la cárcel”, señaló López Obrador.

CRECER SIN MÁS IMPUESTOS

En materia económica, el tema central del debate, los candidatos presidenciales coincidieron en que es factible crecer sin aumentar los impuestos. Meade dijo que para cerrar las brechas entre hombres y mujeres, se requiere de un crecimiento anual de al menos medio punto más del Producto Interno Bruto. Anaya y El Bronco ofrecieron eliminar los impuestos que se cobran a las gasolinas y el diésel, en tanto López Obrador planteó frenar los gasolinazos. El candidato de Juntos Haremos Historia cuestionó que Meade y Anaya avalaron los incrementos mensuales a los combustibles, pero el panista lo negó.

Al igual que Anaya, Meade también intentó pinchar a AMLO: “Lo que fue un fracaso fue López Obrador en el Gobierno del Distrito Federal, con él, la ciudad sólo creció 0.8 por ciento. La tragedia fue su gestión en la ciudad˝. López Obrador respondió que en ese caso los capitalinos no querrían votar por él y puntualizó: “Y pobremente, sin presumir, estamos ahí cuatro a uno, en la capital, en cuanto a intención del voto”.

Tal vez en donde se exhibieron las diferencias más amplias fue en el tema educativo y la reforma estructural en la materia aprobada en este sexenio. AMLO postuló de plano: “cancelar la esencia de la reforma, una receta del Fondo Monetario Internacional (FMI)”. Ricardo Anaya se pronunció por mantener la reforma “sin castigar y hostigar a los maestros”. Meade consideró que suprimirla sería con costo “al futuro de nuestros hijos”. El Bronco dijo que “ninguna reforma se puede imponer a chaleco”.

Tanto Meade como Anaya sugirieron que la postura de López Obrador de cancelar la reforma tiene que ver con regresar el control de las plazas al magisterio disidente. Pero AMLO les reviró: “El único que vende plazas es el secretario de Educación (Otto Granados Roldán), que vendió la plaza de toros cuando fue gobernador de Aguascalientes. ¡Ya basta!”.

Los conductores del debate preguntaron a AMLO que implica cancelar la esencia de la reforma educativa. Éste respondió: “Que no haya represión al magisterio, que no se les humille. Se esmeraron en degradar a los maestros, en echarles la culpa del atraso educativo, una campaña de desprestigio al maestro. No se puede aplicar una reforma educativa sin ellos”.

El tercer debate presidencial fue rematado por los aspirantes presidenciales con un llamado al voto. AMLO exhortó: “No tengamos miedo. Construyamos una auténtica democracia y con mucho entusiasmo gritemos el primero de julio “’¡Viva México!”. Pidió el voto para sacar a México “del atolladero en que nos han metido los políticos corruptos, sobre todo los de la “mafia del poder”, los del PRIAN”. Destacó que su movimiento hará historia en los próximo comicios, con lo que logrará la cuarta transformación del país.

Meade pidió un voto de confianza “para trabajar en equipo con sus familias, garantizar el futuro de sus hijos”. Llamó a reflexionar el voto, y afirmó que con su triunfo, “México va a crecer, vamos a terminar con la pobreza de los niños, le vamos a dar mejores oportunidades a las mujeres, se va a generar mejor empleo”. Y Ricardo Anaya señaló que “no se trata de votar por lo que nos divide, sino por lo que nos une”. Convocó a transformar el enojo en esperanza y la esperanza en felicidad.

Si las encuestas señalan que “39 por ciento de los mexicanos cree que Andrés Manuel va a ganar, pues de una vez vamos a ponerle la banda presidencial ahorita y nos ahorramos la elección”, propuso Jaime Rodríguez El Bronco.

LOZOYA NO ESPRIÚ, TRAS ODEBRECHT: SANTIAGO NIETO

Sin el menor rubor y con tal de atacar a AMLO, José Antonio Meade mintió al lanzar acusaciones en contra de la familia Jiménez Espriú. A sus aseveraciones fue el propio Santiago Nieto, ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), quien negó que Javier Jiménez Espriú, colaborador de AMLO, esté involucrado en el caso Odebrecht. Explicó que tras una revisión de documentos, no encontró ningún elemento que relacione con el caso al especialista propuesto por López Obrador para encabezar la SCT.

Hacia Emilio Lozoya apuntan las operaciones millonarias que registran los documentos, subrayó Nieto, quien acusó en el pasado a Lozoya de ejercer presiones para frenar las indagatorias. “Aparecen transferencias al menos por 16 millones de dólares a cuentas en Antigua, Mónaco, Suiza para empresas como Zecapa S. A., Latin American Asia Capital Holding, Innovación R.E. Atrás de todo, Emilio Lozoya”, destacó.

A su vez, Jiménez Espriú acusó a Meade de calumniarlo y de tratar de construir una cortina de humo, pues las actividades ilegales de Odebrecht involucran al Presidente Enrique Peña Nieto, a Emilio Lozoya y a él mismo. “Todo mundo sabe quiénes están en el fraude y que Meade, que lo sabe de primera mano, es cómplice”, acusó.

TRAMPAS Y CHANCHULLOS A LA VISTA

Las horas previas al tercer debate entre candidatos a la Presidencia de la República dieron origen a otras discusiones. Siguieron presentando y publicitando lo relacionado con la vestimenta, sin embargo tales no dieron el ancho suficiente para evitar se hable de las denuncias presentadas en la PGR en contra de Ricardo Anaya y de AMLO. La primera tuvo como denunciante a Ernesto Cordero, al ex titular de Hacienda “Bartola”, por aquello de pagas la renta, el teléfono y la luz, el coche, la casa y las colegiaturas con 6 mil pesos de sueldo. A estas acciones se suma la forma tan simple pero a la vez audaz con la cual la representante de Anaya hizo referencia a la suma de preferencias de las dos coaliciones opositoras a AMLO, dejando con ello un tufo que invadió el estudio desde el cual López Dóriga, otro texto servidor simplemente sonreía.

El pronunciamiento de Diego Fernández de Cevallos solicitando y respaldando Ricardo Anaya llegue a un pacto con EPN, habla por sí solo de la solicitud al ex líder nacional blanquiazul para retirarse de la contienda al estar cierto no claudicará el inquilino de Los Pinos en su intentona de hacer llegar a la máxima silla de poder en el país a José Antonio Meade. De aceptar el retiro, Anaya estará también admitiendo su culpabilidad y la relación descubierta y establecida con los Barreiro, o sea, la libertad, no más cargos, el indulto, la amnistía a cambio de pactar con los tricolores. El PAN y sus militantes estarán de acuerdo en llegar hasta donde se necesite con tal de impedir la llegada de AMLO y para ello no parecen dudar en recurrir a cualquier asociación. Ahí están de muestra los anuncios multi publicitados en las redes sociales, los cuales tienen una gran dosis de perversión, de insensibilidad, de falta de respeto a los ciudadanos a quienes han hecho víctimas de todos los hechos en ellos reseñados.

Cerrar campaña en Coahuila, una tierra herida, con la mitad de la población sufriendo de inseguridad, sacudida por el narco y las acciones de la dinastía Moreira, es otro de los deleznables manipuleos de los tricolores aceptados por un entrampado José Antonio Meade. Convierten a esa entidad en la muestra de su insensibilidad, de la indolencia, del nulo respeto que les merecemos los ciudadanos. Si sumamos: la señora frente al ataúd de su hijo, la mujer quien por la mirilla ve el rostro del sujeto que asaltó su casa, del señor en la cocina frente a otro malandro quien le confiesa secuestró y mató a su esposa, para finalmente hablar de amnistía otorgada por ya sabes quién, no es ir en contra de un candidato, es burlarse de todos porque esos escenarios tan reales son producto de la corrupción por ellos encabezada, de sus acuerdos con la otra delincuencia organizada, debido a su incapacidad, al desinterés, a la atención prestada solamente para enriquecerse. ¿Les espanta la palabra amnistía? Porque su nuevo sistema penal acusatorio va mucho más allá, es de su autoría y no logra ingresar a todos esos delincuentes ni siquiera 24 horas a un penal.

ANDANZAS CARIBEÑAS

El espacio sufre un triple luto. Por Miguel Loo, por Nely Danilú Magaña y por la gobernabilidad. Paladas de insensibilidad, de valemadrismo, se arrojan todos los días en contra de los quintanarroenses ya sea por un motivo o por otro o por el peor: la pérdida de vidas. El gobernador Carlos Manuel Joaquín González simplemente cubrió el expediente y eso por las exigencias, por las críticas recibidas al registrarse el segundo fallecimiento, porque en el caso del señor Loo, ni siquiera se molestó en ello. “El gobierno del Estado de Quintana Roo lamenta el sensible fallecimiento de la candidata a regidora por el Ayuntamiento de Isla” y luego, el consabido… bla, bla, bla.

Por cierto y también sin rubor alguno, el mandatario quintanarroense, durante el desayuno ofrecido a los periodistas de la entidad, pidió se ejerza la libertad de expresión con responsabilidad ¿¿¿??? ¿Sabrá don Carlos el significado de la palabra responsabilidad? Quienes le hacen ver la realidad presente en la entidad, las fallas propias y las de los colaboradores, están cumpliendo con esa responsabilidad, si él no se enfoca a llevar a cabo lo que le corresponde, que no reparta.

DE LOS PASILLOS

La CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos) presentó una acción de inconstitucionalidad contra la “Ley Chayote” (Ley de Comunicación Social) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras considerar que al no presentar reglas claras para la contratación oficial de publicidad, representa un riesgo para el derecho a la libertad de expresión, en una dimensión colectiva. “Así como para el derecho de acceso a la información plural, pues la ausencia de tales reglas genera efectos silenciadores y disuasivos en algunos medios de comunicación”, destacó. Asimismo, observó que persiste el riesgo de arbitrariedad en la distribución de la publicidad oficial, pues se delega en autoridades administrativas el establecimiento de criterios de selección. En un comunicado, la CNDH explicó que la intención de presentación de la acción de inconstitucionalidad busca que la asignación de publicidad oficial esté regulada de forma clara, puntual y objetiva…

Los priistas enmudecieron. Ni los dirigentes nacionales ni los voceros de la campaña de José Antonio Meade se han pronunciado en torno al pago de 500 pesos a cambio de copias de credencial de electoral. En días pasados, miles de personas asistieron a la sede nacional tricolor a entregar copias de sus credenciales a cambio de dinero en efectivo. También en el inmueble de Plaza de la República 20, que sirvió para la operación priista durante el fin de semana, se retomaron las actividades normales y sin comentarios… ¿Y el INE?… Como don Sebas… tan campante…

Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com

Esperamos sus comentarios al correo: Lilia_arellano@yahoo.com ;

Facebook.com/Liliaarellanooficial – Twitter @Lilia_Arellano1

Disfruta de los programas que tenemos para ti en nuestro canal oficial de Youtube.com/liliaarellano