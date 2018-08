“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“La pobreza tiene este defecto: incita al hombre a cometer malas acciones”: Eurípides

Pobreza e inseguridad

2018, año más violento de los últimos 20 años

Resiente el turismo baja ante ola de ejecuciones

En Q. Roo, exigen comparezca Fiscal General

Empobrecida 29.2% de la población mexicana

Nuevos nombramientos en Presidencia del 2019

El presidente Enrique Peña Nieto presume una transición inédita, tranquila, tersa, tras el aplastante triunfo de AMLO en las urnas el pasado 1 de julio. Pero no dice entrega una nación más pobre y mucho más insegura. El último año de la actual administración se consolida como el más violento de las últimas dos décadas. Tan sólo el pasado mes de julio se rompió récord mensual de homicidios dolosos, pues se iniciaron 2 mil 599 carpetas de investigación por ese delito, de acuerdo a las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Además, en México un tercio de la población está sumida en la pobreza, y hay cada vez menos clase media, reportó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El nivel de homicidios de julio superó el récord de mayo pasado, que sumó 2 mil 535 homicidios. El nuevo pico de violencia se registró después de las elecciones federales y en medio de la implementación del operativo Escudo-Titán, que presuntamente busca reducir la violencia. Sin embargo, de enero a julio, las procuradurías y fiscalías estatales iniciaron 16 mil 339 carpetas de investigación por homicidio dolosos, cifra sin precedentes para un periodo idéntico. El número de asesinatos en los primeros siete meses del año fue además 17.2 por ciento más alto que el registrado en el mismo periodo de 2017, cuando sumaron 13 mil 932 casos. El promedio mensual de homicidios dolosos pasó de mil 990 el año pasado, a 2 mil 334 este 2018.

Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, atribuyó el mes pasado la violencia a la entrada ilegal de armas a México procedentes de Estados Unidos. Argumentó que si blindarán la frontera de los Estados Unidos impidiendo la entrada ilegal de armas a México, se vería un descenso “dramático” de los homicidios dolosos en México. “La principal fuente de abastecimiento de violencia en el país son armas ilegales que han entrado a nuestro país, y dinero para hacer valer a las organizaciones criminales poder corruptor y poder de ejecución y fuego”, destacó. Así y de pasadita les deja la víbora chillando en este renglón a quienes tendrán que dialogar y llegar a acuerdos y decisiones al respecto con el vecino del Norte.

Y para ratificar esa explicación, la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró 50 fusiles AK-47, más de 6 mil cartuchos, una pistola calibre .38, chalecos tácticos y un millón 500 mil pesos, en el municipio de Galeana, Nuevo León. Este cargamento fue detectado en un doble fondo de un tráiler conducido por Eleazar L., quien fue detenido y declaró salió de Camargo, Tamaulipas, y tenía como destino Huetamo, Michoacán. Y, ¿venían de EEUU? ¿Quién o quienes eran los destinatarios? El aseguramiento y una detención nos revelan muy claramente hasta donde llegan sus facultades de investigación y con esos elementos dados a conocer a la opinión pública no se genera reacción alguna de confianza o certeza de estar esas autoridades haciendo algo para disminuir el crimen.

En este violento contexto, se incrementó el uso de arma de fuego para cometer ejecuciones, al llegar a 67.9 por ciento del total de homicidios dolosos. El año pasado ya se había alcanzado una cúspide sin precedentes de 2 mil 352 asesinatos en octubre, y casi un año después se supera el nivel con 247 casos más, de acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de Gobernación.

También se ha incrementado el número de robos. Por ejemplo, la Cámara de Comercio de la Ciudad de México reportó en el segundo trimestre de 2018 una pérdida de 235 millones 643 mil pesos por robos cometidos a sus agremiados, un promedio de hasta 766 robos simples diarios con exceso de violencia.

Nathan Poplawsky, presidente de la Cámara de Comercio de la CDMX, estima se cometieron 69 mil 134 delitos de robo contra el comercio establecido en la capital de la República. El 51% de estos atracos se da en los minisúper y tiendas de conveniencia. El 10.1 por ciento de los comercios encuestados para el Reporte Trimestral Sobre Seguridad en el Sector Comercio, han sido víctimas de algún delito.

La delegación Miguel Hidalgo encabeza la incidencia delictiva, seguida de Cuauhtémoc; Milpa Alta y Xochimilco presentan un incremento en este ilícito, ubicándose en el tercer y cuarto lugar respectivamente. Además, el fenómeno de cobro de derecho de piso existe, y será analizado para un tercer reporte trimestral.

Y faltan secuestros, ejecuciones y todas esas situaciones sangrientas que se viven día con día en nuestro país y a las cuales pretenden combatir con discursos y algunas cifras a las cuales debe considerárseles oficiales pero nunca reales.

RESIENTE TURISMO

La imagen de México por la inseguridad ha sido dañada tanto a nivel nacional como internacional, lo cual repercute en el comportamiento de los visitantes, afirmó Roberto Zapata, vicepresidente de Turismo de la Concanaco-Servytur. Por esto, los turistas desviaron sus rutas en carreteras, evitando destinos antes elegidos como opciones para el descanso y entretenimiento, lo cual derivó en una baja en la ocupación hotelera superior al 15 por ciento. Los estados más afectados fueron Zacatecas, Guanajuato, Michoacán y Chiapas, entre otros.

San Cristóbal de las Casas, Palenque y Tuxtla, en Chipas, así como Morelia, Michoacán, han resentido afectaciones por la inseguridad. Guanajuato también se vio afectado por una mala reputación, debido a la presencia de huachicoleros y los problemas de violencia en la zona. También los destinos preferidos por la organización de Congresos y Convenciones tuvieron una repercusión negativa en los últimos meses. En Zacatecas, el problema de inseguridad causó una baja de casi 20 por ciento en la ocupación habitacional hace un año, caída que no ha podido ser recuperada con el paso de los meses.

Zapata exhortó al Consejo de Promoción Turística del país lance una campaña para contrarrestar la mala imagen de México a nivel local y en otros países, lo cual afecta a los hoteleros, restauranteros, tour operadores, y en general a los destinos turísticos del país. Pidió se implementen campañas estratégicas y explicó: muchos eventos como el de la Fórmula 1 han demostrado ser tan positivos porque demuestran al mundo no se podrían llevar a cabo si estuviéramos prácticamente en una guerra civil.

Aunque de antemano se sabe poco aliviará estos daños al seguirse presentando en aumento la cifra de eventos sangrientos y lo que todavía es peor, los ataques y los abusos en contra de visitantes realizados lo mismo por taxistas que por arrendadores de autos o autoridades municipales o los llamados “guías”. A todo ello deberá sumarse la serie de afectaciones a la naturaleza generadas por concesionarios sin escrúpulos cuyos parques han devastado lagunas y zonas como Xel-Ha a donde los peces de colores emigraron seguramente aterrados por la forma en la cual fue invadido su espacio. Seguir combatiendo alertas con publicidad parece ser contraproducente. Cuando en verdad se actúe y puedan mostrarse resultados concretos, de solución, entonces sí valdrá la pena. Antes, se está viendo, es contraproducente.

MÉXICO POBRE

De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, en México hay uno de los mayores índices de pobreza, entendida como el porcentaje de la población que vive con un ingreso de menos de 5 dólares por día, con una tasa de 29.2 por ciento. El país ocupa el quinto sitio con más población en esta condición, sólo por debajo de Guatemala (54.7 por ciento), República Dominicana (41.6), El Salvador (34.7) y Colombia (29.8 por ciento). En contraste, las naciones con menor porcentaje son Uruguay, con 6.3 por ciento, y Argentina, con 5.6 por ciento.

El director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), José Luis de la Cruz, explicó: “de los 53 millones que conforman la población mexicana económicamente activa, sólo menos del uno por ciento de ese grupo gana más de 10 salarios mínimos, lo cual permite entender que si bien México tiene mucha población y es económicamente activa, la gran mayoría tiene un ingreso escaso”.

Una gran parte se emplea en comercio informal, una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas cuyo crecimiento está limitado y un mercado laboral atomizado y precarizado. La consecuencia de esto es que para el país hay una gran inequidad así como una debilidad del mercado interno que lleva poco consumo interno el cual no alienta el crecimiento económico.

El BID también reportó: la población mexicana que gana entre 10 y 50 dólares por día per cápita, es la cuarta más baja de América Latina, sólo por encima de República Dominicana, El Salvador y Guatemala. En México hay menos población de clase media que en otros países de la región latinoamericana. Con datos del año pasado, el BID calcula en el país alrededor de 25 por ciento de la población vive con 10 a 50 dólares por día per cápita, rango en el que ubica a la clase media.

Entre el grupo de países latinoamericanos, la proporción mexicana es la cuarta más baja, sólo por encima de República Dominicana, El Salvador y Guatemala. Y está lejos de países con mayor población de clase media, como Argentina, donde es de 65.94 por ciento; Uruguay, de 63.32, o Paraguay, con 49.22 por ciento.

ANDANZAS CARIBEÑAS

No hay otro calificativo para lo visto y vivido por los habitantes en Quintana Roo. La situación se ha tornado en terrorífica. El telón a la ineptitud, a la ineficiencia formado con la imagen de Roberto Borge, ya se les agotó al grado de empezar a escucharse expresiones antaño ni siquiera imaginadas en las cuales se revela extrañan su presencia, no se daban los baños de sangre del presente. Intentaron voltear hacia más atrás, involucraron a Félix González y a su antecesor y tampoco ya les funciona. No hay forma de evitar ser señalados por no cumplir con una responsabilidad primaria de cualquier gobierno que se precie de serlo: dar seguridad a los ciudadanos en sus personas y en sus bienes.

Le enviaron ya la notificación para presentarse ante el Congreso quintanarroense al actual Fiscal, a Miguel Ángel Pech. Quienes conforman la Comisión de Justicia tomaron la decisión de hacer comparecer a este funcionario a fin de explicar el porqué no se han aclarado ni se ha detenido ni siquiera a un 10 por ciento de quienes llevaron a cabo crímenes, los cuales suman más de 500 en el par de años que lleva el otrora respetado catedrático al frente de la Fiscalía. Se sabe están contados los días de este personaje, lo que no es válido es se retire así nada más, sin ser castigado por no cumplir con el mandato y la responsabilidad otorgada, por omisiones, por errores, porque finalmente hay una cadena de víctimas exigiendo se aplique justicia y si no pudieron investigar ni detener a nadie, deberán ser ellos quienes carguen con esas culpas.

En lugares como la capital estatal, día con día se suman asaltos, robos, y si durante agosto ya tienen registradas más de 15 denuncias, resulta imposible de aceptar solamente exista un detenido a quien, por cierto, le sacaron la confesión de la manera más antigua. Dicen del fiscal se encuentra muy ocupado por preparar su presentación ante los diputados porque tiene argumentos de sobra para probar el porqué no ha logrado tener éxito en su función y uno de ellos es el dinero. Habrá de ver que dice con respecto a la labor de algunos abogados realizada en su nombre o bajo su protección y como es posible acepte sigan los judiciales, los comandantes, los encargados de investigaciones “especiales”, solicitando dinero para la gasolina y los gastos si quieren ver algún resultado en las indagatorias.

También habrá de señalarse son muchos los periodistas bajo la protección federal porque han sido víctimas de amenazas, de extorsiones inclusive. Después del crimen cometido en contra de dos periodistas del digital Playa News, cuatro exigieron protección, la cual sigue en duda porque los fallecidos supuestamente estaban siendo cuidados a través del programa establecido para garantizar seguridad a los comunicadores. Según el subsecretario de gobierno Elías Antonio Prado Laguardia, son ya 29 quienes se han acogido a este mecanismo federal de protección a periodistas. La duda está en si quienes los amenazan son realmente integrantes de la mafia, narcotraficantes, etcétera, o son parte del equipo de gobierno a quienes se les afectan sus complicidades, se denuncian y con ello pierden el negocio y hasta se ven forzados a emigrar a donde puedan seguir haciendo de las suyas ante la mirada complaciente de Fiscales, ministeriales, jueces y magistrados.

En esta prisa por tener números a presentar para el segundo informe de gobierno no dudaron en atrapar a Mario Castro Basto quien, a decir de muchos, no fue ni ha sido una perita en dulce y mucho menos un sujeto al cual puede calificarse de honesto y honrado. Pero resulta ser de nuevo VIP-Saesa el motivo de acusaciones y de la misma detención, sin importar todos los presupuestos manejados en otras posiciones y de los cuales sí que tendría que rendir cuentas y muy amplias. Nos hablaron de miles y miles y más miles de millones de pesos desviados, hurtados, producto de saqueos y venta ilegal de tierra, y a la hora de las verdades apenas sí logran quitarles unos cuantos que no llegan ni al uno por ciento de toda esa suma denunciada y creadora de grandes odios y rencores. A Castro, por ejemplo, le aseguraron: camioneta, cuatro remolques, un auto Ford Fusión y una casita. ¿Serán estos los maicitos que en cuarenta años le llenarán el buche a la gallina?

DE LOS PASILLOS

Nuevos nombramientos en la Presidencia anunció Andrés Manuel López Obrador: destaca la designación de Lázaro Cárdenas Batel –ex gobernador de Michoacán, santero de religión- como coordinador de asesores; Alejandro Esquer como secretario particular; Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo, quien coordinará a los delegados estatales y federales para llevar a cabo programas desde las comunidades, pueblos, municipios y estados… Daniel Asaf, jefe de la Ayudantía, a cargo de la seguridad de AMLO; Raymundo Artís Espriú, coordinador de Estrategia Digital; Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social y vocero –ex director del periódico de Morena-; y César Yáñez –encargado de prensa desde los tiempos de jefe de gobierno de AMLO y en las campañas presidenciales-, coordinador general de Política y Gobierno…

Para la construcción del tren maya, empresarios turísticos proponen se financie por vías distintas a los recursos destinados a la promoción del país, como la inversión extranjera directa o asociaciones público-privadas. De acuerdo al proyecto de AMLO, el tren podría costearse a través del DNR (Derechos de No Residencia), con el cual se realiza la promoción de los destinos mexicanos en el exterior… El presidente de la Concanaco, José Manuel López, propuso sea financiado con asociaciones público privadas o se busquen otras alternativas como puede ser la bursatilización o inversión extranjera…¿Porqué no exigen les digan a dónde va a parar su dinero, el de ese impuesto, el de la promoción y el destinado dizque a infraestructura y luego hablan?…

La Concanaco insistió también en que la consulta para decidir el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) sea discutido por expertos y en caso de llevarse a cabo una consulta que sea de opciones múltiples con proyectos viables, no de “si quiero o no quiero”. El sector privado confía que en las mesas de diálogo con el equipo de transición se abone de una manera “más propositiva tanto los planteamientos del sector empresarial como de los expertos en materia técnica y los que tienen el conocimiento en las materias que se van a discutir”, señaló López Campos… Al respecto, uno de los mejores chistes dice; “¡comadrita, comadrita… estoy feliz! Mi hijo ni estudia ni trabaja, cumplió apenas 18 años y ya lo están llamando para que de su opinión sobre aeronáutica!!!

El priista Adrián de la Garza recibió la constancia que lo acredita como alcalde electo de Monterrey, tras un fallo histórico y cuestionado del Tribunal Electoral del Estado (TEE). El viernes el tribunal anuló alrededor de 177 casillas de las 1 mil 606 instaladas en Monterrey el 1 de julio, con lo cual revocó la constancia de alcalde electo expedida al panista Felipe Cantú. También se entregaron constancias como regidores de representación proporcional a nueve integrantes de otras planillas, pero se ratificaron seis ya entregadas y sólo se expusieron tres nuevas que fueron para panistas…

Al presentar el informe anual “El Estado indolente: un recuento de la violencia en las rutas migratorias y perfiles de movilidad en México”, la Redodem (Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes) denunció: ante delitos y violaciones de derechos humanos en contra de personas migrantes, el Estado mexicano ha permanecido indiferente. Arturo González, coordinador de esa red, integrada por 23 albergues, comedores y organizaciones localizadas en 13 estados de la República Mexicana, señaló: “se ha ganado el pulso el título de Estado Indolente (…) Toda esta política migratoria es para cuidar las fronteras”.

