“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

Transición con claridad y transparencia

Primer encuentro de Peña Nieto con López Obrador

En economía: envía nuevo gobierno primeras señales

Mantiene México su nota soberana: Moody’s y Fitch

BM: gobernanza, el obstáculo económico sin superar

Juniors políticos vencidos; peligra vida de 6 partidos

Roo: alerta Gobernación: menor afluencia turística

En E.U. consideran: no es El Chapo el “mero, mero”

“Muy tranquilo, seguro, con el respaldo de los ciudadanos mexicanos y con ánimos de conciliación y de buscar una transición ordenada para el beneficio de todos”, Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con el presidente saliente, Enrique Peña Nieto. Se llega así a la primera etapa, a la de transición, la cual dará inicio de manera formal una vez sea declarado el tabasqueño presidente electo y si bien esto contempla como fecha última el 6 de septiembre, dada la claridad de los resultados habrá de darse el veredicto del TRIFE casi de manera inmediata.

Esta etapa, anunciaron, tendrá un costo de 300 millones de pesos. Hasta ahora el registro de esta acción conjunta no ha reportado incidentes graves en el pasado, ni siquiera cuando el poder pasó del PRI al PAN con Fox a la cabeza. Probablemente uno de los factores de esa llamada “tranquilidad” se debe a no presentarse inventarios, tampoco se habla de la realidad, de lo hecho, de lo existente y de lo pendiente en cada una de las Secretarías. Pasada esta etapa se sabe de las acciones de quienes se fueron: “se llevaron hasta el rollo de papel de baño”. El no contar con una puntual entrega permite a los sucesores carecer de base para reportes en los cuales resulten responsables. A río revuelto, ganancia de pescadores. Así fueron perdiéndose, para variar, miles de millones de pesos en activos. Lo mismo acontece en las entidades, en los municipios, en todas las oficinas públicas. No basta con el discurso del que se va ni las buenas intenciones de quien llega, es este el inicio y debe ser bueno, arrojar las primeras bocanadas de satisfacción. Esta etapa durará más de cuatro meses, tiempo suficiente para conocer a fondo cada área, establecer prioridades y enmarcar los planes y proyectos para fortalecer el Plan Nacional de Desarrollo.

Mientras tanto, ya está en curso la preparación del programa económico para el 2019, el cual incluye los Criterios Generales de Política Económica, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos que deberán enviar al Congreso de la Unión antes del 15 de diciembre. Este presupuesto se apegará a los estimados macroeconómicos enviados en los Precriterios de Política Económica, publicados en abril.

Presidencia de la República indicó en un Tuit que el mandatario federal ofreció al político tabasqueño una transición ordenada y eficiente. “El Presiente @EPN recibió en #PalacioNacional a Andrés Manuel @lopezobrador…, durante el encuentro el Presidente #EPN, manifestó la disposición del @GobMx para llevar a cabo una transición ordenada y eficiente en beneficio de las mexicanas y mexicanos”. El mensaje fue acompañado de cuatro fotografías del Presidente y López Obrador muy sonrientes en la oficina presidencial y en los pasillos de Palacio Nacional.

EN LO INMEDIATO

En tanto, Carlos Urzúa, eventual secretario de Hacienda de AMLO, envío las primeras señales de lo que será la política económica del nuevo gobierno: “política macroeconómica, fiscal y deuda responsable; respeto irrestricto a la autonomía del banco central; régimen de tipo de cambio flexible; y la necesidad de gestionar los organismos reguladores fiscales y financieros con una política transparente y clara basada en el manejo de riesgos”. Los integrantes de lo que será el nuevo gobierno del país mantienen una fuerte creencia en la separación de poderes como contrapeso institucional necesario, esperando afianzar los vínculos en el Congreso con miembros de todas las fuerzas políticas; la necesidad de mejorar el marco operativo fiscal mediante el fortalecimiento del diálogo con el Poder Legislativo; además de que consideran que las reformas estructurales requieren consultas formales entre los principales interesados y la necesidad de crear un consenso alrededor de éstas a través de los canales institucionales apropiados, dijo Urzúa en conferencia con inversionistas.

A fin de garantizar la prudencia en el manejo de las finanzas, algunas organizaciones no gubernamentales propusieron establecer un Consejo Fiscal apartidista para cuidar las cuentas del país, con lo cual Urzúa está de acuerdo. También destacó la necesidad de evaluar una reforma al sistema de pensiones, considerado por expertos una bomba de tiempo porque el Estado incrementa su endeudamiento para costearlo a medida que la expectativa de vida aumenta y la base de pensionados crece. “El problema de las pensiones se va acelerando al pasar el tiempo”, destacó. “Sí, pretendemos hacer una reforma eventualmente pero no en este momento. Vamos a tratar de hacerlo entrado el sexenio, ya cuando tengamos todo los demás bien puesto”, indicó.

Analistas económicos al servicio de los grupos bancarios del país calificaron el mensaje de Urzúa como tranquilizador, en el sentido de que el nuevo gobierno estará comprometido con mantener unas finanzas públicas sanas, así como los fundamentales macroeconómicos. La transición se espera se realice en dos etapas: primero se centrarán en los marcos macroeconómicos y presupuestarios, así como en los principales programas fiscales y financieros; y una vez que López Obrador sea declarado presidente electo, comenzará oficialmente la transición preparando el programa económico para 2019.

El primer presupuesto se apegará a los estimados macroeconómicos enviados en los Precriterios de Política Económica, publicados en abril, y serán muy cuidadosos en términos del proceso presupuestario, apegándose a las pautas ya presentadas en el Congreso. Se plantean hacer algunos ajustes dentro del presupuesto para liberar recursos para inversión en infraestructura y programas sociales, indicó Arturo Herrera, integrante del equipo económico de AMLO. Estiman que la inversión pública podría aumentar en aproximadamente 1% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que cerca de 0.7% se gastaría en programas sociales.

MANTIENE MÉXICO NOTA SOBERANA

Las agencias Moody´s y Fitch aseguran México mantendrá sin cambio su nota a menos que se debilite la consistencia y credibilidad del marco de políticas macroeconómicas o se socaven las reformas estructurales y su ejecución. Una tendencia al alza en la deuda o el deterioro de la economía podrán desalentar la inversión extranjera y las expectativas de crecimiento, advirtieron por separado. De acuerdo con Jaime Reusche, analista de Moody´s, la agencia mantendrá la nota soberana de México en “A3 / Perspectiva Estable”, al menos de aquí a que Andrés Manuel López Obrador asuma el cargo y defina claramente el rumbo de sus políticas públicas. El foco de atención estará en la definición y claridad de la política económica, la conformación del gabinete, el liderazgo en Petróleos Mexicanos (Pemex) y “otras empresas del Estado” y conforme precise el gobierno entrante qué harán con la política de precios de las gasolinas.

Por su parte, Shelly Shetty, analista de Fitch, señaló que el resultado electoral podría indicar que habrá cambios en las políticas fiscal, económica y energética. Aún es incierta la profundidad de los cambios propuestos, indicó.

GOBERNANZA, LA CLAVE: ANALISTAS

Especialistas del sector privado consultados por el Banco de México (Banxico) consideran el mayor obstáculo que enfrenta la economía mexicana es la gobernanza. De acuerdo con los resultados de la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado de junio, la cual se aplica a 34 grupos de análisis, 48% de los encuestados señaló a la gobernanza como uno de los factores que puede obstaculizar el crecimiento económico. Lo más preocupante para los consultados es la incertidumbre sobre la política interna así como los problemas de impunidad en el país.

El factor de gobernanza hiló cuatro meses posicionándose como el principal obstáculo para la expansión de la economía mexicana. Tras ésta, 25% de las respuestas apuntó a las condiciones externas como otro factor que puede obstaculizar la actividad económica. Dentro de éste, destacaron los factores coyunturales (política sobre comercio exterior) así como la incertidumbre cambiaria. Siguieron las condiciones económicas internas, con 8%, y la inflación y política monetaria, con 4 por ciento.

Los analistas privados revisaron al alza su estimación para la inflación al cierre del año de 2.93%, estimada en la encuesta de mayo, a 4.06 por ciento. Con ello, los precios al consumidor se encontrarán por arriba del objetivo del Banco de México de 3% +/- 1 punto porcentual. También modificaron al alza su estimación del Producto Interno Bruto para este año, al pasarlo de 2.26% a 2.29%.

DERROTAS Y TRAICIONES

Los números reflejan por si solos la recomposición política nacional. De 500 curules en la Cámara de Diputados, 310 son para Morena. De 128 escaños senatoriales, 70 son para morenistas. El PRI perdió el 88 por ciento de los municipios y en el Estado de México logró, de 127 ganar solamente en 23. Priistas y perredistas traicionaron a sus respectivos candidatos presidenciales, igual hicieron sus aliados a excepción de los panistas quienes, fracturados, se disciplinaron y apoyaron a Ricardo Anaya con el porcentaje de voto duro esperado. En tanto los amarillos le dieron a Anaya un 2.86 por ciento de votos, a sus aspirantes a curules les otorgaron más del cinco por ciento. Los tricolores le dieron un punto a Meade, 4 a los diputados y 1.5 a senadores.

Otro punto favorable a la ciudadanía salido de las filas de Morena resultó la liquidación de cacicazgos familiares, con el arrastre logrado impidieron se siguieran construyendo añejas y nuevas dinastías. El hijastro de Graco Ramírez, Rodrigo Gayoso, no alcanzó a ser sucesor del padrastro. Miguel Ángel Yunes y hasta su pariente el priista, quedarán borrados de la esfera de primer nivel en la política veracruzana. Otro junior fuera de la jugada. El chiapaneco Roberto Albores, vástago del ex gobernador del mismo nombre también fue derrotado. Georgina Trujillo, hija del ex gobernador fue lanzada a un tercer lugar en la contienda por el mandato tabasqueño.

Ni que decir de las curules senatoriales; eliminaron al hijo de Roberto Madrazo, al sobrino del ex gobernador de Jalisco, a Salvador Cossio, tío y primo de la célebre Sarita Cossio, amante de conocido narcotraficante. Sylvana Beltrones, hija de Manlio Fabio Beltrones, y el medio hermano del gobernador de Michoacán, Antonio García Cornejo, se salvaron porque van como primera minoría. No sucedió lo mismo con el hermano del gobernador de Tamaulipas, con Ismael Cabeza de Vaca, ni con Ernesto Luque, descendiente del ex Luque Feregrino; tampoco seguirá los pasos de su madre Rosario Robles, la derrotada Marina Moguel Robles, ni Agustín Basave hijo, ni los hermanos Rebeca y Manuel Clouthier. En Cozumel con Pedro Joaquín D. no se tuvo la misma suerte.

ANDANZAS CARIBEÑAS

Cristina Torres, candidata a la reelección de la alcaldía solidarense mostró las actas debidamente firmadas de las casillas instaladas en su municipio y cuya suma le da un margen de mil votos a favor. Seguramente ya están debidamente notariadas y se espera puedan ser revisadas públicamente para no dejar duda alguna de su triunfo sobre la morenista de último momento Laura Beristaín quien apenas hace un par de años lucía orgullosamente una camiseta panista y se congraciaba con el mandatario estatal en turno.

De presentarse o mejor dicho de seguirse dando la pugna, ésta bajará de tono una vez sean las autoridades electorales locales quienes den cuenta de la votación. Si existen inconformidades habrá libertad de recurrir a tribunales, aunque con esa diferencia será difícil escamotearle al triunfo a la alcaldesa con licencia. El lado más flaco de las Beristaín esa su hermano Juan Carlos, síndico municipal y su participación en asuntitos que mucho tienen que ver con Huaribe, S. A. de C.V. y Novaterra Caribe S.A.P. I. de C.V., ambas ligadas al nada bien visto grupo OHL, en donde cambiaron accionistas pero no mañas.

Por peculado, desvío de recursos, abuso de funciones, tráfico de influencia, nepotismo, encubrimiento, participación ilícita y colusión que dañan al erario de Tulum y Puerto Morelos es que la agrupación Transparencia por Quintana Roo, presentó sendas denuncias ante el Tribunal de Justicia Administrativa del estado. Ya veremos si esto sigue su marcha o le ponen fin ante la victoria de Laura Fernández y el cambio en Tulum…

De no tomarse las medidas necesarias seguirán registrándose bajas en la recepción de turistas norteamericanos debido a la inseguridad. Según las cifras presentadas por la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación ya se alcanzó una disminución del 6.8 por ciento, alarmante si se toman en cuenta factores económicos con los cuales han sustentado el triunfo del sector, uno de ellos, la paridad peso-dólar que convierte sus estancias en muy baratas. Y, no hay que olvidar que Quintana Roo está en el quinto lugar en materia de inseguridad.

DE LOS PASILLOS

De no registrar mayores avances en el conteo de sufragios el PRD, el Verde, el PT, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro Social perderán el registro al no obtener el 3 por ciento de la votación requerida. Si acaso se conservarán en algunas entidades como locales, tal cual sucede en Jalisco y la organización propiedad de Dante Delgado. Tanto El Bronco como el propio J.A. Meade no lograron ganar ni en su municipio el primero o en su delegación el segundo… tampoco en las casillas donde votaron…

Un nutrido grupo de militantes y simpatizantes de Morena y PT marcharon por las calles de Puebla contra lo que calificaron el fraude de Rafael Moreno Valle para imponer a su esposa, Martha Erika Alonso, en la gubernatura. De El Gallito, en el Paseo Bravo, recorrieron más de 500 metros al zócalo con consignas como “! Fuera Moreno Valle!” y “!No al fraude, no al fraude!”…. Durante la manifestación recordaron los hechos de violencia en la jornada electoral como las balaceras en la ciudad de Puebla y los asesinatos de brigadistas del PRI en Chignahuapan…

Un comando armado ejecuto a seis personas en una vivienda del municipio de Aquiles Serdán, Chihuahua. El lugar del multihomicidio se ubica cerca del Centro de Reinserción Social Número Uno… Tuvieron que darle entrada, aunque fueran testimonios de oídas, a los argumentos de la defensa de Joaquín Guzmán Loera señalando no ser su cliente cabeza del cartel de Sinaloa sino un subordinado más. La fiscalía del vecino del Norte insistió en marcar al Chapo como el narcotraficante más poderoso del mundo, un violento capo de la droga quien ordenó la muerte de miles de personas durante su mandato de décadas. Sin embargo, los propios informantes confidenciales desmintieron estas afirmaciones señalando la posibilidad de no ser Guzmán Loera la cabeza de su organización. Cumpliendo la llamada regla Brady tuvieron que aceptar formen parte del expediente estas declaraciones y permitir la divulgación de información que resulte favorable para el acusado… Si el Chapo no es el mero, mero…¿entonces quién?

