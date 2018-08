“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Todos los medios son buenos cuando son eficaces”: Jean-Paul Sartre

Legislativo, Judicial y Ejecutivo, autónomos.

“No seré el poder de los poderes”, reitera AMLO

Estado de Derecho, urgente asignatura a cumplir

Legislará Congreso libremente: R. Monreal Ávila

Retos: violencia, crisis sistemática y magna deuda

López Obrador será pragmático: Standard&Poor´s

Queda eliminada la Guardia Nacional: A. Durazo

Ciudad de México, 15 de agosto de 2018.- Ante una crisis sistémica y violencia en ascenso, y una economía contenida en un crecimiento mediocre, la cual genera empobrecimiento de la población, cada día son más claros los retos y rasgos del nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Resaltan, sin duda, el restablecimiento del Estado de derecho en México y el respeto irrestricto a la división de poderes; el combate a la corrupción e impunidad; la reestructuración del ejercicio del federalismo y la nueva relación de los gobiernos estatales; la austeridad y el ahorro, para impulsar proyectos de desarrollo prioritarios como la reconfiguración del sector energético, la ampliación del tren maya, el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, y el impulso a la economía desde el Estado, dejando de lado las políticas neoliberales, las cuales impulsaron el desmantelamiento del sector productivo estatal y permitieron el traslado de las riquezas nacionales a manos privadas, especialmente extranjeras.

Ante los senadores electos de Morena, con quienes se reunió la mañana de este miércoles en un hotel de la colonia Portales, López Obrador fue muy claro: “Va a haber un auténtico Estado de derecho, independencia y autonomía de los poderes. División y equilibrio. No seré el poder de los poderes”, reiteró en el mensaje más breve que se la ha escuchado. “No tengo más que expresar. Este va a ser el discurso posiblemente más sobrio, más austero, más breve de los que he dicho en los últimos tiempos. Solo agradecerles mucho. Decirles que ¡este apoyo si se ve!”, resaltó el tabasqueño.

El domingo, AMLO tuvo un encuentro en su hogar con Ricardo Monreal, a quien le aseguró habrá respeto a la división de poderes y sin línea en el Congreso, pero con coordinación entre el Legislativo y el Ejecutivo. A través de un video subido a redes sociales, López Obrador recordó en el acto en el cual recibió la constancia como presidente electo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)

: “No voy a encabezar el poder de los poderes. Voy a representar al Estado mexicano y voy a ser representante del Poder Ejecutivo”.

Sin embargo, subrayó, habrá colaboración ya que vienen el mismo movimiento, el cual, dijo, tiene como propósito acabar con la corrupción, que haya austeridad, así como alcanzar justicia, bienestar y felicidad del pueblo mexicano.

Desde la mesa principal, donde se concentraron Olga Sánchez Cordero y Arturo Durazo, entre otros siete quienes pedirán licencia para incorporarse como secretarios o directores en el gobierno a partir del 1 de diciembre, Ricardo Monreal, próximo coordinador de Morena, alertó el nuevo gobierno enfrentará no sólo retos y expectativas, sino “una crisis sistemática y violencia en ascenso”; sobre todo, destacó, una enorme deuda. “Es decir –resaltó- una descomposición social muy grave. Un país en agonía, hecho pedazos”.

En dicha reunión, se enfatizó que sin esperar a la iniciativa de reforma de austeridad del Estado, la fracción de Morena impulsará un recorte del presupuesto del Senado. Monreal dijo que de los 5 mil 200 millones de gasto para el próximo año, esperan disminuir más de mil 500 millones. A partir de septiembre, agregó, se aplicarán medidas drásticas, sin poner en riesgo el funcionamiento del Senado, y de los mil 400 millones de pesos que contará la Cámara alta hasta diciembre, ahorrarán más de 500 millones.

Se suprimirá, enumeró, la póliza de seguro de gastos médicos mayores, el de separación individualizada, el fondo de ahorro, bonos de retiro, asesores, el complemento de aguinaldo, gasolina, automóviles, telefonía y alimentación, entre otros, “que nos ubican como un grupo privilegiado” y “que nos separan del resto de la población”.

A su vez, la ministra en retiro y senadora electa Olga Sánchez Cordero afirmó debe atenderse el mensaje de más de 30 millones de votos del 1º de julio. “El pueblo quiere un gobierno que se rija por sencillez y austeridad, que sea eficiente y dé respuesta a muchos de los reclamos que no han sido bien atendidos por los gobiernos anteriores”. Agregó: la siguiente administración hará diferencia en el historial, porque se hará visible a más de 50 millones de mexicanos sobre los que, insistió, parecía que se les impuso un velo.

Sánchez Cordero aseguró la norma que regirá el comportamiento de los legisladores de Morena será la austeridad y la eficacia del gobierno, lo cual es el mandato de los millones de electores que le dieron el triunfo a Morena. El mensaje de nuestro presidente ha sido muy claro, dijo: la austeridad republicana tiene que ser la norma que nos rija a todos y que sigamos puntualmente, porque los 30 millones de votos son muy significativos de que no más prepotencia, no más excesos.

Los legisladores destacaron la prioridad de la agenda legislativa es: “Austeridad, seguridad, educación superior y reforma educativa; fuero, revocación de mandato y paquete de ingresos”.

AMLO SERÁ PRAGMÁTICO: S&P

La calificadora Standard and Poor´s Global Ratings (S&P) consideró el cambio de gobierno en México, el próximo 1 de diciembre, anticipa “un punto de inflexión político y económico que podría trazar la dirección que tomará el país en la siguiente década”. El pragmatismo es una de las características que tendrá el futuro gobierno. “La nueva administración probablemente fortalezca el papel del Estado en temas económicos, pero sin llevar a cabo un cambio sustancial hacia políticas antimercado o populistas”, señaló la firma financiera, quien previó: “esperamos que la política fiscal siga siendo cautelosa y que evite grandes desequilibrios”, así como continuidad en las políticas monetarias y cambiaria (la primera responsabilidad del Banco de México y la segunda de la Secretaría de Hacienda y el banco central).

S&P adelantó: el inicio de una nueva administración federal y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) modificarán el entorno de negocios en México. Las empresas mexicanas deberán ser más flexibles para ajustarse a la política económica del nuevo gobierno. “El pragmatismo será importante para mantener el crecimiento económico y los fuertes vínculos económicos de México con Estados Unidos”.

Las propuestas hechas hasta ahora por López Obrador buscan aumentar la inversión en obra pública e infraestructura, así como un mayor desarrollo del sector vivienda; incrementar el ingreso familiar que estimule el consumo privado; afrontar la corrupción y fortalecer el marco legal; además de abordar los problemas de seguridad pública en el país”, indicó la firma financiera.

Varios años de baja inversión del sector público en infraestructura han limitado las expectativas de crecimiento a largo plazo del país. Históricamente, el gasto del sector público en capital físico, sin considerar el gasto de Pemex, ha sido menor a 3 por ciento del PIB. Así, México aún está rezagado con respecto a sus principales socios comerciales en términos de desarrollo de infraestructura. Por lo tanto, para fomentar el crecimiento y mejorar la competitividad, debe seguir invirtiendo en este rubro, señaló S&P.

DERROCHE EN PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL

A lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto, cada año, los poderes Legislativo y Judicial, registraron aumentos constantes en su presupuesto. De acuerdo a los anexos de los presupuestos de egresos de la Federación, en los seis años de la administración por concluir el Poder Judicial tuvo un alza de 53.5 por ciento en sus recursos de 2013 a 2018, mientras el Legislativo registró un aumento de 30.3 por ciento en ese periodo.

En 2013, el presupuesto del Poder Judicial fue de 46 mil 679 millones 491 mil 963 pesos; esa cifra aumentó a 50 mil 241 millones 566 mil 172 en 2014; a 51 mil 769 millones 68 mil 710 en 2015: a 63 mil 616 millones 316 mil 565 en 2016; a 69 mil 477 millones 231 en 2017; y 71 mil 366 millones 389 mil 337 pesos en 2018. Esto es, un incremento total de 53.5 por ciento entre el inicio y el final del sexenio peñista.

También en el Poder Legislativo el presupuesto fue al alza de manera constante. En 2013 fue de 11 mil 984 millones 11 mil 682 pesos; en 2014, de 12 mil 381 millones 688 mil 301; en 2015, de 13 mil 398 millones 337 mil 841; en 2016, de 14 mil 101 millones 599 mil 51; en 2017, de 14 mil 447 millones 171 mil 472; y en 2018, de 15 mil 574 millones 572 mil 274 pesos. En términos reales, el aumento del inicio al fin del actual sexenio fue de 30.3 por ciento.

RESPETO A TRABAJADORES

Durante el próximo gobierno no se quitará ni se pondrá a líderes sindicales. “Son los trabajadores quienes tienen que decidir quiénes son sus representantes”, aseguró Luisa María Alcalde, propuesta para estar al frente de la Secretaría del Trabajo. Y garantizó: “el gobierno no tiene que poner, ni quitar, ni mantener a líderes sindicales, lo que sí tiene que hacer es garantizar el cumplimiento de la ley”.

Alcalde destacó: con el planteamiento de eliminar las Juntas de Conciliación y Arbitraje, se busca que todos los asuntos laborales se resuelvan, una vez aprobadas las leyes secundarias, en tribunales. Por otra parte, añadió, un órgano autónomo se encargará de los registros sindicales y los contratos colectivos para remover a las actuales figuras que son juez.

“Una de las enormes apuestas de este gobierno es dejar de usar programas sociales como botín político”, puntualizó la futura titular de la STPS. En cuanto a nuevos empleos, indicó, Alfredo Domínguez estará al frente de una Subsecretaría de Trabajo, la cual se encargará de lanzar el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, para dar apertura a 2.6 millones de jóvenes que actualmente no cuentan con oportunidades de estudiar ni trabajar.

DE LOS PASILLOS

No se creará la Guardia Nacional, aseguró Alfonso Durazo, futuro secretario de Seguridad Pública. El también legislador electo informó no se propondrán reformas al Congreso para dar vida a esa nueva corporación… Tras evaluar el planteamiento, dijo, se determinó que los esfuerzos de la nueva administración se centrarán en mejorar la coordinación entre las corporaciones policiacas y elementos de las Fuerzas Armadas que hoy combaten al crimen… Durazo aseveró en la nueva estrategia no continuarán con la captura de los llamados “objetivos prioritarios”, ya que su aprehensión no ha derivado en la reducción de la violencia. La prioridad, precisó, será el combate a las finanzas de los cárteles para minar su poder económico…

Este miércoles, los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y de Economía, Ildefonso Guajardo Villareal, así como Jesús Seade Kuri, designado como Jefe Negociador del equipo de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, retomaron los trabajos de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con la delegación de Estados Unidos, en Washington, D. C. Tras la reunión de la semana pasada, revisaron los avances de negociación… Entre los temas pendientes está el porcentaje de componentes de un vehículo que se debe fabricar en América del Norte para evitar el pago de aranceles, y cuántos automóviles y camiones se tienen que producir en plantas que paguen salarios más altos. Asimismo, la conocida como cláusula “Sunset”, bajo la cual el TLC sería revisado cada cinco años, como lo desea Donald Trump, la cual permanece como un tema de profunda discrepancia que México rechaza…

La población sin empleo en México ascendió a 1.9 millones de personas durante el segundo trimestre de 2018, es decir, 3.3 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA). De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 33.1 millones de hombres y 20.7 millones de mujeres tuvieron algún tipo de trabajo. De ellos, 56.9 por ciento se encuentran en condiciones de informalidad laboral. Así, la tasa de ocupación del sector informal de la economía se ubicó en 27.4 por ciento de la población, es decir, un aumento de 0.4 por ciento.

