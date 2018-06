“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Las antipatías violentas son siempre sospechosas

El actual proceso electoral en México no sólo es el más grande y complejo, sino también el más sangriento de la historia del país. De acuerdo con el Informe del Indicador de Violencia Política en México 2018, se han registrado 113 asesinatos, de los cuales 28 corresponden a precandidatos y 13 a candidatos registrados a una elección popular, mientras 16 eran mujeres. En el marco del movimiento #AltoALaViolenciaPolítica, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (Fepade), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Instituto Electoral de Oaxaca se pronunciaron contra la violencia, mientras organizaciones sociales lanzaron en la Ciudad de México un llamado a frenar los asesinatos de candidatos a cargos de elección popular.

La iniciativa #AltoALaViolencia se realizó simultáneamente en plazas públicas y organismos electorales de 27 ciudades, convocados por el Observatorio Electoral de Participación Política de las Mujeres, quienes rechazaron en particular la violencia política en contra de las damas por motivos de género. “Rechazamos la violencia que se ha instalado en este país, cobrando la vida de más de un centenar de hombres y mujeres en esta contienda electoral, la más grande en la historia de México y también la más sangrienta. Nos pronunciamos igualmente en contra de la violencia política que se dirige a las mujeres por motivos de género, esa violencia soterrada o abierta que intenta arrebatar a más mujeres su derecho a participar en los asuntos públicos y asumir cargos de representación popular, esa violencia que las desprecia, las humilla, la ignora, las amenaza, las silencia, las utiliza, las reemplaza arbitrariamente y, en casos extremos, las mata”, señalaron.

Bajo una intensa lluvia en el Ángel de la Independencia, los asistentes, entre quienes había funcionarias, diputadas, senadoras y candidatas a cargos de elección popular, hicieron un llamado a las autoridades, a los partidos políticos y a la ciudadanía en general a tomar consciencia de la gravedad de la violencia política. “Exigimos un México en paz, donde las autoridades garanticen la seguridad de la población y de quienes participan activamente en la política para que este proceso culmine en forma pacífica y sea la ciudadanía quien elija a los hombres y mujeres que han de representarles en los congresos y a quienes han de gobernar este país en los próximos años”.

“Los convocamos a decir ¡Ya basta! Este no puede ser el costo de participación en política”, señaló Teresa Hevia Rocha, de la Red de Mujeres en Plural.

El Instituto Nacional Electoral (INE) se sumó a esa iniciativa convocada desde la academia y la sociedad civil “para manifestar un rechazo a la violencia contra las personas que participan en la contienda democrática del país”, indicó la consejera Claudia Zavala, quien agregó que la transición y renovación de los poderes, no se entienden sin la paz. “Porque en la democracia todas y todos los ciudadanos estamos buscando que se den condiciones de estabilidad y paz social”, subrayó. Mientras, Mónica Maccise, directora de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, explicó que el organismo se suma a dicha iniciativa con el objetivo de visibilizar y reprobar todo tipo de acción violenta que atenta contra las personas que participan en el ejercicio democrático de la elección.

En tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a través de un acto simbólico, manifestó su rechazo a la ola de violencia política que se ha desatado durante el contexto del proceso electoral 2018. “Ejercer derechos políticos electorales no debería tener como costo la integridad, seguridad ni tranquilidad de nadie #AltoALaViolenciaPolitica”, escribió Janine Otálora, magistrada presidenta de la Sala Superior del TEPJF.

Y en el estado de Morelos, tras reconocer el aumento de feminicidios registrados en la entidad y la violencia contra las mujeres, seis candidatos a la gubernatura firmaron la Carta Compromiso por la Vida de las Mujeres y prometieron que, en caso de ganar, prevendrán, sancionarán y erradicarán la violencia en su contra. Firmaron el documento Cuauhtémoc Blanco, de la coalición Juntos Haremos Historia; Víctor Caballero Solano, del PAN y MC; Alejandro Vera Jiménez, del Panal; Fidel Demédicis Hidalgo, por la vía independiente; Jorge Meade, del PRI; y Mario Rojas Alba, del Partido Humanista.

El ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera, destacó que la violencia de género no es de coyuntura electoral; desde hace tiempo se exigió al gobernador Graco Ramírez cumplir las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso de las fosas de Tetelcingo, donde fueron enterrados los cuerpos de las mujeres en forma clandestina.

Vera acusó a Graco Ramírez, a su hijastro Rodrigo Gayosso Cepeda, candidato a gobernador del PRD y PSD, y al dirigente estatal del sol azteca y ex secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, de ser los principales violadores de los derechos humanos de las mujeres y de incumplir las medidas para el establecimiento de la Alerta de Género.

IMPUNES, EJECUCIONES DE MUJERES

La gran mayoría de las 113 ejecuciones de políticos en los nueve meses que van del proceso electoral siguen impunes. De esos, 16 corresponden a mujeres que, en 12 casos, fueron atacadas por comandos armados. Sólo en dos de ellos se detuvo a alguna persona relacionada con el homicidio. En tres casos más, de acuerdo a las indagatorias, está confirmada la participación del crimen organizado y en uno fue el esposo quien la asesino.

De acuerdo al Primer Informe de Violencia Política contra las Mujeres, de la consultora Etellekt, a lo largo de este proceso electoral, 93 políticas fueron agredidas físicamente, secuestradas o asaltadas con violencia. De ese total, 56 eran candidatas a un cargo de elección popular local, 10 eran precandidatas y cinco alcaldesas. De las 16 mujeres asesinadas, cinco eran del PRI, tres del PVEM y tres del PRD. El PAN y Morena no han registrado bajas. De ellas, cinco eran de Guerrero, cuatro de Oaxaca, dos de Puebla, una de Michoacán, una de Morelos, una de Chihuahua, una del Estado de México y una de Quintana Roo.

El más reciente homicidio es precisamente el de Rosely Magaña, contendiente del tricolor a una regiduría en el municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo. 1

PLATAFORMA CONTRA LA VIOLENCIA

Como resultado del esfuerzo conjunto entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los institutos Nacional Electoral (INE) y Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), se presentó esta semana la plataforma digital Insumos útiles para prevenir la violencia política por razones de género, la cual señala el rumbo de actuación ante esos hechos, tanto de personas como de instancias públicas.

Eréndira Cruz Villegas, cuarta visitadora general de la CNDH, hizo un llamado tanto a los gobernadores como a las procuradurías locales, así como a los partidos políticos y la ciudadanía en general, a sumar esfuerzos para detener el crispado ambiente de confrontación política que vive el país, con el propósito de evitar que más mujeres sean victimas de la violencia política.

Pablo Navarrete, director de Asuntos Jurídicos de Inmujeres, informó que durante el actual proceso electoral han sido asesinadas siete candidatas, dos en Guerrero, una en Michoacán, otra en Chihuahua, otra más en Oaxaca, otra en Puebla y una en Quintana Roo.

Frente a la violencia contra políticos, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), a cargo de Renato Sales Heredia, dijo trabajan con autoridades locales esquemas de inteligencia para prevenir otros ataques. Informó que han recibido 49 solicitudes de candidatos para ser protegidos por autoridades federales: 12 se han aceptado, cinco fueron rechazadas y 33 están en análisis.

A fin de abordar la seguridad de los comicios, este viernes se reunieron los titulares de la CNS y la Policía Federal con el Instituto Nacional Electoral, y analizaron el tema de los al menos 21 candidatos y precandidatos que han sido asesinados de diciembre a la fecha. En la reunión participaron Renato Sales, comisionado Nacional de Seguridad; Manelich Castilla, comisionado general de la Policía Federal; y Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del INE.

Entre los políticos asesinados se encuentran el aspirante a la presidencia municipal de Taretan por la coalición Michoacán al Frente (PAN-PRD-MC), Alejandro Chávez Zavala; Juana Irais Maldonado Infante, candidata a diputada del PVEM en Puebla; el perredista Antonio Arroyo, abanderado a la alcaldía de Tenochtitlán, Veracruz; Francisco Rojas San Román, priísta postulado a la presidencia municipal de Cuautitlán Izcalli, estado de México, y Maribel Barajas Cortés, aspirante a diputada local en Múgica, Michoacán, por el PVEM.

IMPULSA TRUMP GUERRA COMERCIAL

La administración del presidente estadounidense Donald Trump aprobó la imposición de nuevos aranceles a importaciones de China por valor de 50 mil millones de dólares. La medida acerca a las dos más grandes economías del mundo a una guerra comercial. Este viernes, EEUU lazó una nueva lista de productos de China a los que se aplicará un impuesto del 25 por ciento que se impondrá en varios ramos. La respuesta de China a la decisión de Trump será inmediata y equivalente, advirtió Geng Shuang, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante asiático.

A principios de este año, la gestión de Trump lanzó una lista inicial de mil 300 categorías de productos, que van desde productos farmacéuticos hasta televisores de pantalla plana. Las tarifas se implementarán en etapas para permitir que se agreguen comentarios públicos sobre nuevas categorías de productos. Se espera que este mes sigan las nuevas restricciones de inversión y los nuevos limites a las exportaciones estadounidenses de productos “industrialmente significativos”.

Según personas informadas sobre las discusiones de la Casa Blanca, la nueva lista será similar a la original, pero más centrada en las exportaciones chinas vinculadas al plan de Beijing “Made in China 2025” para liderar el mundo en 10 sectores clave, incluida la robótica. La medida establece el escenario para una gran escalada de las hostilidades comerciales entre los dos países.

China tomará las medidas necesarias para defender su economía, declaró Geng Shuang. “Si Estados Unidos lanza medidas unilaterales y proteccionistas que perjudican los intereses de China, responderemos en forma inmediata con medidas necesarias para salvaguardar nuestros derechos y nuestros intereses”, advirtió el funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

Mientras la administración Trump trabaja en las restricciones de inversión chinas que entrarán en vigor el 30 de junio, Beijing preparó una lista de 50 mil millones de dólares en productos estadounidenses a los que se les aplicarían aranceles de represalia, incluyendo carne de res y soya, bienes que afectarían la economía de grupos de zonas rurales de EEUU partidarios de Trump.

DE LOS PASILLOS

Cerca de cumplirse el plazo para registrar ante el Instituto Nacional Electoral (INE) a representantes de casilla, Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Morena-PT-PES, llamó a ponerse a disposición de esta tarea. “Ya tenemos cubiertos, prácticamente todo, estamos hablando de representantes en más de 150 mil casillas”, pero, señaló es necesario sea total la cobertura. “Tengan la disposición, como buenos demócratas, en ir a donde todavía no se cubre”…

Al interior del PAN, no sólo Ernesto Cordero está en la mira de Ricardo Anaya para expulsarlo de las filas blanquiazules, también el senador Jorge Luis Lavalle, integrante del autodenominado grupo “Los Rebeldes del PAN”, quien afirmó que el abanderado presidencial de “Por México al Frente” “se jodió a muchos para llegar dónde está”… En su cuenta de Twitter, el legislador federal acusó que por orden de Anaya se inició el proceso de expulsión en su contra por señalar actos de corrupción… “@RicardoAnayaC desesperado. Ordena mi expulsión por señalar sus posibles actos de corrupción y abusos. 1. Yo no he apoyado abiertamente a ningún candidato. 2. Anaya jamás ha aclarado el caso de lavado donde lo involucran. 3. Voy a defenderme de sus abusos”…

