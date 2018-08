“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

Lilia Arellano

“Del trabajo del obrero nace la grandeza de las naciones”: León XIII

¿Exilio o presidio?

Futuro de los “históricos líderes” sindicales en México

Limpieza, renovación y democratización en sindicatos

Romero Deschamps: cinismo, corrupción e impunidad

Flores quiebra fondo de pensiones para ferrocarrileros

“En la cuerda floja” se encuentra Juan Díaz de la Torre

Ciudad de México, 3 de agosto de 2018.- La cuarta transformación de México ya iniciada por el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, no sólo implica la regeneración, reconversión y ajuste del aparato burocrático de los tres poderes de gobierno en el país, sino también, sin duda, incluirá a las organizaciones de trabajadores, es decir, a los grandes sindicatos, y pondrá en jaque a “líderes históricos” quienes durante décadas se han beneficiado de asociaciones de los trabajadores, han desviado cuotas a cuentas bancarias e inversiones personales. Y han operado ilícitamente a favor de los poderes en turno.

Todo parece indicar la impunidad y opacidad entre dirigentes sindicales, quienes acumulan miles de demandas por malversación de recursos y enriquecimiento inexplicable, terminará a partir del próximo gobierno federal, al iniciarse un proceso de limpia, depuración y democratización del sindicalismo mexicano. Carlos Romero Deschamps, líder de los trabajadores petroleros, destaca entre el grupo de dirigentes sindicales repudiados por su base. En las 36 secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) se han formado grupos de petroleros disidentes con el fin de recuperar la industria petrolera. Exigen el encarcelamiento del actual senador priista denunciado penalmente por diversos ilícitos, exigiendo se concluya la investigación sobre el Pemexgate y las multimillonarias partidas que le han sido entregadas para la construcción de viviendas, parques recreativos y centros de capacitación inexistentes. Cada día crece con mayor enjundia la petición de realizar procesos democráticos dentro del sindicato.

Ahora Romero Dechamps está en jaque pues no se encuentra en la lista de plurinominales, por lo cual no gozará de fuero. Luego de casi tres décadas de este liderazgo los petroleros exigen su salida, no sin antes realizar auditorias y conocer el destino de cerca de 2 billones de pesos, cantidad en la que calculan el “saqueo indiscriminado” del representante petrolero “impuesto” por Carlos Salinas de Gortari. Se han agrupado en la Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros, presididos por Juan Carlos Chávez González; en la Gran Alianza Nacional Petrolera, liderados por Jorge Fuentes García; y en Petroleros Activos en Evolución por un México Nuevo (PAE), dirigidos por Arturo Flores Contreras, entre otros grupos.

Es en verdad alarmante la situación económica de la principal empresa productiva del Estado y a esta crisis ha contribuido el pseudo líder petrolero. Ha caído drásticamente la producción de petróleo crudo de Pemex, donde trabajan más de 128 mil empleados, de los cuales 87 mil son sindicalizados. A la llegada de Romero Deschamps al STPRM la plantilla constaba de 250 mil trabajadores, entre los que sobresalían técnicos e ingenieros cuya capacidad y preparación permitió que México asesora a otras naciones en los ramos exploración y extracción del crudo.

Andrés Manuel López Obrador se comprometió, desde finales de mayo, en la región petrolera de Minatitlán, Veracruz, a terminar con el cacicazgo en el sindicato petrolero, y a levantar a Pemex de la mano de los trabajadores en activo y con experiencia. Apenas el mes pasado anunció sus proyectos de construcción de dos nuevas refinerías en Veracruz y Campeche, y para rehabilitar las seis existentes. Los diversos dirigentes disidentes petroleros esperan la nueva titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, meta mano a la joya de la corona del sindicalismo mexicano, el STPRM, y se instale la transparencia, legalidad y se seleccione a un líder democrático, pues el actual gobierno no investigó los “desvíos millonarios” y “solamente le dieron carpetazo” a la serie de denuncias penales.

El mes pasado, Petroleros Activos en Evolución presentó una denuncia más ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR contra Carlos Romero Deschampxs, familiares y prestanombres por presuntos delitos de delincuencia organizada, y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Desde octubre de 2016 lo han denunciado y sólo se han encontrado con carpetazos, a pesar de que en las indagatorias han mencionado los yates “El Indomable” y “El Guly”, propiedad de sus hijos Paulina y Alejandro anclados en Cancún, Quintana Roo, donde el líder sindical posee un lujoso departamento.

Romero Deschamps está acusado de haber dispuesto “indebidamente” de las cuotas sindicales marcadas en el Contrato Colectivo de Trabajo, de ingresos extraordinarios por solapar contratos que desde hace más de 15 años han sido entregados a la iniciativa privada, los cuales aparecen legalizados al aprobarse la reforma energética en este ramo; con total opacidad vendieron inmuebles propiedad del Sindicato, como los ranchos, los centros de diversión, así como las tiendas de consumo, desviando los recursos captados a cuentas personales, de familiares, amigos y prestanombres. Para nadie es un secreto la adquisición hecha por el tamaulipeco de una mansión en Acapulco con un costo mayor a 6 millones de dólares, en el lujos fraccionamiento Las Brisas. También compró otras residencias, ranchos, yates y automotores de lujo de los cuales habría que investigar si pagó los impuesto justos.

Larga es la lista de ilícitos de los cuales se acusa a Carlos Romero Deschamps. Tal vez el más escandaloso, por ser de índole electoral, fue en el año 2000, cuando se dio a conocer un desvío de fondos, conocido como Pemexgate, documentado por el Instituto Federal Electoral, donde se registró un desvío de 1,500 millones de pesos de los fondos sindicales en apoyo a la campaña presidencial del candidato priísta Francisco Labastida Ochoa. Durante el gobierno del panista Vicente Fox, en 2003, la Procuraduría General de la República inició un proceso judicial por el delito de peculado electoral. Sin embargo, el proceso fue suspendido en 2006 por falta de pruebas. En 2011 dicho proceso fue dado por finalizado de manera inapelable.

El ostentoso estilo de vida de su familia genera numerosas críticas acerca de la procedencia de los recursos con los cuales financia sus cuantiosos gastos. En septiembre de 2012, se dieron a conocer fotografías de su hija, Paulina Romero Deschamps, en las cuales exhibe y presume una “vida multimillonaria”. En febrero de 2013, se reveló regaló a su hijo, José Carlos Romero Durán, un automóvil Ferrari Enzo, con valor de 2 millones de dólares. Carlos Romero Deschamps nunca ha logrado demostrar de donde ha obtenido los recursos para financiar su estilo de vida y de sus familiares, pues su sueldo en la nómina de trabajadores de Pemex es de sólo $27,000 pesos.

Pero una cascada de dinero público llega a sus manos. El senador del PRI ha recibido en su cuenta, sólo por cuatro conceptos, unos mil 400 millones de pesos, sin que nadie lo cuestione. Su poder ha sido tal que en la última década jamás prosperaron las denuncias ante la PGR presentadas por instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros, la Gran Alianza Nacional Petrolera, la Unión Nacional para el Desarrollo Social de Trabajadores de la Industria Petrolera y el movimiento Petroleros Activos en Evolución por un México Nuevo, entre otros.

VÍCTOR FLORES QUEBRÓ FONDO DE PENSIONES DE FERROCARRILEROS

Otro líder sindical tristemente célebre es Víctor Flores Morales, dirigente del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), acusado de la desaparición de un fondo de jubilación por 13 mil 500 millones de pesos y el quebranto de otro por 568 millones de un seguro de vida, entre otros desfalcos los cuales han quedado sin acción penal. Este dirigente se jubiló con un salario mínimo, pero cada mes cobra un total de 87 mil pesos por dos pensiones como ex trabajador de Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales).

Por ese motivo, ex jubilados interpusieron una denuncia por fraude en contra de Flores Morales, la 1167/DF/2002, cuya indagatoria se encuentra en reserva. Flores Morales acumula denuncias por el cobro ilegal de cuotas sindicales a jubilados, por haberse adjudicado pensiones que no le correspondían y porque recibe millonarios recursos por administrar un fideicomiso inexistente, pero ninguna de las denuncias penales ni laborales en su contra ante tribunales ha prosperado, a pesar de haber llegado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La Fraternidad de Ferrocarrileros Jubilados destaca esas demandas dan cuenta de que prácticamente desde que se decretó Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación y se remataron los activos, ha habido desfalcos por los cuales se presentaron sendas denuncias. Desde 1995, cuando llegó a la Secretaría General del sindicato, Flores Morales ha acumulado acusaciones por desfalcos, fraudes y saqueos. Se interpusieron casi 14 mil demandas contra el sindicato y Flores Morales por la quiebra del Fideicomiso FerronalesJub5012-6, por un monto de 13 mil 500 millones de pesos, las cuales pasaron por innumerables tribunales, sin embargo, no prosperaron, ni se sancionó a nadie, aunque ese dinero constituía el fondo para pago de jubilaciones de cientos de trabajadores.

Víctor Flores Morales está acusado del saqueo del fideicomiso para la jubilación en el proceso de privatización de Ferrocarriles Nacionales de México (FNM), entre 1995 y 1996; también por la ficticia venta de casas de Infonavit en Azcapotzalco y Tlalnepantla en 2001, y el fraude a pensionados de Empalme, Sonora, en 2006.

Asimismo, se han presentado demandas por la desaparición de más de 568 millones del fondo para el pago del seguro de vida de los ferrocarrileros, luego de que Flores Morales declaró éste se había quedado sin recursos. Tampoco hubo sanciones. Las demandas están detenidas. Entre las últimas denuncias presentadas, destaca una del 26 de mayo de 2017 de tipo laboral presentada por los jubilados, porque aún les descuenta cuotas, pero no tienen participación en el sindicato ni derecho a votar o a otros procesos, la cual llegó hasta la SCJN, ésta la canalizó al Instituto Federal de Defensoría Pública, luego fue enviada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y después a la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores y de ahí a los derechos humanos del Distrito Federal, donde sólo les dijeron que “no les correspondía”.

Otras denuncias penales más fueron la 1167DDF2003, referente a “altas jubilaciones que se otorgó el propio Víctor Flores y su comité”, la cual llegó a varios tribunales, incluso a la PGR, al Comité Nacional de Atención a Víctimas, pero ahí quedó.; la AP-PGR-DDF-FPE-61457-1112 por el descuento ilegal de cuotas sindicales, la cual pasó a la PGR, por tribunales laborales y al final se determinó “el no ejercicio de acción penal”. El líder del riel enfrenta una denuncia de peculado por más de 20 mil millones de pesos desviados de las arcas del sindicato a sus bolsillos. El dinero fue sustraído del Fideicomiso Ferronales-Jub 5012-6 creado para pagarle a los más de 46 mil trabajadores jubilados hasta el año 2036.

Ese desvío es apenas la punta del iceberg. Sobre el mencionado líder también pesa la acusación de haber sido el autor intelectual del asesinato de su antecesor Praxedis Fraustro Esquivel, un 17 de julio de 1993, en el desaparecido hotel Pontevedra del Distrito Federal.

JUAN DÍAZ DE LA TORRE, EN LA CUERDA FLOJA

El dirigente nacional de los maestros, Juan Díaz de la Torre, sostiene en una entrevista publicada este jueves por La Jornada: el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) contribuirá con la administración de Andrés Manuel López Obrador a fortalecer el país. Esta sumisión del líder quien hasta hace poco comprometió todo el apoyo del magisterio al candidato presidencial ciudadano del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, no es gratuito pues se encuentra actualmente “en la cuerda floja”.

Hay en curso acciones legales en contra de la elección de Juan Díaz de la Torre como presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la cual se llevo a cabo el pasado mes de febrero en Puerto Vallarta. De acuerdo con el Grupo de Análisis Jurídico y Dignidad Magisterial, el Congreso del gremio no es válido. El abogado laborista Carlos de Buen señala que Díaz de la Torre debió suspender su labor como presidente del SNTE, y explica los antecedentes históricos:

“… Cuando detuvieron a la profesora (Elba Esther Gordillo), ella se dirigía a una reunión del Consejo del SNTE, y en esa reunión pues se tenían que aprobar los estatutos, según lo había determinado un Congreso que se había celebrado unos meses atrás, y ese era, realmente, el tema central de la reunión, pero en esa reunión se valieron de la detención de la profesora para nombrar a Juan Díaz de la Torre como presidente del Consejo General para el Fortalecimiento de la Educación que es, digamos, el cargo máximo unipersonal del sindicato, y con ello violentaron el estatuto del sindicato”.

Lo anterior salió a relucir al obtenerse una copia del acta levantada hace cinco años, respecto de los acuerdos tomados en ese Consejo, y en vísperas del Congreso Nacional del SNTE, a celebrarse en Puerto Vallar, Jalisco, del 12 al 14 de febrero. De buen amplió su explicación: “se promovieron varios amparos, en realidad, en concreto, uno de ellos, en Baja California, un juez concedió la suspensión del auto reclamado, para que la toma de nota que, en su momento, expidió el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, no pudiera surtir efectos respecto del nombramiento de Juan Díaz de la Torre como presidente del Consejo” y esto, subrayó, “puede tener muchas repercusiones”, pues “a juicio nuestro él ha llevado a cabo –decisiones y diversas responsabilidades- con un nombramiento espurio, en el sentido de que no cumplió los requisitos del estatuto”.

Como consecuencia, todos los acuerdos con la Secretaría de Educación Pública, con las delegaciones estatales, etcétera, serían nulos”, destaca el litigante. El asunto central es que de acuerdo a los estatutos, no tenían por qué destituir a Elba Esther Gordillo como presidenta del SNTE, ya que “hablaron de ausencia”, sin derecho de audiencia e incumplieron con sus propios estatutos sindicales. ”Esa violación implicó dos temas centrales: uno, la ilegal destitución de la profesora Elba Esther Gordillo como presidenta del Consejo General, y el nombramiento, también contrario al estatuto, de Díaz de la Torre como presidente del Consejo General”.

Juan Díaz de la Torre se conduce como presidente y secretario general del SNTE, que son dos actividades que, de acuerdo con los estatutos sindicales, deben desempeñar personas distintas porque, inclusive, la primera tiene control sobre la segunda, indica De buen.

Detrás de todo lo anterior, se encuentra también el manejo de cuantiosos recursos públicos. Un mes antes de la elección federal del 1 de julio, la Secretaría de Educación Pública (SEP) entregó al Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) 550 millones de pesos para la implementación de la Reforma Educativa. Esa asignación de recursos se efectuó justo dos meses después de que Juan Díaz de la Torre anunció el respaldo del sindicato más grande de América Latina, con un millón 619 mil 990 agremiados, a la candidatura presidencial de José Antonio Meade, entonces abanderado de la coalición PRI-PVEM-Panal .

En respuesta al Pliego Nacional de Demandas entregado a la SEP por Díaz de la Torre, los recursos se aprobaron el 30 de abril. Cinco días antes, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la incorporación del líder magisterial a la lista de candidatos plurinominales del partido Nueva Alianza. Para la formación, profesionalización y certificación del personal al servicio de la educación docente, la SEP aprobó 200 millones de pesos, mientras que para fortalecer las prestaciones de previsión social, fomento cultural y al ahorro, capacitación y actualización del magisterio destinó 150 millones de pesos. Adicionalmente, entregó 200 millones de pesos para impulsar las acciones de comunicación sobre los beneficios y compromisos de al Reforma Educativa.

Antes, en 2013, la SEP destinó 200 millones de pesos para impulsar acciones de comunicación sobre los beneficios y compromisos de la Reforma Educativa. En 2016, otorgó 350 millones de pesos diferidos: 200 millones de pesos para promover la implementación del programa nacional de apoyo a la reforma educativa y 150 millones para impulsar las acciones de comunicación sobre los beneficios y compromisos de la reforma.

DE LOS PASILLOS

Tras una reunión del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, con el Embajador de China en México, Qiu Xiaqi, Marcelo Ebrard, propuesto como Secretario de Relaciones Exteriores, reportó: el objetivo principal de la relación de México con China en el futuro gobierno será nivelar la balanza comercial. Actualmente, México está importando más de lo exportado a China en una relación de 8 a 1. A su vez, el gobierno chino, según “el carnal Marcelo”, quiere aumentar el comercio y participar en proyectos de infraestructura… Este encuentro es el inicio de una seria de entrevistas con embajadores de países como Rusia, India, Japón y naciones europeas y de América Latina…

La Junta de Gobierno del Banco de México decidió mantener el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día en un nivel de 7.75 por ciento, tras tomar en cuenta el comportamiento reciente de la economía… Los integrantes de la Junta consideraron que la naturaleza de los choques que han afectado recientemente la inflación es de carácter transitorio y que la tendencia esperada de la inflación subyacente continúa siendo descendente…

Acusado de un presunto peculado, Eduardo Esperón, secretario de Obras Públicas en la administración del ex gobernador priísta César Duarte, fue detenido por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la ciudad de Chihuahua. De inmediato, Esperón fue ingresado al Centro de Readaptación Social Estatal número 1, en Aquiles Serdán.

