“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

Acuerdo EEUU-México

Quedó a salvo soberanía en materia energética: AMLO

Canadá condiciona su incorporación al nuevo Tratado

Donald Trump presiona ahora a firmar a Justin Trudeau

Pacto se concentra en reglas de la industria automotriz

Gobernadores ofrecen respaldo total a López Obrador

Muñoz Ledo podría imponer la Banda Presidencial

Tras un año de conversaciones, los gobiernos de Donald Trump y Enrique Peña Nieto alcanzaron un acuerdo en principio en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente desde 1994 y el cual engloba más de 1 billón de dólares anuales de intercambio. Pero ahora, el presidente estadounidense dijo llamarán a ese pacto Acuerdo Comercial Estados Unidos-México, deshaciéndose del nombre de TLCAN, el cual, subrayó, tiene “mala connotación”. Es probable el acuerdo se firme en noviembre y se envíe al Congreso de EEUU el viernes. El presidente mexicano señaló espera el pacto con Canadá se materialice rápidamente. Pero el gobierno canadiense indicó sólo firmará un nuevo acuerdo comercial con EEUU y México si “es bueno” para Canadá.

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, reconoció los acuerdos comerciales alcanzados con el gobierno estadounidense. “Estamos satisfechos porque quedó a salvo nuestra soberanía, México se reserva el derecho de reformar su Constitución, sus leyes, en materia energética”, resaltó el tabasqueño, quien añadió: “fue tomada en cuenta nuestra recomendación, en el tema energético, eso lo cuidamos”… “El petróleo y los recursos naturales pertenecen a nuestra nación. Eso se estableció con mucha claridad”, dijo al llegar a Chipas para el primer foro sobre educación. “Originalmente –explicó- se había elaborado un capítulo muy extenso, muy comprometedor desde nuestro punto de vista, este texto se hizo a un lado y se redujo a tres párrafos”.

Desde su llegada a la presidencia de Estados Unidos, en el 2017, Trump empujó reabrir el TLCAN, al cual calificó en reiteradas ocasiones de “desastre”. La renegociación del tratado fue una de las principales promesas de campaña del presidente estadounidense, quien amenazó con retirarse del pacto si no se reelabora en beneficio de su país. El mandatario estadounidense declaró podría hacerse un acuerdo separado con Canadá o incluirlo en pacto con México. Adelantó que o impone aranceles sobre autos canadienses, o se alcanza un acuerdo negociado. También sostuvo México ha prometido empezar a comprar inmediatamente todos los productos agrícolas que sean posibles.

Donald Trump dijo llamará muy pronto al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, para que se sume a las pláticas. El gobierno estadounidense presiona al canadiense para sentarse a negociar de inmediato y llegar a un acuerdo a más tardar el viernes, fecha límite para la firma y pueda aprobarlo el Congreso estadounidense antes de las elecciones de noviembre próximo. Las conversaciones con Canadá empezarían de inmediato. “Ahora estamos invitando también a los canadienses y esperamos poder alcanzar una conclusión justa y exitosa con ellos igualmente”, dijo un funcionario comercial estadounidense de alto rango a Reuters.

Durante una llamada telefónica, donde los mandatarios hablaron sobre el acuerdo comercial entre ambos países, transmitida en vivo, Peña Nieto propuso a Trump hacer un brindis con tequila para celebrar el entendimiento. El mandatario estadounidense indicó al mexicano le dará mucho gusto darle un abrazo.

Respecto a la renegociación trilateral, el presidente mexicano explicó habló con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau: “Hablé con el Primer Ministro de Canadá, @JustinTrudeau, sobre el estado de las negociaciones del TLCAN y el avance entre México y EUA. Le expresé la importancia de su reincorporación al proceso, con la finalidad de concluir una negociación trilateral esta misma semana”, escribió en su cuenta de Twitter.

La duración del acuerdo alcanzado por México y Estados Unidos en el TLCAN será de 16 años y no de cinco como proponía Donald Trump, confirmó Robert Lighthizer, representante comercial de EEUU. Con esto, queda fuera la cláusula “sunset” del pacto. En caso de que en ese año no lleguen a un punto en común, este tratado no se rompería, pero se volvería a discutir al año siguiente con el fin de darle más “tiempo de vida”, detalló el norteamericano.

De acuerdo a lo adelantado hasta el momento por las agencias internacionales de noticias, el acuerdo en principio entre Estados Unidos y México se centra en las normas que rigen la industria automotriz y deja de lado otros asuntos polémicos que afectan a los tres países. Así, se acordó requeriría que el 75 por ciento del contenido de los automóviles sea fabricado en ambos países, por encima del nivel actual de 62.5 por ciento, y también exigiría que entre el 40 y el 45 por ciento del contenido de los autos sea hecho por trabajadores que ganan al menos 16 dólares por hora. El plan por ahora no fijará límites a las importaciones de vehículos ligeros procedentes de México, detalló Lighthizer.

Según quede el marco final, lo anterior implica que los componentes automotrices deberán producirse en lugares donde el salario mínimo tenga un umbral mucho más alto de lo actual, lo cual beneficiará a Estados Unidos y Canadá, dejando de lado a México hasta que se incremente la paga a trabajadores. Aunque no se especificó de cuánto deberá ser ese salario.

De acuerdo con AMLO, su equipo ve con buenos ojos se estableciera un aumento en los salarios para trabajadores de la industria automotriz. “Esto desde el principio lo vimos bien, desde hace meses dije que uno de los temas que coincidíamos con Trump era el aumento de los salarios a trabajadores mexicanos”, indicó.

En cuanto a la propuesta estadounidense de la estacionalidad, es decir México sólo podría vender ciertos productos agrícolas en determinadas épocas del año, fuentes consultadas señalaron quedó descartada. Ildefonso Guajardo, secretario mexicano de Economía, indicó se crearon nuevas cuotas de intercambio para productos como carne de res y puerco.

Respecto al tópico sobre controversias, la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos explicó México accedió a eliminar el capítulo 19 de resolución de controversias. En tanto, Guajardo precisó se mantendrá el capítulo 11, que habla sobre inversiones, y el 20, que habla sobre solución a temas comerciales, se rediseñará. Sobre el 19, el cual determina cuotas antidumping y compensatorias, se trabajará en conjunto con Canadá para determinar cómo se quedará finalmente.

Los negociadores trabajaron a marchas forzadas para finalizar una nueva versión del acuerdo comercial, con la esperanza de obtener la aprobación de los legisladores mexicanos antes de que el próximo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, tome posesión el 1 de diciembre.

El gobierno de Canadá advirtió que sólo firmará un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y México si “es bueno” para Canadá. “Solo firmaremos un nuevo TLC que sea bueno para Canadá y bueno para la clase media”, afirmó un portavoz de la ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, en un comunicado. Durante el anuncio en la Casa Blanca, Trump apuntó que está por verse si Canadá “puede ser parte de este pacto”. Y agregó: “puede ser un acuerdo separado o pueden sumarse”.

Según el futuro secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el gobierno electo ve con buenos ojos el entendimiento alcanzado con Estados Unidos en la renegociación del TLCAN. “Vemos como un avance positivo el entendimiento que hoy se anuncia, por una parte, reduce la incertidumbre sobre la economía y, por la otra, recoge las principales preocupaciones planteadas por el presidente electo, especialmente las relativas al sector energético mexicano, las condiciones laborales y salariales de nuestros trabajadores y el mantenimiento de los espacios trilaterales para la solución de controversias, así como la certeza en el mediano plazo para el propio tratado”, señaló Ebrard.

RESPALDAN GOBERNADORES A AMLO

Durante una reunión de casi tres horas con los integrantes de la Confederación Nacional de Gobernadores, los mandatarios estatales expresaron todo su respaldo, “sin titubeos”, al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a fin de que el 1 de diciembre inicie su mandato “con toda la fuerza”. Se hizo hincapié en responsabilidades sensibles como la nueva estrategia de seguridad y el programa de austeridad republicana con todos los gobiernos estatales.

En conferencia de prensa, el mandatario de Chiapas, Manuel Velasco, informó AMLO ofreció a los gobernadores respetar la soberanía de sus estados en la operación de los nuevos delegados. Durante el encuentro, López Obrador les despejó todas las dudas sobre la figura de delegados en las entidades. “Ningún gobernador se manifestó en contra. Sí (se planteó) haya claridad en sus funciones y lo que representa cada gobernador, elegido por el pueblo”.

Al cuestionarle si la figura de delegado fue bien recibida, el gobernador de Chiapas, quien fue encargado por AMLO de informar sobre los acuerdos de la reunión, señaló: “Sí fue bien recibida y se va a ir evaluando con el tiempo. Estoy seguro, el presidente electo ha mostrado y dado todas las muestras, de que quiere tener un trabajo coordinado con los gobiernos estatales”.

Velasco informó sobre las giras a realizar por el presidente electo, a partir del 16 de septiembre, en las cuales tendrá reuniones bilaterales con cada gobernador, e informó también pidió al próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, coordinarse con cada uno, con objeto de determinar sus prioridades en el Presupuesto de Egresos 2019. Sostuvo existe un consenso en los gobiernos estatales para apoyar medidas de transparencia y austeridad como las compras consolidadas. Explicó se acordó una agenda común, de respaldo a los 25 programas y proyectos prioritarios de la siguiente administración.

El también senador electo reportó acordaron los gobernadores puedan participar en las reuniones matutinas que sostendrán los delegados con los mandos federales, en las cuales se evaluará la situación en materia de seguridad.

AUSTERIDAD EN COMUNICACIÓN SOCIAL

Durante una entrevista en un conocido programa televisivo, Jesús Ramírez Cuevas, futuro coordinador de Comunicación Social de Andrés Manuel López Obrador, aseguró se ahorrará el 50 por ciento en el gasto en publicidad al quitar la duplicidad de funciones, aunque no hay una cantidad determinada.

Al cuestionársele cómo van a lidiar con las solicitudes de información, o de entrevistas al cerrar las oficinas de comunicación social de las diferentes dependencias, Ramírez Cuevas indicó esa función en cada dependencia se debe mantener porque es una necesidad, tanto del gobierno federal como de la ciudadanía, dada la especialización de los temas, por lo tanto “debe mantenerse la función de comunicación por dependencia, más no todo el aparato burocrático ni todo el gasto oneroso que se hace”.

Ramírez Cuevas aseguró López Obrador no necesita un vocero porque es claro en sus mensajes, aunque reconoce no es lo mismo ser candidato de la oposición en campaña que ser presidente de todos los mexicanos, por ello la importancia de tener una buena relación con los medios de comunicación.

En cuanto al anuncio del acuerdo entre México y Estados Unidos en el tema del TLC, aseguró están pendientes de ello, avalando lo que se ha negociado, por ello están representantes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el tema, siempre defendiendo la soberanía y derechos de los mexicanos.

Respecto al Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) indicó se decidirá de forma imparcial. Recordó López Obrador garantizó que la decisión final sobre la construcción del NAIM, ya sea en Texcoco o en Santa Lucía, será imparcial, sin corrupción y se tomará de manera conjunta con los ciudadanos a través de una consulta pública.

Finalmente, sobre el caso de Tatiana Clouthier, señaló ella ha sido clara al argumentar, por legitimas razones, que decidió estar más cerca de su familia al permanecer en la diputación de Nuevo León, por lo cual no encabezará una subsecretaría en Segob.

DE LOS PASILLOS

Porfirio Muñoz Ledo fue propuesto por los diputados federales electos de Morena como candidato a ocupar la presidencia cameral de la LXIV Legislatura… Pasado mañana, una vez constituida la nueva legislatura, Morena presentará como su candidato –junto con los partidos PT y PES- a Muñoz Ledo para presidir la mesa directiva y así ser el encargado de colocar la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador, el primero de diciembre próximo… Al escribir estas líneas, los diputados morenistas definían el nombre de quien se convertirá en su coordinador parlamentario en San Lázaro…

Son viables algunas propuestas que Morena realizó durante la campaña para obtener Legislaturas con más austeridad y menos despilfarro, consideró Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)… En el Informe Legislativo 2018, el IMCO avaló la eliminación de “moches”, reducir comisiones legislativas y eliminar gastos de diputados como son los seguros médicos, telefonía celular, vales de gasolina y comida… Pardinas consideró la estrategia de austeridad debe quedar sustentada legalmente para que ésta no se convierta en una moda que sea cambiada por otros gobiernos. “El esfuerzo de austeridad se debe enfocar en recortar privilegios, en vez de recortar sueldos, queremos funcionarios bien pagados, legisladores bien pagados, pero que su principal ingreso sea el salario”, subrayó.

