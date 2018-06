“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“A los políticos y a los pañales hay que cambiarlos seguido… por las mismas razones”: George Bernard Shaw

Concluyen campañas

Andrés Manuel López Obrador mantiene cómoda ventaja

Ricardo Anaya y Meade, rezagados en el 2do. y 3er lugar

Ahorro y reorientación de gasto público ofreció en Q. Roo

“Va pa’tras la privatización del agua”. “Chupacabras” vivo

“Rebanadas” presupuestales de $580 mil mdp en 9 estados

Hoy es el último día para que puedan hacer campaña y llevar a cabo los cierres correspondientes quienes han participado en la contienda federal del próximo primero de julio. Las candidaturas con mayor penetración en el ánimo ciudadano, siguen siendo las presidenciales y de ella las encuestadoras dan sus últimos reportes en los cuales se repite la misma historia: AMLO a la cabeza y con un segundo lugar a más de 10 puntos de distancia en promedio. Y no puede verse de otra manera cuando el tabasqueño sigue reuniendo cientos de miles de seguidores a quienes les habla coloquialmente, pone los puntos sobre las íes y explica claramente lo que pretende hacer, como lo logrará y de dónde sacará los fondos.

“No voy a vivir en Los Pinos porque mis amigos científicos me dicen que esa casa está embrujada, que sale un Chupacabras, que ahí espantan y ni con mil limpias se salen las malas vibras”, quienes lo están escuchando aún bajo la lluvia como sucedió en Quintana Roo, muestran rostros de felicidad, aplauden al escuchar: “no habrá más pensiones para los ex presidentes o ¿quieren que le sigamos dando a Salinas cinco millones de pesos anuales, o a Zedillo o a Calderón o a Fox porque si no se enoja? No puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre”.

La encuesta de Mitofsky reportando como llegan los candidatos al primero de julio revela: AMLO, preferencia “bruta”: 37.7 por ciento, “efectiva”: 48.1 por ciento. Ricardo Anaya, en el primero, 20% y el segundo marca 25.5%. José Antonio Meade 17.7% y 22.5%, respectivamente. Sobre El Bronco se alzan 3.1% y 3.9 por ciento. Puede apreciarse no se registró ningún desgaste producto de la guerra sucia contra AMLO como tanto intentaron promocionarlo. El registro por alianzas es similar en todos los casos y las variaciones se dieron en favor de López Obrador de diciembre 17 a junio 18 en un 14.7 por ciento. Apoyan al tabasqueño 35.8 por ciento de mujeres, 39.9% de varones, el 33.4 por ciento de jóvenes que apenas si terminaron la primaria, 37.5% con grado de secundaria y 48.5 por ciento de universitarios.

Justamente ayer mencionamos las escasas referencias al renglón turístico hechas por los candidatos en campaña e inclusive en los debates, en el cierre de AMLO en Cancún el tema se abordó y con las dos caras de la moneda: los visitantes y los habitantes. Sus expresiones giraron en torno a las tres acciones a poner en marcha en las ciudades turísticas: “Primero.- Mejorar la situación económica social de los que viven en esas ciudades porque no es posible que haya hoteles de 5 estrellas o gran turismo y sus empleados vivan en colonias sin agua, sin drenaje, sin alumbrado. Segundo.- Se tiene que respetar el medio ambiente, tener conciencia de que si se destruye se acaba con el turismo, hay que cuidar los manglares, que no se contaminen las aguas. Tercero.- Vamos a ponernos de acuerdo para que tengamos paz tranquilidad, seguridad en todo el país pero en especial en las zonas turísticas y, de ser posible, crear una policía especial para estos centros”.

Al hacer patente su admiración y respeto por todos aquellos que han abandonado el lugar en donde nacieron, sus comunidades, su familia, en busca de empleo, aseguró se crearan los empleos suficientes para que nadie tenga que abandonar su tierra y de este propósito el apoyo al campo, a la agricultura, a la ganadería, a la pesca, al turismo, a las pequeñas y medianas empresas es fundamental. Aseguró habrá becas para los estudiantes, para evitar abandonen los estudios, para quienes no cuenten con recursos y deseen ingresar a las universidades en donde ya no escucharán la excusa de no haber pasado el examen. También se le dará empleo a quienes ya no asisten a las aulas y tampoco tienen trabajo. Para ello planeará la contratación directa de estos jóvenes por parte de las empresas pero cubriendo el gobierno federal la nómina.

¿De dónde saldrá el dinero? Las ecuaciones fueron simples en su presentación: ahorro en nóminas, sueldos mucho más bajos a los funcionarios, cancelación de los seguros de privilegio, salario correcto para magistrados, consejeros, sin compensaciones, eliminar las prensiones, vender la flota aérea del gobierno federal compuesta por 54 jets y 118 helicópteros de los cuales algunos se conservarán para dar el servicio de ambulancias. “No me voy a subir al avión presidencial, al que costó 7 mil 500 millones de pesos porque eso tira por la borda mis convicciones. ¿Cómo voy a subirme a uno con restaurante, oficina, alcoba, que no tiene ni Donald Trump que es un presumido, por eso ya se lo mando ofrecer, para que me lo compre”.

PORCENTAJES INALCANZABLES

Otra encuestadora, Indemerc, debajo de cuyo logotipo se lee: no trabajamos para ninguna campaña presidencial, reporta: si las elecciones fueran hoy ¿por quien votaría?, el 43.2 por ciento por AMLO en una referencia “bruta”, en la “neta” el 47.9 por ciento. Anaya, recoge el 21.8% y 24.2% respectivamente y Meade el 18.2% y 24.2 por ciento, por lo tanto ni sumando a ambos opositores se alcanza la cifra lograda por el tabasqueño.

El 50.8 por ciento reporta confiabilidad en la coalición “Juntos Haremos Historia”; partido por partido, Morena tiene el 33.1 por ciento, lo cual confirma Andrés Manuel López Obrador es una marca, no un candidato cualquiera. ¿Por quién nunca votaría? Meade gana con el 25.5 por ciento, le sigue Anaya con el 19% y AMLO con el 24%. Y los porcentajes de JAMK no son gratuitos, para esa misma casa encuestadora EPN tiene al 77.7 por ciento de desaprobación a su gobierno, así que argumentos y causas para la decisión mayoritaria de sacar al PRI de Los Pinos, existen.

ANDANZAS CARIBEÑAS

El cierre de campaña de AMLO realizado en Cancún, Quintana Roo, se convirtió en toda una fiesta. La zona seleccionada pertenece a una región popular, un tanto olvidada por las autoridades tanto estatales como municipales. Ahí aplaudieron a rabiar la conversión de la mansión presidencial, de Los Pinos, en una espacio para las artes y la cultura y hubo muchos gritos de júbilo al señalar el tabasqueño que él seguirá viviendo en su misma casa, porque a Los Pinos “hay que purificarla”. No permitiré, dijo, se sigan usando los helicópteros como bicicletas y estoy un ojo al gato y otro al garabato para que no se lleven la flota área que voy a vender.

Con notable buen humor narró la anécdota sobre la cirugía plástica de un funcionario, con un pedido amplio, de estirada y planchada completa. La esposa le dijo al médico: “doctor, déjele la naricita como la de Peña Nieto”… “y todo a costillas del erario. Eso se va a terminar porque se van a ir al ISSSTE, al IMSS, al Seguro Popular para que vean lo que se siente porque eso no es ni seguro ni popular, los privilegios se van a terminar y el presupuesto de 5 billones 300 mil millones si alcanza bien administrado, manejado con honradez, por eso estoy tranquilo, ya no va a ser el tiempo de decir que el pueblo tiene que apretarse el cinturón, ahora se lo apretará el gobierno”.

La Riviera Maya, dijo, está llena de migrantes porque aquí siempre ha habido más oportunidad de empleo, pero tenemos que lograr que la gente se quede en donde nació y para ello se apoyará al ejidatario, al productor, se fijarán precios de garantía, se brindarán apoyos a la agricultura, ganadería, pesca, pequeños empresarios, comerciantes, artesanos, vamos a producir lo que en México consumimos. Ahora compramos maíz, frijol, carne, leche, madera, gasolinas, gas, no es posible, México tiene muchos recursos naturales, un pueblo trabajador y el primero de diciembre un buen gobierno.

Al dirigirse a los maestros quintanarroenses, reiteró la cancelación de la reforma educativa y se harán a la brevedad reuniones con maestros y padres de familia para elaborar un acuerdo con el magisterio sin afectar sus derechos laborales. El agua, aseguró con una voz muy fuerte, no se va a privatizar, “las privatizaciones se van al basurero de la historia, va pa´tras la privatización del agua y tampoco se va a privatizar el ISSSTE, sentenció.

Al pedir el voto parejo para Morena y no hacer caso de quienes les piden el voto dividido, sostuvo que en Quintana Roo, con cuatro boletas a cruzar, es necesario el 4 de 4 y se comprometió a regresar como presidente electo para presentar el plan de desarrollo integral para Benito Juárez, para los once municipios quintanarroenses. Mara Lezama, Mildred Ávila, Maribel Villegas, Adriana Teissier, José Luis Pech y Jesús Pool fueron mencionados al reiterarles AMLO su total apoyo.

DE LOS PASILLOS

Ciudad de México, Veracruz, Chiapas, Morelos, Jalisco, Yucatán, Tabasco, Puebla y Guanajuato, las nueve entidades donde habrá de renovarse gobernador o jefe de gobierno, administrarán alrededor de 580 mil millones de pesos de recursos federales, cifra equivalente a 39 por ciento del total de las participaciones y aportaciones a entidades federales presupuestadas para este año, y que constituyen su principal fuente de ingreso. De esas entidades, la Ciudad de México concentra la mayor parte de los recursos, con cerca de una quinta parte del total; le siguen Veracruz y Jalisco, con 17% y 15%, respectivamente. Con una menor participación están Yucatán y Morelos, con menos de 5% cada uno…

Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de Morena, advirtió que “esta elección está definida, está decidida, no queremos que con manejos y manipulaciones quieran hacer otra cosa, la única manera de remontar la ventaja de Andrés Manuel López Obrador es con fraude, y no se los vamos a permitir”. Aunque AMLO ha manifestado que si hay fraude, él no se meterá, la dirigente nacional morenista adelantó: “yo si me voy a meter y se van a encontrar con el diablo, no les vamos a permitir ningún fraude”. Polevnsky destacó: “todas las encuestas le dan un amplio margen de preferencia, cada día más alto, a Andrés Manuel López Obrador. Hoy tenemos ventaja de 50 a 60 por ciento”… Contrastó que Ricardo Anaya, candidato de PAN-PRD-MC está “atascado, por no haber aclarado la acusación de lavado de dinero y es un candidato débil porque lo pueden mandar detener en cualquier momento porque es investigado en Estados Unidos y España”… Respecto a José Antonio Meade, candidato del PRI-PVEM-Panal, subrayó: “tiene un problema ha sido parte de tres gobiernos, dos panistas y un priista, en los cuales ha habido el mayor endeudamiento, la mayor corrupción e impunidad y no me digan que no se dio cuenta, o es tonto o lo permitió, o los dos”…

AMLO revisará contratos petroleros otorgados por el gobierno tras la reforma energética y hará “correcciones” en caso de que sea necesario, advirtió Alfonso Romo, uno de sus asesores económicos. El empresario dijo a periodista que si la revisión arroja que los contratos están en orden, las licitaciones petroleras continuarían. El asesor adelantó que el gobierno de López Obrador buscará la apreciación del peso, que consideró subvaluado, pero mediante la creación de condiciones de confianza y promoción de inversiones y no con una intervención en el mercado cambiario.

