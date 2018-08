“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Equivocarse es humano y perdonar es divino”: Alexander Pope

El reclamo fue claro, directo, sin dejar duda alguna, al arrancar el Foro “Escucha Acapulco, Por la Pacificación y Reconciliación Nacional”. Organizaciones sociales de diversas regiones del estado de Guerrero, policías comunitarias, dirigentes campesinos, familiares quienes han perdido a un ser querido por violencia, madres en busca de sus hijos desaparecidos, sindicalistas acusando violencia laboral, entre otros, exigieron: “ni perdón ni olvido, justicia para las víctimas”.

En la inauguración del encuentro, en el Salón Teotihuacán del Centro Internacional Acapulco, se realizó el pase de lista de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 : “¡1, 2, 3, 4, 5…. 43… justicia!”. También se guardó un minuto de silencio en memoria de las miles de personas desaparecidas y asesinadas en el estado. Asimismo, se escucharon reclamos como: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, “¡No más simulación! ¡Justicia!”.

La solicitud al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, es cumplir con la integración de una comisión que investigue y castigue a los responsables de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, sostuvo ante de iniciar el encuentro, el vocero de los padres de los 43, Felipe de la Cruz Sandoval. La inconformidad de la mayoría de los familiares de las víctimas quienes se han pronunciado por “ni perdón ni olvido”, es se hable de perdón cuando no ha habido justicia.

Una madre quien busca a su hijo desaparecido desde hace cuatro años, Guadalupe Rodríguez, de la ciudad de Chilpancingo, exigió: “¡No nos defrauden, no nos dejen solos, por eso votamos por ustedes, por ese dolor y por ese baño de sangre que hay en la República Mexicana, por eso decidimos apoyarlos, ya no nos queda más esperanza, porque el gobierno es de impunidad”. Al subir al pódium del foro, exclamó: “¡Estamos hasta la madre!, ¡Nadie me va a callar hasta que me entreguen a mi hijo!”.

La también presidenta del Colectivo de Víctimas de Chilpancingo sostuvo: “no estamos dispuestos a que no se nos haga justicia, creo que todo México y Guerrero está ansioso de justicia, no nada más las víctimas, sino todo el entorno ciudadano, en todos los sentidos hay necesidad y urgencia de justicia”. Explicó las víctimas o sus familiares están de acuerdo que haya un perdón moral o espiritual “para sacar ese dolor y coraje que traemos, así como razonar y caminar con perspectivas sin odios ni resentimientos”, pero el papel de la autoridad es aplicar la justicia y la ley a los victimarios, no perdonarlos.

Lorena Martínez externó no se trata solamente de hablar de una víctima directa de la violencia, sino todo lo que esto implica, porque con un asesinato o una desaparición se afecta a toda la familia, la cual se desintegra, “pero sobre todo se vive todo un sufrimiento por la pérdida de uno de los integrantes de la familia, y es difícil que puedan perdonar a quien les arrebató a su familiar”.

Les respondió Alejandro Encinas, designado representante de Alfonso Durazo en el encuentro: “Vamos a romper con el pasado. Venimos a acabar con la simulación. Queremos recuperar los principios fundamentales de un buen gobierno”. Y agregó: “Si queremos paz, debe haber justicia”.

La seguridad pública es un bien público y debe percibirse como un bien común, explicó el propuesto para subsecretario de Gobernación y encargado de los foros, quien afirmó: la próxima administración debe asumir compromisos y gobernar con una visión distinta, donde las víctimas se encuentren en el centro y se les garantice el derecho a la memoria, la verdad y la justicia.

DESARROLLO ECONÓMICO CONTRA MIGRACIÓN

A fin de disminuir la migración hacia territorio estadounidense y atender las consecuencias de este fenómeno, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, y el mandatario de Guatemala, Jimmy Morales, acodaron crear un programa, cuyas acciones incluyen pedir a Estados Unidos y Canadá crear un fideicomiso para generar empleo en ambas partes de la frontera sur.

López Obrador indicó: “Es importante impulsar el desarrollo de nuestros países, el que haya programas para impulsar las actividades productivas, generar empleos… Esto nos llevaría a crear conjuntamente, a financiar y aplicar un programa de desarrollo integral en el que participe Canadá, Estados Unidos y México, los países centroamericanos, y que todos aportemos de acuerdo al tamaño de nuestras economías, para llevar a la práctica programas de desarrollo y aminorar el fenómeno”.

En las instalaciones de la Universidad Autónoma de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, Morales y AMLO coincidieron en no tomar el fenómeno migratorio como un asunto a resolver con la militarización, sino apostando a resolver sus causas. El presidente electo mexicano invitó a Morales a su toma de protesta. Por su parte, Morales aseguró la relación ha sido positiva con el gobierno actual, pero es necesario fortalecer los lazos con la próxima administración. “Hemos hablado del tema de seguridad, en donde tenemos que fortalecer todos los sistemas de integración, que van desde las luchas contra las amenazas existentes hasta el fortalecimiento de las actividades comerciales”, dijo.

Al encuentro asistieron la canciller guatemalteca Sandra Jovel y el próximo secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard.

CONTIENDA DE CÚPULAS POR EL PAN

Existe un pleito de “cúpulas” al interior del Partido Acción Nacional (PAN) denunció el senador Francisco Búrquez, quien presentó su renuncia a ese instituto político. “El PAN decidió seguir cerrado por la contienda interna de dirigentes con un padrón controlado y asistimos a una contienda de cúpulas: la de la gente de Anaya y los que no están, que quieren el poder para repartirse el pastel. El PRIAN es una realidad”, señaló tras enviar su carta de renuncia al dirigente Damián Zepeda.

“Las luchas de grupos no son nada nuevo. Desde el 2000, el PAN se fue a pique y ahora se juega su supervivencia”, señaló el legislador federal en conferencia de prensa.

Diputados electos de Acción Nacional lamentaron la salida de Búrquez. Jorge Romero admitió su renuncia resta al partido, aunque consideró no lo debilita. Marco Adame, ex gobernador de Morelos y también diputado federal electo, llamó a que no se considere que esto quebrante al PAN. La aún senadora y próxima diputada federal, Silva Guadalupe Garza opinó que es una baja sensible. “Pancho ha sido un legislador ejemplar y qué pena que haya tomado esa decisión”, dijo.

DESPILFARRO LEGISLATIVO

El Poder Legislativo en las entidades federativas se caracterizan por su ineficiencia, discrecionalidad y mala planeación, así como por el despilfarro de recursos presupuestales, exhibió el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), al reportar los congresos de 27 estados gastaron, en conjunto, mil 340 millones de pesos más de lo presupuestado inicialmente para 2017, es decir, un sobre ejercicio de 11 por ciento. Y, en caso de apegarse a lo autorizado, para este año las legislaturas gastarán 14 mil 480.9 millones de pesos.

De acuerdo al Informe Legislativo 2018 del IMCO, los tres congresos con mayor gasto adicional ejercido fueron Oaxaca, con 86 por ciento; Hidalgo, con 30 por ciento; y Tamaulipas, también con el 30 por ciento. En Oaxaca, los 342 millones de pesos que sobre ejercieron los legisladores locales rebasaron el monto que ellos mismos destinaron al fondo estatal de reconstrucción por los sismos de septiembre de 2017.

Según ese estudio, en promedio, el 14.3 por ciento del presupuesto de los congresos estatales se dirige para la “ayuda social”, a instituciones o personas, tarea la cual legalmente no les compete, sino a los gobiernos estatales. La suma para ese concepto en 25 congresos locales alcanzó los mil 915 millones de pesos, lo cual incluye despensas, juguetes, fiestas y obras públicas.

“Las legislaturas de la Ciudad de México y del Estado de México ejercieron en 2017, por ese concepto, alrededor de 576 millones de pesos”, destacó el investigador Ramiro Suárez. El monto de “ayuda social” de esas dos legislaturas fue mayor de los 531 millones de pesos que gastaron en promedio en ese rubro los gobiernos de Tlaxcala, Baja California Sur, Nayarit, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Tanto los diputados del Estado de México como de la Ciudad de México deberían explicar el destino de ese dinero público, demandó Juan Pardinas, presidente del IMCO. “Si no es política clientelar, se están clavando la lana directamente… En el mejor de los casos se lo están gastando para campañas electorales, en el peor, para su bolsa”, resaltó.

A nivel internacional, el despilfarro es apreciable: mientras los 66 legisladores de la CDMX tienen 266.8 millones de dólares para 2018, los 350 diputados del Congreso Nacional de España cuentan con sólo 129 millones de dólares este año. Cada asambleísta capitalino tiene, en promedio, cuatro millones de dólares, mientras que un diputado ibérico sólo dispondría de 0.37 millones de dólares.

El año pasado, la Asamblea Legislativa capitalina (ALDF) repartió 294 millones de pesos en dádivas, de acuerdo al reporte del IMCO, donde detalla que de los 2 mil 110 millones de pesos que ejerció (11 por ciento más de lo presupuestado), la ALDF gastó 294 millones 284 mil pesos en ayudas sociales, es decir, el 14 por ciento. Lo más grave es: “no es posible conocer quiénes fueron los beneficiados, quiénes los ejecutores, ni bajo qué reglas de asignación y operación se manejaron”. Los legisladores se aprobaron bonos millonarios para repartir regalos en festividades como Día del Niño, Día de Reyes y Día de las Madres. Cada diputado recibió 100 mil pesos para el 30 de abril y la misma cantidad para el 10 de mayo del año pasado.

La Asamblea Legislativa capitalina (ALDF) es el legislativo más caro del país. Con un presupuesto en este año de 2 mil 366 millones de pesos, la ALDF tiene cinco veces lo equivalente en promedio de las legislaturas locales, que es de 453 millones de pesos, e incluso es dos veces más cara que el Congreso de los Diputados de España. “El costo de un diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal equivale a 10 diputados del Congreso de Puebla”, destaca el informe del IMCO.

ANDANZAS CARIBEÑAS

“Locos de contento con su cargamento para la ciudad, sí, para la ciudad… llevan en su pensamiento todo un mundo pleno de felicidad, de felicidad…”, justo así retornaron a sus entidades los gobernadores peninsulares. Uno del PRI, otro del PAN, y uno que dice no es panista pero firma los documentos de ese partido, se presenta cuando se trata del cambio de dirigencia y hasta apoya a quien va reuniendo un número mayor de respaldos, y además es su cuate, su mero, mero cuate, con la ventaja de ser huachicolero, de tener esposa gobernadora, de saber mucho sobre Doña Lety y conocer el closet de Fernando Colunga, es decir, el ex mandatario poblano Rafael Moreno Valle, aspirante a secretario general del CEN blanquiazul.

No fue para menos, escucharon justo lo soñado, esperado, ambicionado, por lo que no dudaron en postrarse de hinojos ante el nuevo mandatario federal. No atendieron a ninguno de sus célebres consejeros quienes les repitieron una y otra vez: uno es el lenguaje del candidato, otro del electo y ya veremos cuando se asuma el poder si seguirán estas muestras de dejarles seguir haciendo muchas de sus “aventurillas traviesas”. La petición fue estar presentes en las reuniones de los representantes federales con los presidentes municipales o con cualquier otra autoridad, es decir, los integrantes de los poderes Legislativo y Judicial.

No quieren perderse lo tratado en esas juntas dizque para estar en concordancia con la Federación. Ni siquiera los jibaritos se dieron cuenta de lo absurdo de sus peticiones. Ellos exigen respeto a su autonomía, el centralismo exigirá lo mismo y, a sabiendas de los pasados nada transparentes de los mandatarios estatales, hasta parece les van a dar a conocer obras y proyectos para mantener vivo su espíritu coyotero. La pregunta estriba en si todos los nombrados por un pasado limpio aguantarán cañonazos enviados por los cabilderos estatales, los de las invitaciones a comer, a tomar tragos y a tratar asuntos importantes para el enriquecimiento y desarrollo del estado, los mismos utilizados para acrecentar pero chequeras personales.

Los ejemplos en Quintana Roo sobran y están presentes, no se fueron, no se han ido y todo apunta no se irán. Aprovechando el fuero hay dos o mejor dicho tres, o no al parecer son más de diez, los curuleros cuyos expedientes rebosan de pruebas de malos manejos. Eduardo Martínez Arcila ya no está a la cabeza, resultó rebasado por Juan Carlos Pereyra, y no solamente por esos beneficios a raudales otorgados a los fraccionadores para lograr puedan vender cada centímetro de la tierra adquirida, sin importar el daño familiar causado, sino por los dizque apoyos otorgados por el Congreso local, en los cuales incluyen despensas, sillas de ruedas, hospedajes y no precisamente para indigentes puesto que el legislador puso su tarjeta de crédito para la reservación, etcétera. Emiliano Ramos, con todo y su hermano son otra pareja para comprobar lo inexistente de la mentada transparencia y rendición de cuentas.

Claro está tanto los otros poderes como los presidentes municipales saben solamente son “supervisados” por San Juan de la Luz, y quien les aprieta los fondos económicos es el primo consentido Jaime Zetina, con ellos se puede llegar a cualquier arreglo siempre y cuando prevalezca la serenidad, la entrega, doblar la cerviz. El gobernador anda tan ocupado en otros menesteres que bien pueden resolverse solos los problemas de inseguridad, o dejárselos a la Federación, o arreglarlos desayunando con el Ejército y la Marina, o que cada inversionista se enfrente a los ambientalistas y éstos tocando en solitario hagan lo que sea con tal de hacer trizas Benito Juárez, con todo y ya contar con una aliada nada incondicional al frente del gobierno municipal.

Por cierto, nada raro sería doña Mara Lezama actuara y se pronunciara a favor de los poseedores de terrenos en Tajamar e hiciera de lado a los ambientalistas. La razón es muy sencilla, al tiempo de tener una participación radiofónica a través de la cual pudo ayudar a resolver asuntos de ciudadanos carentes de voz y a quienes no recibían en el palacio municipal, también se codeaba con el extremo, con los hombres de dinero de la entidad de quienes bien se hablaba en las páginas de sociales de conocido diario. Su identificación con estos últimos es mayor al atender sus solicitudes prontamente, por así convenir a sus intereses y a los de la firma representada. Por lo tanto, hoy pueden dirigirse a ella con mucha naturalidad y girar, como antaño, instrucciones. Solamente que ahora no se trata de ángulos favorables para la foto, o de lisonjear a los cumpleañeros y a quienes celebraban bodas de oro, plata, bronce, platino, o de los bautizos o del deseo simplemente de verse circular de mano en mano a través de periódico, sino de un asunto en el cual el dinero es lo de menos, la salud y dejar de seguir dañando el medio ambiento solamente para favorecer a “los poderosos” nunca satisfechos ni siquiera con haber depredado Xel-Ha e ir en galope a perjudicar toda la red de agua de los cenotes. Por aquello de tener que definirse, el gobernador se hace de lado pero ¿y la Mara?

DE LOS PASILLOS

Por puritita envidia le reclaman a Elba Esther Gordillo haberse realizado –según un prestigiado cirujano plástico- al menos 10 importantes cortes faciales y un arreglo dental. No es fácil tener 73 años y lucir como la chiapaneca. Ni una sola arruga, tampoco se le cayó más pelo y se le acomodan muy bien el que le queda, luce esbelta aunque no juvenil y su vestimenta de marca habla por si sola del lugar que ocupa en materia económica. Lo del liderazgo magisterial, las repercusiones de la reforma educativa, su cambio –si es que se da-etcétera, así como la influencia a ejercer en esa materia es una cuestión secundaria, lo importante son las planchadas de rostro y eso sí es imperdonable sobre todo entre quienes con menos años lucen en franca decadencia a la que llaman amablemente envejecimiento prematuro…

Ya sabrán en Guatemala en México se vive en Guatepeor. Por lo pronto, falta por ver si aprobarán la reclasificación del delito solicitada a Relaciones Exteriores por la PGR, en donde aseguran carecen de pruebas para demostrar el cargo de delincuencia organizada a Javier Duarte de Ochoa, por lo tanto ahora es asociación delictuosa acorde con el nuevo sistema penal acusatorio y, por ende, con las posibilidades de lograr juicios en libertad… Nada de ello debe extrañarnos aunque si empezar a analizar si la vejez conlleva una desmedida y corrupta ambición y no la reflexión sobre los valores y lo verdaderamente importante en la vida… Enrique Peña Nieto ha sido, de los tres últimos sexenios, quien más trabajo le dio a los adultos mayores. Tuvo una decena de funcionarios de 60 años: Calderón solo cuatro y Fox seis. Los más viejillos fueron: Manuel Mondragón ya con 76 años encima; Abelardo Escobar de 68 y Ernesto Martens de 67. Los dos últimos al lado de Calderón y Fox respectivamente…

Aunque ya que nos ocupamos de las cirugías plásticas y otras andanzas, resulta será el gabinete de AMLO quien más mujeres tengan en las titularidades, lo cual nos parece magnífico, solo que, salvo una de ellas, las demás están en plena menopausia con todo lo que esto conlleva en cuanto al carácter, así que bueno será se acerquen a quien ya vivió esa etapa y una de climaterio con iguales consecuencias de irritabilidad para aconsejarles como hacerle para no permitir influya en su trato con los ciudadanos y con sus asistentes ese natural cambio hormonal. .. Lo mismo paso con la terna de EPN y como la Claudia Ruiz apenas está en el climaterio, basta verle la cara para saber algo le aprieta por dentro… Las cuatro féminas de Calderón y el tercio empleado por Fox fueron llevadas al cargo justo en esta etapa y veamos si alguien por ahí tiene siquiera un buen recuerdo de su función pública, registro de éxitos, lo que sea contrario a los calificativos sobre su personalidad y carácter…

Empezaron a correr la voz entre los líderes sindicales de no ser ninguno de ellos el objetivo a perseguir para demostrar un cambio en la rendición de cuentas de las organizaciones. Dicen trataron con un tercero a quien le “demostraron” es dentro de sus Asambleas cuando se define lo hecho con cada peso de las cuotas y todo queda aprobado, por lo tanto, si se quieren inmiscuir en asuntos internos de esas organizaciones, antes de ponerse feo el asunto deben considerar lo dicho como un plan, un mero plan a futuro y no precisamente inmediato…

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) reportó que el uso de facturas falsas por parte de algunas empresas provoca un daño al fisco por dos billones de pesos, recursos que no ingresan a las arcas públicas y que equivalen a 70 por ciento de la recaudación prevista para este año… Diana Bernal, titular de la Prodecon, admitió: la publicación por parte de la autoridad de listas negras de empresas que falsifican facturas para disimular operaciones no ha sido suficiente para inhibir esta práctica. Por esa razón, en el periodo de sesiones del Congreso, el cual inicia la próxima semana, la Prodecon presentará una iniciativa para reforzar el combate a la práctica de emitir facturas fraudulentas, que refuerza acciones ya existentes, como la publicación de las listas negras y que se complementará con la propuesta del próximo gobierno de tipificar como delito grave la falsificación de facturas.

