“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Nuestro enemigo es la abstención de los que piensan

que está todo ganado”: Esperanza Aguirre.

Alerta ante riesgos electorales

Desconfianza ciudadana en el INE y el TRIFE

Moody’s: mercados preparados ante el cambio

Coparmex: continuarán las inversiones de la IP

Adverso panorama internacional hacia México

En una semana otros 4 candidatos asesinados

Se identifican tres riesgos globales para la certeza del proceso electoral según Integralia, en estos se pone en riesgo, inclusive, la gobernabilidad del país. Se trata de la preparación de la elección y las campañas, periodo a punto de concluir sin haber generado la confianza suficiente y necesaria; el día de la jornada electoral, sobre el cual se hacen un sinnúmero de conjeturas; y como punto número tres a atender: periodo poselectoral. En los antecedentes de rigor se enmarca la elaboración de artículos y con ello la sobrerregulación del INE al pasar de 394 a 590 distribuidos en dos leyes generales, la de partidos políticos y la de instituciones y procedimientos electorales.

De ninguna manera les ha resultado fácil definir la ubicación de las más de 150 mil casillas y la capacitación de millón y medio de funcionarios de casillas con quienes integraron las mesas directivas. Son nueve las entidades en donde los ciudadanos tendrán en su poder hasta seis boletas electorales, lo cual por más que muestren el rostro de la sencillez en el conteo esto no se ve nada fácil, sobre todo cuando todo es primitivo si lo relacionamos con los avances tecnológicos existentes. En esta etapa de preparación del proceso nos encontramos con una mayor erosión de la confianza institucional, con la desconfianza respecto a la legalidad y legitimidad del proceso, con los ataques violentos contra candidatos federales y locales ante los cuales el INE y los Institutos Electorales estatales han mostrado incapacidad para frenarlos.

Existe y está comprobada la simulación electoral, sobre todo en localidades donde es el crimen organizado quien decide al ganador mucho antes de llevarse a cabo la jornada electoral. La polarización generada después del debate público deja ver claramente el enojo social, el rechazo puesto de manifiesto en la exigencia de saber quién o quienes tienen calidad moral para respaldar sus propuestas, para garantizar serán realidad las promesas vertidas durante meses.

Según estos consultores en la segunda etapa, en la de la jornada electoral, los principales riesgos existentes son: manipulación de la opinión pública con información falsa que impacte en los resultados electorales; inhibición del voto ciudadano en algunas regiones o casillas; que no haya condiciones en ciertas localidades para instalar casillas debido a problemas sociales; errores en conteo, confusión y presión a funcionarios de casilla. Dilación de cómputos y de la difusión de resultados electorales; que funcionarios de casilla se retiren y abandonen los paquetes electorales y propicien impugnaciones (por ejemplo, actas sin firmar por funcionarios de casillas); inquietud de ciertos sectores de la sociedad por el retraso del PREP tanto en la elección federal como de los comicios locales. Se alimenta vacío de información y se propicia la desconfianza; intervención de los sistemas informáticos del INE (hackeo). Como puede observarse, es esta una etapa en extremo difícil de llevar a buen puerto y en la cual se genera confianza absoluta sobre los resultados ya que todo puede suceder.

En tan temido post electoral, periodo que ha sido descrito a través de un video filmado por Diego Luna en el cual hace un llamado a la concordia y a evitar la violencia, el panorama presenta los siguientes riesgos: autoproclamación de victoria, desacato de resultados y protestas post electorales; debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos a nivel federal; gobernadores, diputados locales y alcaldes sin perfil ni experiencia que propicien gobiernos de baja calidad; corrupción en los gobiernos entrantes (peculado, cohecho, encarecimiento de obras públicas y de baja calidad); impugnación de elecciones por rebase de topes de gasto de campaña. Protestas y por ende conflictos post electorales; gobiernos locales que protejan a grupos del crimen organizado; desconfianza en los resultados a nivel local; se desdibuja sistema de partidos. Se transita a sistema de partido hegemónico, siendo Morena un movimiento sin estructura de partido.

El camino que aún falta por andar atraviesa su etapa de mayor dificultad y no existe forma alguna de hacer sentir a la ciudadanía esa indispensable confianza y tales percepciones no son gratuitas, los fraudes electorales, las concertaciones, los acuerdos en lo oscurito. El manipuleo de los votos, las decisiones de Tribunales a quienes se les ha otorgado el poder de pasar por encima de las voluntades ciudadanas han hecho sin duda su trabajo, han sembrado este camino en el cual nada es verdad pero tampoco se trata de sólo mentiras.

ACABAR CON LA DESIGUALDAD, EL GRAN RETO

Hacer de México un país menos desigual será uno de los retos prioritarios del Nuevo gobierno. De lograrlo, la administración de Andrés Manuel López Obrador pasará a la historia como la mejor del ultimo siglo. La mesa está puesta para ello. El triunfo del abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES) no asusta a los mercados financieros internacionales, señala la firma financiera Moody´s Analytics, mientras la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) adelanta que ante un triunfo del tabasqueño las inversiones de las empresas no se detendrán.

El reto es mayúsculo, nuestro país es profundamente desigual con una escalera social quebrada: sólo 2 por ciento de los mexicanos pobres será rico algún día; el 76 por ciento seguirá sumido en la miseria. No hay movilidad social. El acceso a las oportunidades, a mejores servicios y a una mejor calidad de vida dependen actualmente del ingreso, pero también de su etnia y hasta del lugar donde nacieron. Este adverso panorama puede cambiarse en el próximo gobierno. Tras el triunfo de López Obrador no se espera una sacudida financiera, pero existe el riesgo de que las cuentas fiscales se puedan descuadrar desde el primer año de gobierno ante la insuficiencia de medidas para generar los recursos que financien el vasto programa social planteado por el dirigente nacional de Morena, expuso Alfredo Coutiño, economista para América Latina de esa firma.

Los números estimados por el equipo de López Obrador en relación a los posibles ahorros por el combate a la corrupción cuadran con las cuentas fiscales para no ampliar el déficit público, destaca Coutiño. Los mercados ya han escuchado al candidato y a su equipo decir que no habrá “andadas fiscales”, pero eso no es suficiente para asegurar que no se descuadren las cuentas. El especialista explicó que para que la promesa de campaña sea tomada en serio y garantice mantener las cuentas en orden, se necesita el compromiso de una disciplina fiscal estructural. Es decir, para evitar que los errores de cálculo lleven a un descuadre en la materia se requiere asegurar que desde el primer año de gobierno los números se regirán por una disciplina estricta que automáticamente sujete el gasto a los niveles de ingreso consistentes con la capacidad real de crecimiento de la economía y con un precio estructural del petróleo.

Mientras, para la Coparmex afortunadamente hay una continuidad en las decisiones de inversión de la inmensa mayoría de las empresa que pertenecen a esa organización. “Hay la decisión de seguir invirtiendo”, dijo Gustavo de Hoyos Walter, líder del sindicato patronal, quien señaló que no habrá sobresaltos drásticos en la transición, es decir, que no se prevé una crisis económica durante el cambio de administraciones, lo cual coincide con la opinión de instituciones financieras como Citi.

ADVERSO PANORAMA

Los mercados financieros dan por descontado que el dirigente opositor Andrés Manuel López Obrador ganará las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio por amplio margen. La duda está en si tendrá o no el control del Congreso, cuál será la composición de su gabinete y si mantendrá su promesa de cuidar las finanzas públicas. Para el peso mexicano sería una buena noticia que en su primeros días de gobierno el tabasqueño mande mensajes de moderación, como ya ha empezado a hacer.

En el tramo final de la campaña electoral, el peso mexicano se ubica en mínimos históricos frente al dólar. La senda de recuperación iniciada por la divisa mexicana a finales de 2017, al calor de las expectativas de un acuerdo favorable para la actualización del TLCAN, se truncó a mediados de abril; el peso registra pérdidas de doble dígito frente a su par estadounidense desde entonces.

En la depreciación de la moneda mexicana, una de las más líquidas del mundo, pesa un buen número de factores. El primero es el fortalecimiento generalizado del dólar frente a las monedas emergentes después de que la Reserva Federal endureciese su política monetaria para hacer frente a la incipiente inflación. Los otros dos factores que empujan al peso a la baja son plenamente mexicanos: las recientes dificultades en la negociación con EEUU y Canadá para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y la incertidumbre ante las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio.

Respecto al TLCAN, la presión viene dada por el empeoramiento del tono de las conversaciones trilaterales: el duro choque de Trump y el premier canadiense, Justin Trudeau, en la última cumbre del G7 y la insistencia de Washington en explorar el camino bilateral han contribuido a enrarecer el clima en el que se desarrolla una negociación en la cual las diferencias entre las partes involucradas siguen siendo abismales.

No son muchas las posibilidades de lograr un consenso entre EEUU, Canadá y México. Trump sigue defendiendo su posición de línea dura: no solamente busca imponer sus condiciones en los capítulos en donde persisten las mayores diferencias (reglas de origen, solución de controversias, salvaguardas, entre otros), sino que además exige que el gobierno mexicano pague la construcción de un muro en la frontera.

Así, México está contra la pared. La dependencia hacia la economía de EEUU ha puesto al desnudo su extrema vulnerabilidad. Académicos y empresarios advierten que ha llegado el momento de que México se atreva a diversificar en serio los vínculos de su economía con el exterior: hay que voltear la mirada hacia la región Asia-Pacífico y, sobre todo, construir una relación de nuevo tipo con China.

La incertidumbre en torno a la elección federal del próximo 1 de julio completa el cóctel de factores que trae de cabeza al peso desde hace dos meses.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advierte: en materia comercial, México ya no debe cuidar la espalda de Estados Unidos, cuando éste lo “acuchilla” continuamente. “Ya no tiene sentido estar cuidándole la espalda a un socio que te acuchilla por la espalda cada vez que puede”, subrayó Manuel Molano, director general adjunto del IMCO, después de impartir la conferencia El Futuro Comercial de México.

No se puede esperar un escenario positivo para la economía de México cuando su principal socio comercial se está enfrascando en una guerra comercial con el mundo, lo cual incluso puede provocar disminución del Producto Interno Bruto (PIB) para el país, ante la alta dependencia estadounidense, indicó Molano. “No hay un escenario bueno para México cuando tu principal socio se volvió proteccionista y eso acelera la necesidad de que México vea otros horizontes. Vender a otros países del mundo está en mandarín, lo que tenemos que hacer es empezar a ver dónde compramos”, subrayó.

DESIGUALDAD EN MÉXICO

De acuerdo al estudio “Desigualdades en México 2018”, de El Colegio de México, la vida de las personas está determinada o condicionada por su lugar geográfico de nacimiento, en cuanto a su origen social y en cuanto a las oportunidades que una variedad de bienes y servicios ofrecen. Por ejemplo, un trabajador de Chiapas gana mensualmente 3 mil 708 pesos; por la misma labor, un trabajador en Nuevo León gana 7 mil 371 pesos al mes. Baja California Sur, Ciudad de México, Nuevo León y Querétaro son los estados con los salarios más altos, con 6 mil 658 pesos al mes como mínimo en promedio, mientras que los estados del sur como Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Puebla y Tlaxcala ganan menos de 5 mil 575 pesos al mes en promedio.

Aunque tengan niveles de escolaridad similares, los mexicanos tienen condiciones laborales dependiendo de su ubicación geográfica. En Sonora, por ejemplo, el 58% de las personas tienen acceso a servicios de seguridad social, mientras que en Puebla, sólo el 27% tiene los mismos beneficios. En estados del norte y también en Jalisco, Colima, Aguascalientes o Ciudad de México, la mitad o más de la población cuenta con prestaciones de seguridad social. Pero en los estados del sur, menos del 37% de la población cuenta con esos beneficios.

La desigualdad del ingreso entre regiones es profunda y compleja. Además, los empleos creados en los últimos años se caracterizan por ser precarios, pues carecen de prestaciones y de una remuneración suficiente. El porcentaje de personas con ingresos laborales menores a un salario mínimo se incrementó de 14% en 2000 a 24 por ciento en 2017. Igualmente, el porcentaje de trabajadores sin acceso a la seguridad social, 45 por ciento, se ha mantenido en el mismo nivel por 20 años.

El sistema educativo del país ha profundizado las desigualdades. Los niños y los jóvenes ricos tienen una probabilidad 23 por ciento más alta de estudiar la secundaria que los niños y jóvenes más pobres; la desventaja de los indígenas es de 38 por ciento de poder ir a la secundaria. Además, los alumnos de menores ingresos suelen asistir a las escuelas en peores condiciones de infraestructura y con los maestros menos preparados, por lo que desarrollan menos habilidades educativas que los niños y jóvenes que asisten a planteles con mejores condiciones.

Los jóvenes que pertenecen a hogares ricos tienen cinco veces más probabilidades de obtener buenos aprendizajes en comparación con los jóvenes de hogares más pobres, advierten los académicos del Colmex, quienes encontraron que las diferencias étnicas y regionales inciden en qué tantos aprendizajes obtienen los jóvenes en la prueba PISA, que presentan los mexicanos de 15 años que están por terminar la educación básica. Es siete veces más probable que un alumno no indígena salga bien en la prueba PISA que uno indígena; y 4 veces más probable que un alumno de una escuela urbana alcance buenos aprendizajes que uno que asiste a una escuela rural.

DEFIENDEN SU ILEGAL REFORMA

Sin detenerse a reconocer se basaron en una figura amañada, los decretos, para entregar el agua a la iniciativa privada pasándose literalmente por “el arco del triunfo” al Poder Legislativo, en donde ya no había tiempo de estudiar, presentar en comisiones y aprobar para después llevar al pleno la iniciativa de entrega del 40 por ciento de las cuencas existentes en el país, el gabinete y los voceros de Peña Nieto se dan a la tarea de intentar cambiar la realidad, de esta entrega, y la presentan como medida protectora del vital líquido con la cual se garantiza suministro de por vida a los mexicanos. Y, ¿quién les cree? Este tipo de argumentos basados en supuestos beneficios para los ciudadanos comprobado está son mentiras dichas en cada periodo que antecede a la aprobación de las llamadas reformas estructurales.

Se defienden divulgando que los decretos expedidos protegen la sobreexplotación a las cuentas de los ríos Grijalva-Usumacinta, Papaloapan, Pánuco, Costa Chica de Guerrero y Costa Grande y que con ello logran que 295 de las 757 cuentas conserven sus ecosistemas. Dicen se garantiza el manejo de agua en México tanto para las personas como para el medio ambiente. Seguramente suponen nada se sabe de las extensiones de los ríos mencionados cuyas aguas se encuentran ya contaminadas, y que estamos ignorantes de la cantidad de litros del vital líquido comprometidos en los contratos con la iniciativa privada en donde permiten el fracking.

El agua para consumo se compra en las ciudades, en las grandes, en las medianas, en las pequeñas, pero también en las comunidades. En plena capital del país y en su interior se ha presentado el tono amarillento en el líquido que circula por las redes ya debidamente concesionadas a una iniciativa privada no dispuesta a invertir en el tratamiento y mantenimiento de toda la red de distribución y, como no existe supervisión alguna, nos ofrecen un líquido causante inclusive de enfermedades en la piel, de caída de pelo e imposible de beber.

AYOTZINAPA, EL ENIGMA

La narración de Gregorio Ortega sobre la investigación de la desaparición de los estudiantes de la normal Enrique Burgos, nos hace ver lo difícil de encontrar la verdad cuando ésta se liga a un cúmulo incalculable de intereses provenientes de grupos que deberían ser totalmente distintos y, sin embargo, guardan entre sí similitudes que los ubican en la organización delincuencial. Veamos:

“La propuesta Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa no puede ni debe situarse sobre la legislación penal ni las decisiones de los tribunales, pero nada impide determinar si quienes ya dieron el caso como juzgado y determinaron una única verdad histórica, acertaron o se equivocaron. Establecer sobre uno o varios hechos sucedidos una versión considerada, acertada o erróneamente, como verdad, es un tema colindante con lo religioso, por no decir bíblico. En el caso que nos atañe carecemos de heridas para meter los dedos en los agujeros de los clavos, o la mano en el costado del Señor.

“Escritores contemporáneos cuyas obras describen las variaciones de una misma verdad, nos dejan claro que considerarla tal es harto difícil, porque no fuimos testigos y lo que ha de valorarse o juzgarse sólo es sabido de oídas. Las versiones son contrarias unas a otras, porque todas están patrocinadas por intereses políticos incompatibles, incluso la avalada como verdad histórica frente a la historia verdadera: Jesús Murillo Karam no fue testigo presencial y todo lo recibió de segundas y hasta terceras manos.

“Los protagonistas de las consecuencias de la incredulidad de los sucesos de Ayotzinapa decidieron olvidar que “… en la vida de los seres humanos no solamente ocurren las cosas… Construimos lo que nos ocurre. Lo construimos, lo invocamos, no dejamos escapar lo que ha de ocurrirnos. Así es el género humano. Obra así incluso sabiendo o sintiendo desde el principio, desde el primer instante, que lo que se hace tendrá consecuencias fatales. Es como si se mantuviera unido a su destino (siempre la humanidad), como si se llamaran y crearan mutuamente. No es cierto que la fatalidad llegue ciega a nuestras vidas, no. La fatalidad entra por la puerta que nosotros mismos hemos abierto, invitándola a pasar”.

“La anterior es una paráfrasis que Sándor Márai pone en boca del general que alecciona a su subordinado durante El último encuentro. Y sí, hemos de deducir que el gobierno que se despide de manera apresurada y hace sus maletas a la trompa talega, abrió de par en par la puerta a la fatalidad, pero es posible que aunque lo encuentren culpable de incumplimiento del mandato constitucional debido, lo único que lo lesionará es el desprestigio, el denuesto, el escarnio, porque, como en todos lados, los resultados de las comisiones de la verdad no son vinculantes, y después de emitida la segunda versión de la verdad histórica, lo más que puede ocurrir es que se reabra el caso Ayotzinapa, y el nuevo juicio dure más años que vida le quede a los supuestos culpables.

“Además, ¿quién en México tiene la estatura moral para encabezar una comisión de la verdad que se crea más por intereses políticos que por afán de administrar justicia por encima de la ley? Ernesto Sábato encabezó, en Argentina y como consecuencia de la dictadura de los generales, La Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas, y acá no veo a alguien de su estatura.

“La propuesta Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa no puede ni debe situarse sobre la legislación penal ni las decisiones de los tribunales, pero nada impide determinar si quienes ya dieron el caso como juzgado y determinaron una única verdad histórica, acertaron o se equivocaron. Lo que no desvirtúa las opiniones vertidas por Ana Laura Magaloni y Diego Valadés”.

ANDANZAS CARIBEÑAS

En Quintana Roo la protección ambiental no cuenta, no existe. El cuidado de áreas que deben estar protegidas de su principal depredador, el hombre, son las de mayor plusvalía y las generadoras de los negocios con los cuales se han enriquecido las dos mafias, la del poder político y la del poder económico. En la famosa Laguna de los 7 colores, Bacalar, nos encontramos con un claro ejemplo en donde superan los daños causados en Tajamar, en la zona en donde se edifican enormes edificios conocida como Puerto Cancún. Basura, heces fecales, acumulación de algas flotan en esas aguas. Las lluvias de los últimos días los sacaron al exterior. Una de las muchas causas de esta depredación acuífera se debe a la falta de drenaje, pero también a la incultura de muchos pobladores quienes no dudan en aventar a la Laguna toda clase de desperdicios. Estando a un paso, a tiro de piedra, de la capital estatal, Bacalar está siendo llevada a perder su brillo, a dejar de ser ese Pueblo Mágico publicitado y a punto de extinguirse.

DE LOS PASILLOS

El pasado mes de mayo se registró récord de homicidios dolosos en el país, el más alto desde 1997. En ese periodo fueron denunciados 2 mil 530 casos de asesinatos intencionales (con 2 mil 890 víctimas), esto es, 178 más que en el anterior pico, ocurrido en octubre de 2017 y 183 más que en abril. En total, durante los primeros cinco meses de 2018, el número de víctimas asciende a 13 mil 298, esto es, 3 mil 055 más que en el mismo periodo del año anterior…

Tres sicarios balearon a Fernando Ángeles Juárez, candidato del PRD a la alcaldía de Ocampo, Michoacán, al interior de su domicilio. Los asesinos vestían uniformes tipo militar y arribaron y huyeron a bordo de una camioneta… La noche del miércoles pasado, Omar Gómez Lucatero, candidato independiente a la alcaldía de Aguililla, Michoacán, fue asesinado en inmediaciones del panteón de dicho municipio, a unos 270 kilómetros de Morelia… Estos homicidios se suman al de Alejandro Chávez Zavala, contendiente por la alcaldía de Taretan, quien fue ultimado la semana pasada y también el atentado contra Miguel Amezcua Manzo, quien busca ocupar la presidencia de Santiago Tangamandapio.

Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com

Esperamos sus comentarios al correo: Lilia_arellano@yahoo.com;

Facebook.com/Liliaarellanooficial – Twitter @Lilia_Arellano1

Disfruta de los programas que tenemos para ti en nuestro canal oficial de Youtube.com/liliaarellano