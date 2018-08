“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“No es el trabajo lo que envilece, sino la ociosidad”: Hesiodo de Ascra

Cacicazgos sindicales resisten descentralización

Joel Ayala, de la miseria a la gran opulencia y al poder

Descabezan al Cártel del Golfo; CJNG sale fortalecido

Masacre en Chihuahua: 23 ejecuciones en pocas horas

El plan de descentralización de dependencias federales proyectado por Andrés Manuel López Obrador enfrenta la resistencia de los dirigentes de sindicatos al servicio del Estado. Indudablemente existen intransigencias de tipo político al resquebrajase sus bases de poder, pues de entrada sus agremiados estarán fuera de su alcance a expensas de otras influencias. En principio, los líderes sindicales argumentan, para su rechazo, condiciones operativas, logísticas, humanas y sociales, e incluso, como lo hace Joel Ayala, dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), destacan las condiciones de violencia extrema y la inseguridad generada por el crimen organizado en las entidades federativas.

Los dirigentes sindicales de la FSTSE, donde se agrupan un millón 320 mil trabajadores en 89 sindicatos, han advertido: el traslado de trabajadores sólo puede ser parcial y deberá estar condicionado a garantizarles vivienda, educación a todos los niveles y servicios de salud de calidad. Así, la negociación entre el nuevo gobierno federal y los sindicatos de servidores públicos deberá ser de manera amplia y clara. De insistir los líderes sindicales en chantajes, la administración de López Obrador contará con una poderosa arma: la transparencia de recursos de los sindicatos, como sujetos obligados. Al entrar en vigor la Ley General de Transparencia, en 2016, los sindicatos mexicanos están obligados a transparentar el dinero público (miles de millones de pesos) que reciben y ninguno lo ha hecho por lo que, de entrada, ya tienen garantizado el incumplimiento de la Ley.

Al arrancar el nuevo gobierno federal, también deberá iniciar la impostergable democratización de las organizaciones sindicales, la rendición de cuentas y la transparencia sobre el manejo de los recursos públicos los cuales son puestos a su disposición, sobre todo en los sindicatos de servidores públicos agrupados en la FSTSE.

Pero sus cotos de poder no serán abandonados fácilmente. En un reciente entrevista, Joel Ayala advirtió: “De ninguna manera permitiríamos que haya riesgos de inseguridad para los trabajadores al servicio del Estado que laboran hoy en la Ciudad de México”. También destacó el problema de la inseguridad será el primer punto de análisis para la descentralización de servidores públicos a entidades federativas. El senador priista insiste en que parte de las resistencia a generarse al interior de los sindicatos de trabajadores están vinculadas al problema de la criminalidad. “Hay inquietudes provocadas por esta posición repentina de señalar ciudades o estados que no son accesibles para los trabajadores, como es el caso de Tamaulipas, Michoacán, Guerrero o Tabasco, que es el primer lugar de secuestros”, indicó.

Joel Ayala advirtió: la FSTSE no está dispuesta a ceder o a “doblarse” aunque se registren presiones para poner en marcha el proyecto, y demandó se lleven a cabo estudios a fondo para determinar la viabilidad de las propuestas y, en función del resultado, realizar los ajustes necesarios. En ese mismo tenor, Luis Miguel Victoria Rana, líder del sindicato del ISSSTE, subraya: “no nos oponemos a la descentralización como tal, si beneficia a la mayoría de los mexicanos y, dos, para que se pueda dar deben existir las condiciones necesarias para los trabajadores y, por supuesto, en materia de instalaciones”.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dirigido por Ignacio Ocampo Esquivel, también aseguró: los trabajadores temen desintegración familiar; tienen miedo por la inseguridad existente en algunos estados donde se darán los traslados, como Veracruz; la mayoría de los trabajadores tienen, en promedio, un salario de ocho mil pesos; muchos se ayudan con otros empleos o en negocios personales los cuales tendrían que dejar si se mudan a otra entidad.

Tal vez la forma más práctica de que los dirigentes sindicales cedan en sus posiciones ante la descentralización a implementarse es rascar un poco en sus antecedentes. Por ejemplo, en su libro La Mafia Sindical, Francisco Cruz Jiménez, escribe sobre Joel Ayala: “Ésta es una historia de telenovela, bañada de intrigas, oscuros episodios y dramas. Comienza con la infancia de un hombre enmarcada por la pobreza y el trabajo infantil “obligatorio” en las calles extremosas de la fronteriza Mexicali, Baja California. Su nombre, Joel Ayala Almeida o , como lo apodaban entonces “El Milusos”, porque vendía dulces y raspados, o trabajaba de lo que fuera para apoyar al sostenimiento familiar. De ser nadie, nada, en aquellos duros tiempos, pasó a convertirse en uno de los dirigentes sindicales más acaudalados y con mayor poder en nuestro país. A través de su líder, Rafael Ochoa Guzmán, los maestros del SNTE le dieron la espalda, y le pusieron dos etiquetas que nunca se ha podido quitar: borracho y drogadicto. Víctor Bernardo López Carranza, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de Comunicaciones, contó que –Ayala- había logrado una cuantiosa fortuna debido a los beneficios obtenidos por la construcción del Deportivo del Sindicato de Salud y la venta ilícita del predio que ocupan las instalaciones del Instituto Federal Electoral (IFE), ambos en la esquina de Periférico y Viaducto Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. Dicho negocio le había redituado 3 mil millones de pesos”.

Según documentaron trabajadores integrantes de 18 dependencias quienes forman parte de diversos sindicatos agrupados en la FSTSE, Joel Ayala Almeida ha acumulado una fortuna valuada en varios millones de dólares, sin contar inversiones realizadas en la frontera norte y en el extranjero. Además de varias casas en el Distrito Federal, el legislador priista posee casas de lujo en diversos lugares del país, como un penthouse en la colonia Condesa, una casa en Acapulco, un departamento de lujo en San Diego, California, y casas en Tijuana, Baja California. También tiene un jet privado de seis plazas, una colección de autos deportivos y una cuadrilla de ocho caballos pura sangre que cría en el deportivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTS). Todo eso con sólo un ingreso de 55 mil pesos mensuales de la FSTSE, como informó en 2012, además de su sueldo como Senador.

En las últimas tres décadas del siglo pasado, Ayala se ligó con vocales del FOVISSSTE, quienes informaban de los programas de construcción de vivienda en los que luego se “concursaba” a través de su constructora Cososa, SA de CV –la cual obtuvo manejando las cuotas y prestaciones de los trabajadores del SNTS y de la FSTSE- y siempre ganaba. Hizo lo mismo en la Secretaría de la Vivienda de la FSTSE, la cual ocupó durante las gestiones de Hugo Domensain y Manuel Germán Parra.

Al finalizar el 2003, la FSTSE se resquebrajó. El 5 de diciembre y bajo el grito de “¡A ver que hacen sin cuotas!”, una veintena de organizaciones anunciaron su salida de la FSTSE y dieron a conocer se integrarían a un nuevo grupo encabezado por el sindicato magisterial. Eso tuvo lugar luego de una disputa entre los seguidores de Elba Esther Gordillo y los de Joel Ayala. La gresca se hizo tensa en el Monumento a la Revolución. El pleito culminó con la salida de los sindicatos del Frente de Lucha por la Recuperación y la Dignificación de la FSTSE: SEP, Agricultura, Comunicaciones y Transportes, Sedesol, Reforma Agraria, de Salud (sección Distrito Federal), de Imcine, de Conade, de Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública, Controladores de Tráfico Aéreo, Productora Nacional de Semillas, INEGI, Capufe, PGJDF, ALDF, GDF, Sistema de Transporte Colectivo Metro, Profeco, Coordinadora Sindical de la Procuraduría Agraria, Sindicato Democrático de Pesca y Sistema de Administración Tributaria.

CAPTURAN A CAPO DEL CÁRTEL DEL GOLFO

Mientras el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sigue fortaleciéndose en un cada vez más amplio territorio mexicano, la Policía Federal detuvo el jueves, en Puerto Vallarta, Jalisco, a Víctor Manuel Pérez Rico, “El Pantera 16” o “El Comandante Viento”, uno de los líderes regionales del Cártel del Golfo, organización criminal generadora de violencia en Tamaulipas.

La captura de Pérez Rico, uno de los objetivos prioritarios del gobierno federal, en la ciudad de León, Guanajuato, es resultado de una investigación y seguimiento de más de seis meses en Tamaulipas, Guanajuato y Jalisco, reportó Renato Sales Heredia, comisionado Nacional de Seguridad. “El Comandante Viento” es un ex policía municipal quien está relacionado con delitos contra la salud, delincuencia organizada, homicidio, secuestro, extorsión, robo de hidrocarburos y abigeato. También está identificado como presunto responsable de logística para el trasiego de droga en la frontera con Estados Unidos.

Pérez Rico, de 33 años de edad y originario de Reynosa, acumula tres órdenes de aprehensión del fuero común en Tamaulipas, por lo cual fue trasladado a Ciudad Victoria, para ser puesto a disposición de los jueces locales. “El Pantera 16” ingresó a la Policía Municipal en el 2007, en un grupo de reacción inmediata, sin embargo tiempo después desertó y se unió a las filas del Cártel del Golfo, donde fue escalando posiciones hasta convertirse en el jefe regional en los municipios de Aldama, Soto la Marina, Abasolo y Jiménez.

Mientras, el Cártel Jalisco Nueva Generación sigue consolidándose. El incremento de homicidios en los últimos tres años y lo que va del 2018 se desprende de la actividad de esta banda de narcotraficantes quienes han extendido sus operaciones en todo el país, en donde han causado un gran derramamiento de sangre, y desplazando al Cártel del Pacífico, la organización dominante en los últimos 20 años.

De acuerdo con información de la DEA (Drug Enforcement Administration), el área de influencia del CJNG en Estados Unidos incluye California y la costa este, desde Nueva York hasta Florida, con centros de distribución en Atlanta, Los Ángeles y la ciudad de Nueva York.

DE LOS PASILLOS

En tan solo unas horas, 23 personas fueron asesinadas en Chihuahua, once fueron ejecutadas en una vivienda de Ciudad Juárez, y otra al interior del Cereso de alta seguridad del gobierno estatal en la capital. El multihomicidio se registró en la colonia Pradera de los Oasis, en el sur, en esa localidad fronteriza donde en lo que va de este año se han perpetrado más de 700 homicidios, según datos de la Fiscalía General del Estado. Asimismo, fue ultimado un reo identificado como Juan Arturo Padilla Juárez, jefe de la pandilla de Los Aztecas, considerado brazo armado del Cártel de Juárez. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, la tarde del jueves se registró una riña entre integrantes de la pandilla Los Aztecas que terminó con la muerte del líder principal con lesiones de arma blanca. Aparte, se cometieron 11 homicidios en Ciudad Juárez, entre ellos una mujer ejecutada alrededor de las 19 horas, tiempo local, en el patio de su casa, en el fraccionamiento Terranova…

Mientras el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas en la administración de el ex gobernador priista César Duarte, Eduardo Esperón González, pagó una fianza de 8 millones de pesos para enfrentar la acusación de peculado agravado en libertad, José Lázaro Joaquín López, ex director general del Fideicomiso Estatal para el Fomento de Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (FIDEAPECH), fue detenido por presunto peculado agravado. De acuerdo con la causa penal de la Fiscalía General del Estado, entre mayo y junio de 2012, López Ramírez intervino en el desvío de 6 millones de pesos con el fin de destinarlo a la Financiera de la División Norte, propiedad del ex gobernador César Duarte. “Para dicho desvío, simularon la tramitación de un contrato de crédito con la Financiera de la División Norte, SA de CV, cuyos accionistas eran el entonces gobernador César Horacio Duarte Jáquez y el propio ex director de FIDEAPECH, Carlos Hermosillo Arteaga”, señala la indagatoria.

