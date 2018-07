“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“La tragedia es que tantos tengan ambición y

Redignificar la relación México-Estados Unidos a partir de una posición más firme y digna es el objetivo número uno en la reunión a sostener entre el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y todo un equipo enviado por el gobierno estadounidense encabezado por Mike Pompeo. Es a partir de ahí habrán de entablarse las platicas sobre temas agendados referentes a desarrollo, migración y seguridad fronteriza. Trascendente es sin duda, la relación diplomática generada a partir de esta visita, misma se espera revele claramente la certeza del vecino del norte de estar frente no solo a un nuevo gobierno sino a un nuevo proyecto de futuro para nuestra Nación y así disminuyan –ojala se eliminaran- presiones y manejo de intereses en beneficio solamente de una parte, de la de ellos.

Al gobierno estadounidense y los poderosos intereses económicos que lo respaldan, les interesan sobre todo los recursos energéticos de México, cuyo directorio de nuevos propietarios revela los nombres de un buen número de políticos reconocidos, como el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, su cuñado, Emilio Gamboa, Pedro Aspe y dentro de los empresarios Carlos Slim y otros pertenecientes a la casta televisiva, vienen entorpeciendo sus pretensiones de participación totalitaria. En los directorios de sus empresas aparecen no menos de 70 funcionarios cuyas trayectorias se formaron en Hacienda, Energía, Pemex, sin excluir al vicepresidente Luis Videgaray. Pero sobre todo les ocupa que aquí haya una gestión federal complaciente con los estadounidenses como ha ocurrido en todas la larga etapa neoliberal, desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto.

Seguramente también les acompaña la intención de que México siga siendo un custodio antiinmigrante y a confirmar se aplicará de nuevo una política exterior basada en la no intervención y ésta se verá suficientemente clara tanto en la situación venezolana como en la nicaragüense. No hay que olvidar que la más grave amenaza para el nuevo gobierno democrático y popular que encabezará Andrés Manuel López Obrador vendrá sin duda alguna de la élite militar, política y económica del poder estadounidense, el cual ha movido como a peones a sus socios locales.

Eunice Rendón, coordinadora de la Agenda Migrante, apuntó: “Tengo la esperanza, más que la expectativa, de que se redignifique la relación bilateral; nadie espera un trato grosero hacia Trump o hacia su gobierno, pero sí un trato estratégico. Hace falta poner, y esto es relevante, negociaciones integrales, en la misma mesa hay que hablar también de los pesos y contrapesos, en dónde contribuye México en temas de seguridad con ellos, los temas comerciales, las ventajas entre ambos países”.

Rendón, ex funcionaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, planteó colocar a los connacionales en el centro de la agenda y además poner sobre la mesa los propios temas e intereses de México, por ejemplo, en materia de seguridad y migración, y no asumir una actitud reactiva o de “estar de agachados”. Consideró que México también debe de ser claro en rechazar un posible “Acuerdo de Tercer País Seguro”, que obligaría a los solicitantes centroamericanos de asilo a presentar su solicitud primero en México.

Sin Fronteras, Fundar e Insyde advierten: López Obrador enfrentará un gobierno de EEUU poco receptivo en el tema: la ayuda estadounidense a los países centroamericanos es de solo 615 millones de dólares para el actual año fiscal 2018. La administración de Trump ha propuesto por dos años consecutivos recortar el apoyo a Centroamérica y solo el Capitolio logró mantener los niveles de asistencia. “Lo que López Obrador ha propuesto es querer cooperar más en materia económica entre Estados Unidos, México y Centroamérica para detener la migración. Yo creo que esa propuesta no coincide con las prioridades de Estados Unidos ni de control migratorio ni de seguridad”, explicó Maureen Meyer, investigadora de la Oficina en Washington para América Latina (WOLA).

TRUMP SE PORTÓ BIEN: AMLO

Durante una reunión privada con gobernadores, alcaldes y diputados locales estatales, Andrés Manuel López Obrador aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “se portó bien” por enviar una delegación de alto nivel a la reunión de este viernes y por no tratar temas polémicos en la conversación telefónica sostenida al día siguiente de la elección del 1 de julio. El tabasqueño celebró los términos en los que se ha mantenido la comunicación con los estadounidenses, tras reconocer que es muy importante lograr un acuerdo con el país vecino.

AMLO relató: “Va a estar el secretario de Estado y el secretario del Tesoro, vienen aquí a la oficina, a la comisión que envió el presidente Donald Trump, que se portó bien desde la noche de la elección… Pensé se iba quedar ahí la situación, pero no, al día siguiente quería hablar conmigo y afortunadamente fue muy respetuoso. En media hora no tocó asuntos delicados que me hubieran obligado a responder de otra manera. Facilitó la cosas y sí nos importa mucho lograr un acuerdo”. No obstante, el tabasqueño aclaró que cualquier acuerdo con Estados Unidos debe concretarse sin ceder en materia de soberanía, buscando la cooperación para el desarrollo y el respeto mutuo.

TLCAN, PRIORIDAD: MNUCHIN

La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es una gran prioridad para el gobierno estadounidense ahora que pasaron las elecciones presidenciales en México, sostuvo Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de EEUU. Desde agosto pasado, Estados Unidos, Canadá y México han estado negociando una renovación del pacto comercial de 24 años, pero las conversaciones se han estañado por las demandas de Washington sobre autos asuntos.

Durante una audiencia en el Congreso estadounidense, los legisladores lo interrogaron sobre el efecto de las múltiples disputas comerciales abiertas por el gobierno del presidente Donald Trump, a lo que respondió: “Seguimos monitorizando en detalle el impacto de los aranceles y continuaremos haciéndolo. “El presidente está muy enfocado en el libre comercio, así como en el comercio justo”. Su comentario se da pocas horas antes de su visita a la casa de campaña del ganador de las elecciones presidenciales del pasado 1 de julio.

Idelfonso Guajardo, secretario de Economía, dijo el miércoles pasado es probable la próxima reunión ministerial para la renegociación del TLCAN se dé a finales de julio en Washington, como lo ha buscado acordar con el representante de comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer. Un equipo nombrado por AMLO acompañará a la delegación mexicana para ser objeto de consultas en materia comercial, informó el funcionario.

GOBERNADORES ATRAGANTADOS

La reunión pactada con los gobernadores y el presidente electo resultó toda una odisea tanto para los medios de comunicación como para los asistentes. Los mandatarios estatales se esperaban todo menos quedar despojados de los multimillonarios ingresos a sus arcas por la vía de las asignaciones a programas de las inútiles delegaciones federales. Ya el dinero no irá a parar a las Tesorerías, sino a las cuentas de los nuevos representantes federales. Con ello se pone fin a la utilización del dinero producto de los impuestos para fortalecer fortunas personales y hacer cuantos desvíos resultaran necesarios para el logro de estos objetivos.

Uno a uno fueron llegando al inmueble que ocupa el Colegio de Ingenieros Civiles ubicado en el Sur de la Ciudad, los mandatarios estatales pertenecientes a la Conago. El primero en llegar fue el gobernador chiapaneco Manuel Velasco. Los gobernadores panistas declinaron hacer comentarios a su llegada enmarcando tal vez lo hicieran al termino de la reunión. Sin embargo, Silvano Aureoles reiteró no estar de acuerdo con la llegada de AMLO a la Presidencia y reiteró su apoyo a José Antonio Meade, a quien por cierto se candidatea para ocupar Banxico.

Al lugar se presentó acompañado del futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzua, y su próximo jefe de la Oficina de la Presidencia, Arturo Romo. Al cierre de estas líneas, pasadas las 20:30 horas, seguía dándose por buena la versión sobre los asuntos a tratar en la cual se señala: la función de estas representaciones será administrativa y no política, por lo menos así lo dicta el papel aunque la realidad revela: “el que paga… manda”. Estos 32 personajes cuyos nombres ya fueron dados a conocer, serán un contrapeso real para los gobernadores y no tendrán más oficina a quien reportar que a la de la Presidencia. Su coordinador será Gabriel García Hernández, actual secretario de Organización de Morena, operador y artífice, por cierto, de la estructura nacional montada por ese partido para el primero de julio, la cual mostró total efectividad.

Esta medida tomada estratégicamente en nada interviene en la autonomía de las entidades y tiende a modificar sustancialmente las coordinaciones fiscales y administrativas. Representantes o Coordinadores de los Programas de Desarrollo del Gobierno Federal tienen la consigna de vigilar y transparentar todos los recursos asignados y gozan, de entrada, de la total y absoluta confianza del presidente electo a quien, a partir del primero de diciembre, de la primera entrega de recursos le reportarán directamente, sin intermediarios. De uno en uno iremos conociendo a semejantes personajes.

ANDANZAS CARIBEÑAS

En la lista de nombramientos de próximos representantes del gobierno federal, aparece Arturo Abreu, fundador de ese partido en Quintana Roo pero cuya experiencia abarca posiciones dentro de mandatos centrales y de gabinete en su natal Tabasco. Es licenciado en Economía y durante los 18 años que dice lleva viviendo en Cancún se ha mantenido con un perfil muy bajo, siendo poco conocido entre la ciudadanía, no así en el equipo morenista estatal. Aunque no lo parezca, en la turistera entidad hay 70 delegados, algunos suficientemente inservibles como para que nadie los conozca y los conocidos sin rendir hasta ahora ningún resultado reconocido, salvo, como toda regla, con la excepción de Relaciones Exteriores en donde expenden pasaportes y se mantienen ajenos a la corrupción.

Secretarías y todo tipo de dependencias, incluyendo el IMSS, el ISSSTE, mantienen una estructura similar a la federal con menos personal pero igualmente costosas. En la Profeco son contados los ciudadanos inconformes con cobros de la CFE, de Agua, de Teléfonos que obtienen resultados favorables. Igual están la de Sagarpa o la de Sedesol o la que usted escoja. Ni siquiera han servido de recaderos, muchos menos para la realización de trámites o para entregar los apoyos enviados por la federación a los auténticos beneficiados o para la agilización de trámites ha realizar por empresarios, inversionistas o comerciantes. Al limbo han ido a parar los envíos al campo, para la compra de fertilizantes o equipo, los recursos para micro y pequeños empresarios. Programas han sido muchos, demasiados, los resultados nulos en la mayoría de los casos y mínimos en otros.

Igual sucede en las mismas áreas en Yucatán o en Campeche. A la primera enviaron al candidato de Morena a la gubernatura, Joaquín Díaz Mena, quien se ha desempeñado como legislador local y federal, así como presidente municipal en San Felipe. Es egresado del Instituto Tecnológico de Mérida y en la entidad se le conoce como “Huacho” Díaz Mena.

Katya Meave tuvo un excelente desempeño en Campeche, fue tal el número de votos captados por Morena, del cual fungía como coordinadora estatal, que el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, reconoció erró de todas, todas al centrarse en apoyar al candidato del PRI y hacerlo violentando, inclusive, leyes electorales. Ahora llega a esa entidad para un segundo round como representante del nuevo gobierno federal.

En otro tema se espera a conocer si habrá de presentarse alguna lista de hipermillonarios dispuestos a invertir 4 mil millones de pesos en la construcción del tan ambicionado puente con el cual se permita hacer fluido el tránsito vehicular de la ciudad de la zona hotelera. De ser así habrá de preguntarse antes de poner la primera piedra ¿cuánto va a costar ese cruce?

DE LOS PASILLOS

Poco antes del mediodía de este jueves, parte de la estructura de la Plaza Artz, en el Periférico Sur de la Ciudad de México, se vino abajo. Este centro comercial conocido también como Artz Pedregal abrió sus puertas al público en marzo de este año. La plaza tenía todos los permisos para funcionar, pero ya había tenido un derrumbe previo por una fuga de agua que afectó al subsuelo y entonces se suspendió la operación del negocio, informó Fausto Lugo, secretario de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad. En el percance de hoy la falla no fue el subsuelo, sino la estructura del inmueble, señaló el funcionario… El procurador de Justicia de la capital, Edmundo Garrido, informó que se abrió una carpeta de investigación para determinar cuáles son las causas y los alcances de este derrumbe y dijo que peritos de la dependencia trabajan en la edificación colapsada…. José Ramón Amieva, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, pidió esperar el dictamen de los peritos, pero señaló evidente negligencia tras el derrumbe…

Tras la decisión de Andrés Manuel López Obrador de concesionar la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en el Lago de Texcoco, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y la Plataforma Organizativa contra el Aeropuerto y la Aerotropólis, quienes arribaron a la casona de Chihuahua, en la colonia Roma, donde se encuentran las oficinas de transición, demandaron se escuche la voz de los pueblos afectados por esta construcción. “Somos opositores al nuevo aeropuerto en Texcoco, no al gobierno de López Obrador. Pero podemos decirle, con la sencillez y la dignidad de quienes han luchado contra los mismos enemigos del pueblo, que pedimos congruencia”, señaló Ignacio del Valle, quien reiteró: “Queremos que nos escuche, que sepa de la resistencia de 17 años a ese proyecto de muerte. No proponemos ningún aeropuerto, sino que se respete nuestro territorio”…

Morena y su candidato al gobierno de Puebla, Miguel Barbosa, impugnaron los resultados de la elección de gobernador, solicitaron la nulidad de los comicios y, por tanto, la invalidez de la constancia de mayoría otorgada a la abanderada Por Puebla al Frente, Martha Erika Alonso… El documento de referencia se interpuso ante el Instituto Electoral del Estado (IEE) de donde, por ley, se deberá turnar el expediente al Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP)… A pesar de solicitar la nulidad, la parte demandante pidió se realice un recuento total de votos debido a que, argumentaron, existieron inconsistencias en actas de los cómputos distritales… A fin de obtener la nulidad,, Morena presentó como causales rebase en el tope de gastos de campaña por parte de Martha Erika Alonso, uso inequitativo de medios de comunicación y violación a los principios rectores del proceso electoral 2017-2018…

Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, replicó el planteamiento hecho AMLO a los gobernadores sobre los programas anticorrupción y austeridad republicana. Tras una reunión con 15 de los 16 candidatos a alcaldes de las demarcaciones, de los cuales 11 ganaron, explicó: “Nos reunimos a hablar del tema de la austeridad y el combate a la corrupción en la Ciudad de México, que tiene que incluir a las alcaldías”. La morenista indicó se enviará una iniciativa al nuevo Congreso sobre el código penal para que los delitos electorales y de corrupción en la administración no alcancen fianza.

