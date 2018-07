“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“El desarrollo es el nuevo nombre de la paz”: Juan Pablo II

Pacificar a México

Ley de amnistía y para reducción de condenas

Descarta AMLO reforma para Fiscalía General

Revive Fertimex; prioridad: campo y educación

Quintana Roo: aparecen más ventas fraudulentas

En momentos en que México se encuentra sumido en una espiral de violencia alimentada por el narcotráfico, cobra relevancia la propuesta de Andrés Manuel López Obrador para pacificar el país sin disparar más balas. El plan se enmarca dentro de un programa integral de justicia transicional, señaló la ex ministra Olga Sánchez Codero, quien explicó la propuesta no sólo incluye una ley de amnistía para perdonar a los bajos rangos del mundo criminal, sino además una ley personalizada de reducción de condenas para quienes den información que permita capturar a los capos y despenalización de mariguana y amapola, base para la elaboración de la heroína que consume Estados Unidos.

“Es una política pública integral. O se pacífica el país o se pacífica el país”, señaló la destacada jurista, quien expuso: “No sólo va a ser amnistía, va a ser una ley de reducción de penas, vamos a proponer la despenalización, crear comisiones de la verdad, vamos a atacar las causas de la pobreza, vamos a darles becas a los chicos y vamos a trabajar en el campo para poderlos sacar del tema de la droga”.

Tras arrancar el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, en 2006, el problema de la violencia se agudizó luego de que el mandatario panista ordenará al Ejército salir a las calles a combatir la delincuencia. Tras su periodo, la gestión de Enrique Peña Nieto siguió con la misma estrategia y 12 años después, los cárteles de la droga se han multiplicado y fortalecido, en una lucha que ha dejado aproximadamente 160 mil muertos y decenas de miles de desaparecidos.

El nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador tiene una propuesta distinta, con un novedoso enfoque para acabar con una guerra que le hizo perder la país 21 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) el año pasado, de acuerdo a datos de la iniciativa privada.

EL RETO: PACIFICACIÓN

Arrancó ya la instauración de grandes cambios en el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La pacificación del país y un freno total a la ola de violencia se analizó este viernes en la casa de campaña de la colonia Roma en la Ciudad de México, a donde acudieron Joel Ortega Cuevas, ex secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Manuel Mondragón, ex titular de la SSP y ex Comisionado Nacional de Seguridad, Alfonso Durazo, perfilado para ocupar la titularidad de una reactivada Secretaría de Seguridad Pública, y la ex ministra Olga Sánchez Cordero, próxima titular de la Secretaría de Gobernación.

El tema central fue por supuesto la creación de una Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que sea responsable de impulsar políticas públicas que frenen la violencia en el país. Entre los temas urgentes destacó la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública para impulsar la creación de la SSP federal, eliminada en la actual administración. “Entramos ahorita a ver qué marco jurídico (en materia de seguridad) y para después ya avanzar en ajustes legales, en reformas, pero primero tenemos que ver el marco jurídico el que contamos para poder avanzar. Si hay temas urgentes, porque hay que crear la Secretaría de Seguridad. Esta es una de las prioridades por razones obvias”, explicó la ex ministra Sánchez Cordero.

En esa reunión también se abordó la seguridad de Andrés Manuel López Obrador, quien ha negado el servicio del Estado Mayor Presidencial. La ex magistrada aclaró: “En realidad todas son propuestas para López Obrador, nada está dicho, es más, aquí traigo todos los documentos para platicar con él y vamos a tratar todos los asuntos sin nada más que lineamientos generales”. Ella abogó porque AMLO tenga un resguardo, aunque sea mínimo. “Definitivamente sí quiero que tuviera seguridad porque ya no es Andrés Manuel, es un Presidente electo y como tal necesariamente debe tener seguridad. Aunque sea mínima”, comentó.

Una de las opciones para la protección del candidato es la conformación de una corporación de civiles, indicó por su parte Alfonso Durazo, propuesto como próximo Secretario de Seguridad Pública en el eventual gabinete de López Obrador. Una de las propuestas que ha tenido mayor aceptación por el candidato presidencial triunfante en la pasada elección presidencial es precisamente esa y se prevé que ninguno de los elementos que estén a cargo de su seguridad pertenezca a las Fuerzas Armadas.

La conformación de la corporación no tendrá carácter de dependencia gubernamental, sino será privada, dijo Durazo quien consideró abierta la posibilidad de revivir a “Las Gacelas” –mujeres escoltas entrenadas en Israel que cuidaban al tabasqueño cuando era Jefe de Gobierno-. “Funcionó muy bien en el gobierno de la Ciudad y eventualmente podría revivirse, pero yo en esa figura o en cualquier otra pensaría más en un órgano de carácter civil”.

DESCARTAN REFORMA PARA FISCALÍA

Antes de la reunión con sus colaboradores del gabinete de seguridad y relaciones exteriores, López Obrador descartó la reforma constitucional que plantearon grupos de la sociedad civil para garantizar la autonomía del Fiscal General y subrayó que dejó clara su postura desde la campaña. “Eso lo dijimos, yo lo expresé en la campaña, es de dominio público, yo estoy por el procedimiento actual, vigente, y vamos a cumplir con esto”, indicó en entrevista.

Así, se prevé descartar la reforma al artículo 102 de la Constitución, que han impulsado Coparmex, IMCO, Fundar, México Evalúa, entre otras organizaciones que integran los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás, quienes consideran que con el procedimiento actual no se garantiza la autonomía del Fiscal, y así se lo plantearon a López Obrador, quien respondió: “Tienen todo su derecho a expresarse, a manifestarse, a disentir, yo respeto ese punto de vista”.

De acuerdo al procedimiento vigente, el Presidente envía al Senado una terna seleccionada de 10 perfiles propuestos por los legisladores. López Obrador planteó que primero serán elegidos los fiscales y después se evaluará la reforma constitucional. Aseguró que las personas que sean seleccionadas en las tres fiscalías serán intachables y no tendrán conflictos de interés. “Yo les pediría a ustedes y a quienes tienen interés en este tema que nos den oportunidad de que iniciemos con este proceso, porque en México se va a acabar la corrupción, vamos a limpiar de corrupción el país, es el compromiso que hicimos en la campaña y vamos a cumplir con la gente, se va a desterrar la corrupción del país, me canso ganso”, subrayó.

Y añadió: “Yo lo único que puedo decir es que el nuevo Fiscal General, como los Fiscales Anticorrupción y Electoral, van a ser gentes integras y de inobjetable honestidad, lo mejor de lo mejor, porque son objetivos que tenemos: el cambio en México se lleva a cabo con el propósito de que se acabe con la corrupción, entonces, eso para nosotros es básico”.

LEY DE AMNISTÍA

Este viernes se analizó un borrador de la ley de amnistía. Una vez aprobado, se realizará una consulta popular antes de llevarlo al Congreso, donde los aliados de AMLO tienen mayoría. Sánchez Cordero recordó que durante el último año de su gobierno, el presidente Lázaro Cárdenas despenalizó las drogas, autorizó a los médicos a recetar narcóticos a los adictos, abrió ambulatorios para ayudarlos y propuso tratarlos como enfermos, no como criminales. La compra de pequeñas cantidades de mariguana, cocaína y heroína fue despenalizada y su venta monopolizada por el Estado. Los delincuentes a pequeña escala fueron liberados de las cárceles y de las clínicas de adicción.

Pero antes de seis meses, por la escasez de morfina y cocaína debido a la Segunda Guerra Mundial, la ley fue cancelada. No obstante, una medida similar se podría implementar una vez que asuma funciones el nuevo gobierno, dijo la ex ministra. La violencia tiene su origen en la pobreza, desigualdad y falta de oportunidades de los campesinos que se dedican a cultivar o transportar mariguana y amapola. Por ello, el plan de AMLO para acabar con la violencia incluye un fuerte contenido social. “Es un cambio de todo: en el combate, en la política social, en la política de drogas, en la política contra la violencia, un cambio muy importante en nuestro país a partir de Andrés Manuel”, explicó la jurista.

REVIVEN FERTIMEX, CAMPO Y EDUCACION PRIMERO

Dentro de las primeras acciones que veremos emprenda el ya para entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se encuentra la recuperación de empresas estatales olvidadas cuyas actividades en el pasado fueron de primer orden. Fertimex está siendo revisada a fondo, se encuentran localizando bodegas en donde existen fosfatos y otros elementos indispensables para el campo. Se realiza también un estudio para conocer hatos ganaderos de calidad a fin de ser adquiridos y de esta forma fortalecer la ganadería, a la cual también harán llegar recursos y así evitar siga importándose casi el 60 por ciento de la carne consumida en el mercado interno.

El estudio con cifras claras requeridas para hacer resurgir al campo mexicano como principal surtidor del mercado interno se elabora con la misma prontitud y seriedad con la cual se llevan a cabo las revisiones petroleras. A lo largo de cuatro horas estuvo AMLO reunido con cerca de 200 integrantes del gran equipo conformado a lo largo de la campaña, ahí les habló de la necesidad de que tanto senadores como diputados colaboren muchos de los diseños y acciones de gobierno al contar con mucho tiempo libre para aportarlo a solucionar los graves problemas del país, además de esas etapas de meses en los cuales no hay sesiones.

Hizo crecer aquel decálogo dictado para quienes pretendieran llegar al nuevo gobierno y se encontraban también en busca de ganar votos suficientes para la elección, tanto presidencial como para el Congreso. Les recordó no permitiría un solo acto de corrupción y se emprenderían las acciones que correspondieran “trátese de quien se trate, inclusive la familia”. Ya no fue decálogo ni emuló el número de Mandamientos, sino trató 18 renglones en donde de nueva cuenta el primero tuvo que ver con evitar la corrupción.

Se utilizará todo lo existente, nada será eliminado ni construido sin antes conocer que puede rehabilitarse, darle mantenimiento adecuado y volver a poner en marcha de manera correcta. En ello incluyó los planteles educativos, encomienda a la cual nombró a dos miembros del Congreso para apoyar a Esteban Moctezuma Barragán y en ese renglón sostuvo la necesidad de entablar diálogo directo con los munícipes para conocer el estado real de cada escuela. Serán entregados, dijo, los recursos correspondientes a los presupuestos presentados por las organizaciones de padres de familia, tal y como lo hicimos en el gobierno de la Ciudad de México con los grupos de colonos para la rehabilitación de las unidades, departamentos, etcétera.

En este renglón se recupera el valor de la palabra ya que no se exige la firma de documentación sino solamente la presentación de los presupuestos y, posteriormente, la comprobación de los gastos. Cada asociación de padres habrá de buscar al albañil, al plomero, a quien les resuelva el mantenimiento de los planteles y seguramente lo harán buscando a quien cobre menos y trabaje bien, ese es el éxito, así no se derrochan recursos.

Con la experiencia obtenida gobernando la ciudad más poblada del mundo, la cual recibió hecha un desastre, no quita la vista, inclusive, de los mercados públicos, los cuales también se pretenden rehabilitar para acercarlos a la gente con productos hechos en México y a precios muchos más económicos. Esa será, se dijo, la base para empezar a lograr se pague lo justo por cada alimento y no se generen espectaculares ganancias a costa de la población.

Quienes estarán a la cabeza del cumplimiento de los cuatro ejes de acción anunciados en una primera etapa tendrán reuniones permanentes a partir del día de ayer, cuando se abordó el primero de ellos: Política y Gobierno, el cual tiene como misión inmediata recuperar democráticamente a México, llevar la iniciativa para eliminar el fuero al presidente; aprobar una Ley Federal de Combate de Conflictos de Interés, colaboración internacional para combatir paraísos fiscales, evitar la participación de empresas fantasma. En este mismo renglón se incluye la seguridad con los objetivos de profesionalización del MP, de las policías; creación del Colegio Nacional de Seguridad Pública; atender la prevención social de la violencia y el delito y lo más delicado: reordenamiento administrativo de la Suprema Corte.

EL GANÓN DE ESTA ETAPA

Enrique Peña Nieto vive horas felices al no tener encima los reflectores, ni las críticas, y los miembros de su gabinete más mencionados ahora aparecen celebrando la terminación o el inicio de obras, tal cual se ha visto con el secretario socavón, Gerardo Ruíz Esparza. Disfruta ampliamente haber sido eliminado como centro de la información sobre todo cuando la surgida diariamente es negativa.

La falta de medicamentos en los hospitales dependientes de la SS es ahora mucho más notoria. Médicos y enfermeras han enmudecido pero advierten es solamente por el momento, porque primero les dijeron se debía a los tiempos electorales que se detenía el suministro, pero ha pasado una semana y no tienen información de cuánto tiempo más llevará contar con los mínimos para seguir prestando sus servicios.

El mexiquense ha emprendido durante toda la semana que termina una gira prácticamente de despedida y en cada una de ellas ha hecho notar apoya irrestrictamente a quienes en esas ceremonias lo escuchan. Un ejemplo han sido las fuerzas armadas y su labor.

DE LOS PASILLOS

La fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Senadores y la senadora independiente Martha Tagle demandaron se abra una investigación al remate de un predio en la carretera Cancún-Túlum, el cual operó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Este viernes, como nota principal, el diario “Reforma” informó de la venta a un particular, a precio de ganga, de un predio de 265.5 hectáreas ubicado frente al mar, valuado en mil 240 millones de pesos, pero que fue vendido en 61.4 millones de pesos. Para la senadora panista Marcela Torres, el que la Sedatu haya auspiciado esa venta refleja “una más de las atrocidades de corrupción que sucedieron en este sexenio”. Por su parte, la senadora Martha Tagle afirmó que esa operación amerita una urgente investigación que debe derivar en sanciones para los responsables…

Alerta ante ataque cibernético al sector financiero mexicano. El jueves pasado, algunos intermediarios financieros comerciales reportaron a las autoridades posibles problemas en operaciones relacionadas en plataformas tecnológicas. Bitso fue uno de los que informó a sus clientes la desactivación de la misma, debido a que detectaron un ataque cibernético. Por eso, el viernes autoridades y el sector financiero se pusieron en “alerta máxima” ante un posible ataque cibernético, por lo que se les pidió reforzar a todas las instituciones sus medidas de seguridad en sus sistemas tecnológicos, y reportar de forma inmediata “cualquier anomalía” al Banco de México… Como se recordara, en abril y mayo el sistema financiero mexicano sufrió uno de los ataques cibernéticos más importantes, al haber sido cinco instituciones afectadas por un monto de más de 300 millones de pesos…

Tras perder su bastión político, la Ciudad de México, la dirigencia del PRD repartió culpas en una carta donde señala siete motivos de la derrota. El dirigente local perredista, Raúl Flores, atribuyó el descalabro a la fuerza y liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, al voto de castigo tras 21 años de gobierno, a los caciques del partido, al sismo del 19 de septiembre, y hasta al desempeño de Miguel Ángel Mancera como jefe de Gobierno. El líder local advirtió se le otorgó el “control absoluto” de la nación a Morena en la elección del domingo y advirtió el PRD debe renovarse de raíz.

