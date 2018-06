“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“El agua se ha convertido en un recurso muy preciado. Hay lugares en los que un barril de agua cuesta más que un barril de petróleo”: Lloyd Axworthy. • ¡Aguas! con el agua • Peña Nieto, deja un pueblo sediento y hambriento • Por decreto, entrega el 55% de aguas superficiales • Meade y Anaya, desesperados esperan el día “D” • En Quintana Roo se espera apliquen voto cruzado • Corrupción pasa factura a los partidos en estados • Por violaciones a derechos, suspenden a marinos Ciudad de México, 19 de junio de 2018.- “Platica poblano mientras yo te gano”, es el refrán para aplicarse a lo acontecido el fin de semana, mientras se festejaba el triunfo del TRI, cuando celebraban el día del padre, en momentos en los cuales arreciaban los enfrentamientos por el segundo lugar entre Anaya y Meade y se percibían, como nunca, las agresiones a López Obrador a través de las redes basados en una sola palabra: amnistía, Enrique Peña Nieto dejaba a los mexicanos sin agua. “Alguien que cheque el canal del Congreso a ver si no nos están chingando mientras vemos el partido”, fue el mensaje enviado a través de las redes cuyas visitas y reenvíos sumaron cientos de miles y tal, resultó cierto, aunque el daño no partiera del Congreso sino de la firma del mexiquense y la publicación del documento en el Diario Oficial. Igual al despojo petrolero, al de la energía eléctrica, al de las minas, al del espacio aéreo, de los puertos, las fronteras, el del campo, en el uso no autorizado de las pensiones, en la pérdida de los derechos laborales, ahora toco el turno al vital líquido. Por razones por todos conocidas y que dejan en claro el manejo de medios de comunicación que se ejerce en Los Pinos, los diarios que se publican en la capital del país pasaron por alto esta información difundida ampliamente en el portal de la agencia Sin Embargo. A través de un Decreto, Peña Nieto modificó el estatuto de las vedas sobre el 40 por ciento de las cuencas del país lo cual significa entregar sin reserva el 55 por ciento de las aguas superficiales de México. En lo oscurito pasó esta firma llevada a cabo desde el pasado 5 de junio, justo el día en el cual se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Con este decreto queda eliminada la prohibición para la entrega de permisos para extraer el vital líquido en 300 cuencas hidrológicas sobre las cuales escurre el 55 por ciento de las aguas. Hubo, como suele suceder en este tipo de eventos, quienes se dieron el lujo de aplaudir el Decreto argumentando protección a la sobreexplotación, escondiéndose la apertura para la privatización directa en el manejo del agua, permitiendo concesiones de agua para distintas empresas y, de entre ellas, se entrega el vital líquido para el tan rechazado fracking. “Estos decretos van a permitir a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) garantizar los volúmenes de agua que están exigiendo las empresas mineras, petroleras y privatizadoras de sistemas urbanos de agua, a costa de los derechos de los pueblos indígenas, núcleos agrarios, comunidades rurales y los sectores populares, favorecen los trasvases de agua a gran escala como los que ocurren o están diseñados en varios megaproyectos hidráulicos: el sistema Cutzamala del estado de México a la Ciudad de México; Monterrey VI que prevé trasvase del agua del río Pánuco a Monterrey, o la presa y acueducto El Zapotillo que pretende trasvasar aguas del río Verde de Los Altos de Jalisco al complejo industrial de El Bajío de Guanajuato”, señala la organización Agua para Todos. Según la información de Rubén Martín, los trasvases de agua de una cuenca a otra, según explican los especialistas, son uno de los casos más evidentes de despojos de bienes comunes. En este caso, se despoja el agua de las comunidades indígenas o agrarias que han cuidado y protegido este bien común para que de pronto, mediante agresivos proyectos de “desarrollo”, se les expropie ese bien para llevarlo a grandes áreas urbanas. Pero, además, la coalición Agua para Todos estimó que los decretos de levantamiento de veda anunciados por Peña Nieto el 5 de junio, podrían poner en riesgo hasta 50 mil concesiones sin título actualizado o vigente de comunidades indígenas o núcleos agrarios, quienes tenían “las dotaciones del líquido por decreto presidencial, pero esta figura cambió en la ley de Aguas Nacionales y no las renovaron”. No hay que ser un genio para prever hacia dónde se dirigen los cuerpos de agua con las nuevas concesiones previstas: hacia todas las actividades extractivas como minería, explotaciones energéticas, fracking, hidroeléctricas, actividades industriales, desarrollos turísticos e inmobiliarios. Por sus consecuencias, estos decretos ejecutivos son el equivalente a una “reforma estructural” en materia de agua, pero sin pasar por el poder Legislativo, sólo utilizando facultades del poder Ejecutivo. Una reforma más del conjunto aprobado y de las cuales solamente ha visto la mayoría de los mexicanos retrocesos en todos los sentidos de su existencia. LA ÚLTIMA NOVENA Con el inicio de la semana dio comienzo una novena electoral. Faltan solamente nueve días de campaña y apenas 13 para la llegada del primero de julio, del Día “D”, del esperado para poder llevar a cabo una transformación real. No es posible siga despojándose a los mexicanos del patrimonio nacional para lograr el enriquecimiento sin límite de unos cuantos, para regocijo de la mafia del poder político y el no menos celebrado asentamiento de la mafia del poder económico, en el centro aparece la otra mafia, la de la otra delincuencia, la que dicen combatir, cuando lo existente es una abierta y franca complicidad. Es sorprendente, por ejemplo, el cinismo del señor José Antonio Meade al alabar en Tabasco al impresentable líder sindical Carlos Romero Deschamps justo el día en el cual un medio de comunicación de origen norteño da a conocer la mansión recientemente adquirida por el “trabajador” petrolero valuado en 6.4 millones de pesos. Ahí mismo prometió crear empleos petroleros, como si en esa entidad al igual que en Campeche no fueran testigos y víctimas no solamente del líder petrolero sino de la reforma energética que los dejó sin el sustento diario y, la primera eliminación de fuentes de trabajo alcanzó los diez mil. Al igual que sucede con Ricardo Anaya, a Meade Kuribeña ya le entró el pronto. Queda muy poco tiempo para alcanzar su primera meta: el segundo lugar y tal parece no la alcanzará al haber victimizado al panista y logrado con ello se sostenga en el plano con el cual arrancó sin lograr disminuir la desventaja frente al puntero de todas las encuestas. Por más vasos que intente llenar en grabaciones televisivas, no logrará armar una estrategia de vencedor. Meade tampoco y menos aun cuando aparece apadrinando a personajes repudiados por la sociedad y la clase trabajadora. Ya es vox populi las huestes tricolores se aprestan a arrojar cientos, miles de millones de pesos para controlar el día de las votaciones, para comprar votos, para pulir sus estructuras, para manejar las mesas de votación entregando a quienes ahí se instalarán fuertes sumas de dinero. Sin embargo, no cuentan con que muchos de quienes ahora están recibiendo los fondos a repartir se van a quedar con ellos ante la certeza de no lograr llevar a buen fin el fraude, ante números que no mienten y aparecen en cientos, miles de fotografías brindando pueblos enteros y comunidades el apoyo irrestricto, inamovible al tabasqueño. Así que esos pesos pararán, entrarán a otras bolsas. ANDANZAS CARIBEÑAS Para quienes ambicionan las sillas de los once municipios quintanarroenses la suerte prácticamente está echada y sólo en Benito Juárez puede esperarse se de un resultado diferente al tantas veces publicitado. La entidad está volcada hacia AMLO, de eso no existe ni la menor duda, sin embargo, sus candidatos no son los esperados y, por lo tanto, no se volcarán los sufragios hacia muchos de ellos. En Solidaridad habrá voto cruzado, López Obrador para presidente, pero no Laura Beristain a la alcaldía. El triunfo será para Cristina Torres y no precisamente por obra y gracia del gobernador, sino por lo ya hecho durante año y medio en esa demarcación. Hernán Pastrana sí logrará en Othón P. Blanco el voto parejo. En Benito Juárez, el cierre está entre Mara Lezama y el candidato independiente Issac Janix; doña Laura Fernández Piña no parece dispuesta a dejarse arrebatar la reelección, pero está cierta del daño causado por la divulgación de la construcción llevada a cabo en su rancho con cargo al erario y el oscurantismo del manejo de los 700 millones de pesos recaudados durante el primer año de su administración. Tulum, Carrillo Puerto, Bacalar, Lázaro Cárdenas, José María Morelos, deberán primero salir de las inundaciones, ver se hagan las obras para reanudar el tránsito en caminos y carreteras, aliviar los daños provocados por las fuertes lluvias y ya se verá entonces por quien votarán para manejar el destino del municipio los próximos tres años. Unas derrotas son seguras: las de la alianza PAN-PRD-MC, ninguno de sus candidatos se alzará triunfador, no al ser ya nuevamente víctimas del mal gobierno estatal emanado de esa grotesca fórmula. Las Islas, Cozumel y Mujeres, se quedarán para el tricolor ya sin verde. Lo mejor de esta jornada ha sido la eliminación del partido de los González Torres, se quedó en la nada y eso es un alivio una vez conocida la venganza sobre la chamaqueada sufrida por su eterno líder y dueño propinada por el célebre “Chacho” García Zalvidea. Dulce desquite al imponer a los cancunenses a Remberto Estrada, para gusto a plenitud de la mafia del poder económico reinante en estas tierras. Para tranquilidad de los habitantes de estas tierras, ya el gobernador Carlos Manuel Joaquín González solicitó a Gobernación declarar zonas de desastre a todos los municipios. Igual que en las pasadas tormentas, aunque nadie sabe si le dieron ya el dinero y en que lo empleó y si para sacar adelante a los municipios colapsados, los que tienen los daños más seguirá, estando estático, a la espera de un auxilio que quién sabe cuando le llegue porque primero está comprar los votos y luego ya se verá. Por cierto, fuertes críticos se han lanzado por la presencia del primogénito de don Carlos Manuel en el mundial de futbol. Fue captado en el estadio ruso y se dice que ya es mayor de edad, por lo tanto, presumen debe contar con recursos propios y no es adivino para saber habría contingencias en la entidad en la cual nada hace por ayudar a la buena imagen del padre sino todo lo contrario y las acciones inmobiliarias hablan más que mil palabras. DE LOS PASILLOS La acentuada corrupción en los gobiernos estatales les pasa factura a los partidos políticos, quienes pierden importantes espacios de poder. En la última década, los ejecutivos estatales arrasatran un rezago de 185 mil 237 millones de pesos, que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha observado de malversarción de recursos, rubros no aclarados o franca corrupción que se ha remitido a la instancia penal. Para manipular dichos recursos, las adminstraciones estatales recurren a los programas sociales federalizados que suponen miles de millones de pesos canalizados a las entidades para frenar rezagos sociales, como combatir la pobreza, apuntalar la infraestrutura de salud y educativa o para contener la creciente violencia mediante partidas destindas a las corporaciones policíacas. Entre 2015 y 2017, el PRI perdió 10 gubernaturas, como saldo de un castigo electoral. Los gobiernos panistas no han estado exentos de escándalos, como el de Guillermo Padrés en Sonora, que derivó en un revés en las urnas, o el de Armando Reynoso en Aguascalientes, que también devino en una caída panista. Los gobiernos emanados del PRD o del PVEM también han enfrentado casos de corrupción y sus cuentas pendientes ante la ASF también involucran miles de millones de pesos… Marinos de las bases de operaciones de la Región Norte de Tamaulipas y Nuevo León fueron concentrados en las instalaciones de la Ciudad de México como parte de la investigación por la probable desaparición forzada de 28 personas entre los meses de febrero y mayo. La Secretaría de Marina reportó que esa acción se tomó para dar cumplimiento a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). También se autorizó que personal de la CNDH, en compañía de agentes de la PGR y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, inspeccionara las bases de operaciones en esa entidad y en Nuevo León. “Se garantizó que los funcionarios que habrían participado en estos hechos sean suspendido o apartados temporalmente de cualquier tarea o función que pudiese interferir con la efectiva investigación de los hechos y la búsqueda de las personas desaparecidas o que pudieran poner en riesgo a las familias de las victimas, testigos o defensores de las víctimas”, señaló la Marina en un comunicado… El robo a transportistas se ha disparado en los últimos dos años. Se han reportado 23 mil 876 robos a transportistas en distintos puntos de la red carretera del país, de los cuales 18 mil 631 (78%) ocurrieron con violencia, de acuerdo a datos del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto es, 852 transportistas fueron asaltados cada mes. La zona de mayor riesgo es la red carretera que atraviesa los estados de México, Puebla, Michoacán, Nuevo León, Tlaxcala, Morelos y Jalisco, donde se cometieron 21 mil, 582 asaltos en 28 meses. El Estado de México ocupa el primer lugar en este delito con 6 mil 576; seguido de Puebla, con 3 mil 234; Michoacán, con 2 mil 882; Nuevo León, con 2 mil 787; Tlaxcala, con 2 mil 195; Morelos, con mil 988; y Jalisco, con mil 920… Una vez que se ha disfrutado a plenitud del poder, se han hecho todo tipo de negocios a su amparo, es al parecer extremadamente difícil mantenerse alejado, siguen moviendo piezas a su gusto y con el respaldo de los cómplices de siempre. Tal es el caso de Vicente Fox, quien transporta todas las boletas electorales en su empresa Mudanzas M&M. Esta transportadora cuenta con 4 mil vehículos tipo tráiler y se encuentran ahora recorriendo todo el país. El pago, el costo, ha sido lo de menos para un “transparente” INE… De igual manera, Proisi, Informática electoral y PoderNet, lograron ingresos por 441 millones por la captura y cómputo de las actas de elección del PREP en 29 estados. El gran negocio electoral… Otros tres asesinatos en torno a las elecciones se cometieron el fin de semana. En Guanajuato, el candidato a regidor suplente para el ayuntamiento de León, por la coalición Juntos Haremos Historia, Jesus Nolasco Acosta, fue ejecutado cuando presuntamente fue despojado de una motocicleta, en San Juan de Abajo; en Michoacán, hombres armados asesinaron en la comunidad de La Florida a Alejandro Chávez, candidato del PAN a la presidencia municipal de Taretán, quien recibió al menos tres balazos; y en Coahuila, tras concluir un debate entre aspirantes a una curul federal, fue asesinado el candidato a diputado federal por el distrito electoral I de la coalición PRI-PVEM-Panal, Fernando Purón Johnston, en el municipio de Piedras Negras, afuera del edificio de la Facultad de Adminstración de la Universidad Autónoma de Coahuila… Y siguen incrementándose los ataques a agentes y elementos de las Fuerzas Armadas, como el asesinato de los seis agentes municipales de Amozoc, perpetrado el pasado 15 de junio cuando enfrentaban a huachicoleros… La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) demandó deslindar las responsabilidades correspondientes por los homicidios, además de aclarar las circunstancias que incidieron o propiciaron que los elementos polilciacos fueran ejecutados… Mientras tanto persiste la narco guerra en Guerrero y permanece declarada Tijuana como la ciudad más violenta del país… Sigue sin aclararse el crimen de la periodista neoleonesa Alicia González… Jalisco sigue viviendo su época de mayor violencia… Karime de Duarte Ochoa se hizo invisible, no la encuentran ni los de la Interpol y el teléfono de sus papás está protegido desde Los Pinos.