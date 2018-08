“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Aquel que permite la opresión, comparte el crimen”: Erasmo Darwin

EPN y Videgaray, limpian su salida

Javier Duarte: con un pie fuera de la cárcel

Encubrimiento total para Rodrigo Medina

César Duarte, resguardado por el canciller

Inválido consultar en temas especializados

César Yáñez, lo empodera López Obrador

Durante las presuntas investigaciones en los casos más sonados de corrupción en el régimen de Enrique Peña Nieto, ha sido evidente el mal uso que el Ejecutivo federal ha dado a la Procuraduría General de la República (PGR), la cual no solo se utilizó como un instrumento de carácter político persecutorio contra enemigos del inquilino de Los Pinos, sino también ha hecho una gran contribución a la construcción de impunidad de los exgobernadores cercanos al mexiquense como Rodrigo Medina, César Duarte, Javier Duarte, así como del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, entre otros.

Ricardo Monreal, senador electo de Morena, afirmó esto cambiará con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. “Va a cambiar con la nueva Fiscalía General y va a cambiar con el respeto que el presidente de la República le otorgue a los poderes autónomos y a la Fiscalía”, aseguró. Mientras eso sucede, la PGR en manos de Alberto Elías Beltrán, sigue operando para garantizar la impunidad de ex mandatarios quienes han servido ampliamente a Peña Nieto. El miércoles por la noche, la PGR retiró el delito de delincuencia organizada en contra del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, preso desde julio de 2017, y lo reclasificó por el de asociación delictuosa.

Así, el ex priista podría obtener en el mediano plazo la libertad provisional, pues el nuevo ilícito no considera la prisión preventiva oficiosa. Al presentar formalmente la acusación ante un juez federal en contra del ex mandatario estatal, la PGR conservó sólo uno de los dos delitos de la imputación original: el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, coloquialmente conocido como lavado de dinero, además de acusarlo de asociación delictuosa.

Sin embargo, Duarte no quedaría libre de inmediato pues tiene decretada la prisión preventiva justificada por el lavado de dinero, además de enfrentar dos procesos que se le siguen en el fuero común de Veracruz. Pero, a partir de ahora, puede litigar para reclasificar la medida cautelar impuesta y en unos meses llevar sus procesos en libertad provisional. La acusación de la PGR deriva de la extracción de recursos del erario de Veracruz a través de una red de empresas factureras.

La SEIDF (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales) presentó su escrito de acusación y datos de prueba con los cuales pretende llevar a juicio al ex gobernador veracruzano. El juez ahora acordará la fecha de una audiencia intermedia en la cual habrá de debatirse la legalidad de cada una de las pruebas para un eventual juicio, audiencia que, conforme a la norma, debe llevarse a cabo en un plazo de 30 a 40 días naturales, con una prórroga máxima de 10 días.

Será notificada la acusación a la Secretaría de Hacienda en su calidad de víctima u ofendido, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales. Una vez enterada, la SHCP tendrá 3 días para solicitar por escrito la corrección de cualquier vicio formal detectado en la acusación de la PGR y presentar sus propios datos de prueba ante el juez. Tras ese plazo, empezará a correr un periodo de 10 días para que la defensa de Duarte responda a la acusación y presente sus pruebas de descargo.

Por su parte, la PGR espera además varios informes bancarios solicitados a Suiza sobre Javier Duarte desde septiembre de 2017 y de los cuales se desconocen los montos. Si Duarte impugna alguna o varias de las pruebas de la PGR, la audiencia intermedia se pospondría hasta que se resuelvan sus recursos legales, lo cual podría llevar meses.

RODRIGO MEDINA PROTEGIDO DE EPN

Apenas la semana pasada, un juez de control dictó al ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, auto de no vinculación a proceso, por los delitos de peculado y contra el patrimonio, por incentivos otorgados a la armadora KIA Motors. El juez determinó falta de elementos para sustentar las acusaciones interpuestas por la actual administración estatal en contra de Medina de la Cruz.

La Subprocuraduría Especializada de Combate a la Corrupción de la entidad no proporcionó los datos necesarios a Medina de la Cruz sobre los presuntos delitos imputados, de acuerdo al resolutivo. Pero aún falta por analizar una acusación por uso indebido de un helicóptero estatal y se espera en próximas semanas también se dé el resolutivo correspondiente, aunque el ex mandatario ya tiene un amparo.

Rodrigo Medina estaba vinculado a proceso por ejercicio indebido de funciones, tras presuntas irregularidades detectadas en los incentivos otorgados a la armadora KIA Motors, por más de tres mil millones de pesos y exenciones de impuestos que excedieron los montos establecidos por la ley. En enero de 2017 estuvo internado durante 19 horas en el penal del Topo Chico, pero salió en libertad, al haberse violado un amparo concedido con antelación.

El gobierno de Nuevo León informó la decisión del juez puede ser impugnada por la Fiscalía Anticorrupción a través de un recurso de apelación. La administración de Jaime Rodríguez Calderón detalló existen los elementos que acreditan cabalmente la participación de Medina de la Cruz en los hechos investigados. “Los actos se formalizaron mediante la participación de diversos funcionarios públicos, como lo son el contrato donde se formaliza el convenio con la empresa automotriz, firmado por el propio Medina de la Cruz”, señaló.

Consideraron el fallo del juez carece de sustento legal porque con base en el artículo 19 constitucional no hay forma de exigir que el Ministerio Público precise el hecho exacto. Corresponde a la Fiscalía Anticorrupción presentar el recurso de apelación correspondiente.

LUIS VIDEGARAY CUBRE A CESAR DUARTE

También hace menos de una semana, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, acusó al canciller Luis Videgaray de proteger a César Duarte, al frenar su detención y extradición, y todo para salvar su propio pellejo. “Tenemos un cuello de botella, que es Relaciones Exteriores, en donde el propio Videgaray está cuidando su pellejo, ¡claro que sí!”, aseguró Corral a un diario capitalino.

El gobernador de Chihuahua aseguró existen una serie de pretextos de la Federación para frenar la detención con fines de extradición de César Duarte, como el envío de 8 órdenes de aprehensión de las 15 que se han presentado. Otro de los pretextos que han mencionado las autoridades mexicanas son las traducciones al inglés de las órdenes de aprehensión. “El proceso de extradición es complejo de entender en términos de la competencia, porque cuando lo quieren hacer lo hacen, con la rapidez con que hicieron lo de Javier Duarte y lo de Roberto Borge y lo de Tamaulipas… Cuando hay ganas y voluntad, hasta regresan dinero al gobernador (Miguel Ángel) Yunes, ¿no? Cuando hay ganas o acuerdos, cuando hay negociaciones. Pero en el caso nuestro nunca hemos querido negociar nada”, señaló Corral.

La administración de Corral acusa a la gestión de Duarte de haber triangulado al menos 250 millones de pesos para apoyar las campañas del PRI en 2016, en una operación en la cual estuvo involucrado Luis Videgaray, cuando era el secretario de Hacienda, y el ex dirigente del partido, Manlio Fabio Beltrones.

Ante la dilación de la extradición de César Duarte, operada por Luis Videgaray en la SRE, ahora Javier Corral señala buscará a Marcelo Ebrard, propuesto como próximo canciller de Andrés Manuel López Obrador, a fin de buscar una pronta justicia.

ENTRE NUBES Y DURMIENTES

Si bien es cierto deben someterse a profundos estudios para checar seguridad, viabilidad, factibilidad, operación, etcétera, cualquier de los grandes proyectos de infraestructura y desarrollo para el país, también es una verdad deben ser considerados como decisiones de Estado. Las consultas populares abanderadas por la palabra democracia en poco o nada ayudan porque son temas muy especializados, no es lo mismo opinar sobre el petróleo, por ejemplo, porque no se cuestionan plataformas o maquinaria para exploración o explotación o lugares en donde deben ubicarse, sino se trata de un patrimonio nacional y de las repercusiones que su entrega a la iniciativa privada conlleva. Quienes tenemos la oportunidad de platicar con quienes conocen de estos temas podemos ampliar el criterio pero ni así estar facultados para emitir votos a favor o en contra de una instalación en la cual los errores cuestan vidas, independientemente de todo el entorno económico.

Son precisamente estos especialistas quienes argumentan lo frágil del suelo; el hecho de que por ahora no se vean aves en el entorno no significa dejaron de existir y esas sí son un verdadero peligro para las aeronaves; advirtieron en su momento esta decisión obedecía a la necesidad de obtener una especie de calificación sobre el aeropuerto a fin de poder seguir manteniendo rutas hacia y desde el extranjero ya que las condiciones del actual no son las óptimas. Pero hay otro punto igualmente importante y radica en el secuestro que se hace de la conectividad nacional al invertirse tantos miles de millones de pesos en una sola central aérea. Es necesario, han repetido hasta el cansancio, apoyar aeropuertos con calificación internacional en el interior del país, demostrado ha quedado en cuanto surge una falla y se detiene el de la Ciudad de México, todo se paraliza y eso a estas alturas es inadmisible.

Ahora bien, internacionalizarlos no significa rodearlos de tiendas de marca, de zonas de recreación, de restaurantes de renombre, de cafeterías, tiene que ver en exclusiva con la operación aérea óptima y satisfactoria en cuanto a los servicios de tierra. Buenas pistas y nada más y eso no significa deban hacerse erogaciones como las planteadas por el gobierno de EPN presumiendo además rodear la terminal aérea de hoteles, zonas habitacionales exclusivas, etcétera, cuando ni siquiera existe la posibilidad de alterar a ese grado el Circuito Interior, vía a la cual se accede para llegar al aeropuerto.

Si nos atenemos a la triste realidad, las autoridades tanto federales como locales no han sido capaces de exigirle a los inversionistas inmobiliarios ampliar las calles en donde han venido sustituyendo una casa por un edificio con 50 departamentos y de ahí proviene gran parte del alto proceso contaminante actual. ¿Serán capaces de construir vías alternas y demoler con ello por lo menos 10 colonias ampliamente pobladas en torno al punto en cuestión? ¿De verdad creen en todas esas maravillas para visitantes cuando al ir descendiendo se encuentren con las casas ya muy maltrechas de Aragón, con la vista hacia la unidad llamada Cabeza de Juárez, sobrevuelen los techos de la Federal, la Aviación Civil, etcétera? Eso si, habrá tiendas de marca y restaurantes internacionales antes de enfrentarse a los taxis piratas, a los Uber y a uno que otro asalto.

En términos muy ciudadanos y coloquiales, le encuentran como puntos a favor a este nuevo aeropuerto la cercanía con la Ciudad de México, misma no vista como cercanía al encontrarse en el centro, en prácticamente el corazón de la capital de la República, lo cual ha facilitado sin lugar a dudas el ir y venir de quienes tienen negocios en el interior en un mismo día, con los ahorros para las empresas que esto significa. Dicen también se crearía un centro de operaciones y de conexión internacional y eso ya existe, faltan pistas y cumplir con otros requisitos de buen funcionamiento, sobre todo en lo relacionado a las operaciones de tierra porque, es también innegable, los controladores de vuelo son de los mejores del mundo, las estadísticas sobre accidentes por errores desde las torres hablan por sí solas.

Cinco mil hectáreas son las que dicen ha comprado el gobierno y ese es un punto a revisar porque los conocidos como “Los de Atenco” ni recibieron el dinero ofrecido, tampoco han vendido sus terrenos y solamente falta comprobar si se creó un proyecto cimentado en terrenos todavía no legalizados. Si el avance de la obra está en apenas sí un 31 por ciento hay mucho por hacer y para poder cambiar hasta planos.

Abiertamente en contra está el incremento en el costo de la construcción. Va igual que la galletota llamada Estela de Luz y al final poco o nada se sabe de cuánto costó. Al alterar y hacer el proyecto útil, no lujoso, las cifras no debieran alterarse y lo que es mejor, si se hacen los planes de manera casi perfecta, las ampliaciones pueden irse generando conforme se incrementen ganancias, porque deberá de haberlas aún si la terminal fuera concesionada. Ya basta de entregar a la IP concesiones que hacen multimillonarios a solamente algunos y no dejan ni un clavo al erario. Dicen es muy costoso el mantenimiento y si se trata de negocios en tierra y obviamente los hechos en el aire ¿por qué tiene el estado que pagar ese mantenimiento?

Esta nueva terminal conllevaría cerrar el aeropuerto existente, aseguran, y uno se pregunta: ¿por qué? La terminal uno ha sobrevivido a todos los temblores y terremotos, a las malas administraciones, a transformaciones en los pisos costosísimas en las cuales un día tiene alfombra, al otro cuadriculas y luego hasta meten una especie de mármol tan hechizo como una película pirata. Eso sí no hay uno solo de sus administradores que en cada año de gestión no le sumen millones y millones de pesos a sus respectivas chequeras. La terminal dos, la construida en el gobierno de Vicente Fox, es una de las peores del país y el edificio sufre tantos hundimientos como los que se esperarían de las pistas mencionadas para el NAIM.

Es de esperarse suba el impuesto por el servicio, las tarifas aplicadas a los boletos, etcétera. Si en el presente una botella de agua cuyo precio en la calle es de 3 pesos con 50 centavos, en las terminales llega a los 20 y 22 pesos, la misma marca e igual contenido. Adiós a lo que queda del famoso lago Nabor Carrillo y si dan con el refugio de aves, también las veremos huir como lo han hecho las mariposas monarcas, los pandas –que se reprodujeron por primera vez en cautiverio en nuestro país- y otras especies de nuestro reino, del animal, cuya migración nos revela hasta dónde hemos depredado el entorno.

Ahora bien, si faltan más de 200 mil millones para concretar el proyecto de EPN y se perderían 100 si se cancela, no hay mucho que hablar, dinero bueno al malo en estos tiempos es actuar con perversión. Si se suprimen esos lujos, tal vez el costo sea menor y habría entonces que hacer las comparaciones con la otra alternativa, la base aérea de Santa Lucía, de la cual dicen es inviable en virtud de no poder o mejor dicho no se deben tener dos aeropuertos en una misma ciudad operando en igual tiempo por razones de seguridad. ¿Cómo le hacen en varias ciudades de los EU en donde no tienen dos sino hasta tres terminales operando al mismo tiempo? ¿Allá si y aquí no? ¿No son nuestros vecinos quienes nos superan en accidentes en pleno vuelo?

En fin, como yo no se nada, mejor que ni me pregunten y mejor será si no participo en una consulta a la cual el otro rostro es revelador de la necesidad de apoyar cualquier decisión bajo criterios ciudadanos, válidos o no. Este aeropuerto como sucede con el proyecto del Tren, las refinerías, etcétera, son decisiones de Estado sobre las cuales pueda reflejarse claramente un beneficio mayoritario. Se preguntarán ¿a mi, abarrotero, zapatero, comerciante en general, fabricante de bolsas, en qué me beneficia o me perjudica su mentado aeropuerto? En mucho. De llevarse a cabo como se debe, es decir no sólo sobre un proyecto viable y cuyo costo esté acorde con nuestra economía nacional actual, generará empleos no solo directos, sino indirectos, y los sueldos van a permitir a los empleados contar con más dinero para hacer compras y así, sucesivamente. Sobre ese esquema de beneficio a mayorías debe trabajarse o de otra forma la vida tenderá a seguir igual… de jodida.

DE LOS PASILLOS

Donde no vaya a salir un ejemplar como el de la serie del Chema, el funcionario al que aparentemente nadie ve pero es poderosísimo, nos encontramos con un César Yáñez verdaderamente empoderado. Dicen las malas lenguas no quiso seguir en lo de la comunicación y, aquí entre nos, hizo muy bien. No es lo mismo manejar esta línea con un candidato que se publicita por sí solo, o con un triunfador electoral a quien todos ven bien y hasta se pasan de un bando a otro, a tener el peso, la responsabilidad, de la comunicación de un Ejecutivo electo y después en funciones. Eso ya es otra cosa. Así que pensó en una alternativa: encargase del área política y de gobierno, con lo que ello pueda significar en la acción. Pero no, le sumaron la comunicación con las entidades, atención ciudadana, equipo de ayudantía encargado también de la seguridad, seguirá manejando la logística de la giras. Más cercanía… no hay, no hay…

La apertura está siendo en verdad total. Hubo y hay relaciones cercanas con los evangélicos, los protestantes, los testigos de Jehová, pero también con los católicos, con la comunidad judía, no faltan los mormones y mucho menos los masones o los siempre bien vistos ateos. Aunque si de internacionalización se trata, nos faltan los practicantes de la santería o los del vudú. De estos últimos todavía no se tienen nombres, de todos los demás sí, incluyendo a Lázaro Cárdenas Batel, de quien dicen su señora esposa, cubana de nacimiento, es practicante, pero no es esa toda la verdad. El ex gobernador de Michoacán llevó a cabo y encabezó como personaje autorizado para la matanza de animales en ofrenda a las deidades de esa práctica religiosa, muchas ceremonias. Fueron tiempos en los cuales se dudaba de la llegada de don Cuauhtémoc a la jefatura capitalina, tiempos también en los cuales aparecían por docenas los animales muertos y arrojados a parques y jardines: gallinas, terneras, borregos y otras especies aparecían sacrificadas e incluso desangradas. Quién sabe si lo llegaron a ascender a Babalao, pero el mero jefe de asesores de la Presidencia si es, o mejor dicho, si llegó…

La cara de terrible que acompaña a Arturo Durazo parece tendrá que endurecerla mucho más para espantar a tanta mafia. A tres meses de presentarse el cambio, el número de crímenes, de asesinatos, de ejecuciones, se multiplica y todo apunta a la misma y clásica tendencia de apretar tuercas para aflojar al gobierno entrante y llegar a los acuerdos ya no de siempre sino a los nuevos. Si fueran los de siempre no regarían tanta droga y sangre en nuestro territorio, así que esos grupos también saben de la transformación y del cambio. Evitar la doble venta de plazas y no hablar de las estrategias a seguir podría ser un buen principio porque si a esta masacre de fin de mandato, con la que termina de bañarse y teñirse de rojo la corona auto impuesta a la cabeza de Peña Nieto, no se detiene, el futuro no será tan agradable en este terreno…

Breves, breves… Multar el propio gobierno a su principal empresa productiva del Estado, PEMEX, es como si usted se roba de la bolsa derecha del pantalón un dinerito que deposita en la izquierda, o sea, ganas de hacerse los penitentes cuando hay otros renglones aplicables a la IP sin tocar… ¿Y por qué no tener la zona amapolera así como existe la tequilera, la mezcalera, la del champagne? También puede existir el círculo de las doñas: María y Juana y ¿se imagina si nacionalizan las jeringas, las pipas, el papel arroz y se fabrican vasos desechables transparentes y adecuados a las bebidas mencionadas? ¡¡negociote!!

No crea maquillaron a Alfonso Ramírez Cuellar y a Víctor Varela antes de su presentación en San Lázaro porque ya salieron del clóset. Ese paso nadie sabe si lo darán o no, lo cierto es no contar con un rostro muy agradable y de ahí se tomara la decisión… Gran fiestón en el PRI dieron con la lideresa necesitada, requerida, esperada, la de la cara larga, la falda también, el corazón frío, la cartera llena y un cerebro detrás… ¿Gente de quien es Otto Granados? Salinas es el apellido del dueño del perro, por lo tanto, ¿qué necesidad tenía el aguascalentense de quedarse a escuchar como les atizaría AMLO al derrumbar públicamente la reforma educativa? Granados Roldán ni estaba cuando la presentación de la iniciativa ni le tiene ningún aprecio y mucho menos lealtad al mexiquense, por eso se bajo del estrado cuando el tema salió a relucir… Un ejemplo de ser ciencia la paciencia la ha dado Manlio Fabio Beltrones. Esperó hasta la salida de Zedillo, quien tenía más que agradecerle que reprocharle, sin embargo simplemente le tuvo mucho miedo porque con su información, con esa guardada celosamente, hasta lo hubiese tumbado de la Presidencia con la sola respuesta a la interrogante ¿a quién benefició el crimen de Colosio?… Ya se verán muchas más acciones de oficio político y de acercamientos protagonizadas por el equipo de AMLO, similares o tal vez superiores a las de Monreal desayunando escamoles con huevo y café muy sonriente frente a Meade… Justo cuando los casineros del Big Bola querían comprar el Play City de Televisa, les cayo el SAT, ¿casualidad?

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con científicos y rectores universitarios, quienes le entregaron en el Palacio de Minería una propuesta de agenda nacional de ciencia, tecnología e innovación para los próximos años. El documento fue elaborado por la UNAM y otras 67 universidades, academias de ciencia y tecnología, así como centros de investigación. La agenda se ha construido por meses y para ello se celebraron diversas mesas de trabajo.

