“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

Turismo, sector prioritario

Deja AMLO sobre la mesa estrategia de despegue

Tren maya será de mil 500 km y cubrirá 5 estados

Revisan avances de los proyectos para el NAICM

Sin corrupción, se avanzará en todas las refinerías

Roo: provoca sargazo pérdidas y cancelaciones

Deuda de los estados se eleva a $600 mil millones

Tal vez el sector más dinámico de la economía mexicana sea el turismo, actualmente en peligro por la inseguridad prevaleciente en los principales destinos del país, así como por fenómenos naturales como el sargazo, el cual ha causado baja en la venta de servicios de hasta 60 por ciento en Cancún. También es una de las principales fuentes de divisas, junto con el sector automotriz y las remesas. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, e integrantes de su gabinete analizaron este lunes las actuales condiciones de este sector, así como los avances de cinco proyectos prioritarios: la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el tren maya, el istmo de Tehuantepec, los caminos rurales, el programa de internet para conectar a toda la población, la reconfiguración de refinerías y la construcción de una nueva.

El tabasqueño llegó a sus oficinas en la colonia Roma a las 10:00 horas, donde ya lo esperaban Miguel Torruco Márquez, futuro secretario de Turismo; Carlos Manuel Urzúa, próximo secretario de Hacienda y Crédito Público; Javier Jiménez Espriú, quien será secretario de Comunicaciones y Transportes; y Rogelio Jiménez Pons, quien arribará como titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). Torruco sostuvo: la prioridad durante el siguiente sexenio será crear un programa nacional para que mediante esta actividad se beneficie a la población. En tanto se presentan grandes proyectos y un apoyo irrestricto al desarrollo sustentable de la Península, el gobierno quintanarroense permanece estático ante los graves problemas de inseguridad y la “natural” invasión de sargazo, dejando crecer otros conflictos sociales relacionados con las playas públicas y el deterioro ambiental.

En esta área hay ocho desafíos en México, escribió en Twitter el ex secretario de Turismo de la Ciudad de México: estimular el desarrollo regional, aumentar el empleo, prevalecer el enfoque social, explorar nuevos mercados, ampliar la conectividad aérea y terrestre, promoción y ventas, impulsar el mercado interno y modernizar el sector. “El objetivo primordial de un programa nacional de turismo es elevar esta actividad a los objetivos universales de bienestar de la población. Nuestro proyecto en el mundo de los viajes reúne las propuestas de todo el sector, una visión compartida del turismo en México”, subrayó.

Sobre este tema, López Obrador ha señalado sus prioridades son: garantizar la seguridad en zonas turísticas, cuidar el medio ambiente, implementar el tren Cancún-Tulúm-Calakmul-Palenque y analizar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). En su plan de Nación, en el cual basó su plataforma electoral, propuso promover nuevos destinos; disminuir la alta dependencia del mercado norteamericano y ampliar la oferta turística hacia mercados potenciales y emergentes; ampliar la cobertura aérea a nivel regional e internacional; aumentar el turismo interno; contar con una estrategia digital para facilitar el uso de tecnologías de la información y de servicios a los turistas y prestadores de servicios; fortalecer el turismo rural y la caza deportiva; fomentar el desarrollo sustentable de la actividad turística en diferentes destinos; y consolidar clústeres médicos en la frontera norte que impulsen el turismo médico.

El proyecto nacional en el sector turismo del presidente electo incluye: crear seis nuevos destinos regionales debidamente posicionados a nivel nacional e internacional; contar con seis portafolios de productos turísticos regionales; crear un programa de fomento al empleo turístico para jóvenes y otro para mujeres; instrumentar la norma turística nacional; establecer convenios de comercialización turística con 15 países; conformar misiones que incursionen en la comercialización de destinos y productos regionales; crear un catálogo de proyectos de construcción, ampliación o mejoramiento de infraestructura e instalaciones; crear una agenda de trabajo para la apertura de vuelos y rutas.; y diseñar, cuando menos, seis marcas regionales.

Asimismo, desarrollar anualmente cuatro campañas nacionales y una campaña promocional por región en los mercados internacionales; contar con una plataforma de información turística digital de carácter nacional y regional; desarrollar una plataforma de capacitación virtual 7X24; generar una plataforma digital con información sobre aspectos regulatorios y otra sobre prácticas sustentables en turismo; y realizar seis declaratorias de “regiones de oportunidad”.

De acuerdo a los datos reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el primer trimestre de 2018 el Producto Interno Bruto (PIB) del sector turístico creció 2.0 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, en cifras desestacionalizadas. Por componentes, el de los Servicios creció 2.2 por ciento y el de los bienes 1.0 por ciento, respecto a los tres primeros meses del año pasado. En el periodo de referencia, el Consumo Turístico Interior mostró un incremento de 2.1 por ciento pero impulsado por el consumo de los turistas nacionales que creció 3.5 por ciento, mientras que el extranjero cayó 3.4 por ciento.

Mientras se realizaba la reunión, tras la cual se presentó a Rogelio Jiménez Pons, quien será titular de Fonatur, y a Gabriela Cámara, quien encabezará el Consejo de Promoción Turística, afuera de las oficinas continuaban llegando peticiones ciudadanas solicitando apoyos específicos a López Obrador. Entre esas, se encuentra la de un grupo representativo de la sierra alta de Guerrero, que solicita al tabasqueño apoyo para ampliar la red de hospitales y servicios médicos en la región.

PROYECTOS PRIORITARIOS

Durante una conferencia de prensa al finalizar esa reunión en la casa de transición, López Obrador anunció la ampliación del proyecto del tren de la zona maya en el sureste, el cual pasará de 900 a mil 500 kilómetros e incluirá los estados de Yucatán y Campeche, aprovechando el derecho de vía del antiguo ferrocarril del sureste. Así, la nueva ampliación comprenderá también además de Quintana Roo, a Tabasco y Chiapas. Respecto al proyecto del tren de la zona maya en el sureste, para financiarlo, anunció, se utilizarán fondos recaudados del impuesto al turismo, lo cual equivaldría a alrededor de 7 mil millones de pesos por año. Sin embargo, dijo, también se hará una convocatoria para que la inversión privada forme parte del proyecto. El costo total de los trabajos para la realización de este proyecto rondaría entre los 120 y 150 mil millones de pesos, por lo cual el tabasqueño insistió en la necesidad de considerar también la inversión privada.

Esa obra permitirá comunicar una de las regiones de más importancia cultural a nivel mundial, lo cual fomentará no sólo el turismo, sino creará empleos en esa región, una de las más abandonadas de México.

El morenista aseguró también que el monto de 50 mil millones de pesos calculado para la reconfiguración de las seis refinerías es suficiente para concretar el proyecto. La clave para que el presupuesto resulte suficiente, subrayó, es ejercerlo con eficacia y sin corrupción. “Yo sostengo que sí (alcanza). No alcanza el dinero cuando no se aplica bien. Pensamos que con 50 mil millones vamos a modernizar, a rehabilitar las seis refinerías y que sí nos va a alcanzar el dinero, porque no va a haber corrupción, no va a haber derroche”, puntualizó.

En relación a la construcción de una nueva refinería, AMLO señaló costará 160 mil millones de pesos en tres años, y recordó que en esta administración, el gobierno realizó la reconfiguración de tres refinerías (de Minatitlán, de Cadereyta y de Ciudad Madero), con gastos que rondaron los 150 mil millones de pesos, pero sin que ofrecieran buenos resultados, ya que operan apenas al 30 por ciento de su capacidad.

Tras salir de la reunión, Javier Jiménez Espriú, futuro secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), confirmó se analizaron los avances de proyectos prioritarios. “El licenciado quería saber cómo van los avances de los diferentes proyectos que tiene”, comentó Espriú, quien precisó a 48 horas de que se cumpla el plazo fijado por AMLO para presentar un dictamen técnico que le permita tomar una decisión sobre el futuro del nuevo aeropuerto, éste está casi terminado.

Están prácticamente listas las propuestas en torno al proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, las cuales presentará el miércoles el presidente electo. Dichas propuestas incluyen continuar la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, pero también está incluida la opción de construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía, ya que ésta última alternativa “tiene ventajas económicas y de tiempo”, dijo Jiménez Espriú. Tras la reunión en la casa de transición para exponerle el avance de los proyectos del tren maya, camiones rurales y de conexión a internet en todo el país, señaló se mantienen haciendo el acopio de información técnica sobre el aeropuerto.

Las propuestas a AMLO serán entregadas el miércoles, mientras que entre el lunes y martes se reunirá Jiménez Espriú con agrupaciones de ingenieros para entregar dicho documento y éstos emitan un análisis técnico en poco menos de dos semanas más. A la reunión señalada asistió José María Rioboó, quien es parte del equipo el cual realiza las propuestas de opciones que serán puestas a análisis a los colegios de ingenieros. Aún no se definen los mecanismos sobre la consulta a la ciudadanía sobre este tema, señaló el futuro titular de la SCT.

SARGAZO: QUINTANA ROO EN RIESGO

Las toneladas de sargazo –macro alga parda y marrón- que a diario llegan a las playas de Quintana Roo constituyen un gran reto para las autoridades y prestadores de servicios turísticos, pues ya han afectado la economía de la entidad. La imagen de las playas llenas de algas ha dado la vuelta al mundo a través de redes sociales. Se enfrenta en el sector turístico de esa entidad una crisis política, caos administrativo y brotes de alarma en la población civil. A pesar de todo, la secretaria de Turismo de la entidad, Marisol Venegas Pérez, mantiene la versión de que la actividad turística no ha sido afectada.

Sin embargo, Roberto Cintrón, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, confirmó los reportes de salidas anticipadas y cancelaciones de bodas en meses posteriores, porque muchas personas consideran que el problema del sargazo empeorará y la playa no será el escenario esperado en relación a las expectativas que se tienen para este tipo de acontecimientos. Bares y restaurantes que operan en clubes de playa reportan una baja en las ventas de hasta 60 por ciento en Cancún y 40% en Puerto Morelos. Los turistas prefieren pasar menos tiempo en esa zona y prefieren regresar a las albercas de sus hoteles y consumir dentro de los centros de hospedaje.

Preocupa a los hoteleros la ocupación de las fechas por venir, especialmente en la temporada decembrina, pues no se ha llegado al porcentaje de reservaciones esperadas en comparación con este mes en años anteriores. Y es que el brote de sargazo presenta una atroz imagen, inconcebible en el marco deslumbrante de Cancún. Una fea, sucia, mancha oscura se extendió por las costas de la Riviera Maya, Tulum, Playa del Carmen, Isla Mujeres, Cozumel y Holbox.

Desde el 2015 es evidente el problema de la proliferación del sargazo en las playas de Cancún. No obstante, no hubo coordinación entre los tres órdenes de gobierno, y hasta junio se tomaron cartas en el asunto cuando era inminente no sólo la problemática por la mala imagen que el sargazo ofrecía al turismo sino por un posible desastre ecológico. La ignorancia o indolencia de autoridades locales y empresarios turísticos sobe el tema facilitan la posibilidad de nuevas catástrofes.

Científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes iniciaron estudios sobre el sargazo en Quintana Roo, advirtieron el riesgo de que la invasión de la macro alga se salga de control y genere una contingencia sanitaria regional en el sureste mexicano. Al salir del agua, el sargazo desprende ácido sulfúrico y arsénico, con riesgo para miles de bioespecies marinas en la región, lo cual además amenaza los mantos freáticos de agua dulce de la entidad, considerados entre los más importantes de las reservas nacionales.

En la opinión del grupo interdisciplinario -28 científicos, representantes del Colegio de la Frontera Sur, Instituto de Ciencias del Mar, Limnología de la UNAM, el Centro de Investigaciones para el Desarrollo Sustentable, así como de las universidades estatal, Politécnica y del Caribe- las macroalgas invasoras no vienen –como se supuso originalmente- del Mar de los Sargazos, ubicado en el archipiélago de las Bermudas en el Atlántico, sino de Brasil, de la desembocadura del Amazonas.

Precisamente en esa zona sudamericana, se desarrolla una nueva variedad de sargassum, mucho más agresiva que al tradicional, por uso indiscriminado de productos agroquímicos en la agricultura de Brasil, que salen al mar a través del río Amazonas. Los cerros de sargazo se multiplicaron desmesuradamente a pocos días de llegar, invadiendo todo con fétidos aromas, densificados por lluvias y calores. La sombra de un fracaso para la entidad se levantó ya. Hoteleros y restauranteros culpan al gobierno de Carlos Joaquín González, quien pidió a la Federación declarar a Quintana Roo en estado de emergencia.

Para Quintana Roo, los primeros recursos autorizados provinieron el Fonden (Fondo Nacional para Desastres Naturales). Son 62 millones de pesos para recolección y limpieza de playas públicas. Según Alfredo Arellano, secretario de Medio Ambiente, el gobierno del estado aportó unos 20 millones de pesos. Y cada propiedad hotelera contrató entre 8 y 20 personas para mantener la zona de playa libre de sargazo del respectivo terreno concesionado.

SIGUE AUMENTANDO DEUDA PÚBLICA DE ESTADOS

La deuda de las entidades federativas es de casi 600 mil millones de pesos, a pesar de que en los tres años recientes los gobiernos de los estados y municipios recibieron más de 181 mil millones de pesos en transferencias para programas “vinculados al fortalecimiento financiero”. El diputado electo de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, consideró: “este fenómeno se explica por la corrupción y malos manejos de gobernadores y alcaldes”.

Una revisión de los recursos del Ramo 23, el cual ha sido utilizado generalmente para el reparto de obras, de las que a su vez los legisladores cobran entre 10 y 15 por ciento de cuotas o “moches”, permite identificar programas comprendidos en la partida 43801, registrados con nombres distintos, pero con objetivos comunes, dijo Ramírez Cuellar. En la partida de 2015, señaló, se incluyó el programa U117, Contingencias Económicas, para el cual se aprobaron recursos por mil 012 millones de pesos, pero al final y gracias a las ampliaciones de la SHCP se ejercieron 70 mil 100 millones.

En 2016, en la misma partida se registró el programa U130, Fortalecimiento financiero, al que se aprobaron mil 481 millones de pesos, pero al cierre del año se ejercieron 62 mil 258 millones. Y en 2017, se autorizó otro programa, el U135, Fondo para el fortalecimiento financiero, al que se le autorizaron 3 mil 243 millones, pero se ejercieron 55 mil 116 millones de pesos. Para el ejercicio en curso, se tienen previstos 2 mil 537 millones a ese mismo programa, pero ante la recurrencia de ampliaciones de los tres años previos, es previsible también se dispare es gasto, advirtió Ramírez Cuellar.

Diez estados concentran 56 por ciento de los fondos extraordinarios. “En el presupuesto, esos programas, para un fin semejante pero con tres nombres diferentes, representan 7 por ciento de la partida 43801, pero al final del ejercicio se incrementaron hasta casi 60 por ciento”, señaló el diputado electo de Morena, quien destacó: un programa de supuesto “fortalecimiento financiero” se convirtió en un ejemplo de la forma discrecional en la cual se han distribuido recursos adicionales para estados y municipios. “No queda claro su destino, el criterio para su entrega, la estrategia ni los resultados. Tampoco quiénes lo ejercieron y mucho menos quién se benefició de ese dinero”, reveló.

A su vez, el senador Mario Delgado aseguró Morena utilizará la mayoría alcanzada en el Congreso de la Unión y en 19 congresos locales para detener el exceso de endeudamiento que han tenido los estados en los últimos años, garantizar el destino de la deuda a proyectos de impacto social y tener un manejo responsable de los recursos públicos tanto a nivel federal como local.

De diciembre de 2012 a marzo de 2018, la deuda de los estados pasó de 434,761 millones de pesos a 578,839 mdp, lo cual representó un crecimiento nominal del 33 por ciento, explicó el senador del PT-Morena, quien subrayó los casos de Veracruz, Sonora e Hidalgo preocupan particularmente, no sólo por el nivel de endeudamiento, sino también por las medidas autoritarias que en fechas recientes sus gobernadores han impuesto a través de sus respectivos congresos para darles al Ejecutivo local facultades para el refinanciamiento de la deuda.

Ante la llegada de Morena, algunos gobernadores celebran de último momento arreglos financieros para disfrazar deuda, modifican la Ley a su capricho y colocan a fiscales a modo con el fin de seguir endeudando a sus estados de forma discrecional y para evitar ser investigados y castigados, explicó Delgado.

DE LOS PASILLOS

El aprendiz de canciller, Luis Videgaray, se reunión con Marcelo Ebrard, designado canciller para la próxima administración federal. “Esta mañana me reuní con @m_ebrard para coordinar un proceso de transición ordenada y eficiente en la @SRE_mx, por el bien de nuestro país”, informó el propio Videgaray en su cuenta de Twitter…Hace una semana, Ebrard adelantó que en dicho encuentro tratarían sobre las fechas y el personal que participará en el proceso de transición. Señaló también evaluará la presencia del Estado mexicano para coordinar y poner orden en el Servicio Exterior, y reducir gastos de la presencia externa que tiene el país…

Los nexos entre el morenovallismo y el clan de los hermanos Valencia Ávila, vinculados al robo de combustible en Puebla, deben ser investigados, coincidieron legisladores y dirigentes partidistas… Ernesto Ruffo, senador del PAN, indicó deben deslindarse responsabilidades y tanto Rafael Moreno Valle como su esposa, Martha Érika Alonso, gobernadora electa de la entidad, deben dar una explicación…. “Hay que denunciarlos y obligar a la PGR a que proceda a cumplir con su función y obligación legal, procurar justicia”, manifestó el consejero del PRD, Miguel Alonso Raya… La relación de los panistas con ese grupo delictivo podría formar parte de la impugnación para anular la elección en Puebla, señaló Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE…

Así, al menos 14 homicidios se registraron entre el domingo y el lunes en Ciudad Juárez, Chihuahua. En una casa, la cual operaba como palenque clandestino, un comando armado ejecutó a seis hombres. Cinco individuos fallecieron en el lugar y otro más en el hospital. El multihomicidio se perpetró en un inmueble situado en las calles Privada Zumpango y Coyoca, en la colonia Galeana, al poniente de esa ciudad fronteriza… En otros hechos, otros dos hombres fueron ejecutados en un vehículo en las calles Sábalo y Arenque, colonia Anapra, en el norponiente… Otro hombre fue ultimado a balazos afuera de una casa en la colonia Bellavista, en el cruce de Ignacio Mejía y Pípila… En tanto, el domingo, un hombre murió y un bebé de dos meses resultó herido en un ataque registrado en la colonia Zacatecas, cuando viajaban en un vehículo junto con una mujer, que resultó ilesa…. Otros dos individuos fueron ultimados a tiros, en la colonia Fronteriza y otro en la colonia Libertad, mientras un hombre baleado y encobijado fue hallado en calles de la colonia Gregorio M. Solís… Y en el centro, en la calle Globo y callejón Grijalva, el cuerpo de un hombre asesinado fue hallado en un tambo de basura.

