“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Recordemos: un libro, un lápiz, un niño y una

maestra pueden cambiar el mundo”: Malala Yousafzai

AMLO: inmediata revisión al sector energético

A la SRE propone a Ebrad; Vasconcelos al Senado

Sánchez Cordero y Urzúa, con acciones inmediatas

Reorientarán presupuestos; Seguridad, la prioridad

“Temo más a corruptos que a narcos”: jefa Gacela

Cinco estados con un promisorio futuro económico

Mea culpa de priistas; exigen la renuncia de Anaya

Ciudad de México, 5 de Julio de 2018.- Los dos principales pilares del gobierno de Andrés Manuel López Obrador empiezan a dar a conocer decisiones a ponerse en práctica una vez se asuma el mandato. Carlos Urzúa fue muy claro al confirmar sí alcanzarán los Presupuestos de Ingresos y Egresos para cumplir con las promesas hechas por el tabasqueño. Doña Olga Sánchez Cordero ha explicado concienzudamente en qué consiste la amnistía y la historia de esta medida, además de delitos y personas a las cuales se les aplicaría, sin dejar de mencionar lo relacionado con la seguridad del tabasqueño.

En las primeras acciones de esta etapa en la cual está más que reconocido el triunfo de AMLO, se han girado instrucciones para elaborar muy puntualmente los presupuestos y de esta forma se sabe ya estará el ejercicio económico del año próximo debidamente planeado y etiquetado por los ejecutantes a partir del primero de diciembre de este año. Ningún renglón se está dejando para después y tampoco existen preguntas sin responder y tal se vio suficientemente claro cuando ayer, al anunciar la propuesta de cambio del próximo titular en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Héctor Vasconcelos permanecerá en su silla senatorial posiblemente presidiendo la Comisión del ramo y Marcelo Ebrad, tras ser aprobado por los senadores, se encargará de esta oficina necesitada de una total reforma.

Existe una premura no vista en el pasado por cumplir a partir del primer momento con las promesas hechas durante la campaña. La jerarquización de éstas es aplicada a cada renglón y el establecimiento de cumplimientos totales también se encuentra debidamente calendarizado. Por lo pronto, el establecimiento del Estado de Derecho será perceptible de manera inmediata, puede decirse ya comenzó cuando las autoridades electorales se dieron a la tarea de, simplemente, cumplir con su responsabilidad. Será notoria la transparencia al informar del estado de la recepción de cada dependencia y a partir de esto dar a conocer los movimientos de cambio a ejercer por una y mil razones, entre otros la duplicidad de funciones, la aparición de oficinas “exclusivas” para el cobro tributario y, por supuesto, la descentralización del gobierno federal.

Según la virtual senadora y próxima titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, los dos meses dentro de la cámara se utilizarán para estar en contacto directo con sus homólogos para establecer criterios de diálogo principalmente. Así también éstos se extenderán a todos los congresos locales y hacia el Poder Judicial. No tendrá relación directa con los gobernadores. Su tarea, como ya lo habíamos anotado desde la aparición de su nombre, será buscar respeto y cumplimiento absoluto de todas las responsabilidades marcadas en la Carta Magna y en las Constituciones de cada entidad. Eso contribuirá sin duda a llevar a todos los políticos al terreno de la legalidad y de ahí a evitar la corrupción el paso es muy corto.

En cada área se verán cambios importantes resaltando el retorno de la política exterior mexicana, tan respetada en años anteriores por los países del área y en general en el extranjero, de donde han surgido felicitaciones con textos muy amplios en los cuales se hace notar el interés de entablar relaciones económicas con nuestro país basadas en nuevos ordenamientos, de entre ellos llevar a cabo una política monetaria responsable, sobre la cual pocas dudas existen al reiterarse, entre otras medidas, el recorte de los excesivos y abusivos gastos generales del gobierno.

EN EL ARRANQUE

Para cumplir con las promesas en campaña de incrementar el crecimiento económico, superar los rezagos de millones de mexicanos sumidos en la pobreza, aumentar los salarios reales de los trabajadores mexicanos y garantizarles en términos generales mejores condiciones de vida, el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador deberá empezar por recoger el enorme tiradero que le deja la administración de Enrique Peña Nieto, el cual incluye hasta ventanillas especiales para la captación de los tributos de los grandes, gigantes contribuyentes.

Para elaborar el primer presupuesto público de la nueva administración, el contexto macroeconómico prevé en 2019 un crecimiento económico de 2.5 por ciento, tipo de cambio de 19 pesos y precio de la mezcla de petróleo de 70 dólares por barril; se mantendrá un superávit primario y sobre la inflación calculan se ubicará entre 4 y 5 por ciento. El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2019 tendrá como base los Pre Criterios de Política Económica presentados por la Secretaría de Hacienda a finales de marzo pasado aunque tendrá las modificaciones necesarias por la aplicación de nuevas políticas sociales según reveló Carlos Urzúa.

EXIGEN LA SEGURIDAD DE AMLO

“No voy a utilizar los servicios del Estado Mayor Presidencial” es la decisión. Este cuerpo pasará a formar parte de la Secretaría de la Defensa, ya no va a estar en la función de custodiar, de apoyar, de proteger, de hacer labores de logística para el Presidente, aunque estoy reflexionando sobre la exigencia de contar con seguridad personal, según me lo han aconsejado, sostuvo López Obrador durante la entrevista de prensa concedida ayer.

Al respecto, la ex ministra Olga Sánchez Cordero sostuvo ya no se trata del hombre, de Andrés Manuel, estamos hablando de un jefe de Estado, del presidente de México y no podemos darnos el lujo de no ser suficientemente cautelosos en cuanto a su seguridad personal. Reiteró está tratando de convencerlo de esta necesidad al igual que lo hacen otros miembros de su equipo cercano.

A esta misma petición se unió Polimnia Romana, jefe del grupo llamado “Gacelas”, a cuya responsabilidad quedó la seguridad del entonces jefe de gobierno del Distrito Federal. “Nunca fue fácil protegerlo por esa permanente cercanía al pueblo, por su interés de saludar de mano a todos aquellos que se acercan. Sin embargo, ahora debe comprender tiene el reto de dos grandes grupos, enfrentará dos guerras, la emprendida en contra de políticos corruptos y la de los narcotraficantes y otras mafias”. Fue muy enfática al afirmar: “le tengo más miedo a los corruptos que a los narcos”.

Ojalá se tome en cuenta el número de políticos asesinados a partir del mes de noviembre con el fin de tomar AMLO la mejor decisión.

MODERNIZAR SECTOR ENERGÉTICO

Por las políticas aplicadas durante la gestión de Enrique Peña Nieto, quien impulsó la aprobación de la reforma energética, la producción de petróleo está cayendo y el problema requiere una atención especial. El ganador de las elecciones presidenciales anunció a partir del mes de agosto comenzará el plan para modernizar seis refinerías y construir dos nuevas que puedan procesar el petróleo crudo. Lo inmediato será darles mantenimiento y hacerlas funcionar para producir mucho más del 30 por ciento registrado actualmente.

Al menos tres de las seis refinerías que hay en México siguen trabajando a medio gas o menos. La planta de Lázaro Cárdenas, de Minatitlán, Veracruz, sólo continúa trabajando al 40 por ciento de su capacidad; la Antonio Dovalí, de Salina Cruz, Oaxaca, se encuentra a 60 por ciento; y la Francisco I. Madero, de Ciudad Madero, Tamaulipas, estaba sin operar, de acuerdo con autoridades y trabajadores de Pemex. Una vez que concluida la supuesta modernización de esta última se estimaba produciría 190 mil barriles de hidrocarburos diarios. No obstante, tras su reinicio de operaciones, está produciendo sólo 85 mil barriles diarios.

La Refinería Francisco I. Madero produce gasolina, gas, turbosina, diésel y coque, y tiene una planta laboral de 6 mil 900 trabajadores sindicalizados. Desde el 23 de agosto del año pasado inició el paro paulatino programado de las 17 plantas de la refinería. De acuerdo la vocería de la refinería son sólo nueve plantas las que ya están en funcionamiento.

Y en el sur de Veracruz, la Refinería Mina 2 disminuyó su capacidad de producción. Con el 40 por ciento que dicen está produciendo, apoyan la raquítica producción nacional junto con las refinerías de Tula, Salina Cruz y Salamanca. En Oaxaca, la refinería Antonio Dovalí de Salina Cruz, opera al 60 por ciento de su capacidad. Actualmente la planta se encuentra operando con un proceso de apenas 150 mil barriles diarios de crudo.

Otro grave problema a enfrentar en materia energética lo es el huachicoleo. Entre enero y noviembre de 2017, Pemex registró un total de 9 mil 509 tomas clandestinas a sus ductos, es decir, un crecimiento de 54.3 por ciento en comparación a los ilícitos cometidos en el mismo periodo de 2016. Para llevar a cabo investigaciones sobre la operación con la cual llevan a cabo las extracciones y contar con el mapa completo y correcto, ha sido ya nombrada una comisión especial cuyo reporte estará listo en las próximas semanas.

ANDANZAS CARIBEÑAS

Sin duda alguna se escriben nuevos tiempos para la península yucateca. La descentralización hará llegar en Quintana Roo a la Secretaría de Turismo, cuyos planes de impulso alcanzan el tan ambicionado tren transpeninsular. Se estima estará lista la ruta Cancún-Tulum en los próximos dos años. Al respecto, el gobernador quintanarroense se dijo presto para apoyar los planes. Yucatán recibirá a la Secretaría de Medio Ambiente, mancuerna indispensable para un sano desarrollo sin alterar proyectos de inversión, pero garantizando la aplicación de todas la normatividad nacional e internacional del presente.

Campeche recibirá en Ciudad del Carmen las oficinas centrales de Petróleos Mexicanos. La Secretaría de Energía se instalará en Tabasco y en Chiapas estará la Comisión Federal de Electricidad. Como puede observarse fueron estudiadas a fondo estas ubicaciones. Quintana Roo es el pionero de la actividad turística; nada mejor que Yucatán y su milenaria historia, el comportamiento de sus ciudadanos, el cuidado especial que tienen en la conservación de todas sus áreas para ubicar Medio Ambiente; Chiapas ha generado energía eléctrica suficiente a través de sus grandes presas, del Cañón del Sumidero; Energía en Tabasco y Pemex en Campeche son decisiones con justicia al ser esta zona la de mayor producción petrolera.

Se habrá de notar, también inmediatamente, quiénes son los gobernadores dispuestos a ofrecer, por primera vez, esquemas de desarrollo integral y aceptar el reto de elevar el nivel de vida de los ciudadanos sin requerir de los sesudos discursos, sino producto de acciones concretas.

Aterrizando en los municipios quintanarroenses, Juan Carrillo regresa a la presidencia municipal de Isla Mujeres donde permanecerá los próximos tres años y medio… Solamente dos candidatos independientes: Isaac Janix de Benito Juárez y Julio Velázquez “Taquito” de Othón P, Blanco serán regidores… En Solidaridad es claro el despilfarro de recursos de la candidata de Morena para intentar apuntalar un triunfo el cual carece de firmeza y claridad por lo que se esperan los conteos finales y, tal vez, la resolución de tribunales…En tanto Cristina Torres enfrenta la traición de los perredistas al aceptar la dirigencia municipal el triunfo de la morenista, acción calificada por el líder estatal Jorge Aguilar como protagonismo de “buscachambas”… En Morelos también piensan llevar a tribunales la elección. El candidato de Morena dice contar con todas las pruebas para revertir el triunfo de Laura Fernández Piña… Pese a todo, a la alegría provocada por la victoria lopezobradorista, los crímenes y las ejecuciones continúan y se hacen presentes en las plazas comerciales, tal cual sucedió en la Gran Plaza.

DE LOS PASILLOS

Nada bien la están pasando en el Estado de México. Son ya decenas las víctimas de la explosión en La Saucera, en Tultepec. Este lugar fue autorizado por la Sedena para la producción de juegos pirotécnicos y aún no ha sido determinada oficialmente la causa de la detonación. Al cierre de estas líneas habían registrado 24 muertos, según informó la fiscalía estatal. El gobernador Alfreditito del Mazo se presentó públicamente para hacer patente su disposición de cooperación con el nuevo gobierno federal. Se nota descompuesto, miedoso y, por supuesto, cierto de haber recibido un castigo ejemplar ante la imposición de su mandato a través del fraude electoral. Su ex contrincante, la maestra Delfina Gómez, estará instalada en el Senado…

Al abordar el tema de las elecciones en Puebla, AMLO remarcó en los triunfos conseguidos: Congreso local, ayuntamientos, Senado y diputaciones federales. Con esos votos, dijo, es prácticamente imposible se perdiera la gubernatura. En tanto, el consejero presidente del INE llamó a los participantes en la contienda a no manchar la limpieza registrada en todo el país en este proceso… En Solidaridad es claro el despilfarro de recursos de la candidata de Morena para intentar apuntalar un triunfo el cual carece de firmeza y claridad por lo que se esperan los conteos finales y, tal vez, la resolución de tribunales…

Urge a los partidos políticos sobrevivientes del tsunami tabasqueño reorganizarse, unir los pedazos que les quedan para refundarse. En el PAN exigen cambio inmediato de la dirigencia nacional, su candidato presidencial consiguió lo inesperado: captar menos votos que Josefina Vázquez Mota y generar un derrumbe sin precedentes. Los mandatarios surgidos de esas filas de manera directa o a través de coalición en Durango, Quintana Roo, Tamaulipas, Baja California Sur y Aguascalientes demandan la realización de una asamblea para llevar a cabo el cambio, no sin antes advertir nadie se irá sin el castigo correspondiente y anunciar la creación de la GOAN, Gobernadores de Acción Nacional. Los días por venir para Ricardo Anaya no le causan envidia a nadie porque no solamente enfrentará el juicio de su partido sino habrá de responder a las demandas e investigaciones en la PGR…

Tarde llegó las “mea culpa” de los priistas. El yucateco Emilio Gamboa fue brutal al señalar errores en el cambio de estatutos, en la selección del candidato, en el nombramiento de la dirigencia nacional –refiriéndose a Enrique Ochoa-, por las traiciones del abandono en masa de su militancia para engrosar la de Morena. René Juárez habló ante los gobernadores que les quedan y algunos dirigentes para dejarles en claro deben conducirse con dignidad, aún no están enterrados –muertos quién sabe- y pronosticar renacerán con más fuerza que nunca. ¿Será?…

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) pidió al virtual nuevo gobierno dar a conocer cuáles serán los planes de un Congreso dominado por Morena. Temas pendientes en la posible agenda de la nueva administración son las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio y las reformas estructurales. “La principal preocupación es la renegociación del TLC, que pudiera concluirse previo a la toma de protesta, y también nos preocupan las posturas sobre las reformas estructurales. Pugnamos porque tengan continuidad y busque su mejora”, señaló Fernando López Macari, presidente del IMEF…

Integrar una agenda migratoria y de asilo a la propuesta de Nación, plantearon a Andrés Manuel López Obrador, ganador de la elección presidencial, organismos de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y académicos. Un cambio en el rumbo del país necesita dar respuesta a las necesidades y realidades de todas las personas que viven, transitan, salen y regresan a México, consideraron más de 200 organizaciones, entre las que se cuentan el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, Fundar e Insyde.

Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com

Esperamos sus comentarios al correo: Lilia_arellano@yahoo.com;

Facebook.com/Liliaarellanooficial – Twitter @Lilia_Arellano1

Disfruta de los programas que tenemos para ti en nuestro canal oficial de Youtube.com/liliaarellano

.