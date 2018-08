“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“¿Por qué se ha de temer a los cambios?, toda la vida es un cambio”: Herbert George Wells

Nuevo régimen

Muestra AMLO “estilo personal de gobernar”

Austeridad y ahorro construyen el desarrollo

Delegados amarrarán manos de gobernadores

Foros de pacificación; participan autodefensas

Otorgan impunidad total para Rodrigo Medina

Sólo han pasado algunos días de haber sido declarado presidente electo y el estilo personal de gobernar de Andrés Manuel López Obrador es notorio. Su anunciada política de austeridad, el desarrollo de proyectos prioritarios de su administración y la estructura de gestión de recursos federales en las entidades federativas, la cual aleja de las manos de los gobernadores el manejo de éstos, son apenas una muestra de la magnitud del cambio de gobierno y exhiben los rasgos de un verdadero cambio de régimen, no bien visto por algunos sectores de la oligarquía de poder económico del país.

El derroche y dispendio de los recursos de la nación en la agonizante gestión de Enrique Peña Nieto, y denunciada una y otra vez en el manejo de los presupuestos en los tres poderes, simple y sencillamente terminará a partir del 1 de diciembre de este año. López Obrador anunció enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de Ley para implementar una política de austeridad de Estado la cual incluya no sólo al poder Ejecutivo, sino también al Legislativo y Judicial, a fin de que todos ayuden a ahorrar y liberar fondos para el desarrollo, el propósito fundamental del nuevo gobierno.

Dicha iniciativa incluye a los órganos autónomos, con el fin de terminar todos los lujos en el gobierno y en los altos funcionarios. La medida busca acabar también con el alto gasto en asesores en la Cámara de Diputados y el Senado, el cual ascendió a más de 4 mil 600 millones de pesos en la legislatura que termina. “La iniciativa es para que haya una política de austeridad de Estado y eso incluye a todos los servidores públicos de los tres poderes y no sólo reducir los sueldos de altos funcionarios, sino terminar con todos los lujos en el gobierno”, señaló el tabasqueño.

Tan solo el año pasado, el Poder Ejecutivo gastó 63 mil 740 millones de pesos en servicios externos profesionales, científicos, técnicos y otros, de acuerdo con la Cuenta Pública. Dicho monto incluye asesorías y consultorías en servicios legales, contables, administrativos, capacitación e incluso servicios de protección y seguridad contratados por secretarías y dependencias del Ejecutivo.

La partida 3300 incluye también las consultorías para programas o proyectos financiados por organismos internacionales y asesorías para operación de programas. Además, suma los servicios de protección y seguridad contratados por secretarías y dependencias del Ejecutivo. Entre los servicios que pagó el gobierno para operar, esta partida representa una de las de mayor volumen, incluso por arriba de los recursos erogados en comunicación social y publicidad y los gastados para servicios de traslados y viáticos. Este es uno de los gastos que el presidente electo busca limitar.

Bajo la partida 3300, las dependencias que más consumen recursos son la Secretaría de Gobernación, con 22 mil 809 millones de pesos, es decir, el 36 por ciento de gasto registrado en estos servicios; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con 7.6 por ciento del total; la Secretaría de Educación Pública, con 6.7 por ciento, y la Secretaría de Salud, con 5.9 por ciento. También la Secretaria de Turismo, con 5.2 por ciento, es decir, 3 mil 315 millones de pesos.

En la nueva administración, no podrán participar terceros para elaboración de leyes, planes de desarrollo y cualquier tipo de análisis que pueda hacerse con la capacitación de servidores públicos.

La austeridad en el próximo gobierno es un asunto de principios y no necesariamente de medidas administrativas. “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, eso es lo que vamos a aplicar. No va a haber seguros de atención médica privada para altos funcionarios, así de claro. Vamos a ahorrar y yo espero que los otros poderes (Legislativo y Judicial) hagan lo mismo”, indicó el presidente electo.

FEDERACIÓN: NUEVA ESTRUCTURA DE PODER

A fin de evitar que los recursos públicos de la Federación en entidades federativas no vayan “a la bolsa de los gobernadores”, y diputados y alcaldes tampoco cobren “moche” por su asignación, en el nuevo gobierno operarán 32 delegados estatales y 264 delegados regionales para que en los Estados las partidas federales lleguen directas a las familias y sin intermediarios.

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, giró instrucciones a dichos delegados a quienes también les pidió se coordinen con el Ejército y fuerzas federales para las tareas de seguridad, revisen padrones de beneficiarios y consulten directamente con comunidades las obras de gobierno.

Esos delegados, denominados Delegados de Programas Integrales de Desarrollo, sustituirán a las delegaciones federales que por cada Secretaría de Estado existen en la actual administración federal. Habrá un delegado general por Estado y 8 regionales por entidad, para sumar 288 en todo el país. Tendrán una comunicación directa con el nuevo presidente y realizarán acuerdos con los secretarios de Estado.

AMLO pidió a estos delegados hacer reuniones con la gente para que los recursos se puedan ejercer en un esquema de presupuesto participativo en donde ningún diputado, presidente municipal o gobernador podrán intervenir para tratar de imponer al constructor, definir la obra o cobrar “moche”. Esos delegados manejarán los recursos que a través de Sedesol y diversos programas, los cuales siempre ha manejado el gobierno federal, con la diferencia de que los recursos bajarán a través de un solo delegado.

Los recursos de obras federales no se van a entregar a los estados, porque acostumbraban quedarse con el 10 o el 20 por ciento del recurso, con el “moche” y hasta ponían al constructor. Eso ya no sucederá, los recursos van a bajar directamente a la gente. Ninguna obra podrá iniciarse si no tiene el visto bueno de la comunidad, pues la intención es poner en marcha una especie de “presupuesto participativo”, el cual garantice su utilidad y eficiencia. El próximo gobierno también buscará evitar que organizaciones civiles realicen gestiones y acaparen el gasto.

Por el momento, los operadores del próximo gobierno serán coordinados por Gabriel García Hernández, cercano colaborador del tabasqueño, secretario de Organización de Morena y próximo subsecretario de Desarrollo Social. Es un experto en estructura electoral y ha participado en las tres campañas de AMLO. Es senador electo por Morena tras ocupar el lugar 14 de la lista nacional de candidatos plurinominales, y fue artífice de las principales decisiones de la campaña.

Desde ahora ya se revisan las instalaciones que podrían ocupar las nuevas coordinaciones a fin de cancelar el arriendo de decenas de delegaciones federales que hay en cada una de las entidades.

AUTODEFENSAS DE MICHOACÁN EN FORO DE PACIFICACIÓN

La tercera jornada de los foros para la pacificación y reconciliación nacional, convocados por Andrés Manuel López Obrador, arrancó en Michoacán con la asistencia de familiares de personas desaparecidas, secuestradas y asesinadas, y la participación de activistas, ex dirigentes de grupos de autodefensa, académicos, líderes empresariales e integrantes de la clase política, en el auditorio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

Los foros buscan recoger propuestas e información que permitan emprender políticas públicas para la pacificación y control de la delincuencia. Alfonso Durazo, quien fungirá como titular de la Secretaría de Seguridad Pública en la administración de AMLO, encabezó el foro en una entidad donde mueren al año en promedio mil personas en hechos relacionados con el crimen organizado, 10 por ciento mujeres. Grupos de autodefensa surgieron en febrero de 2013, con el propósito de desterrar la delincuencia. Sin embargo, después de que las autodefensas fueron desarmadas, en mayo de 2015, han ido surgiendo poco a poco nuevas células delictivas.

En los últimos meses, la situación se ha complicado por la disputa de las plazas entre grupos delictivos, sin contar que comunidades y ciudades han sido afectadas por el narcotráfico y otros delitos como el secuestro y cobro de piso, además de las decenas de desapariciones de activistas, estudiantes, periodistas y ciudadanos comunes.

José Manuel Mireles, ex líder de autodefensas en Michoacán, e Hipólito Mora, fundador de autodefensas, participaron en este foro escucha en el Centro de Información, Arte y Cultura (CIAC) de la UMSNH. También asistió el cura Gregorio López, conocido como “Padre Goyo”; el rector de la UMSNH, Medardo Serna González, empresarios, académicos y miembros de la sociedad civil. El foro arrancó sin la presencia del gobernador Silvano Aureoles.

El rector Medardo Serna hizo un llamado a construir un pacto social a nivel nacional para detener la violencia y construir la paz. “Este no es un trabajo de unos cuantos, con responsabilidad podemos diseñar las acciones e implementar las estrategias que nos permitan recuperar la paz como uno de los grandes bienes de la convivencia social”, dijo Serna.

A su vez, Alfonso Durazo consideró resolver el problema de inseguridad no será posible si el gobierno avanza solo, por lo cual es fundamental la participación de la ciudadanía, principalmente las víctimas. Como titular de la próxima Secretaría de Seguridad Pública, indicó se analizarán las propuestas para convertirlas en políticas públicas y un programa de pacificación y reconciliación nacional.

DE LOS PASILLOS

El ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, mantiene intacta la coraza de impunidad que le construyó el gobierno de Enrique Peña Nieto. Este martes, un Juez de Control dictó auto de no vinculación a proceso por los delitos de peculado y contra el patrimonio del Estado a favor de ex mandatario dentro del proceso por el caso Kia… La audiencia se realizó en el Palacio de Justicia de Monterrey y sólo duró una hora… El juzgador resolvió de nuevo la situación jurídica de Medina por un amparo que le fue concedido en el Juzgado Quinto de Distrito y ratificado por un Tribunal Colegiado Federal. El juez de control determinó: la Fiscalía Anticorrupción no le precisó a Medina los hechos delictivos atribuidos, y con ello no se le respetó su derecho a una adecuada defensa. También resolvió no hay pruebas de que el ex gobernador instruyó a sus subordinados a cometer un delito al otorgar incentivos para la empresa coreana…

La próxima legislatura del Congreso de la Unión debe investigar a Martha Erika Alonso y a Rafael Moreno Valle por sus presuntos nexos con grupos huachicoleros, demandó Norberto Amaya, dirigente del Proyecto Nacional Ciudadano (PNC), una organización afín a Morena… Desde el 1 de diciembre, tanto diputados federales como senadores contarán con la posibilidad de ordenar una indagatoria para ir a fondo en las relaciones de la dupla poblana con bandas dedicadas al robo de combustible… Durante todo el sexenio de Moreno Valle se fortalecieron este tipo de actividades bajo la complacencia de las áreas de seguridad pública… Amaya insistió debe investigarse a la pareja y sus nexos con la delincuencia en zonas como el Triángulo Rojo, que integran municipios como Quecholac, Palmar de Bravo, Acajete, Huixcolotla, Tecamachalco y Ciudad Serdán, entre otros.

Frente a las oficinas del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en la colonia Roma, ejidatarios del oriente del Estado de México protestaron contra la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM)… Ejidatarios, principalmente de Atenco, marcharon desde la Glorieta de los Insurgentes hasta el despacho del tabasqueño… América del Valle, líder de los opositores, informó una comisión entregará un estudio científico que, subrayó, sustenta que el NAIM es improcedente por la devastación ecológica que ha causado su construcción…

