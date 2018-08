“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“El dinero es como el estiércol: si se amontona, huele”: Oscar Wilde

Reunión EPN-AMLO, acuerdos concretos

Forjan Fiscalías: General, Electoral y Anticorrupción

Queda en manos de Peña Nieto la creación de la SSP

Acepta seguridad; entrada y salida de Palacio en orden

El nuevo gobierno pone bajo la lupa los fideicomisos

Empuja Coparmex elevar a 102 pesos salario mínimo

Al terminar la reunión de casi dos horas en Palacio Nacional entre el presidente Enrique Peña Nieto y el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, los acuerdos alcanzados en el proceso de transición son: adelantar las reformas legales para crear la Secretaría de Seguridad Pública; elegir a los fiscales General, Anticorrupción y contra Delitos Electorales; el Estado Mayor Presidencial no estará a cargo de la seguridad del titular del Ejecutivo y sus integrantes de incorporarán a la Secretaría de la Defensa Nacional; la seguridad del tabasqueño estará a cargo de una “ayudantía” de 20 profesionales; en el gabinete, sólo tendrán escolta funcionarios relacionados directamente con la seguridad; se venderá el avión presidencial y la flota de aeronaves al servicio de funcionarios; el presupuesto, las leyes de Ingresos y Egresos, se elaborarán conjuntamente entre los gobiernos saliente y entrante; y se destinarán 400 mil millones de pesos a revertir la crisis energética del país.

En el Salón Tesorería, luego de la reunión privada, el presidente electo informó en conferencia de prensa sobre el acuerdo para que el titular del Ejecutivo en funciones, Enrique Peña Nieto, presente la iniciativa para crear la Secretaría de Seguridad Pública, a través de una reforma a la Ley de la Administración Pública Federal. En cuanto al proceso de selección de los fiscales en el Senado, los legisladores enviarán una lista de 10 aspirantes a Peña Nieto, a fin de que sea el actual inquilino de Los Pinos quien proponga la terna a esa Cámara. La idea, adelantó el tabasqueño, es que los nombres que había propuesto desde la campaña queden incorporados, primero, en la lista de 10 aspirantes del Senado y, luego, en la terna del mandatario en funciones.

Respecto al futuro del Estado Mayor Presidencial, López Obrador reiteró ya no estará a cargo de la seguridad del titular del Ejecutivo. En su gabinete, sólo tendrán derecho a tener escolta los funcionarios con responsabilidades vinculadas al tema de la seguridad. Como parte de las reformas prioritarias a enviarse al Congreso, propondrá cambios a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanas para que los elementos del EMP se integren a la Secretaría de la Defensa Nacional.

El Presidente electo anunció contratará un equipo de 20 profesionales civiles para integrar un grupo de “ayudantía” quienes garanticen su seguridad, a partir del próximo 16 de septiembre. Ese equipo estará integrado por mujeres y hombres que viajaran cuando realice giras. Entre ellos habrá abogados, médicos, ingenieros, entre otras profesiones, quienes tomarán capacitación para una protección mínima, le ayuden y faciliten las cosas. No obstante aclaró que soldados, así como policías federales, estatales y locales participarán de manera indirecta en su cuidado.

Los reporteros lo cuestionaron sobre la coincidencia de la entrega de su constancia de mayoría con la libertad a la ex dirigente magisterial, Elba Esther Gordillo, y López Obrador subrayó esa es una determinación del Poder Judicial. El tabasqueño se refirió a los recursos de la transición, los cuales, dijo, se utilizarán para ejecutar proyectos de infraestructura como el tren maya y el Nuevo Aeropuerto Internacional de México. En cuanto al Presupuesto Federal para el próximo año, confirmó la participación de su gabinete en la construcción de las leyes de Ingresos y Egresos. Reiteró no habrá incrementos a la deuda pública, ni de impuestos, ni a los energéticos: gasolina, diesel, gas y electricidad. También subrayó la permanencia de la estabilidad económica y financiera, sin perder la confianza de los inversionistas.

Informó se invertirán 400 mil millones de pesos para revertir la crisis en el sector energético, extraer y refinar más petróleo y gas, y generar mayor electricidad. Los recursos se utilizarán en cuatro rubros: petróleo, rehabilitación de refinerías, construcción de una nueva refinería y generación de mayor electricidad. Más de 300 mil millones de pesos se utilizarán para el bienestar de la población: incrementar pensiones de adultos mayores, becas a estudiantes pobres de bachillerato y universidad; apoyos a jóvenes aprendices y a campesinos, en fin, el cumplimiento de sus promesas de campaña.

López Obrador aseguró no realizará en lo inmediato ninguna gira internacional y confirmó el avión presidencial no lo utilizará y éste será vendido, junto con toda la flotilla de aeronaves al servicio de funcionarios federales. En cuanto a la renegociación del TLCAN con Estados Unidos y Canadá, recordó su equipo se incorporó a éstas con Jesús Seal a cargo de las negociaciones.

A su llegada a Palacio Nacional, tras las vallas instaladas por el Estado Mayor Presidencial frente a la puerta central, cientos de personas se congregaron y gritaron a López Obrador: “¡Presidente, presidente!” y “¡Obrador, Obrador!”. El vocero presidencial de Peña Nieto, Eduardo Sánchez, recibió al Presidente electo en la puerta principal.

El presidente Enrique Peña Nieto informó a través de su cuenta de Twitter: “Me reuní con el Presidente Electo @lopezobrador, a quien le reitere la disposición del Gobierno de la República de apoyarlo y colaborar para una transición eficiente y eficaz en beneficio de México”. El mensaje lo acompañó con cuatro fotos, donde se les aprecia sonrientes a ambos, en los pasillos de Palacio Nacional.

Trascendió que como cabezas del equipo de transición por parte del Gobierno federal fueron designados Alfonso Navarrete, secretario de Gobernación, y José Antonio González, titular de la SHCP. A partir de este viernes se espera que diversos secretarios actuales se reúnan con sus pares propuestos por López Obrador para materializar dichos procesos.

BAJO LA LUPA LOS FIDEICOMISOS

Tras la entrega de la constancia de presidente electo a Andrés Manuel López Obrador, el equipo de transición se apresta a exigir a la administración federal saliente el libro blanco de los fideicomisos dentro del proceso de entrega-recepción. El nuevo gobierno y la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión se alistan a hacer una revisión puntual de los fideicomisos de la administración pública federal para determinar el volumen y destino de los recursos, así como para recuperar y reasignar dichos fondos a programas sociales y nuevas estrategias de desarrollo.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), existen 338 fideicomisos los cuales disponen de 821 mil 354 millones de pesos. Esos recursos no forman parte del presupuesto, sino corresponden al flujo de fondos con el que cuenta y que –subraya- son constituidos en términos de la Ley Federal de Presupuesto y sus aportaciones se prevén en el dinero que aprueba la Cámara de Diputados. Dentro de los fideicomisos se encuentran los fondos de estabilización, los cuales cumplen la función de equilibrar las finanzas públicas, entre los cambios derivados del entorno económico y financiero.

Por ejemplo, el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios tiene como finalidad aminorar el efecto en las finanzas públicas y la economía nacional, de la disminución de los ingresos del gobierno federal respecto a los estimados en la Ley de Ingresos, para cubrir el gasto previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Y el Fonden, en caso de desastres naturales, entrega recursos a las dependencias y entidades federales para impulsar las obras y acciones que son responsabilidad del gobierno federal y se ejerce una vez que se ha emitido la declaratoria de desastre natural y se han evaluado los daños derivados del evento correspondiente.

Alfonso Ramírez Cuellar, aspirante a la coordinación de Morena en el Palacio Legislativo de San Lázaro; el panista Héctor Larios, presidente de la Tercera Comisión de Hacienda; y el senador Alejandro Encinas, coinciden: durante la presente administración federal hubo “abusos y excesos” en la creación de los fideicomisos, por lo cual plantearon la necesidad de discutir una legislación para acotar su uso. Ramírez Cuellar subrayó los últimos gobiernos han recurrido a esa figura para institucionalizar la opacidad de los recursos públicos y hacerlos impenetrables a la fiscalización.

Los fideicomisos forman parte de los “usos y costumbres” no sólo del gobierno federal, sino también de las entidades federativas, con el fin de esconder fondos y utilizar el erario con absoluta discrecionalidad, señaló el legislador electo. La administración entrante exigirá el libro blanco de los fideicomisos durante el proceso de entrega-recepción, el cual inicia formalmente esta semana. “Se va a hacer una revisión puntual, porque deben existir muchísimos organismos de este tipo que reciben fondos federales y sobre los cuales prácticamente ni siquiera se tiene conocimiento; es tan abrumador el número de fondos y fideicomisos que resulta, en una primera revisada, inalcanzable la existencia y la totalidad de ellos, pero sí es una veta muy importante y una fuente de recursos que tiene que ser recuperada para los programas de desarrollo social y las nuevas estrategias de desarrollo”, señaló Ramírez Cuellar.

Para el panista Héctor Larios Córdova, en la creación y operación de los fideicomisos, “hay un abuso, pues para administrar recursos públicos a veces son importantes porque confluyen recursos de diversas ramas, pero son simplemente para tomar decisiones discrecionales en contratación y demás, entonces sí creo que debe revisarse la legislación para que existan restricciones para crear fideicomisos”. Antes no había posibilidad de conocer qué se hacia con los recursos de los fideicomisos porque era información confidencial. Hoy la Ley de Transparencia ya permite a cualquier ciudadano solicitar información de cómo operan, recordó Larios, quien destacó la próxima administración deberá evaluar su permanencia o desaparición.

El senador Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos en la Segob, consideró: los fideicomisos son un mecanismo para mejorar el uso de recursos públicos, pero lamentablemente se desvirtuó y se convirtió en la caja chica del gobierno y los funcionarios, por lo cual se tendrá que hacer una revisión integral de todos los fideicomisos existentes. Lo ideal –consideró- sería transparentarlos porque siempre hubo oposición a que se conociera su manejo, lo que derivó en que muchos de ellos ni siquiera pudieran ser auditados y así se extinguieron. Encinas se pronunció a favor de revisarlos caso por caso y eliminar todos aquellos que se constituyen como fideicomisos privados, porque esa es una forma de ocultar la información. La tendencia, indicó, debe ser disminuir significativamente su existencia y prácticamente eliminarlos porque el fideicomiso debe ser una excepción, no la regla que se utilizó en las últimas administraciones.

Coincidió con Larios al destacar se abusó de la figura del fideicomiso porque ha funcionado como caja chica, pero es momento de que acoten y se regrese a la intención inicial de utilizarlos como una figura de apoyo. Se pronunció por “extinguir todos aquellos que han incurrido incluso en anomalías, en desvío de recursos, y solamente dejar aquellos que sean necesarios, porque obviamente esta figura fue usada indebidamente en todo el país”.

ERRADICAR IMPUNIDAD

Este jueves se instalaron las mesas de trabajo para configurar la Fiscalía General de la República y el perfil de las personas quienes se encargarán de la procuración de justicia, en la cuales trabajaron integrantes del equipo de trabajo del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y representantes de los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás, así como legisladores electos. Las próximas semanas se efectuarán sesiones de trabajo para abordar temas como la profesionalización de la nueva Fiscalía, los mecanismos de supervisión y control internos, la especialización de las fiscalías, los mecanismos de designación y remoción de funcionarios y el régimen de transición entre la Procuraduría y la nueva Fiscalía, entre otros.

Los participantes suscribieron el compromiso de elaborar un modelo de Fiscalía General en el cual la justicia imparcial, la dignidad de las víctimas y la eficiencia de la investigación y del ejercicio de la acción penal sean los principios rectores de la institución encargada de atender un mandato popular: erradicar la impunidad. Al encuentro acudieron: Tatiana Clouthier y Zoé Robledo, futuros subsecretarios de Gobernación. Asimismo, Haydeé Pérez, de Fundar; Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia y el Debido Proceso; y el ex visitador de la PGR, César Chávez.

En esas reuniones se definirá la posibilidad de reformar el artículo 102 de la Constitución y que la Ley Orgánica de la nueva Fiscalía este en la misma sintonía. Esa modificación a la Carta Magna, dijo Édgar Cortez, integrante de #FiscalíaQueSirva, “se requiere, es indispensable para que haya una coherencia entre el 102 y la Ley Orgánica “. Una de las motivaciones para que la Fiscalía sea realmente independiente es que tenga “la capacidad de investigar asuntos trascendentes, de gran corrupción, asuntos de violaciones a derechos humanos, delincuencia macrocriminal para ir contribuyendo desde ahí a este proceso de revertir la impunidad en México”, señaló Cortez.

Si no se tiene el diseño y sólo se elige a la mejor persona, “es muy posible que con una muy mala institución como la que ahora tenemos, esa persona –así sea la mejor- va a fracasar”. Por eso se requieren esos dos elementos fundamentales: “el tipo de institución que queremos, y una muy buena persona que tenga la encomienda de construir una institución que hoy no existe en el país”, puntualizó el activista.

MEJORAR SISTEMA DE JUSTICIA: COSSÍO

Si no se invierte en mejorar el sistema de procuración e impartición de justicia, no tendrá éxito el proceso de pacificación propuesto por el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, advirtió José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Durante la presentación del informe “Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México. Hallazgos 2017”, elaborado por México Evalúa y la Fundación Friederich Naumann, el ministro enfatizó la necesidad de identificar mediante informes y evidencias cuáles son los problemas que tiene el sistema judicial de México, entre los cuales está la falta de capacitación de los cuerpos de policía, la saturación de los Ministerios Públicos y la falta de servicios periciales eficientes a nivel nacional.

Cossío destacó: “las ideas que se están planteando sobre la paz, sobre la necesidad de restablecer el tejido social y pacificar sectores son importantísimas, pero eso tiene como precondición el hecho de que tengas un sistema de justicia penal sólido, eficiente, que castigue a quien tiene que castigar, no castigue a quien no tiene que castigar”.

En el informe de referencia se advierte sobre diversas fallas del modelo de justicia penal acusatoria. Entre ellas, la ausencia de coordinación integral y falta de articulación de los sistemas judiciales, las deficiencias en el sistema de registro de información, la falta de capacidad de los cuerpos policíacos y el descontrol en el aparato de reclusorios del país.

DE LOS PASILLOS

Para buscar un acuerdo con el propósito de elevar el salario mínimo a 102 pesos hacia finales de año, Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), retomará el diálogo con el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador… De Hoyos se reunió ya con Luisa María Alcalde, designada como secretaria de Trabajo y Previsión Social para la siguiente administración, y hay coincidencias sobre el incremento del salario mínimo general para alcanzar la línea de bienestar que establece la Organización de las Naciones Unidas (ONU)… “Es uno de los temas en los que tenemos gran coincidencia con quien será el Presiente. Él, una y otra vez, en público y en privado, nos ha reiterado que coincide con la visión de la Coparmex”, señaló el dirigente empresarial…

Durante el desfile conmemorativo del natalicio del General Vicente Guerrero, en Chilpancingo, el cual presidió el gobernador Héctor Astudillo Flores, alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa reclamaron la presentación de sus 43 compañeros desaparecidos en Iguala, al grito de “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”. También gritaron consignas contra el presidente Enrique Peña Nieto… La localidad de Tixtla, donde tiene su sede la normal de Ayotzinapa, fue resguardada por policías estatales…

A fin de evitar que el PAN sea conducido por el michoacano Marko Cortés, un grupo de liderazgos armó un frente “anticontinuidad”, el cual apoya al ex gobernador poblano Rafael Moreno Valle, quien está maniobrando para hacerse del control de Acción Nacional… El ex mandatario de Puebla cenó el martes con un grupo de gobernadores para preparar su candidatura… Según el senador Héctor Larios, “hay en este momento un candidato que tiene un acuerdo con la dirigencia actual y hay un sector importante del partido que no quiere continuidad”. Señaló a Cortés, todavía coordinador de la diputación federal panista, como el candidato quien tiene el acuerdo con la dirigencia encabezada por Damián Zepeda, quien el año pasado asumió después de que Ricardo Anaya solicitara licencia para competir por la Presidencia de la República….

