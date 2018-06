“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Si votas a políticos corruptos ¿por qué no les das las llaves de tu casa a los ladrones?”: Anónimo popular

Corrupción descarnada e impune

Autoridades, parte de la red de complicidades

Señalan a: EPN, Calderón, Meade, Videgaray

Descartan en IMEF un conflicto postelectoral

Roo: montan groseros escenarios políticos

Trump rectifica y dejará de separar migrantes

Para combatir realmente la corrupción en México ha faltado voluntad política. Las pruebas de la amplia red de complicidades de funcionarios de primer nivel en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa, están a la vista, y sin embargo, no pasa nada. El manto de impunidad es tan amplio que los cubre a todos y los mantiene al margen de cualquier investigación abierta en el Poder Judicial contra los integrantes de lo que Andrés Manuel López Obrador denomina “la mafia del poder”. Para combatirlos sin duda se requiere de un cambio de régimen y de una Fiscalía autónoma, pero cabe la duda si eso será suficiente. En los meses siguientes habremos de comprobarlo y también el cumplimiento de algunas de las principales promesas de campaña.

Ahora, en el fragor de la batalla por la Presidencia de la República, el panista Ricardo Anaya denunció ante la PGR al ex presidente Felipe Calderón y a funcionarios de su administración, incluido el candidato ciudadano del PRI, José Antonio Meade, de ser parte de un “esquema criminal” y de una “sofisticada red de corrupción” para favorecer a la empresa Breskam-Idesa, filial de Odebrecht. Esta denuncia pide investigar al presidente Enrique Peña Nieto, al actual aprendiz de canciller, Luis Videgaray, a José Antonio González Anaya y Emilio Lozoya, así como a los calderonistas Bruno Ferrari, Juan José Suárez Coppel y Jordy Herrera.

De acuerdo con la denuncia presentada por la coalición Por México al Frente, al menos 23 funcionarios de Pemex, de la Secretaría de Energía –que encabezaba Meade- y de Hacienda, así como directivos de la firma brasileña Breskam y del grupo mexicano Idesa, se confabularon para beneficiar ilegalmente al consorcio con el proyecto de construcción de la planta de etileno en Coatzacoalcos, Veracruz. Según la acusación de los anayistas presentada por Paulo Díez Gargari, abogado de Infraiber, y Alfredo Figueroa, ex consejero electoral, Pemex suscribió este convenio sin tener las condiciones de suministro de gas natural, lo que planteaba el riesgo de pagar penalizaciones millonarias por el incumplimiento. Este riesgo, de acuerdo a la denuncia, fue expuesto en la sesión ordinaria 827 del Consejo de Administración de Pemex, el 29 de abril de 2011, misma que presidió Meade en su calidad de Secretario de Energía.

El hoy candidato “ciudadano” presidencial del PRI no se opuso al convenio que causaría daño a las arcas de la petrolera. Tampoco lo hicieron José Antonio González Anaya, en aquel momento subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda; ni Juan José Suárez Coppel, director de Pemex; ni el calderonista Jordy Herrera, entonces director de Pemex, Gas y Petroquímica Básica (PGPB), todos presentes en la sesión del consejo. De acuerdo a una revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la omisión ocasionó un daño de mil 935 millones de pesos, sólo en 2016.

En 2012, Felipe Calderón y José Antonio Meade emitieron un decreto para aumentar los aranceles al polietileno importado para impedir la competencia de Breskam-Idesa y permitir que ésta vendiera caro su producto. Al presidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray, primer secretario de Hacienda de este sexenio, los señalan por haber contado con más de dos años para posponer la entrada en vigor de ese decreto o dejarlo sin efecto, pero no lo hicieron y lo publicaron el 1 de enero de 2015. Se trató, señala la denuncia, de una conspiración de Estado para beneficiar a un particular, es decir, Braskem-Idesa, y a sus socios en el gobierno, en perjuicio de Pemex, de la industria nacional y de los consumidores.

“El fraude Odebrecht se ha fraguado en al menos dos sexenios y no es un hecho de corrupción del pasado, sino un desfalco que sigue operando en el país día a día a través de su filial en México, la empresa Breskam-Idesa mediante el proyecto “Etileno XXI”, destaca la acusación. Los litigantes estimaron que este fraude ha generado un desfalco por más de 5 mil millones de pesos y generaría pérdidas por más de 40 mil millones de pesos en los próximos años para Pemex. La querella pide a la PGR investigar si los presuntos sobornos confesados por Odebrecht en 2012 sirvieron para sostener el contrato de la planta de polietileno y no únicamente para financiar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. La denuncia se presentó por delitos contra el consumo nacional, que se castiga con 3 a 10 años de cárcel en la legislación vigente.

¿QUIÉNES SON TAN ILUSTRES MEXICANOS?

A Gerónimo Gutiérrez Fernández lo nombraron embajador en Estados Unidos, su familia es la dueña de Idesa, se asoció con Odebrecht, se ha desempeñado como genere del Banco de Desarrollo para América del Norte, ha ocupado diversas e importantes carteras durante las últimas cuatro administraciones federales. Con Felipe Calderón llegó, inclusive, a la subsecretaria de Gobernación. Ha sido un consentido de los gobierno panistas y priístas en razón de las facultades con las cuales cuenta y le permiten llevar a cabo movimientos de diversa y nada clara naturaleza desde el lugar en donde se encuentre, hasta en el diplomático.

Emilio Lozoya, el principal inculpado en el caso de los sobornos millonarios de Odebrecht, es licenciado en economía y derecho por el ITAM y la UNAM. Fue clave en el equipo de campaña de Peña Nieto por lo que fue premiado con la dirección de Pemex, desde donde se llevaron a cabo distintos movimientos no solamente relacionados con las filiales de Odebrecht, sino en renglones hacia donde en breve se mandarán reflectores ante la presunción de negocios con respaldos económicos personales o de grupo mucho más cuantiosos.

José Antonio González Anaya dirigía Pemex justo cuando inició operaciones en Coatzacoalcos, Veracruz. Es concuño del ex presidente Carlos Salinas de Gortari y su trayectoria está ligada durante varios años a Hacienda de donde ahora es titular. Estuvo justo en la sesión en donde se sugirió cancelar el proyecto Etileno XXI a lo cual, por supuesto, se opuso. Carlos Rafael Murrieta Cummings estuvo en esa misma sesión en su calidad de director corporativo de operaciones de Pemex y está obviamente involucrado en la denuncia presentada aún y cuando ahora se encuentre en otra división en Pemex transformación industrial.

Carlos Ruíz Sacristán salió a la luz pública con Ernesto Zedillo quien lo nombró titular de la SCT, pero también y debido a todo lo que puede circular por las carreteras y el levantamiento de autopistas tiene gran relación con OHL, al grado de haber sido nombrado consejero. A toda prueba ha sido su amistad con Emilio Lozoya y dirige la empresa Ienova, a la cual le fue adjudicado un contrato multimillonario para transportar gas y el etanoducto, por si fuera poca la cadena de los negocitos es director de Sempra Energy, empresa que provee asesoramiento y colaboración energética en materia de gas en México.

Jordy Herrera Flores dirigía Pemex Gas y Petroquímica básica cuando firmó con Braskem-Idesa. También estuvo a la cabeza de Energía cuando se aumentaron aranceles al polietileno. Ligado al sector era, hasta el descubrimiento de semejante fraude, uno de los consentidos del grupo en el poder, ahora no se sabe si se convertirá en el clásico chivo expiatorio. Juan José Pérez Coppel también estaba a la cabeza en Pemex cuando se firmó el multicitado contrato, además de encontrarse en años clave del foxismo como director corporativo de finanzas y de ahí se fue a la vicepresidencia del Grupo Modelo, es consejero del Grupo El Cid, dedicado a hoteles y marinas. Son propietarios de cadenas de tiendas con banco o de bancos con tienda, todo a través de las influencias con el poder.

Obviamente todos los movimientos y por supuesto los nombramientos han pasado por el conocimiento, en su momento, de Felipe Calderón Hinojosa, creador de cientos de fideicomisos detectados por la ASF pero mágicamente desaparecidos, no ubicados y receptor de los mayores recursos económicos captados por Pemex, tanto por el aumento al precio de los barriles de petróleo como por los excedentes producidos. Luis Videgaray, palomeó y puso frente a la mesa de Enrique Peña Nieto todas las posibilidades existentes de éxito de las negociaciones de las cuales tomó nota quien hoy pretende ser inquilino en Los Pinos, José Antonio Meade.

Estas cadenas de complicidades no tienen desperdicio… ni nombre.

DESCARTA IP CONFLICTO POSTELECTORAL

Los mercados ya descontaron un conflicto postelectoral y que Andrés Manuel López Obrador gane la Presidencia de México, confirmaron Fernando López Macari, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), y Gabriel Casillas, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos de ese organismo. El riesgo de la alternancia ya está descontado siempre y cuando ésta sea ordenada, aseguraron López Macari y Casillas, quien destacaron: “si el candidato que hasta ahora encabeza las encuestas gana la elección presidencial” el tipo de cambio para el cierre de año será de 19.55 y las inversiones en mercados financieros se restablecerán, mientras que las de otro tipo permanecerán a la espera de ver la forma de trabajo del nuevo gobierno como ocurre después de cada elección.

Tal descarte encuentra fuerte sustento en los últimos reportes de las encuestadoras no compradas por el partido y el gobierno actual. Con apenas si dos puntos de diferencia las más positivas hacia el tabasqueño revelan obtendrá 26 millones 278 mil 375 votos, contra 13 mil 258,132 captados por Ricardo Anaya y 9 mil 943,599 en favor de José Antonio Meade, en tanto que El Bronco reunirá 2 millones 320 mil 173 sufragios. Con todo y la interminable y costosa guerra sucia, el 58 por ciento de votantes tiene impresiones positivas hacia AMLO y habiendo estado también en calidad de víctima del poder, Anaya obtiene un 41 por ciento de impresiones ciudadanas positivas. Sigue Morena a la cabeza para obtener la gubernatura de Tabasco, Veracruz, Chiapas, Puebla, Morelos y la Ciudad de México. Guanajuato seguirá pintada de azul y Jalisco llevará al poder estatal al de Movimiento Ciudadano, siendo esta la primera gubernatura obtenida por el partido de Dante Delgado.

Los especialistas destacaron que en pláticas con los equipos de los tres candidatos, todos han mostrado compromisos con mantener la disciplina fiscal y financiera, no aumentar la deuda, hacer un manejo responsable de las finanzas públicas y respetar las instituciones. Sin embargo, aún hay empresarios reacios a aceptar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, hizo un llamado para no dar un “cheque en blanco” a los candidatos que ganen las elecciones el próximo 1 de julio. El dirigente empresarial indicó que la participación de los ciudadanos no puede ni debe terminar el día de la elección y deben exigir que los gobernantes rindan cuentas.

Los excesos gubernamentales no son sólo el producto del carácter de una persona, sino consecuencia de la fragilidad de las instituciones, dijo el presidente del CCE. “Los ciudadanos no podemos dar un paso atrás en las libertades y espacios ganados: estará en nuestras manos asegurar que nuestros representantes trabajen por el interés colectivo y no los de un grupo o camarilla”, destacó aunque le faltó sostener “como ha sido hasta ahora”.

ANDANZAS CARIBEÑAS

En Quintana Roo se montan cada día escenarios burdos, absurdos si se refieren a la política, y altamente peligrosos si nos atenemos a los registros de homicidios, de acciones de la delincuencia organizada. En el primer terreno sorprendió la participación del ex presidente del CCE, Eloy Peniche, en la contienda electoral cuando falta solamente una semana para la finalización de las campañas. Peniche ha sido gran amigo del gobernador Carlos Manuel Joaquín González desde la infancia y de ahí se desprenda tenga un objetivo la decisión del empresario de estar en este proceso aún y cuando no figure en las boletas electorales, porque ese es otro asunto del cual tendrá que informar debidamente el IEQROO y su flamante y obediente presidenta.

Por lo pronto, en la asamblea del Consejo Coordinador Empresarial de ayer se supo tendrán que revisar sus estatutos para definir si suple a Peniche el vicepresidente Miguel Ángel Lemmus Mateo, o si se van a nuevas elecciones llevando como candidatos al mismo personaje y a la ex presidenta de AMEMEX, Inna Germán Gómez. Se llevan a cabo movimientos inesperados en el grupo empresarial, no todos conformes con la participación de Peniche al no consultar a los miembros de ese organismo presumiblemente apartidista. Don Eloy no se presentó a la Asamblea argumentando no contaba aún con el registro oficial, sin embargo si hace declaraciones de campaña, da puntos de solución a problemas y se luce al lado de los dirigentes perredistas, no así con el grupo panista con el cual es mucho más fácil identificar a sus homólogos empresarios.

Por si fuera poco uno de los candidatos de esa coalición, pero surgido del Sol Azteca, Julián Ricalde, ya le puso punto y coma a la crónica de una derrota anunciada dejando entrever sigue enfrentado al mandatario estatal. Se advierte la pulverización de algunos votos, lo cual consideran es parte del acuerdo entre el gobierno estatal y la candidata de Morena quien no duda en hablar una y otra vez de diversas acciones para llevar a cabo en coordinación con el gobernador, entre ellas la relacionada con la seguridad y aplaude en sus intervenciones algunas de las gestiones y tareas emanadas del palacio de gobierno chetumaleño.

Y es precisamente en la capital estatal en donde se está generando otro gran escándalo en el cual se ve involucrado el líder del Congreso local. La asociación “Somos tus Ojos”, se hizo presente en Solidaridad en donde denunciaron complicidad de la Fiscalía con el Congreso al no realizar la investigación exigida sobre el desvío de cien millones de pesos, de los cuales solamente 23 millones habían sido aprobados para ayuda social, la cual no llegó en su totalidad a quienes dicen la enviaron. Se apunta en primera instancia a Ana María (N), aunque lo cierto es que tal funcionaria está al servicio de los curuleros y, por lo tanto, solamente cumple órdenes superiores.

Pero si en el renglón político existen tantos puntos conflictivos con los cuales derrapa el gobierno del cambio, en el de seguridad los reportes de la primera quincena de este mes son escalofriantes: 15 de junio, aparecen los cuerpos de dos embolsados, un ejecutado en Isla Blanca (lugar colindante con Cancún); 14, asegura Abelardo Vara ha bajado el turismo por inseguridad; 13, siete ejecuciones, dos de ellas mujeres; 12, seis ejecutados en zonas céntricas, inclusive, de Cancún; 11, dos cuerpos uno de ellos aparece maniatado, encobijado y embolsado; 10, balean a candidata priista a una regiduría de Isla Mujeres, incontenibles las extorciones, se multiplican amenazas en Playa del Carmen por la férrea disputa por la plaza; 9, balacera en el “crucero” de Cancún y se confirma ejecutaron al ex funcionario municipal de Benito Juárez.

Junio 8, estadística de feminicidios durante el año marca la cifra de 31 asesinadas;7, asesinan a un agente de seguridad en Isla Mujeres; 6, ejecutan a un taxista y a otro sujeto dentro de un bar; 5, aparece otro cuerpo desmembrado, el hallazgo fue en Cancún; 4, arrojaron a un sujeto a la banqueta desde un auto en marcha y, ya en el suelo, lo acribillaron, el acto a plena luz del día y en conocida avenida; 3, cinco ejecutados y peliculesca persecución a balazos en el polígono sur; 2, colisiones y accidentes al por mayor; 1, dos asesinados, uno de ellos mujer ejecutada a quemarropa, el otro vendedor de dulces.

Frente a este panorama, no falta quien se pregunta ¿hay gobierno? Remberto Estrada, como los avestruces, tiene la cara escondida, bajo tierra; los regidores están desaparecidos; la autoridad policiaca municipal carece de recursos para emprender operativos y contar con elementos de nueva generación debidamente preparados o sea está quietecito; Rodolfo del Ángel alcanzó el principio de Peter y ni se ve ni se oye; el Congreso local más caro del país se reconoce como otra guarida de abusadores y corruptos, y en el palacio de gobierno entre los movimientos del señor Juan de la Luz y todo lo que esconde Jaime Zetina, ambos actuando según afirman en favor del gobernador, cuidándole la imagen y llevando a cabo registros correctos de los dineros del erario, así como tener funcionando estrategias políticas, lo fallido está hasta en el aire que se respira. En fin, de seis ya nada más quedan 4 y ojalá no se repita y tengamos que ver a los carniceros de hoy convertidos en las reses del momento.

DE LOS PASILLOS

Si Carlos Romero Deschamps logra llegar al término de su gestión sindical al frente de los trabajadores petroleros que queden, tendrá 81 años y la historia escrita no lo describirá de la mejor manera, menos aún cuando el tiempo para enderezar o justificar –si se pudiera- muchas de sus acciones y el enriquecimiento acumulado, se le ha terminado y eso desde ahora. Congeladas han permanecido todas las denuncias presentadas en su contra en la PGR, ni siquiera para disimular han emprendido una investigación y no se trata nada más de la mega mansión de 6 y medio millones de dólares, sino el Pemexgate, entrega de recursos por demás inútil ante la incapacidad mostrada por Francisco Labastida para ganar algunas simpatías. Las extravagancias de sus hijos y la suntuosidad de la boda de Paulina no han conocido límite, como tampoco tuvieron vergüenza quienes reclamaron no haber recibido invitación al ágape. Cuenta con yates, colección de autos de lujo, condominio en cuatro importantes centros turísticos del país, dos residencias en Estados Unidos y un par de notarías… Por cierto, ya tramitó su jubilación y ni se imaginan cuanto recibió por todos los servicios y la lealtad mostrada a los petroleros…

Desde que comenzó a aceptarse los patos le tiren a las escopetas, vemos denuncias y demandas de quienes han sido identificados y reconocidos delincuentes en contra de sus denunciantes. Recordamos a Lozano levantando acusaciones en contra del chino-mexicano Zheli Ye Gon por haber afirmado en sus declaraciones que los millones encontrados en su residencia se los dio a guardar el funcionario por entonces calderonista, hoy ilustre integrante del grupo con el cual pretenden llevar al incólume Meade a la Presidencia. En el presente, Emilio Lozoya vuelve a denunciar a Santiago Nieto porque, según él, sustrajo información privada de la investigación del caso Odebrecht. Lo anterior surge a raíz de la afirmación del ex fiscal de no aparecer los apellidos Jiménez Espriu en sus documentos y dar a conocer el nombre de empresas detrás de las cuales se encontraba Lozoya, mismas receptoras de transferencias por 16 millones de dólares… Usted, ¿a quién le cree?…

Donald Trump, presidente de EEUU, rectificó y anunció firmará un decreto para dejar de separar a las familias migrantes en la frontera con México, ante la creciente oposición a su política de “tolerancia cero” hacia la inmigración ilegal. “Queremos mantener a las familias juntas”, dijo Trump en la Casa Blanca. “Firmaremos una orden ejecutiva en breve”, agregó, y señaló que esperaba que esto fuera simultáneo con una legislación aprobada por el Congreso… Paul Ryan, máximo representante republicano en la Cámara baja de Estados Unidos, adelantó que el cuerpo legislativo someterá a votación este jueves una iniciativa sobre inmigración que permitiría poner fin a la práctica de separar a las familias que cruzan ilegalmente las fronteras… Un acuerdo amplio en el Congreso estadounidense para finalmente resolver las profundas divisiones sobre la ley de inmigración parecía improbable, ya que Trump está enfocado en obtener financiamiento para un muro que quiere construir desde hace tiempo en la frontera de Estados Unidos con México…

Sabino Pérez García, titular del Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, notificó este miércoles el primer requerimiento oficial a las autoridades para que cumplan cuatro sentencias de amparo que desconocen la investigación de la PGR sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, y ordenan la creación de una Comisión de la Verdad y la Justicia para indagar el caso. El magistrado federal comunicó los fallos del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, según los cuales en 10 días tiene que estar lista la Comisión, que deben integrar representantes de las víctimas, la CNDH y la PGR, pero sin que puedan participar fiscales o peritos que indagaron previamente el caso….

Alfredo Tlatempa Palacios, director de Seguridad Pública del municipio de Zitlala, ubicado en la Montaña Baja de Guerrero, fue ejecutado a balazos la mañana de este miércoles, además su vehículo fue incendiado en la avenida Aldama, de la colonia Centro, frente a las instalaciones del DIF y a un costado de la Escuela Primaria Vicente Guerrero. Zitlala, junto al municipio de Chilapa de Álvarez son los más violentos de la zona centro, debido a la disputa por el territorio entre los grupos delincuenciales Los Rojos y Los Ardillos.

