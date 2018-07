“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“El mando de muchos no es bueno; basta un solo jefe”: Aristóteles

Construye AMLO otro México

Actúan grupos de presión contra nuevo gobierno

Fracasó EPN y Concamin pide mayor seguridad

PRI y PAN: arrancan larga y aguda restauración

INE inicia proceso de liquidación a PES y Panal

La imagen de un presidente electo, de Andrés Manuel López Obrador, dispuesto a enfrentar todos los retos que se presenten a fin de poder llevar a la realidad la transformación del país, es la más clara respuesta a los mensajes hasta ahora enviados tanto a través de los medios de comunicación aferrados al pasado como a las cadenas formadas a través de las redes sociales. El tabasqueño ha estado cierto de un inicio al estilo cohetero: si estalla el cohete malo y si no, también. De haber conformado un gabinete con sus compañeros de campaña cuyos nombres fueron suficientemente criticados y hasta se llegó a conformar un equipo cuestionando la honradez de cada uno, las críticas no se harían esperar. Ahora, con académicos, sucede lo mismo al pretender establecer están totalmente alejados del pueblo.

Han transcurrido muy pocos días para recibir mensajes tan claros sobre el tamaño, la dimensión y las presiones a ejercer de los grupos que han manejado al país desde hace varias décadas. Si nos damos a la tarea de ubicarlos, la reciente declaración del EZLN no es sino la demostración de la existencia de Carlos Salinas de Gortari luchando por quedarse como cabeza de un partido, del PRI, para intentar reconstruirlo basado en los despojos existentes y en la necesidad existente de lograr protección a través de acuerdos.

Esta también la falsa disposición de los empresarios para apoyar con todo al nuevo gobierno. La risa socarrona aparecida en sus rostros en la grabación dada a conocer recientemente, el manejo millonario de las redes con críticas muy duras con respecto a los nombramientos del gabinete, hacen palpable su presencia. Nadie que se precie de tener un mínimo de respeto hacia su persona da un viraje como el de este grupo. Como puede observarse, se requerirá de una gran fortaleza para hacer entender a cada grupo esta necesidad urgente de refundar al país más allá de los intereses particulares o de grupo, mismos acompañantes y beneficiarios del poder durante casi todo un Siglo.

Un día antes de la elección seguían patrocinando anuncios en los cuales manifestaban abiertamente su rechazo al tabasqueño y, como por arte de magia, le dieron vuelta a la hoja. Es claro no quieren ver sus intereses afectados, pero una entrega exprés y la forma en la cual vienen actuando no genera absolutamente confianza en ese respaldo tan promovido pese al acuerdo logrado con Concamin para la red de tutores a fin de capacitar a los jóvenes y tal tendrá éxito en la medida en la que el gobierno siga pagando las nóminas, las becas o como quiera llamarse a lo otorgado a dos millones 600 mil de ellos.

Habrá que permanecer muy atentos a los movimientos del SNTE, extraoficialmente trascendió se llevó a cabo una reunión de la dirigencia nacional con los estatales para tomar acuerdos seguramente para impactar en la nueva política a establecerse en el terreno educativo según se ha anunciado. Por otra parte, la CNTE aparece reclamando una reforma a la reforma a modo y habrá de investigarse a cuáles intereses son a los que ahora pretende responder.

Los líderes de los sindicatos petrolero, de salud, de electricistas y la burocracia afiliada a las respectivas organizaciones de cada Secretaría, están intentando protegerse a sabiendas de la reacción negativa de sus bases y de la posibilidad de ser no solamente sustituidos sino auditadas las cuentas de sus respectivas organizaciones. Esos son algunos de los monstruos amenazantes sobre el nuevo gobierno.

Porque no puede dejar de observarse el papel de los medios de comunicación, en el presente muy prestos para informar sobre todos, absolutamente todos, los pasos y movimientos del tabasqueño. El marcar una agenda en la cual aparece a mañana tarde y noche con largas y recurrentes declaraciones, tanto del presidente electo como de los integrantes de su gabinete, sin una estrategia clara de comunicación en su papel ya de gobierno en transición, la cual es intermedia de una definitiva, y ambas totalmente diferentes a la llevada a cabo exitosamente durante la campaña, puede interpretarse como el soltar cuerda para aparecer en corto tiempo, enredado.

Los partidos políticos derrotados, particularmente el PRI y el PAN, suman bases al parecer todavía sólidas y ambos, obviamente, buscarán rehacerse a toda costa o de cualquier manera. El tricolor parece dispuesto, inclusive, a cambiar de nombre y de colores para su identificación. Su próxima Asamblea Nacional marcará las pautas a seguir al estar ciertos de contar con experiencia suficiente para sortear derrotas. Perder la presidencia frente al PAN los obligó a rehacerse y no lo hicieron mal al recuperarla doce años después.

Su posición es la más cómoda al quedar, otra vez, en el centro. Una vez vienen analizando, según ha trascendido, ambas derrotas llevadas a cabo al no mostrar exigencia alguna hacia quien figuraba como cabeza real del partido, es decir, sobre Ernesto Zedillo y su sana distancia, y Enrique Peña Nieto y sus permanentes escándalos de corrupción, la protección a los amigos y cómplices como se ha visto en el caso de Emilio Lozoya pero, sobre todo, permitirle imponer a Enrique Ochoa, eliminar a los principales operadores políticos de esa organización, cambiar estatutos, etcétera, permitió no sólo la derrota sino un profundo análisis de su nociva disciplina.

El PAN cuenta con suficientes gobernadores a quienes les quedan años de poder y a partir de esas posiciones intentarán también su recomposición. A ello se agregan quienes militan y han dirigido las organizaciones partidistas cuyo registro se ha perdido. Hacia dónde enfilarán es la pregunta. En tanto, un nutrido grupo de panistas exigió la renuncia inmediata de todos los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y que la Comisión Permanente se enfoque en el nombramiento de un presidente interino.

Tanto Ricardo Anaya como Damián Zepeda, presidente en funciones, carecen de legitimidad para seguir al frente del PAN, señalaron. “El resultado electoral los reprueba y desacredita su encargo para nueva oportunidad de conducción. La institucionalidad del partido fue fracturada por estar a merced de intereses personales. El partido debe refundarse con nueva proyección de sus principios doctrinales y mayores exigencias de vida ética y democrática interna”, destacaron los panistas que suscribieron el documento.

A duras penas, jalones y estirones se mantuvo la alianza del PES con Morena, con el triunfo de éste último habrá de verse si se integran, y con el PAN y el Panal podría suceder o no lo mismo porque aún negándolo sigue siendo el partido de un magisterio todavía no totalmente unido. Ambos esperan la última determinación, la cual tomará el TRIFE supuestamente en breve.

No pasará mucho tiempo para medir el grado de sacudimientos y los nuevos acomodos. Lo importante es mantenga López Obrador la fortaleza, el empuje, la decisión vista también durante todas estas intensas jornadas surgidas a partir de la noche del primero de julio.

PETICIONES DOLOSAS

En esa reunión con los integrantes de la Concamin, tuvo su dosis dolosa. Sabedores de faltar largos cuatro meses para la llegada de AMLO a la Presidencia se le pidió al tabasqueño mayor seguridad en el transporte, por carreteras y vías férreas. Su exigencia debió dirigirse al actual presidente Enrique Peña Nieto, aunque la petición sería inútil como ha ocurrido en los últimos años. En esta administración federal, los robos con violencia a camiones de carga en el país se dispararon 217.7 por ciento contra lo reportado en el gobierno de Felipe Calderón.

Desde diciembre de 2012 al cierre de 2017 se cometieron 6 mil 298 hurtos con violencia, 4 mil 316 más que en la gestión anterior, de acuerdo a cifras comparables del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. López Obrador respondió a los transportistas que, con su participación, se elaborará un plan de seguridad conjunto con la sociedad civil y, especialmente, los empresarios. “La seguridad será prioritaria en nuestro gobierno”, Reiteró su compromiso de encabezar una reunión de seguridad diaria con sus colaboradores una vez que tome el poder.

El virtual presidente electo dijo que en la reunión con integrantes de la Concamin se entendieron muy bien con los líderes industriales y adelantó que podría haber estímulos fiscales para algunos proyectos específicos, lo cual hizo a los ahí reunidos y sobre todo a quienes ocupaban el presídium mostrar una amplia y prolongada sonrisa.

SE FORTALECE LA DELINCUENCIA

De manera lamentable y dolorosamente clara se ha visto en las entidades, cuyos cambios de gobierno llevaron aparejado un cambio de estafeta en el partido con el cual se ejercía el poder, se fortaleció la delincuencia. En puntos geográficos clave, en la frontera, en estados con gran afluencia turística como Baja California Sur y Quintana Roo, se vienen multiplicando las ejecuciones, los crímenes, robos, violaciones, asaltos bancarios frecuentes, utilización de las mafias de las plazas comerciales para dejar mensajes, ya sea en textos o con la dosis de sangre requerida para sembrar el terror.

Aprovecharon los tiempos de transición, de acomodo, pero también de brazos caídos de los que se iban y el nulo ejercicio del poder de quienes apenas llegarían. Lo mismo se está viendo a nivel federal. Los que tienen el tiempo contado para dejar las posiciones están más preocupados por limpiar la casa, borrar huellas, ofrecerse a cancelar expedientes en un año de Hidalgo cuyos fondos deberán ser suficientes para enfrentar largas jornadas de desempleo, que en cumplir con la responsabilidad de atacar a las mafias. Quienes llegarán están haciendo planes y estrategias. En tanto los malosos tienen manos libres, trabajan a su gusto y amplían sus zonas de influencia.

El reporte de la última semana hace ver lo real de este fenómeno: entre el sábado y domingo pasados, una ola de ataques en seis bares de Monterrey y su área metropolitana dejó un saldo de 12 muertos y siete heridos. En el centro de la capital estatal de manera simultánea tres negocios fueron blanco de grupos armados. El primero ocurrió la noche del sábado en el bar La Jarra II, en Colón y Amado Nervo, donde el cadenero resultó herido de bala. Y un hombre de 64 años de edad presentó un balazo en la clavícula derecha, por lo que su estado de salud se reporta como grave. Diez minutos después, dos hombres también fueron baleados a menos de un kilómetro de distancia, en el bar El Ancla de Oro, en el cruce de Juan Álvarez y Arteaga, uno de ellos falleció. Y en los primeros minutos del domingo, un solitario sicario dio muerte a un hombre e hirió a tres más en el bar New Chilo´s, sobre la avenida Chapultepec, en su cruce don Décima Zona, colonia Buenos Aires. Más tarde, dos hombres atacaron un bar en la zona norte de Monterrey, donde asesinaron a dos porteros del negocio, mientras que un guardia resultó lesionado.

En tanto, el viernes pasado, dos hombres fueron ultimados en el Estado de México, un jefe policíaco fue asesinado en Chihuahua y un jefe de plaza del narco fue ejecutado en Sinaloa. En Ecatepec, dos hombres fueron abatidos por sicarios, que además colocaron un mensaje con la frase “Fuerza Anti-Unión”, grupo antagónico de la organización criminal La Unión de Tepito. El doble crimen ocurrió en la madrugada en la avenida Francisco I. Madero, colonia México Independiente, donde se localizaron los cuerpos de dos individuos de entre 30 y 35 años, con múltiples heridas de bala.

Un grupo armado asesinó en Chihuahua al director de la policía municipal de Bocoyna, Alex Eder González Villalobos, de 38 años. Justo a la entrada de la comandancia, también fue abatido el radioperador, Roberto Carrasco Jurado, de 40 años. Ambos fueron asesinados por los ocupante de una de las seis camionetas que llegaron al lugar, donde intercambiaron palabras con el jefe policiaco para luego disparar. Y en Sinaloa, a 72 horas de que fuera ultimado Manuel Arzola Campos, Don Meny, jefe de plaza del Cártel de Sinaloa, sujetos armados mataron a Francisco, hermano de la víctima, en la calle República de Jamaica. En esa entidad, las autoridades reportaron la muerte de nueve personas más.

En Tamaulipas, el director del Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Nuevo Laredo, Édgar Humberto Vega Ávalos, fue ejecutado a balazos por un comando la noche del sábado. Alrededor de las 20:30 horas, el funcionario fue atacado cuando circulaba en su vehículo por la calle Cerro del Cubilete, colonia Enrique Cárdenas González, a una cuadra del penal. Personal de servicios periciales encontró una camioneta Chevrolet Silverado blanca, en la que viajaba Vega Ávalos, y el cuerpo de éste a un par de metros. También se hallaron 29 cartuchos percutidos, calibre 7.62, 34 de calibre .223 y 63 de calibre .40 y nueve milímetros.

La primera semana de julio registró al menos 9 ejecuciones en Quintana Roo. El día 2, un hombre fue ejecutado a balazos en el interior de una cuartería en las inmediaciones de la Supermanzana 76; el día 3, un sujeto fue ejecutado a balazos en la colonia Tres Hermanos, cerca del antiguo relleno sanitario; el 4, una persona fue baleada cuando circulaba en un vehículo por la colonia Real del Bosque, en al región 245; un menor de edad fue ejecutado en la colonia El Milagro y un joven de 22 años fue ultimado en su domicilio en la zona continental de Isla Mujeres; el 6, un joven de 19 años fue baleado en la colonia Cuna Maya, en la Región 203; el 7, un sujeto fue ejecutado, desmembrado y embolsado en la Supermanzana 38, otro hombre fue ejecutado a balazos en el bar “El Embarcadero”, en la región 219, un sujeto más fue asesinado en una riña en el fraccionamiento Haciendas Real del Caribe, otros dos albañiles murieron en otra riña cerca del hotel “Royalton”.

Al concluir el primer semestre de 2018, los ejecutados en hechos de violencia ligados al crimen organizado sumaban 7 mil 954 personas, de acuerdo al recuento de diarios de la Ciudad de México, lo cual representa un aumento de 30 por ciento respecto a los 6 mil 102 reportados en el mismo lapso de 2017. La primera mitad del año registró un promedio mensual de mil 325 homicidios vinculados al narcotráfico; hace diez años, en 2008, esta proporción alcanzaba apenas los 357 casos.

Seis entidades concentraron el 61 por ciento de las víctimas: Guanajuato, Veracruz, Baja California, Chihuahua, Guerrero y Michoacán. Guanajuato no solamente es la más violenta del mes pasado, sino también de todo el primer semestre, con 994 casos.

DE LOS PASILLOS

El INE inició el proceso de liquidación del PES y Panal, los cuales, en los pasados comicios del primero de julio, no obtuvieron el 3 por ciento de la votación en ninguna de las elecciones federales. Este proceso de liquidación se concretará una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se pronuncie sobre la validez de las tres elecciones federales y confirme que las dos referidas fuerzas políticas no obtuvieron los votos necesarios para mantener el registro. Así, el PES y el Panal seguirán recibiendo sus prerrogativas públicas hasta que el Tribunal no califique en definitiva las elecciones… Una vez que el TEPJF califique las elecciones, el INE declarará la pérdida de registro y los partidos deberán, a través de los recursos de financiamiento público que les queda por recibir en el año, liquidar a su personal, cumplir con sus obligaciones fiscales y saldar las multas que les haya impuesto la propia autoridad electoral…

La inflación repuntó en junio y se ubicó en 4.65 por ciento anual. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), reportado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), reportó este lunes un alza en los precios de los agropecuarios y energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno…

Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com

Esperamos sus comentarios al correo: Lilia_arellano@yahoo.com;

Facebook.com/Liliaarellanooficial – Twitter @Lilia_Arellano1

Disfruta de los programas que tenemos para ti en nuestro canal oficial de Youtube.com/liliaarellano