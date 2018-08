“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“La democracia necesita de la virtud, si

no quiere ir contra todo lo que pretende

defender y estimular”: Juan Pablo II

Presidente Habemus

Recibe AMLO la constancia de su gran triunfo

“México votó por un gobierno honrado”, afirma

Adiós a prepotencia, influyentismo e impunidad

Próximo gabinete y opositores asistieron al acto

Tras más de 5 años, decretan la libertad de EEG

Legislatura senatorial con la mayoría de tribunos

Andrés Manuel López Obrador es oficialmente presidente electo de México. En una sesión sin mayores contratiempos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJE) calificó y aprobó el cómputo final de la elección presidencial del pasado primero de julio. Por primera vez en la historia, no se anuló ni una sola de las más de 156 mil casillas que se instalaron en todo el territorio nacional, a pesar de presentarse 286 impugnaciones. El tabasqueño obtuvo un total de 30 millones 110 mil 327 votos, equivalentes al 53.2 por ciento de la votación total emitida. La presidenta del TEPJF, Janine Otálara, entregó al abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia su constancia de mayoría.

Tras recibir el documento el cual lo acredita como Presidente electo, López Obrador sostuvo: el pueblo de México votó por un gobierno honrado y justo. “La mayoría están hartos de la prepotencia, del influyentismo, de la deshonestidad, de la ineficiencia”, millones “desean poner fin a la corrupción y a la impunidad”, por lo cual se habrá “de erradicar la violencia y reformular la política de seguridad”, subrayó al insistir los mexicanos votaron también para poner fin a las imposiciones y a los fraudes electorales. Asimismo, destacó: “la gente votó para que exista un verdadero Estado de derecho “.

En la sesión solemne en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el tabasqueño se comprometió a no someter los otros poderes. “En lo que a mi corresponde, en mi carácter de titular del Ejecutivo federal, actuaré con rectitud y con respeto a las potestades y la soberanía de los otros Poderes legalmente constituidos”. López Obrador ofreció a magistrados y partidos no entrometerse en resoluciones. “El nuevo gobierno no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes”, confirmó. Su discurso fue seguido por cientos de personas quienes se congregaron frente al TEPJF. En la acera de la avenida Carlota Armero se colocaron pantallas gigantes y los simpatizantes de Morena comenzaron a gritar cuando se transmitió la imagen de López Obrador con el documento en las manos: “¡Presidente, presidente, presidente”.

Al inicio de su discurso recordó a líderes sociales quienes “contribuyeron a que se hiciera realidad esta transformación en nuestro país. Muchos dirigentes sociales, políticos, que se nos adelantaron, que están, seguramente, muy contentos en la gloria, porque el infierno no existe”, indicó. También destacó siempre ha actuado por principios. “Voy a cumplir todos los compromisos de campaña, no le voy a fallar a los ciudadanos”, puntualizó. Detrás de las vallas colocadas por el Estado Mayor Presidencial la víspera, los ciudadanos observaron la escena y exclamaron: “¡Sí se pudo, sí se pudo!”. La diputada por Morena, Margarita Cuata, llegó hasta la avenida frente al tribunal y llevó una manta en la cual se leía: “¡Lo logramos! ¡AMLO Presidente!”.

Durante su primera intervención como presidente electo, el político tabasqueño rindió un homenaje al pueblo de México. “Agradezco a los ciudadanos que depositaron en mí su confianza y reconozco la madurez política de quienes aceptaron los resultados electorales”, comentó. Y finalizó su mensaje: “Qué viva nuestra República, qué viva la voluntad soberana del pueblo. ¡Viva México, viva México!”. Cientos de simpatizantes siguieron el evento y esperaron pacientemente poder saludar a López Obrador y pedirle su ayuda. María Teresa Sánchez, de 72 años, quería darle las gracias al tabasqueño por el beneficio otorgado para sostener a su hijo con discapacidad cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Rosalía Díaz, de 58 años, traía bajo el brazo el expediente de la Procuraduría capitalina sobre la sustracción de su hijo de tres meses hace 25 años. Vecinos de la delegación Iztapalapa también llegaron las inmediaciones del TEPJF para expresar su apoyo al próximo presidente de México y solicitarle su respaldo para recuperar el panteón ABC Chinampa, el cual, aseguran, les fue despojado por la delegada Dione Anguiano.

De acuerdo con la sentencia de la cuarta elección calificada por la Sala Superior del TEPJF, la victoria de López Obrador se dio en unos comicios donde prevaleció un ambiente de certeza, una alta participación ciudadana y una voluntad cívica manifestada a través de millones de votos depositados de manera libre en las urnas. Oficialmente, la participación ciudadana fue de 63.4 por ciento de la lista nominal de electores, pues las cerca de 156 mil 792 casillas que se instalaron en todo el territorio nacional recibieron 56.5 millones de sufragios. “La ciudadanía emitió su voto de manera libre e informada, las y los candidatos, así como los partidos políticos, tuvieron libertad y la posibilidad de competir por el voto ciudadano”, dijo Janine Otálara.

De acuerdo con los cómputos distritales, el candidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya, quedó en segundo lugar de la contienda con 12.6 millones de votos, es decir, el 22.7 por ciento; seguido por el abanderado de Todos por México, José Antonio Meade, quien consiguió 9.2 millones de sufragios, es decir, 16.4 por ciento del total. Jaime Rodríguez “El Bronco”, candidato independiente, quedó en último lugar: únicamente logró 2.9 millones de votos, es decir, el 5.2 por ciento de la votación emitida.

López Obrador, nacido en Macuspana, Tabasco, en 1953, cumplió con todos los requisitos de elegibilidad plasmados en la Constitución, entre ellos ser mexicano de nacimiento y haber residido en el país al menos 20 años. En sus intervenciones, los siete magistrados electorales calificaron como históricas las elecciones y aplaudieron a los millones de mexicanos que participaron en ellas. Destacaron la responsabilidad y altura de miras de los actores políticos y candidatos, así como la pluralidad del sistema político mexicano.

El magistrado Felipe de la Mata declaró: “Ganó el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ganó la oposición, ganó la izquierda”. El magistrado Indalfer Infante, consideró que tras la jornada electoral del primero de julio, México es una referencia para las democracias del mundo. “Una jornada electoral sin precedentes”, señaló. El magistrado Reyes Rodríguez, al citar al ex presidente Benito Juárez, indicó México debe ahora transitar a un proceso de reconciliación social. “Llegamos a la tercera alternancia partidista en la Presidencia”, subrayó.

A la sesión solemne donde Andrés Manuel López Obrador recibió la constancia de Presidente electo, acudieron integrantes del próximo gabinete federal. A la sede del tribunal llegaron temprano Luisa María Alcalde e Irma Eréndira Sandoval, futuras secretarias del Trabajo y de la Función Pública, respectivamente. También Javier Jiménez Espriú, de Comunicaciones y Transportes; Esteban Moctezuma, de la SEP; Román Meyer, de la Sedatu; Manuel Bartlett, de la CFE; y Alfonso Romo, quien se encargará de la Oficina de la Presidencia.

También el senador electo Ricardo Monreal, y Olga Sánchez Cordero, secretaria designada a Gobernación. Alejandro Encinas, quien ocupará la subsecretaría de Derechos Humanos en Segob; el futuro canciller Marcelo Ebrard; la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky; y el gobernador electo de Chiapas, Rutilo Escandón. Asimismo, arribaron dirigentes de otros partidos como Claudia Ruiz Massieu, del PRI, y Luis Castro Obregón, del Panal. Del Instituto Nacional Electoral, temprano se presentaron los consejeros Pamela San Martín, Enrique Andrade y José Roberto Ruíz.

En medio de un tumulto de medios de comunicación y simpatizantes, López Obrador llegó a la casa de transición, en la calle de Chihuahua de la colonia Roma. En breves declaraciones, dijo se reuniría con Carlos Urzúa, próximo secretario de Hacienda, y afirmó hasta este jueves hablaría con medios de comunicación.

El tumulto habitual en la casa de Chihuahua 216 inició a las 9:00 horas. Los primeros en llegar fueron unos 50 jóvenes del Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Media Superior (MAES). También llegó un grupo de policías jubilados quienes aseguran entre 1979 y 1983 el presidente José López Portillo y Arturo Durazo, entonces jefe del Departamento de Policía y Tránsito del DF, les descontaron entre 54 y 53 pesos quincenales con la promesa de darles un lugar en el Mausoleo de Jardines del Ángel y al final los defraudaron. “Son como 18 mil 750 pesos a cada uno por los pagos”, dijo Jorge Humberto Carreto, representante del Grupo Topilejo.

También se presentaron una docena de empresarios quienes dicen ser de Chiapas cuyo gobierno, encabezado por Manuel Velasco, les adeudaría unos 24 millones de pesos. La fila se completó con ciudadanos quienes llegaron a hacer sus peticiones personales. Y así, el presidente electo cubre el espacio vacío que desde hace tiempo dejó Peña Nieto, imbuido en su etapa de despedida, lanzando flores y vítores a quienes le ayudaron a convertir su sexenio en ese infierno negado por AMLO pero existente en esta tierra durante largos, larguísimos seis años.

LIBRE, ELBA ESTHER GORDILLO

Tras cinco años con cinco meses y once días de encontrarse privada de su libertad, el titular del Primer Tribunal Unitario Penal en la Ciudad de México, Miguel Ángel Aguilar López, decretó la liberación total de Elba Esther Gordillo, por falta de elementos en el juicio por delincuencia organizada y lavado de mil 978 millones de pesos, el último que tenía vigente y puso punto final a las acusaciones en su contra. El magistrado declaró como procedente un incidente de sobreseimiento o cancelación del proceso, al considerar que las pruebas acumuladas en el juicio no acreditan la responsabilidad de la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quien ya no tiene ninguna restricción para circular con libertad o hacer vida pública. Antes fue absuelta de tres casos de defraudación fiscal.

Elba Esther Gordillo fue detenida el 26 de febrero de 2013 en el Aeropuerto Internacional de Toluca y pasó una temporada en la clínica del Penal Femenil de Tepepan. Después deambuló por varios hospitales hasta conseguir la prisión domiciliaria en su departamento de Polanco, en diciembre pasado. La maestra promovió ese recurso el pasado 29 de enero, pero inicialmente fue rechazado por el juez Alejandro Caballero Vértiz. Gordillo argumentó que durante el juicio se acreditó la licitud de los recursos que le imputan haber desviado del SNTE y luego lavarlos; por tanto, pidió el caso fuera desechado sin llegar a sentencia. La defensa de Gordillo refirió había algunos testimonios judiciales que manifestaban sin ningún duda que el dinero que le imputan haber blanqueado en realidad salió de las arcas del SNTE con la aprobación del mismo.

María Sanjuana Cerda Franco, ex integrante del Colegiado de Administración y Finanzas del Sindicato, declaró hace más de dos años ante el juez que los depósitos que le cuestionan a Elba Esther en realidad son una práctica legal autorizada para hacer pagos. Por su parte, doña Olga Sánchez Cordero puso el punto final y la cereza del pastel al sostener ninguna de las pruebas presentadas resultaba debidamente contundente. Tan, tan.

SENADO, BAJO CONTROL DE MORENA

Durante la 64 Legislatura del Senado de la República, Morena y sus aliados tendrán el control pues ocuparán 69 de los 128 escaños, con una amalgama de políticos veteranos, ex diputados federales y locales y un buen número de personajes sin experiencia legislativa. No obstante, se espera que la fracción parlamentaria de Morena sufra una modificación apenas tres meses después de haber tomado posesión.

Tiene cuadros con gran experiencia legislativa como Ricardo Monreal, quien se perfila como coordinador de la fracción, así como Ifigenia Martínez, Germán Martínez, Rocío Nahle, Malú Micher, Félix Salgado Macedonio, Higinio Martínez, José Narro Céspedes, Cruz Pérez Cuellar, Delfina Gómez, Jaime Bonilla, Víctor Castro Cosío, Miguel Ángel Navarro, Cristóbal Arias Solís, Virginia Meza Guzmán, Salomón Jara Cruz, Alejandro Armenta, Mónica Fernández Balboa, José Antonio Cruz Álvarez Lima, Ricardo Ahued, Eduardo Ramírez de Aguilar, Citlalli Hernández Mora, Imelda Castro, Javier May Rodríguez, Ana Lilia Rivera y Soledad Luévano Cantú.

También contará con 28 integrantes sin experiencia legislativa como: Olga Sánchez Cordero, Alfonso Durazo Montaño, Héctor Vasconcelos, Napoleón Gómez Urrutia, Armando Guadiana Tijerina, Susana Harp, Lilly Téllez García, Daniel Gutiérrez Castorena, Lucía Trasviña Waldenrath, Bertha Alicia Caraveo Camarena, Eva Galaz Caletti, Griselda Valencia de la Mora, Angélica García Arrieta, Ramón Menchaca Salazar, Blanca Estela Piña Gudiño, Gilberto Herrera Ruiz, José Luis Pech Varguez, Primo Dothe Mata, Rubén Rocha Moya, Américo Villarreal Anaya, Antares Guadalupe Vázquez, Casimiro Méndez Ortiz, Claudia Esther Balderas Espinoza, José Luis de Anda, Eunice Renata Romo Molina y Katya Elizabeth Ávila Vázquez.

De acuerdo con lo informado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se espera migren al gabinete presidencial: Olga Sánchez Cordero (Segob), Alfonzo Durazo Montaño (SSP), Rocío Nahle (Sener) y Germán Martínez (IMSS). Y a las coordinaciones estatales se irán: Jaime Bonilla (Baja California), Víctor Castro Cosío (BCS), Delfina Gómez (Estado de México), Miguel Ángel Navarro (Nayarit) y Gilberto Herrera Ruiz (Querétaro).

Entre los aliados de Morena, en el Partido del Trabajo destacan: Alejandro Moreno Yáñez , ex senador y ex diputado federal por Durango (coordinador), Joel Padilla Peña, ex diputado federal y local; y Giovana del Carmen Bañuelos, ex diputada local en Zacatecas. Y sin experiencia legislativa están: Nancy de la Sierra Aramburu, ex priísta poblana y ex candidata a diputada federal; y Lilia Margarita Valdez Martínez, académica de la Universidad de Durango.

Y en el Partido Encuentro Social (PES), cinco de sus ocho senadores son en realidad cuadros reconocidos de Morena: Aníbal Ostos, ex diputado federal, ex diputado local y ex dirigente de Convergencia en Campeche; María Antonia Cárdenas Mariscal, ex diputada federal por Jalisco de Morena; Freyda Marybel Villegas Canche, ex diputada local, ex priísta, ex perredista y ex panista; y Sasil Dora Luz de León Villard, ex diputada federal por Chiapas, del PVEM. Sin experiencia legislativa están: Nestora Salgado García, lideresa de autodefensa de Olinalá, Guerrero; Alejandra del Carmen León Gastélum, abogada y activista; Radamés Salazar Solorio, ex regidor de Jiutepec, Morelos; y Guadalupe Covarrubias Cervantes, maestra, ex candidata de Morena a diputada por el distrito de Tampico.

En la oposición, el PAN, con 23 senadores, presentará una fracción con amplia experiencia legislativa: Gustavo Madero, ex líder nacional panista; Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla; Josefina Vázquez Mota, ex candidata presidencial; Damián Zepeda, dirigente nacional; Guadalupe Murguía Gutiérrez, ex presidenta de la Cámara. También ya fueron diputados: Kenia López Rabadán, Raúl Paz, Juan Antonio Martín del Campo, Martha Cecilia Márquez Alvarado, Gina Andrea Cruz Blackledge, María Guadalupe Saldaña Cisneros, Alejandra Noemí Reynoso, José Erandi Bermúdez, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Víctor Oswaldo Fuentes, Myuli Latifa Martínez Simón, Marco Antonio Gama Basarte y Jelen Rementría.

Un PRI totalmente disminuido tendrá sin embargo una bancada con amplia experiencia: Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación, ex gobernador de Hidalgo y ex diputado federal (coordinador); Beatriz Paredes, ex senadora, ex diputada y ex presidenta del Congreso; Jorge Carlos Ramírez Marín, ex presidente de la Cámara de Diputados; Claudia Ruiz Massieu, ex diputada y ex canciller; Carlos Aceves del Olmo, ex senador y ex diputado, líder de la CTM; Eruviel Ávila, ex gobernador del Estado de México y dos veces diputado local; Manuel Añorve, ex diputado federal por Guerrero; Nuvia Mayorga, ex diputada federal por Hidalgo; Sylvana Beltrones, ex diputada federal por Sonora; Claudia Edith Anaya Mota, ex diputada federal por Zacatecas; y Verónica Martínez García, ex diputada local en Coahuila. Sin experiencia legislativa figuran: Vanessa Rubio, subsecretaria de Hacienda; y Mario Zamora Gastélum, ex director de Financiera Rural .

La minibancada del PRD tiene como senadores con experiencia a: Minerva Hernández, ex senadora y ex diputada; Juan Zepeda, ex diputado y ex candidato a gobernador del Estado de México; Antonio García Conejo, ex diputado federal; y Juan Manuel Fácil, ex diputado federal y local. Sin experiencia legislativa aparecen: Miguel Ángel Mancera, ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México; Emilio Álvarez Icaza, ex presidente de la CDHDF; María Leonor Loyola, ex regidora en Soledad, SLP; y Omar Obed Maceda Luna, ex subdirector de licencias en Nezahualcóyotl, Estado de México.

Por Movimiento Ciudadano, su líder fundador, Dante Delgado, coordinará un grupo de políticos destacados en Jalisco y Nuevo León: Clemente Castañeda, ex diputado federal por Jalisco; Verónica Delgadillo, ex diputad federal por Jalisco; y Samuel García Sepúlveda, ex diputado local en Nuevo León. Sin experiencia legislativa están: Patria Mercado, ex secretaria de Gobierno de la Ciudad de México; José Ramón Enríquez, ex presidente municipal de Durango; e Indira Kempis Martínez, activista ciudadana y ex candidata independiente en Nuevo León.

En el PVEM, el ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, encabeza a un grupo de senadores surgidos de las filas del PRI: Alejandra Lagunes, ex diputada federal y ex coordinadora de estrategia digital de Peña Nieto; Noé Fernando Castañón, ex diputado local en Chiapas y ex líder estatal del PRI; Rocío Adriana Abreu Artiñano, ex diputada federal por Campeche, ex priísta; Gabriela Benavides, ex diputada local en Colima, ex presidenta municipal de Manzanillo, ex priísta; y Verónica Noemí Camino Farjat, ex diputada local en Yucatán, ex priísta. Y sin experiencia aparece: Raúl Bolaños Cacho Cue, ex funcionario de Oaxaca y ex priísta.

Finalmente, el Partido Nueva Alianza tendrá sólo un senador: Ángel García Yáñez, ex diputado federal y ex alcalde de Zacualpan, Morelos.

Como pude observarse será esta legislatura senatorial sumamente interesante y nos permitirá ver sin telón alguno de por medio quienes están por una verdadera y auténtica transformación, quienes están convencidos de haber llevado al país a un límite en el cual no tendríamos mayor futuro y si varias décadas de total sumisión y ahorcamiento económico para poder pagar la billonaria deuda. La utilización de la tribuna estará por vez primera en muchas décadas saturada y eso, sin duda es bueno, muy bueno para México y para todos los ciudadanos al llegar a dictámenes en los cuales no sea solamente un voto ciego mayoritario el que impere sino el estudio real de los contenidos.

DE LOS PASILLOS

En la Ciudad de México, la gasolina Premium superó los 21 pesos. En una estación de servicio de la Delegación Venustiano Carranza, la gasolinera Estaciones Ecológica de Servicios, se vende en 21.04 pesos por litro, de acuerdo con información publicada por la Comisión Reguladora de Energía (CRE)… En esa misma jurisdicción, en la gasolinera Inmobiliaria Los Reyes Fiasa, el precio de la Premium es de 20.99 pesos por litro… En la Delegación Benito Juárez, la gasolinera BP vende el combustible en 20.99 pesos por litro… Coyoacán también tiene dos gasolineras donde venden el litro de Premium en 20.99 pesos…

De acuerdo al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), es necesaria mayor inversión pública y privada en infraestructura para que el país supere lo que calificó como un mediocre crecimiento del 2 por ciento anual. Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, indicó es necesario también transparentar la ejecución de los proyectos. “Tenemos que fomentar el potencial de la economía con mayor inversión en infraestructura para poder generar niveles más altos de bienestar”, consideró el líder empresarial.

