“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“El que retiene algo que no necesita es igual a un ladrón”: Mohanda Karamchand Ghandi

Respeto, equidad y libertad

Nueva etapa en la comunicación oficial; adiós “ley chayote”

Crecimiento nulo, inflación mínima falsa y bolsillos vacíos

México y EEUU: reanudan las renegociaciones del TLCAN

Comisiones: perverso enriquecimiento de bancos extranjeros

Dislates de Navarrete Prida provocan sátira estadounidense

Quintana Roo: no logran sustraerse de espiral de corrupción

La situación por la cual atraviesan hoy en día tanto las empresas editoras del interior del país como la que priva entre los comunicadores, es crítica. Asesinatos de periodistas, atentados a inmuebles, principalmente de la prensa escrita en el interior del país, y las presiones económicas con las cuales han intentado coartar la libertad de expresión y con ello cancelar las críticas hacia los gobiernos federal, estatales y municipales, se unen ahora decisiones con las cuales si bien pudiera ser resulten afectados los grandes consorcios de comunicación, las repercusiones en los medios locales y el desempleo rondan a este sector.

La Ley General de Comunicación Social entrará en vigor el primero de enero del año próximo de no ser derogada. En el momento de lanzar su iniciativa e incluso cuando fue aprobada la también llamada “ley chayote”, el PRI no imaginaba una derrota como la sufrida y, por lo tanto, el objetivo fue legalizar la discrecionalidad en el manejo de los recursos de publicidad oficial para, a través de ellos, “controlar” a los medios. Los actuales curuleros se pasaron por el arco del triunfo los reclamos de la oposición, los de la sociedad civil, los de la ONU en el renglón derechos humanos, a los del INE, al Instituto Nacional de Transparencia y en el colmo al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Nada importó, para lograr esta aprobación, se desprendiera el manejo de 9 mil millones de pesos en lo que va de este año cuando lo aprobado en el presupuesto federal fue de tan solo 2 mil millones de pesos. En promedio, Peña Nieto se ha gastado 25 millones de pesos diarios para publicitar la gestión presidencial y con ello ordenar a los comunicadores disminuir en su información los índices de violencia y hablar poco o nada de los asesinatos en contra de periodistas. Desde su etapa como gobernador del Estado de México, el titular del Ejecutivo logró se incrementaran sustancialmente las fortunas de un selecto grupo de libaneses propietarios de medios impresos que se regalan, no se venden, y esta forma de circulación no corresponde a los de entrega gratuita por contener un número indeterminado de anuncios de empresas y comercios privados, sino que los convenios hechos con el gobierno del Estado les exigían un determinado tiraje –por cierto nunca cumplido- a cambio de la obtención de sumas multimillonarias a las cuales agregaban otro tipo de servicios.

La próxima legislatura tendrá la oportunidad de cancelar la “ley chayote” para emitir una cuyo renglón publicitario no afecte la libertad de expresión, la de información de interés público, plural y colectivo, así como dejar de ejemplificar estar convertida en una limitante de la divulgación. En el manejo de la comunicación el significado de austeridad se centra en cancelar partidas millonarias a los monopolios televisivos quienes repiten un mismo boletín durante 24 horas del día cobrando decenas de miles de pesos por cada transmisión. Austeridad en este renglón es dejar de entregarle a dos o tres medios impresos otras carretadas de miles de millones cuando, sabido es, su circulación tanto en la capital como en el interior del país no alcanza la venta de 25 mil ejemplares. Austeridad es también cerrarles la llave a las cadenas radiofónicas cuyo ejemplo a seguir es alcanzar o superar el enriquecimiento logrado por las televisoras al vender como oro molido el estar presente en millones de vehículos automotrices, logrando captar millones de radioescuchas en horas pico.

Habrá de reconocerse nunca ha sido fácil la relación entre los medios de comunicación y el gobierno. En la mayoría de los casos debido a la ambición y falta de profesionalismo de accionistas, que no periodistas, propietarios de las empresas, y los afanes siempre presentes de los gobiernos por presentar un rostro ajeno, que no les corresponde, al que ni siquiera tienen derecho y, por si fuera poco, por callar corruptelas a cambio de ser participes de los grandes negocios ya sea dentro de los consejos de administración de nuevas inversiones o en su calidad de auténticos coyotes.

Son muchas las interrogantes se extienden al saber será centralizada la oficina de comunicación social federal. Será desde la Presidencia de la República donde se decida, con criterios claros y transparentes, las asignaciones que correspondan a cada medio considerando: medición de audiencia, costos, circulación y perfil del público al que serán dirigidos los mensajes o las campañas gubernamentales. Organizaciones interesadas en el buen manejo comunicativo sostienen deben sancionarse los usos frívolos, indiscriminados o arbitrarios de las figuras tanto de alcaldes como de gobernadores y, obviamente, del presidente.

Nunca más, señalan, debe darse el poder de la comunicación a personajes como Marta Sahagún, Otto Granados, Rubén Aguilar, Humberto Romero Pérez, Francisco Galindo Ochoa, Manuel Jiménez Lazcano, José Carreño Carlos, Manuel Alonso, Lerdo de Tejada, Max Cortázar, o del propio Alfonso Durazo, quien ahora regresa como futuro titular de la Secretaría de Seguridad Pública, entre otros célebres e inolvidables personajes quienes no ocultaban la presunción de “mantener controlada a la prensa”, no de llevar a cabo una tarea de cabal y útil información a los ciudadanos.

CRECIMIENTO E INFLACIÓN

Dicen que estamos creciendo y esto es totalmente cierto si la referencia se sitúa en el índice poblacional, porque atendiéndose al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) seguimos en picada; el porcentaje más alto estimado para este año fue del 2.29 por ciento en junio y a partir de ahí a bajar hasta el 2.17 por ciento. Pese a que todos nos damos cuenta del incremento en los precios de todos los productos, de los servicios y ni que decir de gasolina, gas y luz, nos venden la idea de contar solamente con un 4.23 por ciento de inflación. Eso dicen ellos, cada uno de nuestros bolsillos revela la falsedad de estas cifras sustentadas por que contrario al porcentaje de incremento en el precio de la carne o de los tomates o de los útiles escolares, los aviones, las metralletas y los autos de lujo no han elevado su costo, salvo cuando la paridad cambiaria obliga a pagar muchos más pesos por cada dólar, la moneda en la que la cotizan.

Sobre los factores que podrían obstaculizar el crecimiento de la economía, se registró un cambio en la visión de los especialistas, quienes dejaron de apuntar hacia la incertidumbre política interna y ahora el centro de atención son los problemas de inseguridad pública y las políticas sobre comercio exterior. En julio los problemas de inseguridad pública acumularon 16 por ciento de respuestas en la encuesta del Banxico a los especialistas del sector privado y, en general, la gobernanza alcanzó el 45 por ciento de las respuestas de los analistas sobre los factores que podrían afectar la economía.

A los expertos les preocupa también las condiciones externas, las cuales recolectaron el 19 por ciento de respuestas, grupo el cual lideró la política sobre comercio exterior, con 13 por ciento de respuestas. Los factores externos regresaron como principales preocupaciones ya que esperan los resultados de las negociaciones del TLCAN. México y Estados Unidos tienen expectativas “cautelosas” de que se llegue a un acuerdo en agosto. Además, aún continúan las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

REANUDAN NEGOCIACIONES

Hoy, en Washington, se reunirán representantes de Estados Unidos y México para continuar con el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). A un año de iniciadas las negociaciones sólo se han cerrado nueve de los 30 capítulos en discusión. Persisten los desacuerdos en las reglas de origen del sector automotriz, el capítulo de solución de controversias y la llamada cláusula sunset con la que se pretende terminar el TLCAN cada cinco años, todos ellos propuestos por el gobierno de Trump. Estos temas no se abordaron la semana pasada para evitar “un enfrentamiento” y se discutirán al final.

Guillermo Malpica, jefe de la oficina de México en la representación del TLCAN, consideró Estados Unidos y México “están más cerca” de un acuerdo sobre el asunto fundamental de las reglas de contenido de los autos, ello dentro de las conversaciones para renovar el Tratado. Precisó: EEUU comenzó a mostrar más flexibilidad la semana pasada en relación a los contenidos de autos y otros temas en las negociaciones, las cuales se prolongan ya por casi un año.

En mayo, México ofreció elevar los requisitos de contenido de autos al 70 por ciento desde el 62.5 por ciento actual. Washington quiere que el umbral sea el 75 por ciento. Estados Unidos sigue presionado a favor de una cláusula de suspensión obligando a reabrir el Tratado cada cinco años, una idea a la cual se oponen con fuerza Canadá y México.

Las secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía, en un comunicado conjunto, precisaron que a las reuniones asistirán los titulares de esas dependencias, Luis Videgaray Caso e Idelfonso Guajardo Villarreal. Asimismo, Jesús Seade, designado como jefe negociador del TLCAN por parte del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Según Guajardo Villarreal, agosto es un mes “decisivo” para el cierre de la renegociación a fin de lograr sea Enrique Peña Nieto quien firme el acuerdo de principio y el actual Congreso de Estados Unidos autorice hacer lo mismo al presidente de su país, Donald Trump, antes de realizarse las elecciones legislativas estadounidenses en noviembre próximo.

BANCA EXTRANJERA SE ENRIQUECE EN MÉXICO

Los principales bancos operando en México obtienen ganancias no soñadas en sus países de origen. Los ingresos obtenidos por el cobro de comisiones son mucho más elevados respecto a lo generado, por ejemplo, en Estados Unidos, España y Canadá. El año pasado, la banca comercial obtuvo 108 mil millones de pesos por cobro de comisiones, es decir, un aumento de 8 mil millones de pesos en comparación con 2016. Un reporte de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) registra, en promedio, hasta un 30 por ciento de los ingresos del sistema bancario proveniente del cobro de comisiones, aunque en algunas de estas instituciones extranjeras la proporción es mayor.

Por ejemplo, Santander México obtiene 39 por ciento más de ingresos por comisiones, en tanto en España, donde se encuentra su casa matriz, sólo recibe el 20 por ciento. BBVA Bancomer obtiene 36 por ciento de los ingresos totales, mientras en la península ibérica, de donde es originario, la proporción es 19 por ciento.

Citibanamex obtiene 33 por ciento de sus ingresos por cobro de comisiones, mientras en Estados Unidos genera 18 por ciento. El HSBC consigue también 33 por ciento en México, y sólo 25 por ciento en Inglaterra. Mientras Scotiabank mantiene un nivel aquí de 19 por ciento y 14 por ciento en Canadá.

Durante el primer trimestre de este año, la Condusef recibió 85 mil 698 reclamos de usuarios de los bancos por cobro de comisiones. Los inconformes reclamaron en conjunto 218 millones de pesos por este concepto, de los cuales 178 millones 400 mil pesos correspondieron a Citibanamex; 11 millones 500 mil pesos a Santander; 9 millones 500 ml pesos a Scotiabank; y 9 millones 100 mil pesos a HSBC.

EEUU GENERA INSEGURIDAD EN MÉXICO: SEGOB

Posterior a las declaraciones de Donald Trump criticando el aumento de la tasa de homicidios en México y dejando asentado es por eso su país requiere una “máxima seguridad fronteriza”, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, revira señalando que la principal fuente de abastecimiento de la violencia proviene de Estados Unidos, particularmente del paso de armas ilegales provenientes de ese país y vendidas sin rubor alguno a las mafias del narcotráfico.

“Si Estados Unidos blindara su frontera para impedir la entrada ilegal a México de armas y dinero ilícito se vería de inmediato un descenso dramático de homicidios dolosos”, aseguró Navarrete, en un franco y abierto dislate de los muchos por él cometidos. ¿Es posible que los Estados Unidos impidan la entrada ilegal a México de armas y dinero? Esa entrada le corresponde a las aduanas mexicanas, por lo tanto lo correcto sería impidieran los vecinos del norte la salida ilegal. No contento con semejante absurdo pidió al gobierno estadounidense ver el tema de portación de armas como un asunto de seguridad fronteriza, más allá de la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos la cual permite a los ciudadanos de aquel país portar estos artefactos de manera legal. Seguro el ex procurador mexiquense sabe más de las enmiendas gringas que de las leyes mexicanas, lo está demostrando.

La principal fuente de abastecimiento para la violencia en México son las armas ilegales ingresadas por la frontera con Estados Unidos, y el dinero ilícito llegado hasta las organizaciones criminales a las cuales corrompen, adquiriendo con sus actividades el poder de ejecutar, insistió el funcionario. Ante la incapacidad demostrada, Navarrete Prida, durante el encuentro que tuvo el lunes en Washington con la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, pidió el apoyo para detener el tráfico de armas.

ANDANZAS CARIBEÑAS

Las malas mañas como el viejo amor “ni se olvidan ni se dejan y nunca dicen adiós”. Con la decisión de construir un tren que permita dar un gran impulso al renglón turístico en el sureste mexicano, poseedor de una gran riqueza cultural, gastronómica, de atractivos y belleza natural, los ojos de los ambiciosos de siempre se abren desmesuradamente. Nada mejor que crear foros y más foros en los cuales se escuchen voces como la del dos veces responsable de un engendro llamado Implan, Eduardo Ortiz Jaso, a quien el gobernador Carlos Manuel Joaquín González lo nombró como titular de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, dependencia con la suplieron de nombre al IPAE. El cambio ha sido de nombre pero no de mañas. La reunión de Ortiz Jaso con el próximo director de Fonatur tiene como objetivo, para el funcionario estatal, conocer exactamente la ruta del tren maya para empezar a especular con terrenos, tanto de aquellos cuyo propietario es el Estado como con los particulares, ofreciéndose como mediador para la venta al contar con información privilegiada del proyecto cuyo tramo inicial será el de Cancún-Tulum.

A diferencia de lo que sucede en Quintana Roo, en Yucatán los presidentes de Cetur, de la Asociación Mexicana de Hoteles de Yucatán, de la Asociación de Promoción Turística de Yucatán así como responsables del sector comunicaciones del gobierno estatal decidieron brindar públicamente su apoyo al proyecto Tren Mundo Maya e incluso llevaron a la mesa propuestas que complementan el proyecto expuesto por AMLO para enlazar en dos circuitos a Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Bacalar, Escárcega, en Campeche, y en el otro unir Cancún, Valladolid, Chichén Itzá, Izamal, Mérida, Maxcanú, Uxmal, Campeche y Escárcega. Para esto ya existen y podrían ser aprovechables 600 kilómetros de vías férreas del tramo Valladolid-Mérida.

Un terrenito con vista al mar constituirá toda una prueba de fuego para las próximas autoridades turísticas federales, para la municipal y, por ahora, es causante de la permanencia al estilo avestruz del gobernador quintanarroense. Se trata de Playa Marlín, concesionada desde hace más de 11 años a una empresa de nombre Corporación Integradora de Servicios Administrativos S. A. de C. V., perteneciente al Holding de Ricardo Salinas. En los últimos tiempos, lideres sindicalistas y distintas organizaciones se han dado a la tarea de exigir se retire esa concesión en virtud de que no se ha construido ni el club de playa privado ni el anexo público con todos los servicios ofrecidos por quienes “ganaron” la licitación y prometieron además un pago anual al ayuntamiento de una cantidad extra en dólares como parte de las utilidades por las membresías vendidas… Se dijo también existía la posibilidad de la venta de un terreno del patrimonio municipal a fin de contar con recursos para equipar y capacitar a la policía municipal y fue el propio secretario de la comuna, Guillermo Brahms, quien nombró el acceso a Playa Marlín en esta probable venta… Para los ambientalistas, es del todo invalida la propuesta… Esta polémica se une al caso no resuelto de Tajamar, a los supuestos sobre Playa Langosta, el destino del terreno del Crea, los impedimentos para destruir Poc-Ta-Pok, asuntos que. como bola de nieve, van creciendo sin que se haga patente interés alguno por solucionarlos.

Entre muchos otros comentarios sobresale el inhumano trato que se le brinda a César Celso González Hermosillo, internado en el hospital general en calidad de detenido… Envidiable la gira de la senadora Luz María Beristaín, hermana de la próxima alcaldesa en Solidaridad, por distintas embajadas europeas en México cuyos acuerdos concluyeron en invitaciones para la ex miss Yucatán a esos países… Es obligatorio revisar a fondo la adquisición de un predio de 262 hectáreas hecho por la Sedatu con precio de 61.4 millones de pesos, cuando el estimado es de 1 mil 240 millones de pesos. El beneficiario de esta adquisición fue Vicente Francisco Cetina Novelo, quien, curiosamente, se lo revendió a José Antonio Chapur. Toda la operación se realizó en tres meses pero en un solo día se compró el predio, entregaron el título de propiedad, se registró y formularon los anuncios para la operación… Según el periódico El País, México no ha merecido tanto maltrato y corrupción… Según Carlos Manuel Joaquín González, ni es perredista, ni es panista pese a su asistencia en todos los actos y eventos del Sol Azteca y a su firma estampada en documentos públicos al lado de mandatarios blanquiazules… A Miguel Ramón Martín Azueta, ex de diferentes cargos y partidos, se le cayó cualquier posibilidad de regresar al gabinete estatal al responsabilizar de su derrota al gobierno de Carlos Joaquín… ¿Cuántos quintanarroenses estarán orgullosos de verse representados en la Cámara de Diputados por el ex Niño Verde y trapecista curulero Jorge Emilio González?

DE LOS PASILLOS

Durante la ceremonia de apertura del segundo periodo de sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Luis María Aguilar anunció: el Poder Judicial de la Federación (PJF) presentará proyectos de egresos para 2019 en los cuales se disminuirán “gastos no prioritarios”, y revisará su política de inversión pública en materia de bienes, servicios y obra. El Poder Judicial de la Federación “debe replantearse una reorientación en algunas de sus estrategias y acciones, que permitan ejercer sus funciones con una mayor eficiencia, eficacia, racionalidad y particularmente austeridad en el ejercicio del gasto público”, destacó el togado…

Las remesas en México se ubicaron en junio en 3 mil 141 millones de dólares. Cifras divulgadas por el Banco de México destacaron los envíos de mexicanos mostraron un repunte de 23.1 por ciento interanual. Por segundo mes consecutivo, estas remesas superaron los 3 mil millones de dólares, pues en mayo alcanzaron 3 mil 156 millones de dólares… El número de operaciones se elevó un 12 por ciento a 9 mil 145 millones, mientras el monto promedio creció a 343 dólares el más alto desde septiembre de 2011… Las remesas totales acumuladas al primer semestre mostraron un alza anual de 11.6 por ciento para totalizar 16 mil 245 millones de dólares…

Un juez federal ordenó al Presidente y al Senado de la República transparentar y concluir el proceso de nombramiento y ratificación de 18 magistrados del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), congelado desde abril de 2017. El juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Fernando Silva García, concedió un amparo en el cual ordena al Senado, o en su defecto a la Comisión Permanente del Congreso: “decida inmediatamente sobre la ratificación o no” de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) designados en abril de 2017 por el presidente Enrique Peña Nieto… Esos magistrados serán los encargados de imponer sanciones a funcionarios y particulares involucrados en casos graves de corrupción, luego de varias décadas en que dicha función estuvo a cargo de contralorías adscritas al Poder Ejecutivo.

