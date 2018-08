“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Todo fluye, nada permanece”: Heráclito de Efeso.

Transición Oficial

Reforma educativa RIP:AMLO y EEG

Elba Esther Gordillo exhibe gran poder

Gendarmería será evaluada: A. Durazo

Rafael Moreno salpica a Carlos Joaquín

Superdelegados, abrumados por el cargo

A 100 días del cambio de régimen, se reunieron por tercera vez en Palacio Nacional el presidente Enrique Peña Nieto y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, acompañados de integrantes de sus respectivos gabinetes, para arrancar formalmente el proceso de transición de gobierno, a través de la consolidación de directrices precisas para la entrega-recepción de la administración pública federal y poder así concretar una transición ordenada. Al finalizar la reunión, el tabasqueño confirmó frente al mexiquense la cancelación de la reforma educativa y aseguró en tiempo y forma presentarán las iniciativas para ese efecto y darán a conocer un plan distinto con un marco legal ajustado a las nuevas circunstancias.

Peña Nieto calificó el encuentro de inédito, pues en el pasado reciente no había ocurrido estuvieran definidos quiénes serán los próximos titulares de las dependencias de la administración pública federal. El titular del Ejecutivo resaltó la apertura, disposición e interés de López Obrador en este proceso, y aseguró su gobierno será respetuoso de las decisiones tomadas. Destacó el clima de respeto y cordialidad con el mandatario electo para hacer al proceso de transición eficiente a fin de que el próximo gobierno inicie su gestión de manera exitosa y con la mayor información.

Durante una conferencia de prensa conjunta, AMLO señaló se trata de una transición institucional porque emana de un proceso electoral democrático, el cual se ve el mandato del pueblo. “Es una transición respetuosa, que se está dando en cooperación con apoyo del gabinete actual para que contemos con tiempo suficiente, con la información que se requiere”. El líder moral de Morena aseguró se avanza y no se pierde el impulso. “Tengamos en cuenta, por ejemplo, se va a elaborar el Presupuesto para el año próximo y eso requiere de trabajo conjunto y así en otros asuntos. A nosotros nos ayuda mucho este tiempo de preparación para iniciar una nueva etapa en la vida pública del país”. El presidente electo agradeció a Peña Nieto el gesto institucional de respeto y de colaboración conjunta.

Sobre la reforma educativa, López Obrador aseguró esa ley será sustituida por otra, la cual tomará en consideración el punto de vista de maestros y padres de familia. En tanto eso no ocurra, subrayó, acataremos lo establecido en la ley y respetaremos el mandato constitucional del presidente Enrique Peña Nieto. En relación a la ex dirigente magisterial Elba Esther Gordillo, el presidente electo recordó hay un proceso legal. “Si ella es declarada inocente, libre, se tiene que respetar su derecho de participación”. Nosotros, destacó, vamos a refrendar los compromisos hechos en campaña. Aclaró Gordillo Morales “no va a trabajar en su gobierno y se respetarán los derechos de la ex líder sindical”, pero, subrayó, “nadie va a estar por encima de la ley”.

López Obrador se comprometió a no intervenir en asuntos internos de los sindicatos y procurar haya democracia sindical. “Queremos democracia para el país, en la escuela, la familia, en los sindicatos; democracia como forma de vida. En los asuntos sindicales vamos a promover que se respete la voluntad de los trabajadores, se practique que en la decisión de los sindicatos sea el voto secreto”.

Sobre el nombramiento de los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina, López Obrador expuso pedirá el punto de vista de los actuales secretarios, pero mencionó los nuevos funcionarios serán un general de división y un almirante en activo, lo cual termina con la versión del nombramiento del general Audomaro Martínez como titular de la Sedena o de la Guardia Nacional, al ser ésta negada en su formación por el próximo titular en materia de seguridad Arturo Durazo.

Alrededor de las 13:00 horas llegó el político tabasqueño a bordo de su vehículo compacto color blanco. Al interior del patio descendió para saludar a algunos de sus seguidores, los cuales se encontraban detrás de las vallas metálicas. La reunión, inédita en los cambios de administración, tiene como propósito se conozcan todos los funcionarios salientes y designados. Temprano llegaron los secretarios de Gobernación, Alfonso Navarrete Pirda; de la Función Pública, Arely Gómez; y el encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán. Por parte del gabinete designado, se pudo observar a Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación; Josefa González, próxima titular de la Secretaría de Medio Ambiente; Alejandra Frausto, futura secretaria de Cultura.

También Alfonso Durazo, futuro titular de la SSP; Marcelo Ebrard, de la SRE; Jorge Alcocer (SSA); Víctor Villalobos (Sagarpa); Román Meyer (Sedatu), Luisa María Alcalde (STPS); Irma Sandoval (SFP); Carlos Urzúa (SHCP); y Graciela Márquez (SE). Asimismo, Alejandro Gertz Manero, integrante del Consejo Asesor para Garantizar la Paz; Alfonso Romo, futuro jefe de la Oficina de la Presidencia; y Esteban Moctezuma, propuesto para encabezar la Secretaría de Educación.

PARA PODER… EL DE LA GORDILLO

Se presentó en público la maestra Elba Esther Gordillo a quien, de entrada, no sabemos si ponerle dirigente magisterial o ex dirigente ya que para los abogados el hecho de no haberle cedido la estafeta a quien se ha presentado como responsable del SNTE, Juan Díaz de la Torre, invalida cualquier otro liderazgo. Por lo tanto, tampoco se le puede señalar como ex, todo eso está en veremos y no será, eso sí, por mucho tiempo. Una vez no aclarada su posición dentro del sindicato magisterial, dejó muy bien asentado el tamaño, la dimensión de su poder al utilizar solamente seis palabras definitivas: “la reforma educativa se ha derrumbado”.

Así, sin preámbulos ni explicaciones, seco. En la conferencia de prensa llevada a cabo en el salón Castillo del Hotel Presidente Chapultepec, lugar en donde el lleno fue absoluto –más de 400 personas- y otro tanto invadió el lobby y la parte exterior del lugar, la chiapaneca exhibió la documentación con la cual fue decretada su inocencia al tiempo de ofrecer una disculpa a los maestros a quienes satanizaron en cuanto ella quedó privada de su libertad. “Lamento actitudes que se me atribuyeron hayan contribuido a que fuéramos un chivo expiatorio al que se le culpo de todo. Lamento que quienes debían defenderlos no lo hicieron y nos traicionaron”, más directo que para el tal Juan no pudo haber sido.

Ataviada con un traje sastre negro, zapatillas negras, dejando ver una clara delgadez en el rostro y, según Paco Rodríguez, mostrando una sonrisa cautivadora, la maestra no permitió una sola pregunta y aseguró a los mentores: “entréguense a los estudiantes y estén tranquilos de que sus derechos laborales serán defendidos y que la dignidad del magisterio se volverá valorar. Vamos por la excelencia de la educación pública, laica y gratuita”.

Por lo pronto, dijo, dedicará a su familia los próximos meses. Pero eso es… meses. Los necesarios para conciliar enfrentamientos, los cuales se presume se harán presentes al interior del SNTE y será, así lo esperarán, surja por parte de sus integrantes la petición de regreso de doña Elba Esther a la dirigencia magisterial. La pregunta que gira en torno a un sabio refrán: “explicación no pedida, culpabilidad manifiesta”, surge cuando la primera plana de un diario de circulación nacional menciona el origen de su fortuna: el testamento de su señora madre.

EVALUARÁN GENDARMERÍA

Alfonso Durazo, futuro secretario de Seguridad Pública, aseguró evaluarán a los mandos y la permanencia de algunas áreas administrativas de la Gendarmería, corporación de la Policía Federal creada en este sexenio. “Vamos a ver cómo ha funcionado, qué servicios ha prestado, cuál es su situación administrativa y cuál es la eficacia”, destacó.

Al salir de la oficina del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, Durazo resaltó: “ratificaremos y evaluaremos la permanencia de algunas áreas y de algunas tareas. Este órgano, en la medida que esté cumpliendo bien sus funciones, continuara”. También adelantó trabajarán para crear una Universidad de la Seguridad Pública, la cual encabezará todo el esfuerzo de capacitación y profesionalización de los elementos de seguridad.

Esa universidad guiará una red de academias de policías municipales, estatales y regionales. Este plantel instruirá al personal que ya existe y a los nuevos elementos que se quieran integrar a las diferentes corporaciones. Agregó la universidad mantendrá un programa de educación continua para que los elementos estén actualizados y asciendan a diferentes puestos.

En la primera semana de septiembre se presentará la iniciativa para crear la Secretaría de Seguridad Pública, confirmó Durazo.

ANDANZAS CARIBEÑAS

¡Que curioso! En torno al asesor de lujo del gobierno quintanarroense, Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla y ex aspirante a ser abanderado panista a la Presidencia, se ha mantenido un silencio sepulcral por parte de su gran amigo, protector, mecenas, el mandatario Carlos Manuel Joaquín González. Dejamos pasar algunos días para ver cuáles serían las novedades, las noticias en torno a la relación con los huachicoleros, denunciada por su cuñado, por el esposo de su hermana quien tomará su curul el próximo primero de septiembre en la Cámara de Diputados. Lo más probable, nos dicen, es la cancelación de las elecciones y si bien intentan los de esta familia deslindarse de los Valencia, las pruebas existentes hacen ver la imposibilidad de que doña Martha Érika Alonso asuma el poder estatal. Las condiciones jurídicas existentes y por venir apuntan no solamente a esta imposibilidad sino a otras investigaciones a cargo de la PGR, mismas que corren en vía totalmente libre. De llegarse al punto de haber enviado de esos dineros a quienes eran candidatos de la coalición PAN-PRD, amigos y cercanos de don Rafael, el escándalo crecerá y no se sabe hasta dónde.

Los del PES se han quedado con su respectivo palmo de narices. No solamente se trata del registro a nivel nacional sino lo vergonzoso de las derrotas reconocidas en entidades en las cuales se decían invencibles al contar con un buen número de miembros de sus congregaciones sobre los cuales basaban un posible triunfo. Definitivamente no parece existir en los ciudadanos la menor intención de regresar al pasado en el cual las Iglesias eran parte de la manipulación electoral. Se cumplió: lo que es del César al César y lo que es de Dios a Dios.

Como ya se acerca el segundo informe del mandatario quintanarroense, todos se pusieron a trabajar para poder llenar el espacio vacío de 365 días. A la aprehensión de Mario Castro Basto, luego, luego le pusieron número: 24. Puede ser que de aquí a la fecha oficial de lectura del documento de lo hecho el último año, agarren a otro, o a dos, para lucir esta lucha contra la corrupción y de paso hablar del cumplimiento de las promesas de campaña. Frente a los miles y miles de millones de pesos denunciados cuando se habló de los delitos de funcionarios anteriores y del propio ex gobernador, la cifra a mencionar es mínima, es ridícula. Por otra parte, sobresale estén en libertad los tiburones, porque esos 24 son charalitos. Nada sobre Eleizer Villanueva o Juan Pablo Guillermo. Ahí esta lo mero bueno. Ahora que habrá de esperarse la presencia de Torruco, del superdelegado Arturo Emiliano Abreu y ya se verá si asisten mandatarios estatales panistas una vez se supo de la declaración de don Carlos Manuel de no pertenecer a ese partido. Las jornadas platicando con el gobernador van en ascenso para el registro, son “acciones”, no resoluciones de problemas.

DE LOS PASILLOS

Sonrientes, lo que se dice sonrientes y felices, no salen los super delegados de sus reuniones con AMLO. La cara de cargar sobre sus espaldas una gran responsabilidad y ésta no sólo por cumplir con todos los proyectos enviados desde la Federación, sino para garantizar la limpieza en la utilización de recursos y lo que está más peor, no presentarse en un terreno de protagonismo, ni permitir puedan los gobernadores sentirse agredidos o disminuidos en su posición a raíz de las acciones a realizar por quienes han sido nombrados para esta difícil tarea. Ahora que, si su presencia significa la posibilidad de ser candidatos cuando se acerquen los procesos electorales estatales y desde ahora van a tener conocimiento pleno de las circunstancias en las cuales se encuentra la entidad en la que están prestando sus servicios y se preparan, que mejor para los habitantes del lugar porque ya de improvisados, como de corruptos estamos hasta las cachas ¿o no?…

Y ¿quién dijo que revivir PEMEX era pelar un cacahuate? Son muchos los intereses creados en el despojo de la paraestatal y los frenos aparecen por doquier con todo y ese bailongo de números al cual no logran detener y mucho menos aclarar. Se habla de que la petrolera va perdiendo terreno en la operación de gasolineras y ¿gracias a quienes? ¿Acaso no les abrieron la puerta para ser este un renglón de su liquidación? ¿Pagan los mismos impuestos los nuevos concesionarios que lo anteriores con todo y su importación de combustible lo cual, se ha visto, no reduce el precio en sus despachadoras? Por si fuera poco, resulta se advierten grandes pérdidas, dicen, por las actividades de refinación y así auguran malos presagios para la inversión por hacerse para lograr se multiplique su producción y más en lo referente a la construcción de una nueva. Alguien no quiere soltar el negocio de la importación y, por lo visto, harán todo lo posible por mantener esos ingresos y sobre todo por ocultar contratos y otros documentos con los cuales quienes han estado al frente de la petrolera y de la Secretaría del ramo habrán de temblar…

Ha sido muy ilustrativo lo dicho por la ex ministra y presidenta del TSJ, futura titular de Gobernación, Olga Sánchez: “el artículo 94 constitucional establece que, desde la Constitución de 1857, los sueldos de los magistrados y jueces están garantizados para no poder ser disminuidos”. Y es congruente con la austeridad republicana establecida por Benito Juárez porque no dice cuál es el porcentaje o en qué debe basarse el incremento salarial y al paso del tiempo lo cierto es que se han servido con lo más grande del cucharón hasta llegar a las cifras insultantes del presente. No hay que buscarle mucho. Si se desea cumplir con el mandato constitucional que les paguen lo de ese tiempo, lo marcado en 1857 como salario de magistrados y jueces porque lo que no tiene asiento legal es el abuso en gastos y percepciones y pensiones y seguros y hasta influyentismo para meter a sus ex esposas en la cárcel y negar la manutención de sus hijos enfermos, por cierto…

De que los hay, los hay. Siguen los gobernadores inaugurando obras iniciadas y hasta terminadas por sus antecesores y no sólo los anteriores sino de mucho más atrás. Sin embargo, poco o nada se hace cuando se trata de equipar inmuebles, sobre todo de salud, para ponerlos en funcionamiento. Si duda de lo anterior pregúntele a los oaxaqueños, ellos atestiguan el reciclaje del hijo del Talibán, de Alejandro Murat, de obras realizadas por Ulises Ruíz, por cierto enemigo de su señor padre…

Al menos 900 niños y 60 maestros regresaron este lunes a clases en 30 aulas temporales que la organización Save the Children México colocó después de los sismos del 7 y 19 de septiembre del año pasado en Puebla, Morelos, Oaxaca y Ciudad de México… En Puebla suman 15 aulas temporales; en Morelos, 7; en Oaxaca, 5; y en Ciudad de México, suman tres, precisó Fátima Andraca Artigas, coordinadora de Respuesta Humanitaria de esa organización, quien admitió el ambiente de las aulas incide directamente en el desempeño de los alumnos. “Si hay menor infraestructura, existirá una mayor asistencia de estudiantes y de maestros a los planteles educativos. El primer factor es la asistencia tanto de docentes como de alumnos”.

