“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Terribles son las debilidades de la fuerza”: Stanislaw Jersy Lec

Fuerzas Armadas seguirán en las calles: AMLO

La Policía Federal aún no está preparada para sustituirlas

Policías estatales y municipales no cumplen sus funciones

En octubre, propuesta sobre titulares de Sedena y Marina

Gobernadores contra Morena; “roban” diputados locales

Para diciembre, licitación para vender avión presidencial

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, admitió: “no se podría atender el problema de la inseguridad y la violencia en la actualidad sin utilizar al Ejército y la Marina”. El tabasqueño lamentó la Policía Federal no esté preparada para sustituir lo que hacen las Fuerzas Armadas, por lo que éstas se mantendrán a mediano plazo en las calles. Y justificó: las policías estatales y municipales no están funcionando en la actual estrategia de seguridad para combatir la violencia en el país. A mediados de octubre, adelantó, tendrá la propuesta de quiénes serán sus secretarios de la Defensa y Marina.

Sería irresponsable acuartelar a militares y dejar a la población en indefensión, señaló López Obrador. “Quiero ser lo más claro posible, sincero, si no contamos con el apoyo del Ejército y la Marina no podríamos enfrentar el problema de la inseguridad”, subrayó. “En mis recorridos por el país, existe la opinión casi generalizada, por decirlo con diplomacia, que no están funcionando las policías estatales y municipales, no están cumpliendo con su responsabilidad, hay honrosas excepciones, pero ésta es la amarga realidad”, manifestó el tabasqueño tras sus reuniones, este viernes, con el secretario de Marina, Vidal Soberón, y el miércoles, con el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

Las secretarías de la Defensa y Marina le entregaron un diagnóstico y propuestas en seguridad en las reuniones que tuvo con sus titulares. “Fueron muy provechosas las dos reuniones, en los dos casos se me presentaron diagnósticos y también propuestas para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia en nuestro país”, indicó. “No podríamos en las circunstancias actuales dejar de utilizar al Ejército y a la Marina para atender el problema de la inseguridad y violencia. La Policía Federal no está preparada para sustituir lo que hacen actualmente los soldados y marinos. Siendo realistas, no se ha podido consolidar la Policía Federal, no se avanzó”, indicó.

“Es más, no tendríamos ni siquiera las instalaciones porque la situación de la Policía Federal es lamentable, no tienen ni siquiera cuarteles. Los mandan a los estados sin apoyos, tienen que ir a acampar, a vivir en hoteles, en situaciones realmente lamentables. No se crearon las condiciones (…) Ante una delincuencia organizada no se puede trabajar con un gobierno desorganizado”, explicó.

Andrés Manuel López Obrador reiteró que todos los días, a las 6:00 horas, encabezará reuniones de seguridad. “No voy a delegar esta responsabilidad, la voy a atender de manera personal, va a haber Mando Único, vamos a trabajar de manera coordinada y vamos a estar organizados”, dijo.

Sobre su estrategia de seguridad, el presidente electo indicó habrá 248 coordinaciones territoriales que actuarán de manera conjunta con el gobierno federal “para garantizar la paz y la tranquilidad”.

La decisión del presidente electo en relación a las Fuerzas Armadas es muy diferente a sus posicionamientos en la materia durante la campaña presidencial. Desde que era precandidato, López Obrador criticó el papel de los militares en la estrategia contra los cárteles de las drogas. Reiteradamente advirtió los regresaría al cuartel para no seguir “la represión al pueblo”. También señaló no usaría la Ley de Seguridad Interior, que legalizó las actuaciones del Ejército y de la Marina en la última década, y evitó cualquier contacto con el Estado Mayor Presidencial (EMP).

Tanto el general Salvador Cienfuegos, titular de la Sedena, como Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina, se manifestaron en ese periodo en contra de las declaraciones del tabasqueño y manifestaron su inconformidad con la vaga propuesta de amnistía de López Obrador.

El tabasqueño anunció la primera medida del cambio del estatus quo al que se han ajustado las Fuerzas Armadas desde hace décadas, tras una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto: el EMP dejará de estar en la Presidencia de la República y se incorporará a la Sedena. Integrado por elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, el EMP nunca ha rendido cuentas a nadie que no sea el presidente.

OFENSIVA DE GOBERNADORES CONTRA MORENA

Gobernadores priistas y panistas ejecutaron una ofensiva post electoral para quitarle a Morena diputaciones locales y alcaldías en al menos seis estados del país, acusó el senador electo Ricardo Monreal, al señalar esos mandatarios presionan a los Tribunales Electorales estatales para que emitan resoluciones a modo en los estados de Oaxaca, Campeche, Sonora, Estado de México, Chihuahua y Guerrero.

El ex gobernador de Zacatecas denunció: “se ha venido presentando una ofensiva post electoral en contra del movimiento transformador que representamos, al parecer orquestado por los gobernadores de esos estados, pues en la mayor parte de los casos han procedido con simétrica concordancia a presionar a los Tribunales Electorales locales a efecto de que aprueben resoluciones a modo”. Esto, agregó, es un intento por ganar en la mesa lo que perdieron en las urnas, con argumentos como la sobrerrepresentación.

Monreal Ávila advirtió: “con igual sinrazón jurídica amenazan con repicar su atraco en estados como Sinaloa, donde arguyendo artificiosamente sobrerrepresentación pretenden sacar su resolutivo por el que se reduzca el número de legisladores estatales de Morena para asignarlos mayoritariamente al PRI”.

También calificó como “inexplicable” el “veto ejecutivo” aprobado por el Congreso de Sonora para quitarle a Morena la mayoría del Poder Legislativo local entrante. “Algo que resulta aún más incomprensible, dado lo absurdo de la acción, es el llamado veto ejecutivo y el paquete reformador que a instancias de la gobernadora aprobó el Congreso de Sonora, quitándole facultades al Poder Legislativo para adjudicárselas al Ejecutivo, pretendiendo así socavar la mayoría parlamentaria que el 1 de julio otorgaron los sonorenses a Morena”, explicó.

El senador electo morenista llamó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), última instancia para la resolución de estos casos, a actuar con imparcialidad y certeza.

En el Estado de México, durante la sesión del pasado 11 de agosto, el Tribunal Electoral del Estado de México modificó, sin argumentación ni discusión, la asignación de diputados de representación proporcional en la Legislatura local, la cual inicia funciones el 5 de septiembre. La sentencia emitida por unanimidad quitó 10 diputados a Morena y se los reasignó al PRI, PAN, PRD y PVEM.

La sentencia permite ya no tengan la mayoría calificada Morena y sus aliado, lo cual les permitía aprobar cualquier iniciativa sin necesidad de los votos de otros partidos. Así, el PRI, al cual se le suman cinco diputados, es la segunda minoría. Con esa sentencia, la próxima legislatura local quedó con 21 diputados de Morena, 11 del PT, 10 del PES; mientras el PRI tendrá 14 diputados (13 de representación proporcional), el PAN, 11; el PRD, 5; y el PVEM, tres.

Morena recurrirá al TEPJF, advirtió Ricardo Moreno, representante de ese partido ante el Instituto Electoral de la entidad, y adelantó en la próxima legislatura su partido buscará iniciar juicios de procedencia contra los magistrados locales al no conducirse por la vía de la legalidad.

En Oaxaca, el Tribunal Electoral del Estado (TEEO) quitó siete diputados plurinominales a Morena, para el próximo Congreso local. A través de la sentencia del juicio RIN/01/2018 y sus acumulados, éste órgano local aseguró que, con la asignación de 8 diputaciones de representación proporcional al Movimiento de Regeneración Nacional, éste contaba con sobrerrepresentación.

La sentencia apoyada por los magistrados Miguel Ángel Carballido Díaz y Víctor Manuel Jiménez Viloria, argumentó se debió considerar como un solo partido a la coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada por Morena, PES y PT, para efectos del reparto de las diputaciones de representación proporcional. “Pues de considerarse de modo contrario consentiría un dominio exacerbado de las fuerzas políticas mayoritarias, con lo que las minoritarias quedarían sin posibilidad real de integrar el órgano legislativo y tomar decisiones en razón de quienes los votaron”.

En Michoacán, el, Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), decidió quitar una diputación plurinominal a Morena y otra al PT. La razón fue por sobrerrepresentación. El ganador fue el PRI. En una calurosa votación dividida, el tribunal electoral michoacano determinó que Morena y el PT están sobrerrepresentados en el Congreso. Y bueno… ya que el PRI está sub-representado (nadie votó por ellos), pues consideraron buena idea darles esas curules.

Los afectados por la decisión del TEEM son: Wilma Zavala Ramírez, de Morena, y Marcela Casillas Carrillo, del PT. Los ganones fueron Marisol Aguilar y Omar Carreón Abud, éste último líder de Antorcha Campesina en Michoacán. Morena y PT pueden impugnar la decisión del TEEM ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En Guerrero, el Tribunal Estatal Electoral de Guerrero quitó dos diputaciones plurinominales a Morena y una al PT y se las reasignó al PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. El ponente de la propuesta fue el magistrado Ramón Ramos Piedra y el único magistrado que votó en contra del dictamen fue Emiliano Lozano.

Con esa resolución queda fuera de las diputaciones el dirigente estatal de Morena, quien era candidato a diputado local plurinominal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, y los maestros de la CETEG, Carlos Cruz López y Saida Reyes Iruegas. La resolución será impugnada y finalmente será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien decida sobre este tema.

En Sonora, el Congreso local aprobó las iniciativas de Veto Ejecutivo a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos y la eliminación del fuero para funcionarios. En una sesión extraordinaria, el pasado 8 de agosto, los legisladores aprobaron en poco más de una hora las reformas a la Constitución estatal, donde se establecen atribuciones al Poder Judicial, al Tribunal de Justicia Administrativa y al Instituto Sonorense de Transparencia.

Justificado como una medida para la “austeridad y disciplina presupuestal”, el veto aprobado permite el Poder Ejecutivo “regresar” para una nueva votación el Presupuesto de Egresos al Congreso. También se elevaron a rango constitucional las causas por las que se puede revocar el mandato a integrantes de ayuntamientos. Y además, se aprobó la eliminación del fuero y de los fondos legislativos discrecionales.

Para la ex magistrada y futura titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez, es inconstitucional el “veto ejecutivo” y el paquete reformatorio impulsados por la gobernadora priísta Claudia Pavlovich Arellano y aprobados por el Congreso sonorense.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, se le arrebató el triunfo al morenista Javier González Mocken. El Tribunal Estatal de Chihuahua ordenó revocar la constancia de alcalde electo de Ciudad Juárez a González para otorgarle el triunfo al candidato independiente Héctor Armando Cabada Alvídrez.

González Mocken acusó existen vínculos entre Armando Cabada y el magistrado César Lorenzo Wong Meraz. También aseguró que Cabada compró votos durante los comicios del 1 de julio y manipuló casillas, por lo cual impugnará la decisión de las autoridades electorales locales.

DE LOS PASILLOS

Tras la oferta de un empresario para comprar el avión presidencial, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, informó recabarán datos de la aeronave y lanzarán una licitación para venderla a principios de diciembre. “Se van a vender todos los aviones, todos los helicópteros al servicio de funcionarios públicos”, indicó en conferencia de prensa.

La economía mexicana sigue estancada. De abril a junio de este año, el Producto Interno Bruto (PIB) del país se redujo 0.15 por ciento respecto a enero-marzo pasado. Este es el peor resultado en 11 trimestres, al interrumpir dos periodos comparables con avances, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)… La reducción de la economía mexicana en el segundo trimestre de 2018 fue resultado de retrocesos en dos de los tres grandes grupos de actividad que lo integran. Las actividades primarias decrecieron 2.11 por ciento de abril a junio respecto al primer trimestre del año, su mayor baja en 21 trimestres. Las actividades secundarias o sector industrial cayeron 0.35 por ciento… Con datos desestacionalizados, de abril a junio, la economía mexicana avanzó 1.56 por ciento.

Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com

Esperamos sus comentarios al correo: Lilia_arellano@yahoo.com;

Facebook.com/Liliaarellanooficial – Twitter @Lilia_Arellano1

Disfruta de los programas que tenemos para ti en nuestro canal oficial de Youtube.com/liliaarellano