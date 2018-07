“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“El monarca reina, pero no gobierna”: Otto Von Bismark

“Virreyes” entran al orden

Equilibran los poderes en las entidades federativas

Achican representaciones; crean 32 coordinaciones

AMLO a legisladores:catálogo de las 13 prioridades

En el limbo, presupuestos para la descentralización

Construyen: nueva relación México-Estados Unidos

Ricardo Monreal, coordinador senatorial de Morena

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto al igual que sucedió con Vicente Fox y con Felipe Calderón, siendo estos tres los campeones del dejar hacer, dejar pasar, los gobernadores consolidaron un enorme poder estatal y fueron inclusive llamados “virreyes”, sin equilibrios del poder a lo interno, lo cual les permitió toda clase de arbitrariedades y abusos con el presupuesto, federal y estatal. Se sirvieron, simplemente, con la cuchara grande. Muchos de los integrantes del “nuevo PRI”, Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge, entre otros, cayeron por desviación de recursos públicos, lavado de dinero y hasta vínculos con el crimen organizado. Otros más gozan de total impunidad. Pero ahora, con el mandato de Andrés Manuel López Obrador, no sólo se restablecerán equilibrios de poder a través de los Congresos locales, donde los legisladores de Morena ejercerán una mayoría muy importante, sino con el ejercicio de una política de contención a nivel federal través de coordinadores generales de programas sociales.

Termina así la fiesta de los virreyes al mismo tiempo que el régimen priísta. La reunión de este jueves entre los integrantes de la Conago (Conferencia Nacional de Gobernadores), encabezada por el chiapaneco Manuel Velasco, servirá para que los mandatarios estatales del PRI, PAN y PRD le vayan “midiendo el agua a los camotes” con el líder de un nuevo presidencialismo más fuerte, y ante su propia situación de mayor vulnerabilidad al perder operadores en el Congreso de la Unión y control político en sus propias entidades con legisladores locales de mayoría opositora. Dos asuntos en particular les preocupa, el ignorado control político del país a través de las entidades federativas, para lo cual seguramente estará presente doña Olga Sánchez Cordero, futura titular de la Secretaría de Gobernación, y la nueva asignación de recursos federales presupuestales, para lo cual deberá de asistir Carlos Urzua, próximo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Los 31 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México evalúan y analizan cómo será la relación con el próximo presidente de la República y seguramente tendrán una probada del estilo personal del ex jefe del gobierno capitalino, del tabasqueño, y habrán de empezar a conocer cómo se darán los nuevos equilibrios entre el titular del Ejecutivo federal y los mandatos estatales. Seguramente, se clarificarán medidas acotando el enorme poder acumulado por los mandatarios durante los últimos tres sexenios. Al interior de las entidades federativas, el gobernador tendrá acotado su poder pues Morena registró grandes avances en la pasada elección del 1 de julio y tendrá mayoría en al menos 19 Congresos locales, en donde actualmente gobierna el PRI, PAN y PRD. En el Estado de México, por ejemplo, tiene mayoría aplastante, por lo que habrá un contrapeso con el mandato de Alfreditito del Mazo, quien se ha mostrado muy dócil tras conocerse los resultados de los comicios recientes.

PASOS A SEGUIR

Corre de mesa en mesa, de oficina en oficina, un buen número de interrogantes relacionadas con los diálogos de siempre entre gobernadores y legisladores para la autorización de mayores presupuestos. Dicen quienes están ubicados dentro del proyecto de descentralización es urgente les entreguen cuáles serán los primeros pasos a seguir para poder considerar el costo de los mismos pues, consideran, habrán de ampliar la infraestructura actual, multiplicar el número de escuelas, requerirán más vivienda, etcétera, y hasta hora no tienen ningún dato con el cual puedan realizar sus proyectos y llegar al encuentro con los curuleros federales debidamente preparados.

Según afirmó doña Olga Sánchez Cordero, ella mantendrá dialogo permanente con los congresos locales y el Poder Judicial, no así con los mandatarios estatales. Pero, es justo esta relación, la de legisladores con gobernadores, la carente de claridad. Obviamente, Hacienda tiene mano, pero existe una capa de tejido, de operación política muy fino que debe operar para evitar dañar a los ciudadanos pobladores de las entidades seleccionadas para albergar Secretarías. Es probable sea la primera etapa la de la sustitución de 32 delegados federales por coordinadores generales de programas sociales y, de entre sus tareas consideran sean quienes proporcionen información directa para hacer las mediciones correspondientes sobre los grados de dificultad que ofrece cada instalación.

Para asumir tal responsabilidad, allegados al tabasqueño deberán pedir licencia al Congreso, como Delfina Gómez, quien fue electa como senadora en el Estado de México, para asumir las riendas en esa entidad. El mismo caso es el de Víctor Manuel Castro Cosío, electo por Baja California Sur; Jaime Bonilla, de Baja California; Graciela Valencia, de Colima; Miguel Ángel Navarro, de Nayarit; y Rubén Rocha, de Sinaloa. Para Puebla se perfila Rodrigo Abdalá; en Tabasco, Carlos Merino; y en Veracruz, Manuel Huerta. Asimismo, en Morelos, Rabindranath Salazar; y en Jalisco, Carlos Lomelí.

La designación de coordinadores de programas sociales también va enfocada a ahorrar hasta 70 por ciento de los recursos que actualmente se utilizan en pago de representaciones en las entidades federativas. Alrededor de 16 dependencias federales tienen hasta dos delegaciones en cada entidad, lo que implica más de 500 oficinas en toda la República.

Para delinear y consolidar las nueva formas de ejercicio del poder presidencial, Andrés Manuel López Obrador se reunió este miércoles a puerta cerrada con senadores y diputados federales electos de la coalición Juntos Haremos Historia. Estuvieron presentes los presidentes de Morena, Yeidckol Polevnsky, del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, y de Encuentro Social, Hugo Erick Flores. También sostuvo reuniones de trabajo con la jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; y los gobernadores electos de Veracruz, Cuitláhuac García; Tabasco, Adán Augusto López; Morelos, Cuauhtémoc Blanco; y Chiapas, Rutilo Escandón.

En esa reunión, López Obrador propuso a los futuros legisladores federales de Morena, PT y PES un paquete de 13 prioridades legislativas, con los ejes centrales de combate a la corrupción y el recorte de gasto, lo que incluirá medidas de austeridad para diputados y senadores. Las prioridades legislativas son: Ley Reglamentaria sobre salarios máximos; creación de la Secretaría de Seguridad Pública; abolición de fueros y privilegios; nuevos delitos graves como corrupción, robo de combustibles y fraude electoral. Asimismo, Presupuesto y Ley de Ingresos; trasladar Estado Mayor a la Secretaría de la Defensa Nacional; revocar decretos sobre privatización del agua y revocar leyes de la reforma educativa.

NUEVA RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS

Luego de la política servil en los últimos años de Enrique Peña Nieto hacia Washington y tras el desastre en las relaciones México-Estado Unidos dejado por el aprendiz de canciller, Luis Videgaray, el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador replanteará su estrategia respecto a su poderoso vecino del norte, poniendo al centro de la agenda bilateral los intereses nacionales, en las cuestiones fronterizas, migratorias, combate al narcotráfico y tráfico ilegal de armas, en los cuales debe asumirse la corresponsabilidad en esta compleja problemática. La reconstrucción de las relaciones de seguridad con EEUU deberá darse a partir de la tesis de “México es primero”.

El tema del muro fronterizo no está incluido en la agenda a desarrollar por el equipo del presidente electo, encabezado por Marcelo Ebrard, con el del visitante estadounidense, de alto nivel sin duda alguna, liderado por el secretario de Estado, Mike Pompeo. Por parte de Estados Unidos, vienen además: Jared Kushner, asesor de la Casa Blanca; Steven Mnuchin, secretario del Tesoro; Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional; Francisco Palmieri, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental; Kimberly Breier, propuesta para la subsecretaría de Palmieri; Mike Mckinley, ex embajador de Estados Unidos en Brasil, Colombia, Bolivia y Afganistán; William Duncan, encargado de negocios de la Embajada de EU en México; y Avi Berkowitz, asesor principal de Kushner.

Del lado mexicano, además de Marcelo Ebrard, participarán: Carlos Urzua, futuro secretario de Hacienda; Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública; Graciela Márquez, futura secretaria de Economía; Jesús Seade, próximo negociador del TLCAN; y Martha Bárcenas, integrante del equipo de transición en política exterior. En este “encuentro de cortesía”, programado para este viernes, los temas a abordar van desde la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y los programas de desarrollo, hasta migración y seguridad.

Sobre las propuestas de Trump para que México frene la migración proveniente de Centroamérica, López Obrador adelantó que propondrá a los estadounidenses incluir a esas naciones en los programas de desarrollo. “Vamos a tratar de incluir el desarrollo, el bienestar de los países y los pueblos de Centroamérica”, dijo. Al margen de los temas que se aborden durante la reunión privada, el fundador de Morena informó que tiene listo un documento que enviará al presidente de EEUU, Donald Trump, con el detalle de sus propuestas. “Podemos llegar a un acuerdo para el desarrollo, la creación de empleos y el bienestar, es lo que más nos importa y en lo que vamos a insistir”, declaró el tabasqueño.

El gobierno federal será el responsable de las medidas de seguridad en la visita que realizará la comitiva de Estados Unidos a Andrés Manuel López Obrador, aseguró Alfonso Durazo, futuro secretario de Seguridad Pública. También mencionó no hay ningún problema en permitir la entrada a equipos de avanzada para aplicar sus medidas de seguridad. En el caso del futuro titular de la SSP llama la atención su voluntad manifiesta para poner freno a la migración de centro y Sudamérica a través de la frontera sur. No vaya a resultar pretenda en lo personal hacer el cinturón de seguridad del vecino del Norte más ancho.

DE LOS PASILLOS

Ricardo Monreal, ex priísta, ex perredista y ex gobernador de Zacatecas, se perfila a ser el coordinador de los senadores de Morena en la próxima legislatura. Fue propuesto por Andrés Manuel López Obrador en una reunión privada con legisladores electos, quienes aceptaron la “sugerencia” del tabasqueño. Martí Batres, quien era mencionado a esa responsabilidad, se quedó en el camino…

Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación, adelantó: la iniciativa “más importante y urgente” presentada por Morena en el Congreso será la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública para poder crear la Secretaría de Seguridad, la cual estará acompañada de una Ley de Seguridad, y una reorganización de la Secretaría de Gobernación… Entre los temas que ya se preparan se encuentra una Ley de voluntad anticipada a nivel federal, para que sea vigente en todas las entidades, así como el derecho a la muerte digna, ya que ambos conceptos no están plasmados en todo el país, sino sólo vigentes en algunas normas locales. ..

El representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte, aseguró existe un compromiso para recortar a la mitad la dieta mensual de los nuevos senadores y diputados federales… Esta reducción forma parte de un conjunto de medidas de austeridad que fueron anunciadas en la campaña y que están contemplados en los documentos de ese partido político… El recorte no es un acuerdo “es un mandato que tenemos en nuestros documentos básicos y que empujamos en la Plataforma Electoral”, dijo el futuro legislador… ¿También aparece en sus documentos la entrega obligada del 50 por ciento de las dietas para Morena? Porque a quienes hicieron candidatos los obligaron a firmar este acuerdo…

El padre Alejandro Solalinde, propuesto por AMLO para ser el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), declinó esa postulación y, en un mensaje a medios, afirmó no se veía siendo un funcionario en la siguiente administración federal. “Quiero ser libre, no hay en realidad ninguna objeción, no se rompe el Estado de Derecho, el Estado laico, si yo fuera (titular), siendo sacerdote, porque los derechos humanos no son incompatibles con el ministerio”, dijo Solalinde, quien en cambio postuló a Elizabeth Lara Rodríguez, abogada veracruzana y ex delegada de la CNDH en Ixtepec, Oaxaca, a quien calificó como una persona intachable. ..

Un comando armado emboscó y ejecutó a cuatro campesinos, incluidos dos menores de edad, en la comunidad de Arroyo Grande, en el municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero. Las víctimas: Gabriel Carrizal Marqués, Celestino Tiberio Sánchez, de 25 y 60 años de edad, respectivamente, y Kevin Rodrigo Carrillo Martínez, de 17, y Denis Martínez Salgado, de 11 años de edad, eran originarias de la comunidad de Tepetixtla, y se dirigían a sus tierras de labor acompañadas de otras dos personas. También resultaron heridos Daniel Fuentes Martínez y José Alberto, este último de 10 años de edad.

