“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“El que quiera ser águila, que vuele; el que quiera ser gusano, que se arrastre pero no se queje cuando lo pisen”: Zapata

“Nadie nos va a amenazar”: AMLO

Reunión con ingenieros; revisan 25 proyectos prioritarios

Pide asesoría gratuita para determinar destino del NAIM

Reto para próximo gobierno: aumentar salarios mínimos

Quintana Roo: sargazo e inseguridad 2 feroces enemigos

¿A que huele intentar sacar del aire la línea Aeroméxico?

Si bien la reunión de Andrés Manuel López Obrador con los ingenieros de México se aprovechó para responder al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al señalar el virtual presidente electo “nadie nos va a amenazar con cerrar o militarizar la frontera o construir un muro”, el encuentro tuvo un carácter estratégico pues se destacaron los 25 proyectos prioritarios del próximo gobierno, en donde es relevante la participación de ese gremio. Pero no sólo ellos, sino también la participación de las pequeñas y medianas empresas constructoras, a fin de no ser acaparados dichos proyectos por sólo las mismas de siempre y, a sabiendas de ser Hacienda en donde se presentarán y resolverán las licitaciones de obra, se eliminen “empresas fantasmas” y evasores fiscales.

El tabasqueño, en el Palacio de Minería, pidió a los ingenieros su asesoría gratuita para presentar, a más tardar el 15 de septiembre, una opinión sobre la opción más viable de entre las tres que ha perfilado, del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), una obra en la cual todavía falta por invertir más de 200 mil millones de pesos. Una de ellas es siga la obra tal y como se construye, pero con recursos privados; otra implica se cancele; y la tercera propone se construyan dos pistas en la Base Aérea Militar de Santa Lucía y se mantengan las operaciones del actual Aeropuerto de la Ciudad de México. Cuando se tenga el dictamen del equipo de transición, el 15 de agosto, les propuso reunirse con Javier Jiménez Espriú, propuesto como próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, quien se los entregará y contarán con un mes para presentar su opinión. Tras eso, ya con el conocimiento del punto de vista de los ingenieros, pedirán la opinión a todos los ciudadanos mediante una consulta o con la instalación de mesas en parques.

Se trata, dijo López Obrador en la reunión con miembros del Colegio de Ingenieros Civiles de México, Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros y la Academia de Ingeniería, que la opinión de todos permita a la próxima administración no estar sujeta a los intereses de un solo grupo y se separe el poder económico del poder político. Esto es, no siga beneficiando a un pequeño grupo de grandes constructores sino se beneficie a un número más grande de empresas medianas y pequeñas. El tabasqueño anunció no se cancelará ninguno de los contratos otorgados en esta administración en materia energética pero acotó se rescatará Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)

AMLO destacó: “se pensó –y esta es la interpretación más suave- que de manera automática la inversión privada iba a sustituir a la pública y esto no sucedió. Sólo han llegado 14 mil millones de pesos en inversión (en hidrocarburos) prácticamente nada”. Por el contrario, dijo, el próximo gobierno invertirá 75 mil millones de pesos en perforación y consideró afortunado el que “no les dio tiempo de entregar todas las áreas petroleras y todavía hay campos de dominio de la nación”. Agregó que cuando exista una relación con empresas extranjeras se procurará sea con países donde no exista la corrupción como Noruega y Dinamarca.

El virtual presidente electo de México también hizo un reconocimiento a Carlos Slim, “un ingeniero que con esfuerzo, imaginación y talento es un ejemplo, un empresario exitoso”.

INCREMENTAR SALARIOS

Revertir la pobreza en el país y, al mismo tiempo, cumplir parte de las exigencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), obliga a elevar los salarios de lo trabajadores mexicanos, sumidos actualmente en la pobreza. El número de empleados quienes perciben menos de un salario mínimo -2 mil 650 pesos al mes- se incrementó 29.9 por ciento entre 2015 y 2018, para llegar a 8.6 millones, mientras la Población Económicamente Activa (PEA) que gana 5 salarios mínimos -13 mil 254 pesos al mes- o más disminuyó 33.1 por ciento, para quedar en 2.2 millones de personas.

El empobrecimiento de los trabajadores mexicanos es una de las más severas consecuencias de la política económica aplicada en los últimos gobiernos federales, basada en el control de la inflación a través de la contención de los salarios, para lo cual se llevo a cabo la restricción de sus derechos laborales. El nuevo gobierno federal tiene entre sus prioridades revertir esta situación elevando el ingreso de los asalariados. Este propósito se impulsó desde hace algunos años por Salomón Chertorivski desde la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Para ese efecto, actualmente se trabaja con el Banco de México y el sector empresarial a fin de poder ir incrementando, progresivamente, el salario mínimo.

De acuerdo a un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, el mayor incremento en la proporción de trabajadores que perciben menos de un salario mínimo se produjo en el sector secundario (manufactura, construcción y energía), con 36.3 por ciento, por 20.4 del primario (actividades agropecuarias). En tanto, el sector terciario (comercio y servicios) tuvo un incremento de 32.5 por ciento en la proporción de trabajadores que perciben menos de 2 mil 650 pesos al mes.

Los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Guerrero, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Jalisco y Ciudad de México concentran 300 mil trabajadores que ganan menos de un salario mínimo. El análisis del CEFP establece: 15.2 millones de personas ganan hasta dos salarios mínimos -5 mil 301 pesos-, mientras 9.7 millones perciben hasta el equivalente a tres salarios mínimos -7 mil 952 pesos-.

El nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador trazó con el Banco de México y las organizaciones empresariales la ruta para mejorar el salario y se busca que al final del sexenio éste se ubique en 171 pesos mensuales, reportó Luisa María Alcalde Luján, propuesta para ser titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Tras una reunión del virtual presidente electo con representantes del sector industrial, Alcalde recordó existe un plan de recorte al gasto corriente en el presupuesto público, pero éste es sólo la semilla del proyecto económico del próximo gobierno, por lo cual se requiere la inversión privada para mejorar las condiciones de desarrollo económico y del mercado laboral del país.

Quien será la futura secretaria del Trabajo, destacó: la nueva política salarial servirá de base para que “en el entorno del diálogo social y productivo, así como mediante el impulso a la negociación colectiva auténtica, se pueda mejorar el resto de los salarios, atendiendo a las característica y condiciones en cada rama económica”. Parte de esa política laboral será el proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual contempla a 2 millones 300 mil jóvenes con trabajo de aprendices durante los tres primeros meses del gobierno, explicó Alcalde.

El Banco de México tiene como mandato constitucional “preservar el valor de la moneda nacional a lo largo del tiempo y, de esta forma, contribuir a mejorar el bienestar económico de los mexicanos”, lo cual implica mantener una inflación baja y estable. De ahí que Alejandro Díaz de León, gobernador del banco central, señale entienden las estrategias y los conceptos vertidos en torno al aumento del salario mínimo y saben será un tema en los próximos meses, por lo cual, desde el Banxico: “nuestro objetivo y mandato está en línea con el objetivo de que haya incrementos en los salarios reales” y “es en el proceso de determinación de salarios que se debe tener en mente la gradualidad con la cual debe avanzarse en ese camino”.

“Todos los salarios y las revisiones de los salarios deben guardar congruencia con la productividad de la mano de obra, en la medida en que las alzas salariales guarden congruencia con esa productividad se puede evitar que esas revisiones de salarios puedan implicar una presión de costos”, señaló en reciente entrevista Díaz de León, quien agregó: “una inflación baja y estable es la manera más clara de tener ganancias en los salarios en términos reales”.

ANDANZAS CARIBEÑAS Y SARGAZO

El 7 de junio próximo pasado en estas mismas líneas alertamos sobre las presencia del sargazo y lo que podría suceder, informados por agencias internacionales cuyos biólogos advertían esta situación en el Caribe mexicano. De nada sirvió, según se ha visto y siguen en sus pretensiones de engañar, al señalar solamente el 20 por ciento de las playas quintanarroenses son víctimas de la presencia de estas algas. Un recorrido por toda la zona playera de Cancún deja ver no hay un solo lugar en donde no se encuentre el sargazo. Es en la zona continental de Isla Mujeres en donde no aparece, pero los lugareños consideran esa parte muy peligrosa por tantos guardias blancas contratados por dueños de lotes espantados ante la posibilidad de los invasores de tierras, los cuales siguen reinando en la entidad.

Anuncios de lo que harán, ideas de cómo combatirlo es lo escuchado hasta el momento. Soluciones puestas en marcha… ninguna. Eso sí, ya es del conocimiento internacional al percatarse Spencer Turik, fotógrafo muy famoso por los desnudos exhibidos en varios puntos del país, del gravísimo problema. Contrató modelos y éstos están posando sobre montañas de sargazo. Ahí les va a los de los costosos fideicomisos, al propio Darío Flota, una lección de cómo dar a conocer el lugar sin andar gastándose fortunas, mismas seguramente aplicadas en el futuro para borrar lo creado a muy bajo costo por todo un experto en señalar lo que este gobierno, el de don Carlos Manuel Joaquín González, se resiste a escuchar.

Por lo pronto, el verano se perdió y no precisamente por la baja ocupación, ha resultado mucho peor no se hicieran tantas cancelaciones como se esperaba porque la promoción de boca en boca, la mejor que existe, ha sido de gran desilusión y de crítica por lo visto en el presente en esas playas consideradas hasta hace muy poco tiempo maravillosas, inigualables. Se habló de esfuerzos y hasta se atrevieron a decir las autoridades estatales habían “controlado” esta alga y ahí están los resultados. De Cancún a Tulum no hay un solo punto sano y, por lo pronto, dicen invertirán 62 millones de pesos en la limpieza, así sin más ni más, cuando ni siquiera han preguntado por el costo de la maquinaria, del servicio permanente, de la venta para industrialización llevada a cabo en otros países.

Pero si lo aquí escrito en junio les pasó de noche, desde el 2015 el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático alertó sobre el aumento de sargazo en playas quintanarroenses. Ni se enteraron y mucho menos se prepararon para este arribo proveniente del Atlántico sudamericano. Para investigadores de la UNAM esta alga es considerada un desastre ecológico ya que cuando se descompone quita oxígeno al agua, aporta contaminantes y materia orgánica, lo cual mata los pastos marinos encargados de fijar la arena y genera erosiones. Se está en peligro incluso de perder el azul turquesa del agua, característica de esas otrora playas limpias.

Sabedores de lo hecho en otros países, señalan el gasto de hasta un millón de pesos mensuales realizado por los hoteleros para mantener las playas limpias. En Quintana Roo, merced a tanta corrupción, ni se atreven a solicitarles tales aportaciones mismas que debieran ser consideradas como obligatorias puesto que son estos centros de hospedaje quienes se llevan utilidades al por mayor. Y tal vez no se nieguen a tal aportación siempre y cuando las administre y controle la asociación de hoteleros porque entregárselas al gobierno sigue siendo un desastre del cual nunca tienen, conocen, saben, del verdadero destino de sus aportaciones.

Como última solución el mandatario estatal habló de la utilización de vallas similares a las utilizadas por Pemex para recuperar el combustible derramado en el mar. Quien le dio la idea se desconoce pero según los técnicos petroleros esto será un fracaso, por lo tanto el desastre ecológico no tardará en convertirse en todo un desastre económico cuyos antecedentes radican, para mayor desgracia, en la inseguridad reinante.

Por cierto, los 64 o 62 millones de pesos a invertir vendrán del Fonden, no de las arcas estatales para que no hagan el cuento largo y las descuenten de sus percepciones. Solamente falta esperar a la llegada del dinerito porque como es sabido la paga es muy mala hasta para los proveedores locales a quienes les jinetean el dinero por más de 45 días y siguen negándose a pagar cuentas pendientes de la anterior administración, aún y cuando se han comprobado entregas y prestaciones de servicios de manera correcta y suficiente.

Como decían en las películas de Tin Tan: “síganle echando un veinte al piano”. Ahí está otra manifestación, esta de priistas a quienes no les han pagado salarios y mucho menos les han despedido. Veremos que hace la titular de la Secretaría del Trabajo en Quintana Roo y el área del Poder Judicial dedicado a Conciliación y Arbitraje.

DE LOS PASILLOS

Los actuales responsables de la seguridad en el país están más ocupados y preocupados por su imagen y por crear delincuentes y presentar falsedades para convertirse en héroes que en llevar a cabo su labor y hacerlo de manera seria y efectiva. Un ejemplo está en Raymundo Collins, el titular de la SSP en la Ciudad de México. Al tiempo de “equivocarse” con un falso secuestro en el cual ya se hacía el rescatista de una menor, los vecinos de la colonia Condesa lo enfrentaron exigiéndole cumpla con su deber y, mientras todo esto sucedía, los del CJNG ejecutaron a dos personas y le dejaron mensajes al jefe policiaco, quien además tiene pendiente de aclarar una balacera con 3 muertos en Tepito. Le exigen al hermano de la comunicadora estadounidense coopere en la indagatoria de 112 casos de extorsiones por “venta” de protección en distintos puntos de la capital. Será una estancia de unos meses porque ante las pifias cometidas no se apuesta sea aceptado por Claudia Sheimbaum…

Continúan en plantón frente a la Sagarpa campesinos dedicados al cultivo del frijol y del maíz porque siguen escamoteándoles 500 millones de pesos que debieron entregarles desde el mes de marzo. Están desde el lunes seis acampando y si así están las cosas en el grupo más grandes de hombres del campo reunidos en el Frente Auténtico del Campo, FAC, ya podemos imaginar la forma en la cual les han venido regateando sus apoyos a quienes están en comunidades y siguen siendo víctimas de los funcionarios estatales…

El PRI sigue la ruta de lo que mejor le sale. Antes se caracterizaron por introducir al país coches chocolate y ahora no hay ningún cambio. Legisladores tricolores en la Permanente, lanzarán un exhorto a Hacienda y a Economía para regular este tipo de vehículos, a sabiendas de ser muchos de ellos robados. Y luego no quieren que los gringos les digan sus verdades… ¿Quien entiende a la Xóchitl Gálvez? Se hizo gran cuata de Fox, luego le dijo hasta de lo que iba a morir a Calderón; andaba muy izquierdosa cuando le cayó la bendición panista y la convirtieron en delegado en la Miguel Hidalgo, demarcación de la cual salió más repudiada que ningún otro. Ahora como senadora se le va a la yugular al blanquiazul y dice que ellos saben qué hacer, que país hay “pero se hacen gueyes”. Sus contradicciones son al por mayor y dada su forma de expresión corre la voz sobre la necesidad de hacerle un examen para determinar si está bien de sus facultades mentales…

¿Qué andarán tramando al señalar la posibilidad de sacar del aire a Aeroméxico? Aún no se determinan las causas del accidente sufrido en el aeropuerto de Durango y sin embargo empezaron los amagues, esos que dan muchos millones de dólares a cambio de no perjudicar a la empresa, o ¿ya viene otra quiebra y otra venta al extranjero?… Los dispendios presidenciales no tienen límite, no lo han tenido durante todo el mandato de Peña Nieto. Nada más en compra de vehículos se erogaron 38 mil 024 millones de pesos, es decir 22 mil millones de pesos más de los autorizados por el Congreso. Mientras tanto, los estados, los municipios, los cuerpos de seguridad, andan en viejas patrullas, con llantas reparadas, sin mantenimiento y con piezas no originales o hasta robadas… Así han visto repartir el dinero y de esa suma ¿de a cómo fue el moche por las comisiones?…

Con respecto a la rehabilitación de hospitales y terminación de obra con adquisición de equipos, anunciada por AMLO, el actual titular de Salud, José Narro, advierte no son instantáneos los cambios y seguramente así es porque durante los años en los cuales ha sido responsable del área no se ha visto uno solo y sí el permanente deterioro de nosocomios y ausencia de medicamentos y falta de médicos y enfermeras y un etcétera interminable…Ser asesor en el Senado es una chamba de las mejores. Solamente en un año pagaron mil quinientos millones de pesos. Si esa cifra la disminuyen a la mitad ya tienen mucho más para ahorrar…

El aprendiz de canciller, Luis Videgaray, aseguró en una entrevista para CNN: “México nunca pagará por el muro” en la frontera con Estados Unidos y aseguró dicho tema no define la relación bilateral… Indicó México se convirtió en el punto de tránsito para las personas más lejanas del sur de América Latina quienes desean ingresar a los Estados Unidos… También consideró que la manera de detener la inmigración ilegal hacia EEUU no está sólo en el control fronterizo, sino en la inversión en Centroamérica… Después de gastarse más de 36 millones de lo previsto en los tres debates presidenciales, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) concluyeron los partido políticos no rebasaron los topes de campaña… Un grupo de cinco senadores de todas las fuerzas políticas irá a Corea y hay otros viajes internacionales que la Junta de Coordinación Política está a punto de aprobar, en los 25 días que le quedan a esta Legislatura… ¡OFERTA, OFERTA! Se rematan 50 curules. Favor de dirigirse el Partido Encuentro Social. Coyotes a la puerta.

Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com

Esperamos sus comentarios al correo: Lilia_arellano@yahoo.com;

Facebook.com/Liliaarellanooficial – Twitter @Lilia_Arellano1

Disfruta de los programas que tenemos para ti en nuestro canal oficial de Youtube.com/liliaarellano