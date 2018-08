“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“El perdón es mejor que la venganza”: Pitaco de Mytilene

“El mal no se puede enfrentar con el mal, ni la violencia con la violencia. No creo en esa máxima de ojo por ojo, diente por diente. No creo en la ley del Talión, porque si nos queremos acabar entre nosotros, nos vamos a quedar chimuelos o tuertos. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. La paz y la tranquilidad son fruto de la justicia”, señaló ante familiares de víctimas de la violencia, Andrés Manuel López Obrador, al realizarse el Primer Foro por la Pacificación y la Reconciliación en Ciudad Juárez. Y es esto último lo que logró tranquilizar los ánimos al quedar claramente establecido no habrá justicia por propia mano pero sí se verán los resultados, los frutos, como los llamó, de la aplicación de las leyes para así conseguir esa justicia tan anhelada y el establecimiento real del Estado de Derecho.

El a partir de hoy presidente electo de México estuvo presente en ese primer foro, efectuado en el teatro de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde se congregaron quienes reclamaron justicia al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, al cual reclamaron los dejaran solos en la búsqueda de los restos y mostrara una cruel indiferencia. Al panista le gritaron: “¡Necesitamos hechos, no palabras!”. Desde todos los ángulos es comprensible la actitud de los padres de familia, de los amigos, de los ciudadanos de Chihuahua reclamando “ahora, ahora, se hace indispensable, presentar con vida y castigo a los culpables”.

López Obrador arribó al lugar entre gritos: “¡Ni una más, ni una más!”. El Teatro Gracia Pasquel, donde se realizó el evento, resultó insuficiente para el número de personas quienes pretendieron participar. “Hay un desaparecido todos los días”, sentenciaron sin dejar de señalar al autismo de EPN. Es tal el rencor acumulado que se obligó al tabasqueño a destacar: “se llegó a los extremos de inseguridad y violencia que se vive en el país porque se abandonó la actividad productiva, se abandonaron a los jóvenes”. Ante ese auditorio, AMLO resaltó: la violencia no se va a resolver sólo con mano dura, con cárceles o con el uso de la fuerza, ni tampoco con masacres. Por lo cual, insistió: “tenemos que ser respetuosos, tolerantes, nada de sectarismo… estar dispuestos a perdonar. Ya lo dije en campaña y lo repito. Coincido con los que dicen que no hay que olvidar pero sí estoy a favor del perdón.

Tras reiterar se hará cargo del problema de seguridad de manera personal al reunirse todas las mañanas a recibir el parte de las autoridades involucradas en la solución de este gravísimo problema y puntualizar en no delegar este asunto a ningún funcionario, anunció establecerán en Ciudad Juárez un comité de seguridad, el cual habrá de reunirse todos los días con las fuerzas armadas y la policía federal a las seis de la mañana para analizar de manera permanente la situación.

Ya con anterioridad la futura titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hizo referencia al nudo de lagrimas contenido en la garganta al escuchar las narraciones de los padres de los cientos, miles de victimas del crimen organizado y de la falta de capacidad de las autoridades para brindar seguridad por lo que aseguró en la reunión será necesaria, indispensable, la colaboración de todos los poderes y niveles de gobierno. “En un país de personas desaparecidas, de fosas comunes, de servicios forenses con personas sin identificar, debe prestarse toda la atención y no escatimar bajo ningún concepto los recursos necesarios”.

En esa frontera han sido privadas de la vida más de 3 mil 400 mujeres y otras 4 mil se encuentran desaparecidas desde el año 1993 hasta el 2012 y a la fecha habrán de sumarse 700 aparentemente secuestradas, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado y otras organizaciones internacionales. Hay que puntualizar en el incremento de hasta un 600 por ciento de feminicidios a partir de la firma del TLCAN. Pese a estas cifras, los sospechosos han sido detenidos y han firmado por tortura lo que ha provocado incertidumbre acerca de las investigaciones y las condenas.

Solamente se supo de la aprehensión del ciudadano egipcio Omar Sharif Latif, declarado culpable de tres asesinatos, esperaban sumarle muchos más pero resulta siguieron produciéndose asesinatos y entonces encontraron a los miembros de una banda a quienes acusaron de actuar bajo las instrucciones de Sharif. Fueron tantas las pifias ante la incapacidad, la inmoralidad, la complicidad y la insensibilidad, tanto de la autoridad policiaca como de los gobernadores, que una de las muertas atribuidas al egipcio de nombre Elizabeth Castro García, resultó no ser a quien pertenecía el cadáver presentado como prueba en contra.

Dos choferes también fueron detenidos: Víctor García Uribe y Gustavo González Meza a quienes atribuyeron 8 asesinatos. Uno de ellos falleció sospechosamente justo cuando estaba bajo custodia policiaca, mientras el otro asegura en sus apelaciones fue torturado para declararse culpable.

Tras escuchar a los colectivos de víctimas, sobre todo a las madres, se termina “devastado emocionalmente”, señaló Olga Sánchez Cordero. “Es impresionante lo que estas madres sufren, se levantan todos los días con un solo objetivo: encontrar a sus seres queridos, es impresionante lo que está pasando”. Y subrayó sin duda: es necesario pacificar al país, ante la cantidad de estos delitos. Entre estos destacó desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, feminicidios, en el caso de Ciudad Juárez, trata de personas, de migrantes, delitos sexuales, el desplazamiento forzado que no esta visibilizado, por violencia y pobreza.

Por la situación de violencia que actualmente azota a Ciudad Juárez, un grupo de manifestantes se pronunció en contra del actual presidente municipal Armando Cabada, al cual acusaron de indolente ante la situación. “Nos están masacrando”, “camina por las calles de Juárez sin tus guaruras”, “eres un mafioso” y “nos están mutilando, tú sabes por qué”, le gritó el grupo a las afueras del Centro Cultural Universitario, donde se celebró el primer Foro por la Paz.

Por su parte, Alfonso Durazo, próximo titular de Seguridad Pública, sostuvo: “los crímenes de lesa humanidad, como la desaparición forzada, masacres, ejecuciones, feminicidios, trata de personas u migrantes no serán parte de la llamada “Ley de Amnistía”. Sólo la cultura de la paz permitirá liberar a las actuales y futuras generaciones del odio que hoy predomina en el país, manifestó al tiempo de señalar cambiará radicalmente el modelo de coerción policial militar por una política basada en un concepto integral de seguridad y con el operativo de que por encima de todo está el ser humano”.

Los pasos a seguir serán los siguientes: víctimas, garantías de no repetición y mecanismos de reparación; seguridad y justicia: dinámicas fronterizas, migración y seguridad; prevención, cohesión, comunitaria y reconstrucción nacional y construcción de la paz.

Antes y acompañado por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, el hoy presidente electo visitó el hospital de Especialidades y Cancerología, el cual fue inaugurado sin terminar, en obra negra y solamente presentable la parte exterior ya que carece de equipo. Al respecto, AMLO enfatizó: “esta simulación del hospital no la queremos en nada de lo que será el nuevo gobierno. Que no sea para la foto, que no sea escenográfico, que no nos entre por un oído y nos salga por el otro”. López Obrador arribó a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez entre gritos: “¡Ni una más, ni una más!”. El Teatro Gracia Pasquel, donde se realizó el primer foro para la Pacificación y la Reconciliación Nacional, resultó insuficiente para el número de personas asistentes.

Los resultados de los foros, los cuales se llevarán a cabo en el país hasta octubre, se traducirán en acciones y políticas públicas, aseguraron Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas, próximos secretarios de Gobernación y subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. El foro por la Pacificación fue moderado por Alfonso Durazo, próximo titular de la Secretaría de Seguridad Pública. En la inauguración participaron además de López Obrador, el gobernador Javier Corral; el presidente municipal de Ciudad Juárez, Héctor Armando Cabada Alvídrez; el rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Ricardo Duarte Jáquez; el obispo de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres, así como el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, entre otros.

SANGRIENTO FINAL

Al termino del sexenio de Enrique Peña Nieto, el país se encuentra mucho más ensangrentado que otras etapas igualmente mortales de su mandato. Sus equivocaciones han sido muchas y de entre ellas sobresale el nombramiento de los responsables de la seguridad. El jefe del gabinete dedicado a esta responsabilidad está encabezado por Alfonso Navarrete Prida, quien ha demostrado hasta el cansancio su incapacidad para responder al reto representado por la actividad permanente de las mafias. Ni siquiera ha sido capaz de desarticular el área de adquisiciones de armas y vehículos instalado por su antecesor Miguel Ángel Osorio Chong, renglón en donde los desvíos de dinero han sido mucho más que multimillonarios. No se sabe si tal permanencia es para recibir los mismos beneficios o por no contar con quienes puedan realizar esta tarea.

Tan es inconsciente que se atrevió a asegurar el problema de la inseguridad es grave pero no generalizado, o como lo hizo en Cancún al señalar la existencia de grupos delincuenciales pero no de mafias del crimen organizado cuando, la semana pasada, por uno y otro motivo o chivatazo se supo de la detención de integrantes del CJNG. A manera de disminuir el paquete heredado al próximo gobierno, declaró “no se deja una crisis completa o global en materia de seguridad pública, sería faltar, en mi opinión, a la realidad de los esfuerzos que hacen todos los días los gobiernos estatales o el federal”. Ante ello no queda más que asombrarse de tan gran cinismo.

Seguramente don Alfonso ignora, por ejemplo, es en el Estado de México, en la cuna donde nació su patrón y en donde también se desempeñó como gobernador, se cuenta con el mayor mercado de drogas. Su ubicación y conectividad le permiten tener semejante galardón. Por aquello de no estar “globalizada” nacionalmente la inseguridad, seguramente es que decidieron resurgir en Michoacán los grupos de autodefensa como producto del abandono del gobierno estatal y del federal y todas las acciones perpetradas ininterrumpidamente por el crimen organizado. Tampoco debe conocer de las muertas de Tlaxcala, ni de los feminicidios quintanarroenses junto con su promedio de 2.8 ejecutados por día.

Ni por enterado se dio cuando mataron a El Genio, cabecilla del grupo Los Aztecas. Esto ocurrió en el penal de Chihuahua al presentarse una riña campal, la cual ha sido considerada como mera pantalla para matar a Arturo Padilla Juárez, segundo en la banda mencionada cuyo nombre original era Barrio Azteca y la cual empezó sus actividades delictivas hace 20 años en Texas. De ahí y en venganza se afirma es que se llevaron a cabo los 30 crímenes registrados en tan solo tres días.

No es la primera vez que incautan un dineral en pesos y en dólares, como tampoco será la primera vez que desconozcamos cuál es el paradero de las fortunas. La primera vez fue en la mansión de Zhenli Ye Gon y los más de 200 millones de dólares incautados y de los cuales, hasta la fecha nada se sabe sobre su destino final. El fin de semana en sendas residencias incautaron 10.5 millones de dólares. En un departamento del edificio ubicado frente a Plaza Antara, en Ejército Nacional y Moliere, encontraron otros 8.3 millones de dólares y en otro ubicado en la zona Plaza Carso propiedad de Carlos Slim, incautaron otro millón de dólares.

Lo curioso es de nueva cuenta la aprehensión de 6 chinos y 4 mexicanos, de quienes aseguran se dedicaban a lavar el dinero del CJNG pero, es la propia PGR, bajo un encargado de despacho de nombre Alberto Elías Beltrán, en donde se lanza un llamado para la reclamación del dinero en los próximos 60 días, pues de lo contrario pasará a las arcas del Estado. En pleno Año de Hidalgo con la práctica del de Carranza, esto último no sólo parece ridículo e inverosímil sino se convierte en otra muestra de lo que significa el saqueo y el “uca, uca, quien se lo encuentra se lo emboruca”. Lo tranquilizante es ver como va cambiando la economía, en el pasado reciente solamente incautaban unos miles de billetes verdes y otros tantos de pesitos, dejando en claro la jodidez de la mafia, parecida, por cierto a la de los ciudadanos.

Y poco o nada dice el tal Navarrete Prida si se le cuestiona sobre los funcionarios de Migración o de Sedesol, o de Hacienda y hasta los de la CFE desaparecidos. Dicen que estos servidores públicos fueron secuestrados por los mafiosos al ser confundidos con agentes federales encubiertos, aunque de estas afirmaciones surgen un millón de dudas y todas ellas tan grandes como el dolor de las familias a quienes no sólo no se les dan respuestas sino les niegan se conozcan públicamente los casos amenazándolos con el peligro que correría toda la familia si se destapan nombres y apellidos.

¿Y Peña Nieto? Veraneando, dónde más.

MAYORÍA EN EL CONGRESO

Morena se prepara para ejercer el poder desde el Congreso, evitando actitudes autoritarias, pero con el compromiso de hacer realidad el cambio demandado por la ciudadanía en las urnas. El bloque de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES) definirá el perfil del nuevo Congreso. En la Cámara de Diputados cuentan con una gran mayoría de 306 legisladores contra 196 de la oposición. Tienen el 38 por ciento de la Cámara baja y controlarán los órganos de gobierno interior y las comisiones más importantes.

La coordinación de Morena, con 189 legisladores, aún no está decidida y la buscan Dolores Padierna, Alfonso Ramírez Cuellar, Mario Delgado y Pablo Gómez. En la Mesa Directiva de la Cámara baja se ha mencionado como presidente a Porfirio Muñoz Ledo, en el arranque de la 64 Legislatura, con lo cual acompañaría al cierre del gobierno de Enrique Peña Nieto y entregaría la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador.

Morena cuenta con políticos experimentados, entre los cuales sobresalen el propio Muñoz Ledo, ex senador, ex diputado federal, ex presidente del PRI y el PRD; Dolores Padierna, ex diputada y ex senadora; Gabriela Cuevas, ex senadora, ex panista; Tatiana Clouthier, ex diputada federal, también ex panista; Horacio Duarte, ex diputado local en el Estado de México, representante de Morena ante el INE; Javier Hidalgo, ex diputado en la ALDF; y Juan Carlos Loera de la Rosa, fundador de Morena en Chihuahua.

En sus aliados también hay cuadros destacados. En el Partido del Trabajo, con 61 diputados, destacan Oscar González Yáñez, ex diputado local, ex diputado federal y alcalde de Metepec; Pablo Gómez, ex senador, ex diputado federal, ex presidente del PRD; Mario Delgado, ex senador, ex perredista. Y en el Partido Encuentro Social (PES), de sus 56 diputados de mayoría más de 30 son militantes de Morena. Destacan: Fernando Manzanilla, ex secretario general de Gobierno en Puebla, ex panista cercano a Rafael Moreno Valle; Zoé Robledo, ex senador, ex perredista; Lorena Cuellar, ex senadora, ex perredista; Gerardo Fernández Noroña, ex diputado federal del PT.

Toda la oposición junta: PAN, PRI, MC, PRD, PVEM y Panal, sólo suman 194 diputados federales, pero a cambio cuenta con cuadros destacados en las curules. En las filas de Acción Nacional, quien contará con 83 diputados federales, resaltan los ex senadores: Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo (Baja California), Martha Elena García (Nayarit), Marco Adame, ex gobernador de Morelos y ex diputado federal; Cecilia Patrón Laviada, conocida solamente por ser hermana del ex gobernador de Yucatán.

El PRI tendrá la bancada más pequeña de su historia con 45 diputados, en su gran mayoría plurinominales (38), pero cuenta con cuadros de experiencia legislativa y de gobierno: René Juárez Cisneros, ex gobernador de Guerrero, ex senador y ex líder nacional del PRI; Dulce María Sauri, ex gobernadora de Yucatán, ex senadora y ex lideresa del PRI; Ismael Hernández Deras, ex gobernador de Durango; Rubén Moreira, ex gobernador de Coahuila; Ana Lilia Herrera, ex presidenta del Senado; Héctor Yunes Landa, ex senador de Veracruz; Enrique Ochoa Reza, ex presidente nacional del PRI; Claudia Pastor, ex presidenta de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral; Luis Enrique Miranda, ex secretario de Desarrollo Social; Ximena Puente, ex presidenta del INAI; y Ernesto Nemer, líder del PRI en el Estado de México.

Respecto a Movimiento Ciudadano, con 27 diputados, sobresalen: Agustín Basave, académico, ex dirigente del PRD; Martha Tagle, ex senadora; Tonatiuh Bravo Padilla, ex rector de la UDG, ex diputado federal. La fracción del PRD se redujo a 21 integrantes, de los cuales sobresalen: Héctor Serrano, ex secretario de Gobierno en la CDMX; Mauricio Toledo, ex delegado de Coyoacán; Ricardo Gallardo, ex alcalde de San Luis Potosí; y Antonio Ortega Martínez, ex diputado federal. Respecto al PVEM, el ex “Niño Verde”, Jorge Emilio González Martínez, regresa a San Lázaro con una minibancada de 16 diputados, con: Carlos Alberto Puente, ex senador y actual dirigente del PVEM; Arturo Escobar y Vega, ex senador y ex diputado federal. Y el Partido Nueva Alianza se encogió a su mínima expresión y tiene sólo dos diputadas: Martha Hortensia Garay Cadena, maestra y lideresa del SNTE en Coahuila; y María Esther Alonso Morales, ex diputada local del PRI en Yucatán.

Así el panorama el PRI tendrá en Luis Miranda quien suba a la tribuna y explique con manzanitas y palitos; le pagaron y bien a la del Tribunal de Xalapa quien ayudó a EPN y sus allegados a alcanzar el poder “haiga sido como haiga sido”; no habrá sesión aburrida, estará “Clavillazo” Ochoa para amenizar la jornada y con Nemer se tendrá la mejor carta de comida libanesa imaginable. Claro que habrá que cuidar las carteras ante la cercanía de los Moreira o Hernández de Heras, llegar bien descansados para soportar los discursos de la Sauri o del “negrito” Juárez Cisneros.

Con Pablo Gómez se garantizan los mejores vinos de mesa; con Porfirio Muñoz Ledo, las andanzas; Tatiana Clouthier le pondrá el cascabel al gato; Romero Hicks, Marco Adame y Ernesto Ruffo se llevará a la tribuna a ser la transmisora de sus respectivos discos duros en donde tienen almacenada toda su experiencia como mandatarios estatales, vista ésta como la única, la mejor, la más destacada gestión llevada a cabo en sus respectivas entidades y obviamente quedarán en el papel de los héroes a quienes no pudieron rebasarlos ni las más conocidas mafias. La señora hermana de Patrón Laviada puede acercarles lo necesario para mejorarles el ambiente y sacarles sonrisas permanentes, total cualquier efecto el “niño verde” sabrá como remediarlo.

Mañana continuaremos con el análisis de la composición del nuevo Senado de la República…

DE LOS PASILLOS

Se hizo viral la fotografía tomada por la hija de un conocido fotógrafo quien andaba de vacaciones en París. La imagen mostraba a doña Gaviota de Peña Nieto acompañada de sus hijas en un restaurant de la Ciudad Luz. Por supuesto, estamos todos enterados de los excesos y los lujos de la actriz cuyo peor papel desempeñado ha sido el de primera dama y si nos atenemos simplemente a las últimas hora sabremos de su incumplimiento de estar al lado del titular del Ejecutivo en un acto oficial como lo fue la toma de protesta del presidente de Colombia. O sea, ni para eso, ni para el DIF, ni para disimular las golpizas resultó una buena intérprete. No se ven los precios del menú del restaurant, sin embargo no hay nada que no vendan en México, en restaurantes con buenos chefs y sin lucir decenas de estrellas. Ensalada de cangrejo hay en el mercado de mariscos de La Viga; caviar y del bueno en el área gourmet del Puerto de Liverpool o del Palacio de Hierro; langosta en el Mercado San Juan, en El Marinerito de Ensenada; en Los Pelícanos de Puerto Morelos o en Oasis o en el Mercado 28 de Cancún; Caracoles –panteoneros- en los barcos de Disney o en la Hacienda de Los Morales; Prosciutto en cualquier restaurant mediano con cortes internacionales. O sea, nada espectacular aunque seguramente sí muy caro por la vista: se ven pasar trenes, autos, peatones y fotógrafos molestos aunque muy suertudos por estar, con esos sueldos tan bajos que se pagan en los medios de comunicación, de estancia también en la cuna del amor… Por aquello de los excesos de la avecilla, al marido es a quien hay que juzgar, es quien le da para los lujos con dinero proveniente de nuestros bolsillos porque el salario presidencial no da para tanto y menos aún cuando cada quien viaja por su lado y los supuestos hermanazgos resultaron inexistentes y tan inválidos como el respeto al padrastro y, obviamente, a la madrastra…

Al menos diez entidades públicas, entre ellas cinco gobiernos estatales, no comprobaron recursos por más de 30 mil millones de pesos, de acuerdo a un estudio de Oxfam. A través de una plataforma virtual denominada “¿Fuiste Tú?”, la confederación internacional que agrupo a 17 ONGs, documentó omisiones en la comprobación del ejercicio de partidas federales. Entre los gobernadores con mayores irregularidades, quienes no documentaron el ejercicio de 25 mil millones de pesos, destacan César Duarte, quien dejó de comprobar en su último año 10 mil 500 millones de pesos; el veracruzano Javier Duarte, quien no comprobó 7 mil 400 millones de pesos; el de Jaime Rodríguez, de Nuevo León, quien tampoco comprobó 5 mil 823 millones de pesos en su primer año de ejercicio…

Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, urgió el presidente Enrique Peña Nieto a tomar medidas en contra de la inseguridad y a no evadir su responsabilidad durante el periodo de transición. Agregó que el combate a la inseguridad debe intensificarse urgentemente e hizo un llamado al gobierno federal, encabezado por el mexiquense, para que reconozca sigue siendo el principal responsable de mitigar la crisis. El sector patronal del país urgió también a la actual administración federal a iniciar los trabajos para deslindar a la Secretaría de Gobernación (Segob) de las tareas de seguridad pública y reinstalar la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

