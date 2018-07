“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“El único deber que tenemos con la historia es reescribirla”: Oscar Wilde

Adiós neoliberalismo

La silla presidencial regresa a la legitimidad

Cuarta transformación a historia de México

Edomex: mina Morena el basamento priista

Roo: predominó voto cruzado y razonado

Se confirma mayoría absoluta en Congreso

Los millones de mexicanos quienes acudieron a las urnas el domingo pasado cerraron con sus votos una etapa histórica de México, se concluyó el ciclo de la tecnocracia iniciada en el sexenio de Miguel de la Madrid quien abrió el camino transitado por Carlos Salinas de Gortari logrando la imposición del neoliberalismo provocador del estancamiento de la economía mexicana y la dependencia hacia los Estados Unidos registrada. El capítulo iniciado por Andrés Manuel López Obrador, se ubica dentro de la historia del país como una cuarta transformación respaldada por un elemento indispensable para alcanzar el éxito: la legitimidad.

Dio inicio un nuevo ciclo el cual habrá de comenzar escribirse con las primeras decisiones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien de inmediato habrá de ocuparse de consolidar un nuevo proyecto político, social, económico, histórico, pues se le depositó confianza total y se le ofrece todo para ese efecto, incluso una mayoría amplia en el Congreso de la Unión. La responsabilidad adquirida con tan apabullante triunfo, los rostros de confianza, mostrando gran esperanza, de necesidad de paz y estabilidad así como de justicia en todos los órdenes, hará de las certeras decisiones el mejor camino para lograr su principal objetivo: pasar a la historia del país como un buen presidente.

Haber derrotado al abstencionismo ha sido otra bandera de victoria. Se calcula una participación ciudadana del 63 por ciento y con ello se demuestra la legitimidad del triunfo y también se entierran las posibilidades de requerir de segundas vueltas electorales para demostrar quién es quién y cuál es el lugar ocupado dentro del electorado. Habrá de tenerse muy presente una de las experiencias que permitieron se pudieran ubicar con exactitud todas las áreas desde las cuales podía generarse un fraude electoral porque, de la derrota sufrida, también fue fincado el triunfo actual. Nos referimos al Estado de México, a la serie de acciones dirigidas desde Los Pinos para impedir la llegada de la maestra Delfina Gómez, de Morena, a la gubernatura.

Como se recordará en esas tierras hubo desfile de miembros del gabinete, de todos, sin excepción y cada uno con su carga de regalos al estilo Santa Claus. Las autoridades electorales le dieron total validez y respaldo a la entrega de tarjetas de promoción del voto canjeables en las tiendas de autoservicio sin darse por lo menos a la tarea de calcular el monto de este gasto. Incomprensibles fueron los resultados al conocerse la victoria obtenida en los principales municipios. De nada sirvieron las denuncias y el mantenerse sin provocar enfrentamientos postelectorales para los cuales los mexiquenses demostraban gran disposición, resultó otra exitosa decisión.

En este reacomodo en lo político, en lo económico y lo social, surge el Estado de México marcando, tal vez, un nuevo rumbo cuyo tránsito exija a los mandatarios locales cumplir con todas y cada una de sus obligaciones, dejar de abusar, de cometer corruptelas, de gastarse el dinero de los contribuyentes, de endeudar e hipotecar a la entidad. Todos, absolutamente todos los distritos locales, serán ocupados por morenistas. A nivel federal, de 24 distritos, ganaron 22 y, obviamente, las senadurías. Con esto queda más que demostrado el gran fraude cometido en contra de doña Delfina. El laboratorio les funcionó una vez, no pudieron ponerlo en marcha en todo el país al ser descubiertos y ahora no se ve dure en el gobierno más de dos años Alfreditito del Mazo.

El hecho de no haber ganado en un solo distrito de los 300 existentes y sin victoria alguna en los 32 estados, debe ser la más clara muestra para José Antonio Meade de la forma en la cual fue utilizado para intentar dejar sin efecto la ofensiva concentración de la riqueza llevada a cabo por Salinas, Zedillo y Peña Nieto, sin dejar exentos a los panistas Fox y Calderón a los cuales también sirvió. Unas cuantas familias ligadas al poder político, ampliaron peligrosamente la pobreza en el territorio nacional, fracturaron el Estado de Derecho en el país, permitieron el florecimiento de una amplia y profunda corrupción y, con ella, una terrible impunidad para los integrantes de su clase política. Provocaron una grave crisis de inseguridad y coadyuvaron al crecimiento de una ola de violencia que regó de cadáveres el país.

MIRANDO AL FUTURO

Andrés Manuel López Obrador tiene ante si ahora una gran responsabilidad adquirida por la mejor vía, los votos. “No les fallaré” repitió en más de una ocasión y de ello se desprende cumplirá al cambiar el rumbo de las políticas económicas neoliberales seguidas en los últimos cuarenta años; redefinir las prioridades del sector público; iniciar la construcción de un estado de bienestar; concebir mecanismos de mejor distribución de la riqueza; hacer productivo una vez más al campo mexicano; generar mayores empleos, pero bien remunerados; incorporar a los jóvenes a la educación superior y fabricar una nueva generación de trabajadores mexicanos especializados que generen mayor riqueza; cumplir sus promesas de austeridad republicana en el servicio público y acabar con los privilegios de la alta burocracia; recuperar para la nación el dominio sobre sus recursos naturales y, sobre todo, recuperar la soberanía nacional, cedida a Estados Unidos en los últimos mandatos del PAN y del PRI.

Una tarea titánica será cumplir con los ideales de la coalición Juntos Haremos Historia, sus raíces son profundas e históricas y se remontan a movimientos obreros, campesinos, urbanos, activistas por la democratización del país que fueron colocados al margen de la ley por el régimen. Tras el triunfo del tabasqueño están la tenacidad y resistencia de miles de activistas, simpatizantes, militantes y dirigentes de la izquierda, quienes consagraron su vida en alcanzar del país con orientación social y popular. La madurez mostrada por los ciudadanos en las urnas este domingo debe convertirse en una renovada legitimidad institucional, tan cuestionada desde el régimen de Felipe Calderón.

Y de cara al futuro próximo aparece el sector energético, el único renglón marcado, subrayado durante su mensaje lanzado desde el Zócalo capitalino la noche del domingo. Se revisarán concienzudamente los contratos firmados, sostuvo y con ello el mensaje para el titular de Energía fue suficientemente claro, aunque hizo al mismo tiempo prevalecer será con ello se dé inicio al Estado de Derecho, al respeto a las instituciones, al reconocimiento de la existencia y autonomía de los otros dos poderes, del Legislativo y el Judicial. Al tiempo de advertir se llevará a cabo esta revisión, también habló de llevar al Legislativo aquellos en donde deban tomarse decisiones y con ello hizo clara referencia a la Comisión de Hidrocarburos, única facultada para tomar decisiones drásticas como lo serían las cancelaciones.

Dadas las circunstancias actuales si bien puede esperarse una reunión en donde la civilidad esté presente, los temas a tratar seguramente llevarán a varios encuentros con todo y la disponibilidad de Peña Nieto para la realización de una etapa de transición ordenada. El renglón de aclaraciones dentro de la agenda del mexiquense es muy amplia y algunos puntos habrán ya sido tratados con miembros del gabinete. Según se dice en los desayunaderos políticos son varias las renuncias esperadas y es, casualmente, la del titular de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, la más esperada al presentar un informe de sus ventas en las diferentes Rondas surgidas de la reforma del sector al anunciar la última entrega.

Hay futuros todavía impredecibles y de entre ellos destaca el de Luis Videgaray, seguido por el titular de la SCT y sus filiales como Caminos y Puentes, el de Rosario Robles y en general de quienes han ocupado durante los últimos años la Secretaría de Desarrollo Social. Juristas agrupados en Colegios y Barras han mostrado su disposición de colaborar de manera gratuita para las acciones que deban ejecutarse. Sabido es la corrupción floreció a lo largo del mandato del mexiquense y, con ello, también la impunidad, pues ningún funcionario fue investigado o castigado por este delito.

El caso más relevante es sin duda el de Emilio Lozoya, por el caso internacional Odebrecht. A pesar de las denuncias y los reclamos de las distintas fuerzas políticas en el Congreso, Lozoya ha sido intocable en todo el régimen peñanietista. Muchos miles de millones de pesos se gastaron para intentar mejorar la imagen de Peña Nieto, pero fueron tirados a la basura. No tuvieron efectos positivos costosas campañas como “las cosas buenas no se cuentan, pero cuentan mucho”, las cuales intentaron venderle al electorado los “logros históricos” de la gestión del mexiquense, sin éxito, como se observó en las urnas.

Peña Nieto destruyó al PRI, incluso al priísmo histórico del cual se autonombró heredero y cabeza del nuevo PRI. Fraccionó a su partido y lo condujo a la peor derrota de su historia, de la cual no podrá recuperarse fácilmente. De acuerdo con el PREP, además de perder la Presidencia, el PRI no logró retener ninguno de los dos estados que hoy gobierna y en la votación para el Congreso se perfila como la tercera fuerza política. En la votación para el Senado, según el PREP, el PRI obtuvo el 15%, lo cual lo ubica por debajo de las preferencias registradas por Morena (38.43%) y del PAN (18.35%). En la Cámara de Diputados, la tendencia es la misma. El PRI obtuvo 15.56% de los votos, Morena 38.24% y el PAN 18.82 por ciento.

ANDANZAS CARIBEÑAS

En la península yucateca los ciudadanos hicieron eco al llamado de AMLO para emitir un voto vertical. La mayoría de curules federales y senadurías quedaron en manos de Morena tanto en Campeche como en Yucatán y en Quintana Roo. En esta última entidad, los cuatro distritos federales y el Senado se etiquetaron como morenistas. Sin embargo, se hizo presente el voto cruzado en lo referente a las alcaldías tanto campechanas como quintanarroenses.

Morena en Quintana Roo solamente logró 2 de once alcaldías: Benito Juárez y Othón P. Blanco. Existe una amplia probabilidad de llevar a tribunales el resultado obtenido en Solidaridad, en donde la contienda se dio entre la coalición de Morena y la encabezada por el PAN con Laura Beristaín y Cristina Torres a la cabeza respectivamente. El PRI, como tal, consiguió solamente una presidencia municipal con la reelección de Juan Carrillo; en coalición obtuvo tres más: Cozumel, Bacalar y Puerto Morelos. El PT se alzó con la victoria en Lázaro Cárdenas y la alianza PAN-PRD-MC conquistó Felipe Carrillo Puerto, Tulum y José María Morelos.

Cabe resaltar la pésima labor del IEQROO y la del TEQROO. Dejar pasar tanto tiempo para el registro de candidatos, mandarlos a resolución a un tribunal local desde donde también actuaron con grandes retrasos. Subieron y bajaron candidatos como les vino en gana y, finalmente, dejaron en manos de la sala superior ubicada en Xalapa, decisiones con las cuales dejaron ver claramente su falta de respeto a los ciudadanos al aceptar registros de quienes ya habían sido rechazados tan solo 48 horas antes de la contienda y bajar a otro justo en el mismo tiempo. Se supone esas autoridades manejan tiempos, jornadas a cumplir sin fallo y nada de eso contó. Sus actuaciones merecen más que un jalón de orejas, ¿no cree usted?

DE LOS PASILLOS

Carlos Urzúa, el secretario de Hacienda designado por AMLO, aseguró que el gobierno de México, el cual arrancará en diciembre, tendrá una política macroeconómica, fiscal y monetaria responsables y respetará la autonomía del banco central. Dijo se mantendrá el sistema de libre flotación del tipo de cambio y que actualmente la inflación está bajo control. Urzúa advirtió se estudiará la situación de Pemex, incluyendo costos laborales excesivos, corrupción y calidad de inversiones…

La Asociación de Bancos de México (ABM) confirmó trabajará con Andrés Manuel López Obrador el próximo sexenio y anunció le entregará a su gobierno el Programa Estratégico 2018-2024 elaborado para el desarrollo del sector, como base para el trabajo coordinado entre banqueros y autoridades. A través de un comunicado, la ABM señaló: “La voluntad ciudadana expresada a través de las urnas en la jornada de ayer constituye un mensaje claro para todos los actores políticos, y subraya la necesidad de construir entre todos una sociedad incluyente, solidaria, respetuosa del Estado de Derecho y comprometida con el desarrollo próspero de todos quienes la integran”…

Habrá nuevos negociadores para el TLC y el cambio puede ser fundamental porque no es lo mismo entablar pláticas con quienes pertenecen a un grupo señalado de formas nada convenientes en el exterior a llevar a cabo pláticas sustentadas con legitimidad, con respaldo mayoritario. Ya se verá porque justamente para el renglón económico esta fortaleza es indispensable sobre todo cuando llevamos 18 años pagando el Fobaproa, otros 20 destinando recursos a rescates carreteros interminables y cubriendo servicios de la deuda multimillonarios sin abonar con ellos a los capitales, además de permitir abusos no cometidos por la banca extranjera en sus países de origen y aceptar no aporten ninguna garantía, ni siquiera la de créditos flexibles a fin de lograr desarrollar áreas estratégicas del país.

Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com

Esperamos sus comentarios al correo: Lilia_arellano@yahoo.com;

Facebook.com/Liliaarellanooficial – Twitter @Lilia_Arellano1