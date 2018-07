“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Si quieres destruir la avaricia, debes destruir el lujo, que es su padre”: Marco Tulio Cicerón

Bartlett, meterá legalidad y orden en la CFE

Liquidación de la CLYFC y contratos leoninos, de su conocimiento

Revisión de la concesión eterna en compra de medidores a la IUSA

Sin ver lo dañino de su gestión congresistas pelean ingresos y bonos

Cancelarán “moches” y cabildeos y seguros de todo tipo a curuleros

Violencia en Q. Roo por la doble venta de plazas a narcotraficantes

Por los 43 de Ayotzinapa, depende Murillo de habilidades de Osorio

Como se sabe, el conocimiento de la situación relacionada con la generación y distribución de la energía eléctrica, es del total conocimiento de don Manuel Barttlet. Su relación de muchos años con la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, adentrarse en lo relacionado a los movimientos no solamente sindicales sino a los marcados por una abierta ambición al vender los tendidos de fibra, ofertarlos a los extranjeros y abandonar las fuentes originales de esta energía, las presas, han sido por el ex secretario de Gobernación –el único y último en durar seis años en Gobernación- temas suficientemente abordados y a los cuales les ha dedicado muchas horas de estudio. AMLO habló fuerte y claro: “Respeto mucho los puntos de vista, pero el licenciado Bartlett desde hace muchos años ha estado defendiendo la industria eléctrica nacional y por eso decidí proponerlo para ser el director de la CFE.

El paquete entregado al senador no es nada fácil, sino todo lo contrario, más aún cuando le asignan una empresa que ni es de competencia y calidad mundial y si está suficientemente endeudada sin que ellos signifique la utilización del dinero para mejorar y producir, sino para engrosas carteras como la de Enrique Ochoa y su gran jefe. La sensibilidad política del poblano-tabasqueño hará entender a los de esa empresa, la CFE, la imposibilidad de pagar el suministro por un monto superior al liquidado por la hipoteca o el abono de las casas de interés social, en las cuales ni siquiera existen abanicos porque el techo se derrumba o lo registrado en las de clase media, o entender la necesidad, que no lujo, de contar con aire acondicionado ante lo extremo del caluroso clima cuando hay habitantes menores o de edad más que madura. Esos técnicos sólo saben de cables y enchufes, lo indispensable ahora con tanto abuso es el conocimiento pleno de dónde radican las arbitrariedades, quiénes las cometen y entender el lenguaje y la situación de las víctimas. Que no nos cuenten fue un error su nombramiento y, si lo es, ya se verá… Un político rodeado de técnicos es la mejor fórmula para sacar de la crisis a esta empresa.

¿Por qué son desastrosos los resultados de las operaciones de la CFE si cuentan con clientela cautiva y obligada a pagar lo que les viene en gana? Los miles de millones captados a raíz del cambio de medidores de luz deberían reportar ganancias extraordinarias al ver incrementado el pago de energía hasta en un mínimo del 400 por ciento. Los consumos de kilowatts de un día para otro se incrementaron incomprensiblemente y los argumentos expuestos por los empleados fueron producto de la introducción de un chip con un texto solamente repetible, no modificable y de ninguna forma admisible y ni siquiera lógico. “Sus aparatos eléctricos deben estar ya viejos”. ¿Y todos decidieron envejecer cuando vino el cambio de medidor? “Los medidores anteriores no servían”, ¿porque no demandaron a los de IUSA por ese motivo al estar registrando perdidas el comprador? “No calibraron todos los medidores y no nos damos a basto con esa labor”. ¿Y por qué no obligaron a los Peralta a calibrarlos antes de entregarlos? ¿Por qué pasaron por alto los controles de calidad? ¿Por qué ante tantas denuncias siguen operando como si todo estuviera en orden? ¿Por qué hicieron cómplice y verdugo a los de la Profeco, señalando así su incapacidad, dejando al descubierto la complicidad de todo el gobierno federal con una sola familia?

Tal vez todo lo anterior amerita investigaciones a fondo y nadie mejor que Manuel Barttlet, conocedor de todos los beneficios entregados por los anteriores gobiernos a las familias, como la de los Peralta, para empezar a poner orden. Sin duda alguna, deben revisarse los contratos firmados por al CFE con empresas nacionales de reciente creación y trasnacionales como Iberdrola, para verificar la idoneidad de los mismos y desechar la existencia de corruptelas y “moches” en su adjudicación. Es indispensable ponerle un freno a la venta indiscriminada de la energía eléctrica, de su generación, liquidar esos contratos leoninos en los cuales se paga una entrega de energía se obtenga o no, como es el caso de la eólica. Ni que decir de dejar la carga de la distribución en manos de la CFE, construir este sistema sería una inversión multimillonaria y las empresas beneficiadas no están dispuestas a realizar estos gastos, han llegado por las utilidades y nada más.

A diferencia de otras gestiones ahora los resultados los verán millones de familias reflejadas en sus recibos de consumo de energía… al tiempo.

SACAN UÑAS Y DIENTES PARA LLEVARSE “SU RETIRO”

Muy movidos se encuentran en las cámaras, tanto en la de Diputados como en la de Senadores, para llevar a cabo la última etapa de la transición. Ya el INE entregó, de la primera, las 300 constancias de mayoría de quienes fueron electos e hicieron lo propio con las 64 de senadores de mayoría relativa y las 32 de primera minoría. El 23 de agosto quedará integrada de manera oficial la lista de los 200 diputados y 32 senadores plurinominales; los ajustes y las pérdidas de registro de por lo menos un par de partidos son la causa del retraso ya que habrá de esperar las determinaciones del TRIFE sobre las impugnaciones de Nueva Alianza y Encuentro Social, los cuales no alcanzaron el 3 por ciento de la votación.

Pero si esa es por ahora la inquietud y el trabajo político, lo más urgente para los ocupantes de escaños es garantizar la recepción de su bono por 2.8 millones de pesos para cada uno y para los curuleros el evitar a toda costa ver disminuido su millón 300 mil de “retiro”. Como se sabe, cada senador recibe 118 mil pesos de dieta mensual; 40 meses de dieta bruta anual como seguro de vida institucional; seguro de gastos médicos mayores; seguro de separación individualizada, el cual se conforma del 10 por ciento de la dieta a lo cual el órgano legislativo aporta otro tanto, incluyendo el ISR y su gratificación o aguinaldo, cubriendo otros 40 días de salario.

Los diputados defienden el más de un millón de pesos a recibir argumentando parte de él corresponde al ahorro de ese 10 por ciento aplicado a los senadores, pero han evitado decir que otro tanto les aporta el órgano administrativo. Las dietas de los integrantes de la Cámara baja son también extraordinarias y para el manejo y aprobación de iniciativas en su primera fase no ha existido limite económico al serles entregados muchos millones de pesos a cambio, en algunas ocasiones, de la emisión de votos en favor y muchas otras pagan por lanzarlo en contra, tal y como ocurrió cuando Fox y Calderón pretendieron les fueran aprobadas las reformas energética, fiscal y laboral. Y ni que decir del sepulcral silencio sobre los empréstitos solicitados y entregados, de los cuales ni siquiera parecen enterarse.

Para la siguiente legislatura los de Morena pretenden reducir en dos mil millones de pesos los gastos del Congreso, es decir la cifra alcanzará 4 mil millones, tal proyecto está estudiado, inclusive, por la jerarquía de ese partido. Sin llegar a puntualizar en los renglones a suspender se sabe que de los 4 mil 900 millones de pesos aprobados para la LXIII legislatura, la LXIV tendrá 2 mil 900 millones. Los diputados obtuvieron para ese año la aprobación de gastos por 8 mil 430 millones y recibirán para el próximo ciclo 6 mil 430 millones.

Las dietas se ajustarán para evitar percepciones mayores al salario del presidente, se eliminarán los seguros de gastos médicos mayores, de retiro y de vida; tampoco se entregarán partidas especiales a grupos parlamentarios o a las comisiones legislativas; se disminuirán hasta lo indispensable los viajes al extranjero; quedarán sustancialmente reducidos los contratos por honorarios y no habrá ninguna adquisición para incrementar o cambiar el parque vehicular; etiquetarán los gastos de mantenimiento de los inmuebles y los contratos de seguridad privada, los cuales tal vez se cambien por elementos federales adscritos a la nómina de la Secretaría de Seguridad. Los viáticos serán debidamente comprobados y solamente tendrán el sello de la comodidad, nada de lujos.

De manera radical cambiarán los ingresos de curuleros y ocupantes de escaños porque la mirada también se dirige hacia los “moches” y los negocios y los cabildeos. Mario Delgado, integrante del primer círculo del equipo morenista en la Cámara de Diputados, asegura se entregaron 150 mil millones de pesos del presupuesto federal en asignaciones directas en beneficio de los constructores favoritos de EPN, lo cual significó el ingreso de por lo menos 15 mil de ellos a los bolsillos de los diputados. Nuestros respetables legisladores han negociado, inclusive, con la creación de fondos no contemplados originalmente en los proyectos presupuestales y con ello generaron “moches” al por mayor, los cuales si bien se han adjudicado como tales a los blanquiazules, los padres y creadores de estos negocios fueron, sin duda, los priistas.

A estas prácticas corruptas se unió alegremente el PRD y de ahí su estrepitosa caída porque además de negociar con lo antes expuesto, vendieron a gobernadores y alcaldes emanados de su partido contratos con expertos para “limpiarles las cuentas, levantar el cochinero, dejarlos como blancas palomas” para continuar una trayectoria política exitosa en tanto quedaran bien con sus líderes nacionales compartiendo no solamente lo sustraído y convirtiéndolos en socios de sus empresas, sino adquiriendo estos compromisos a costos muy altos en los que, ni Pedro Aspe se dio cuenta de la renegociación de deudas, o sea, le hicieron chanchullo y le volaron clientela.

Como puede apreciarse, existe un buen número de elementos, además de las incapacidades y las faltas, ausencias documentadas, para tomar las determinaciones dadas a conocer por los morenistas, independientemente de contar con la mala fama y el rechazo de los ciudadanos quienes han visto en su desempeño más allá de la figura de un representante para convertirse en la de verdugos, mediocres por cierto, frente a las andanadas aplicadas por los ministros de la Suprema y tremenda Corte.

ANDANZAS CARIBEÑAS

Se ha intentado por todos los medios callar una verdad dicha y repetida constantemente en todas partes: vender, dobletear la venta de plazas, entregársela a dos grupos y de ambos recibir beneficios económicos bajo la promesa de ser los únicos “surtidores”. Esto no sólo corre en voz de la gente, de los ciudadanos, al dar a conocer su opinión sobre la ola de violencia y crímenes desatados en Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos, sino también en voz de funcionarios federales, de policías locales y federales. Ese secreto a voces es lo no atacado y la autoridad estatal no puede seguir haciéndose la occisa porque tales acuerdos se hicieron hace tres años y la injerencia de los poblanos estuvo presente, uno de ellos inclusive fue el intermediario y toca a las autoridad, a la Fiscalía dejar en claro su nombre aunque el apellido nos lo recete con una clásica “N”.

Tras la caída y extradición de don Joaquín Guzmán Loera, sumada a la del apodado “El Licenciado” y tras ocho años de la supuesta muerte de Ignacio Coronel Villarreal, se recrudeció enormemente la violencia con el surgimiento, precisamente en Jalisco, del cartel Jalisco Nueva Generación. Lo sucedido en Puerto Juárez durante un convivio de pescadores, el cual fue irrumpido por cerca de 20 sujetos fuertemente armados, quienes abrieron fuego con AK 47 -cuernos de chivo- en ese lugar y en el restaurante de al lado, en donde se encontraban embriagándose agentes ministeriales, ha incrementado el terror, alarma, miedo entre los ciudadanos. Ya habíamos denunciado en estas mismas líneas que la presencia de federales dizque para investigar y limpiarle la cara a la incompetente Fiscalía estatal, sólo era pretexto para llegar a divertirse a las playas, a los restaurantes, a los tugurios y ahí está la prueba. Para los empleados de don Miguel Ángel Pech se trató de un enfrentamiento entre policías y delincuentes en donde no hubo turistas involucrados, y eso último es el alivio, la matanza de pescadores no cuenta.

Apenas entramos en el octavo mes del año y, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Quintana Roo ya se rompieron récords al registrarse 300 homicidios dolosos. Reportan la existencia de diferentes células ligadas a distintos cárteles de la droga y la trata de blancas, mismos que, como referimos en renglones anteriores, están en abierta disputa por el control de las plazas. Están involucrados con estas mafias los ministeriales, los policías estatales y los municipales, según acusan desde las filas de la Zona Militar y, por si fuera poco, llegan federales y arman las de San Quintín. Los ministeriales ejecutados desde el primer año del mandato de Carlos Manuel Joaquín González fueron: Julio César Durán Cárdenas, Alia Shagreey, Juan Carlos Morales López. Como cuando la perra es brava hasta a los de la casa muerde, no hay detenidos, ni siquiera por tratarse de compañeros dentro de la Fiscalía.

DE LOS PASILLOS

Los reportes oficiales de las dependencias federales, de las secretarías, no son confiables, son tan al estilo Chimoltrufia, es decir, conforme dicen y aseveran una cosa, dicen exactamente lo contrario. Sin embargo, de entre ellas Pemex, Hacienda y el IMSS rompen récord, son los campeones del engaño. En la petrolera unos días están en la quiebra total y al siguiente anuncian ventas extraordinarias; un reporte asevera van saliendo del hoyo y están en niveles altamente competitivos y poco tiempo después resulta deben rematarla por improductiva. Hacienda y el SAT juegan con los números como les viene en gana y en el IMSS reportan, la semana recién concluida, cuentan con ¡80 millones de derechohabientes! ¿De dónde los sacaron si el empleo informal casi triplica al formal y éste es solamente de 15 millones de mexicanos? Seguramente tal cifra tal vez deriva de la contratación del seguro popular y con todo y eso sigue siendo falsa al saberse del número cada vez menor de quienes adquieren ese seguro ante la falta de cumplimiento de los renglones de contratación, el mal trato recibido y la escasez casi total de medicamentos…

Miguel Barbosa, el abanderado de Morena para la gubernatura de Puebla, no deja de trabajar, de luchar por la cancelación del proceso electoral en el cual la esposa del ex gobernador Rafael Moreno Valle pretende erigirse como ganadora. Solicitará la destitución de todos los consejeros del Instituto Electoral del Estado de Puebla al comprobar el favoritismo hacia la panista, a quien por cierto poco o nada le importa rompiera récord de visitas la exhibición de su esposo, de Moreno Valle, como “acompañante” favorito del actor Fernando Colunga, conocido por mantener amoríos solamente con ricos, famosos e impulsores de su trayectoria dentro del canal de las estrellas, en donde no ha dejado ir vivo a ningún productor…

También los partidos políticos tendrán que poner sus barbas a remojar. El recorte los alcanzará y de manera brutal, sobre todo al estar basadas las entregas económicas en el número de sufragios recibidos a favor. Sin llegar al extremo de salir poniendo, si saldrán pujando cuando se enteren de que a más de dos les tocarán un poco más de 100 millones de devaluados pesos cuando en el pasado recibían cerca de 500… Impedidos de exigir “sangre” entre la depuración de priistas a los cuales culpan de la masacre electoral sufrida, ya que eso los llevaría a quedarse casi sin ninguno de los renombrados, solicitan la llegada de gente nueva y eso será a sus filas porque, por ejemplo, a las curules llegarán los viejos de siempre, entre ellos el propio ex gobernador hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong. ¿Tratará desde ahí de impedir los juicios por venir en contra de los miembros del gabinete de EPN así como de su paisano Jesús Murillo Karam? Porque nadie mejor que los curuleros para poner a trabajar a marchas forzadas a los fiscales y siendo la mayoría de Morena, el futuro está entre los cerezos y el fruto, como la canción se tendrá para abril o para mayo…

A 50 años de distancia, este lunes se recordó el inicio del movimiento estudiantil de 1968. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, sostuvo, en un evento realizado en la sala principal de la Torre de Rectoría: “la defensa de la autonomía universitaria sigue vigente”. Frente a los representantes del Consejo Universitario, académicos y funcionarios, recordó la “valiente defensa” que el entonces rector Javier Barros Sierra hizo de la autonomía, a la cual identificó como “nuestro valor más caro”. Hace medio siglo ocurrió el bazucazo que derribó la enorme puerta colonial de San Idelfonso, el cual en ese entonces albergaba a la Escuela Nacional Preparatoria número 1 y con ello “el inició a una sistemática represión de libertades y a una serie de acciones contra la autonomía de nuestras principales casas de estudio”…

La violencia sigue estableciendo récords en el país al cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó: el año pasado se registraron 31 mil 174 homicidios en México, 26.9 por ciento más que en 2016, cuando ocurrieron 24 mil 559. Este es el índice más alto de la administración actual, e incluso supera el registro mayor durante el sexenio de Felipe Calderón, en 2011, cuando se contabilizaron 27 mil 199 homicidios. Las entidades que concentraron mayor número de homicidios fueron: Estado de México, con 3 mil 46; Guerrero, con 2 mil 575; Guanajuato, con 2 mil 253; Chihuahua, con 2 mil 222; Baja California, con 2 mil 143; Michoacán, con mil 662; Sinaloa, con mil 611; Jalisco, con mil 582; Veracruz, con mil 555; Tamaulipas, con mil 175; y la Ciudad de México, con mil 314.

