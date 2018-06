“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Cuando se está en medio de las adversidades, ya

¿Quién es un peligro para México?

Donald Trump, confronta a todos los aliados

En riesgo el crecimiento económico mundial

“Aterrador” el efecto de la disputa comercial

Extremosa crueldad contra familias migrantes

Cinco naciones solicitan intervenga la CIDH

De una y mil formas han tratado de revivir el mismo mensaje de hace seis años con respecto a AMLO: “es un peligro para México”. Y, ¿quiénes realmente nos han puesto en un permanente peligro? ¿Quiénes han hecho polvo la paridad, el valor de nuestra moneda? Al inicio del sexenio del mexiquense el cambio era 11.50 por uno, hoy es el doble y ese aumento se ha venido registrando, pero hasta ahora resulta ser el previsto resultado electoral el culpable. Cuando dejan correr las imágenes de jóvenes delincuentes, ¿quién cometió todos los errores en el sistema educativo, quién generó el desempleo de sus padres, quién o quiénes los orillaron a cometer ilícitos para sobrevivir? No fue López Obrador, han sido quienes ostentan todavía el poder político y el económico.

¿Gracias a quién nos hemos quedado sin el control y la propiedad del petróleo vivo en el subsuelo? ¿Quién otorga toda clase de exenciones tributarias a quienes acumulan sin freno grandes fortunas? ¿Quién no ejerce control sobre los precios de alimentos y otros productos básicos? ¿Quién ha despojado a los trabajadores de sus prestaciones y se sirve sin autorización personal de sus pensiones? ¿Quién formó los sindicatos magisteriales y apapachó a sus líderes durante décadas? ¿Quién ha hecho de las organizaciones sindicales auténticos brazos armados en contra de la clase trabajadora? ¿Quién le entrega los millonarios recursos al sindicato petrolero o mejor dicho a Carlos Romero Deschamps como para que pueda comprarse una casita de 6 y medio millones de dólares, posea departamentos de lujo en Cancún, administre 3 notarías, tenga uno de los más hermosos yates y se dé la vida de jeque árabe? ¿Quién ha evitado tengan nuestros hijos una buena educación? ¿Quién les quitó a niños y adolescentes el espíritu de la competencia deportiva? ¿Quién cancelo laboratorios de física, química, se quedó con el dinero de la aplicación tecnológica educativa?

¿Quién nos recetó la “verdad histórica”, cometió abusos, tortura, encarceló inocentes? ¿Quién ha llegado a los magnicidios como el de Luis Donaldo Colosio? ¿A quienes se les han escapado los líderes de los cárteles? ¿Con quién o quiénes pacta la delincuencia organizada? ¿Quién tapa todos los desvíos de presupuestos? ¿Quién hace negocios hasta con los desayunos escolares? ¿Quién nos llevó a las tarifas más elevadas de consumo eléctrico? ¿Quién nos dejó sin refinerías? ¿Quién nos obligo a pagar la gasolina más cara del mundo? ¿Quien nos dejó sin ferrocarriles? ¿Quién concesionó puertos y aduanas? ¿Quién le dio facultades a empresas extranjeras para llevar a cabo la vigilancia y revisión de equipaje en los aeropuertos? ¿Quién ha matado a miles y miles de mexicanos por desnutrición, por falta de atención médica, por no hacerles llegar ni siquiera un camino por el cual lograr transitar en emergencias?

¿Quién o quiénes han sido los culpables de la salida de la mano de obra joven, de la calificada o de las fugas de cerebros al extranjero? ¿Quién acabó con la producción del campo, con la del maíz, con la de trigo, etcétera? ¿Quién llevó a la quiebra a los ganaderos, a los de las granjas porcinas o avícolas? ¿Quién liquidó las empresas estatales encargadas de fertilizantes? ¿Quiénes han mandado a sus hijos a estudiar durante décadas al extranjero para luego convertirlos en el orgullo de su nepotismo? ¿Quién ha reformado la Constitución a su gusto? ¿Quiénes han logrado aplastantes mayorías en el Congreso de la Unión y con ello obtener toda clase de aprobaciones en contra de los mexicanos? ¿Quiénes han hecho de la corrupción su tarjeta de presentación? ¿Quiénes aparecen como accionistas de constructoras, inmobiliarias, fábricas, telefónicas, etcétera? ¿Quiénes con toda perversión han llevado al país a una de las etapas más críticas de su historia tanto en lo político como en lo económico? ¿Quiénes han formado y autorizado la creación de cuerpos policiacos inservibles y corruptos? ¿Quiénes llevaron al Ejército al desgaste en las calles y hasta a las dádivas de una barda? ¿Quiénes utilizan al Clero a su conveniencia? ¿Quiénes llevaron a la miseria a más de 20 millones de mexicanos, a la pobreza a otros 40 y a la inestabilidad a otros 20 para solamente darle cierta tranquilidad a 12 millones?

Por supuesto no fue Andrés Manuel López Obrador, así que ¿a quién debe tenérsele miedo? ¿Será posible se les den oportunidades para seguir haciendo de este país y de sus habitantes una miseria humana? Ya se verá.

¿CÓMO ANDA NUESTRO VECINO?

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump detonó una guerra comercial contra el mundo y uno de los principales países afectados es México, especialmente los consumidores, manufactureros y agricultores mexicanos. Los países aquejados son todos los involucrados, los cuales en conjunto generan el 78 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial. A las compañías locales y trasnacionales les preocupa que el conflicto pueda incrementarse rápidamente y congelar el crecimiento económico mundial. Las naciones afectadas por la decisión del magnate de imponer aranceles arbitrariamente decidieron pagar con la misma moneda: aranceles a los productos gringos, y además presentar denuncias ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).

México y Canadá presuntamente son “socios y amigos” de EEUU, mientras los países de la Unión Europea son “socios estratégicos”. No obstante, a partir del pasado primero de junio, la gestión de Trump decidió imponer aranceles, “por razones de seguridad nacional”, dijo, al acero, de 25 por ciento, y al aluminio, del 10 por ciento, mexicanos, medida que incluyó a los mismos productos de origen canadiense y de la Unión Europea. Después EEUU enfocó sus baterías contra China, para muchos especialistas la primera economía del mundo. La semana pasada, el gobierno de Trump anunció aranceles por un monto de 50 mil millones de dólares a importaciones chinas. De ese total, 34 mil millones serán gravados a partir del 6 de julio, mientras un “segundo lote” por 16 mil millones “será sometido a un examen adicional”, dijo la oficina de Comercio de EEUU. “Tenemos que tomar acciones defensivas para proteger el liderazgo estadounidense en tecnología e innovación ante la amenaza sin precedentes de robo de China de nuestra propiedad intelectual”, justificó Robert Lighthizer, jefe comercial de EEUU.

En dos tramos se hará la aplicación de aranceles: el primero, que se aplicará el 6 de julio, afectará a más de 800 productos, principalmente de la industria tecnológica por valor de 34 mil millones de dólares. El segundo, que afectará a bienes químicos y plásticos, todavía no tiene fecha. Los chinos respondieron con medidas similares: 50 mil millones de dólares en aranceles a productos estadounidenses. China “no quiere una guerra comercial”, pero tiene que “responder con fuerza” explicó el Ministerio de Comercio del gigante asiático, tras anunciar una lista de importaciones de EEUU que tendrán que pagar aranceles.

EL TRASFONDO: SUPERÁVIT COMERCIAL DE CHINA

El gobierno chino explicó que está respondiendo en la “misma escala” al incremento de impuestos ordenados por el gobierno de Trump a los bienes chinos en un conflicto por el superávit comercial de Pekín y la política tecnológica. Esta guerra comercial amenaza con fragilizar aún más la economía china, la cual comienza a dar signos de desaceleración. Los aranceles por 50 mil millones de dólares decretados el viernes pasado por Washington “amenazan los intereses económicos y la seguridad de China”, admitió el Ministerio de Comercio de ese país. El fin de semana, Pekín anunció que aplicará un arancel de 25 por ciento a partir del 6 de julio a 545 productos que incluyen soya, automóviles eléctricos, jugo de naranja, whiskey, langostas, salmón y cigarros provenientes de Estados Unidos, por un valor de 34 mil millones de dólares, de un total de 50 mil millones que finalmente serán gravados, de acuerdo al reporte del Ministerio de Finanzas chino.

Ante las perspectivas de una escalada arancelaria, el grupo de presión Agricultores por el Libre Comercio de EEUU, advirtieron: “Para los agricultores estadounidenses esto ya no es teórico, es francamente aterrador”. Y consideraron: “ya no es una táctica de negociación, es un impuesto a sus medios de subsistencia”. Los agricultores son los que están en mayor riesgo en esta batalla comercial, dado que sus ingresos ya estaban cayendo, con una baja de alrededor de 50 por ciento desde 2013, y este año se espera que alcance su nivel más bajo desde 2006. “A nuestra organización le preocupa cada vez más que esta administración no tenga un plan para garantizar que las familias de agricultores y ganaderos no sean arrojadas delante de un autobús… Si no vemos ningún éxito, la paciencia se va a acabar”, advirtieron los productores de maíz y soya en Misuri.

Pero lo más seguro es que la guerra comercial siga escalándose. Pekín advirtió: “En caso de que Washington añada más represalias ante el anuncio chino, el gobierno se reserva el derecho a “”tomar más medidas”. Los reguladores chinos analizan aumentar los impuestos de importación a otros 114 productos, incluidos equipos médicos y productos energéticos. La decisión se anunciará en fecha próxima, dijo el Ministerio de Finanzas.

MIGRANTES, EL OTRO LADO DE LA MONEDA

De acuerdo a un reporte del gobierno estadounidense, en un lapso de seis semanas, casi 2 mil menores fueron separados de sus padres o tutores. El número de separaciones se disparó desde principios de mayo, cuando el fiscal general Jeff Sessions anunció que todos los migrantes que cruzaron irregularmente la frontera entre México y Estados Unidos serían detenidos, independientemente de que los adultos pidieran asilo. La política migratoria de “tolerancia cero” aplicada por la administración Trump ha generado una indignación tanto dentro como fuera de Estados Unidos. El presidente Donald Trump se encuentra bajo fuego cerrado de la opinión pública por la adopción de la controvertida medida de separar a los inmigrantes de sus hijos menores de edad.

El lunes, el magnate dijo que Estados Unidos no se convertiría en un “campamento de migrantes” y culpó a los demócratas por rehusarse a negociar un proyecto de ley para abordar la situación de los indocumentados en el país. Hasta el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó al gobierno estadounidense a dejar de separar a los niños migrantes de sus padres en la frontera con México, considerando que se trata de una política “inadmisible”. En Ginebra, durante la apertura de una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra´ad Al Hussein señaló: “Pensar que un Estado busca disuadir a los padres infligiendo tal abuso a los niños es inadmisible”.

Zeid citó a la Asociación Estadounidense de Pediatría, que describió esta práctica como un “abuso a menores permitido por el gobierno” que puede causar “daños irreparables”, con “consecuencias de por vida”. También llamó a EEUU “a poner fin inmediatamente a la práctica de separación forzada de niños” e instó a Washington a ratificar la Convención de Derechos del Niño.

Desde hace tres semanas, el gobierno estadounidense deporta por vía terrestre a los mexicanos indocumentados; antes los enviaba en vuelos al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México y ahora los deja en estado de indefensión y vulnerabilidad ante el crimen organizado que opera en ciudades limítrofes con ese país, denunció la activista.

CINCO PAÍSES PIDEN INTERVENCIÓN DE LA CIDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, la Defensoría del Pueblo de Colombia, la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, la Defensoría del Pueblo de Ecuador y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dicte urgentes medidas cautelares para detener la política migratoria del gobierno de Estados Unidos de “tolerancia cero”, la cual separa a la niñez migrante de sus familias, y aseguraron que la actuación de la Casa Blanca “es inhumana”.

Denunciaron que la política migratoria de Washington “representa un total desprecio por los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, así como por la especial necesidad de protección que tiene para con ellos”. Por lo cual, solicitaron a la CIDH “adopte todas las medidas necesarias para proteger sus derechos a la integridad de personas, la salud, la familia y la liberad personal, en relación con los derechos de la niñez.

Roberto Herrera Cáceres, comisionado nacional de los Derechos Humanos de Honduras (Conadeh), advirtió que la política estadounidense “coloca a la niñez en una situación de vulnerabilidad agravada, que permite la posibilidad de que sea víctima de violencia, trata de personas y explotación, además de los daños psicológicos y emocionales que una separación de esta naturaleza le provoca”.

También todas la primeras damas estadounidenses vivas se posicionaron en contra de la política migratoria de Trump. Laura Bush, Hillary Clinton, Michelle Obama, Rosalynn Carter y hasta Melania Trump –inmigrante de Eslovenia- quien pidió a la administración de su marido que “gobierne con corazón”. En un artículo para The Washington Post, Laura Bush calificó de “cruel” e “inmoral” una política que “le rompe el corazón”. Hillary Clinton desmontó la teoría de que todo es culpa de los demócratas y subrayó que es una ”absoluta mentira” que la ley marque que haya que separar a las familias. Rosalynn Carter calificó de “vergonzoso” lo que se hace con los menores.

De acuerdo con la senadora demócrata Diane Feinstein, la cifra de menores separados de sus padres por la “tolerancia cero” asciende a 2 mil 342 entre el 5 de mayo y el 9 de junio. NBS reporta que los servicios sociales tienen bajo custodia a 11 mil 785 niños migrantes, una cifra que, al ritmo actual, superará los 20 mil antes de agosto.

ANDANZAS CARIBEÑAS

“Que no le digan, que no le cuenten…” dice el refranero y se aplica a esas expresiones constantes, permanentes, con las cuales aseveran están luchando fuertemente en contra de la delincuencia y se pone especial atención a las zonas turísticas. Nada más falso y para sustentar lo dicho aparecen estos simples reportes del mes de mayo:

31 de mayo: suspenden servicio de ferry por órdenes de API a cargo de Alicia Ricalde por lo que queda sin esta comunicación el tramo Punta Sam-Isla Mujeres y aseguran dos kilos de heroína, además aparecen narcomantas dedicadas a la policía municipal cancunense; 30, ejecuciones en Cancún, Playa del Caren, Isla Mujeres y Puerto Morelos, además de intentar levantar a la hermana de una candidata; 29, mujer baleada en Cancún y aparece un cuerpo con el tiro de gracia en el Centro Comercial Maya; 28, ejecutan a Rosa Dalia Peñate en Cancún; 27, intentan ejecutar a un guardia de seguridad privada, persecución y fuga de un comando armado y de dos tiros en la cabeza y 30 puñaladas ultiman a un pez gordo, obviamente en Cancún; 26, frente a su familia balean a un taxista cancunense.

26, acribillan a una pareja, ultiman a un sujeto en el estacionamiento de una céntrica plaza comercial, rescatan a un secuestrado. En el resumen del año ya son 300 los ejecutados solamente en Cancún. 24, otra fémina asesinada, otro ejecutado, balazos a la camioneta de un restaurantero y asaltos a supermercado y pizzería; 23, detectan extorsiones en la industria de la construcción, también denuncian asaltos; 22, incendio en bar de Playa del Carmen, dos baleados y un ejecutado; 21, otros dos ejecutados y seis heridos de bala; 20, denuncian se ha duplicado el número de delitos, están rebasadas las autoridades, aseguran; 19, en Haciendas Real del Caribe ultiman a 3 jovencitos, uno más quedó gravemente herido; 18, rebelión en la Fiscalía, tres ejecutados en Cancún y dos más en Puerto Morelos.

17, Dos acribillados con AR-15 en Cancún; 16, ejecutan a otro taxista en Playa del Carmen. Así se comportó la delincuencia la última quincena de mayo. Con esos reportes, ¿habrá de seguir considerando como injusto nos lancen alertas desde distintos países? No se vale si esta es una entidad segurísima… ¿o no?

DE LOS PASILLOS

El candidato presidencial de la alianza Todos por México, José Antonio Meade, fue denunciado penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la coalición Por México al Frente, por su probable responsabilidad en un millonario “fraude transexenal”, en el cual están implicados también distintos funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del gobierno federal. De acuerdo con la denuncia, una serie de adjudicaciones, contratos y medidas fiscales han generado un desfalco por 5 mil millones de pesos y podría generar pérdidas para el erario por 40 mil millones de pesos en total, por beneficios otorgados a la empresa Braskem Idisa –filial de la brasileña Odebrecht, de la que se han denunciado presuntos pagos de sobornos para lograr contratos- en la compra de etanol, así como con la firma Ienova…

A todo lo que da está la guerra entre los cárteles en la capital de la República. Dos organizaciones criminales: la Unión Tepito y Fuerza Anti Unión Tepito se disputan el control del narcomenudeo y la extorsión en la Ciudad de México. De enero a la fecha se han contabilizado seis cuerpos desmembrados que han aparecido en las delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Xochimilco, los cuales están relacionados con la disputa que libran estas dos organizaciones delictivas…

Tras la denuncia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH) por la desaparición de personas registradas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la Secretaría de Marina inició una investigación por los hechos en los que se involucra a personal que se encontraba en las bases de operaciones de la Región Norte de Tamaulipas y Nuevo León…

Salvador Romero, jefe de la misión de observadores de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, advirtió: la violencia en los procesos electorales de América Latina se ha ido transformando de tener un origen basado en diferencias político-ideológicas “a uno por el control de determinados territorios que pueden servir para actividades que están vinculadas, en algunos casos, con el crimen organizado”…Abren otra etapa en el caso del ex gobernador Guillermo Padrés.

