“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Debemos rehuir la amistad de los malos y la enemistad de los buenos”: Epicteto

Nueva era internacional

México no pagará el muro: Marcelo Ebrard

Nuevo Congreso; resalta mayoría de Morena

2019: anticipa el Banxico menor crecimiento

Canadá firmaría tratado con EEUU: Trudeau

Detienen y liberan al hijo de Amado Carrillo

Una nueva era en el ámbito internacional vivirá México durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en la cual puede recuperar el liderazgo latinoamericano, tras el penoso periodo de subordinación a los Estados Unidos registrado durante los últimos 30 años. De arranque, este miércoles, el tabasqueño acordó con embajadores de América Latina y el Caribe impulsar una migración ordenada y evitar vallas, muros y militarización de la frontera. La política exterior de México se regirá por los principios incluidos en el Artículo 89 de la Constitución: “no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y cooperación para el desarrollo”.

Al dar detalles del encuentro, el futuro canciller, Marcelo Ebrard, sostuvo en conferencia de prensa: el eje de la política de López Obrador es que México sea un punto de encuentro para todos los países de Latinoamérica y el Caribe. “Tenemos que buscar la unidad de América Latina y Caribe”, dijo el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México ante los 22 embajadores y representantes de la región, al destacar este encuentro marca una nueva etapa de la presencia de México en la región.

El próximo secretario de Relaciones Exteriores destacó la importancia de esta región para el gobierno que iniciará el 1 de diciembre. Resaltó el acercamiento que López Obrador quiere construir a su gobierno con esas naciones aliadas. “Fue verdaderamente fraterno el encuentro con embajadores de América Latina y el Caribe”, dijo Ebrard, quien subrayó: la política exterior de México va a empezar a ser más que el comercio. “Estamos hablando de valores. Estamos hablando de estrategias… No podemos seguir con las ideas de antes en un mundo cambiante”, enfatizó.

AMLO acordó con los representantes del Grupo de América Latina y el Caribe (Grulac) impulsar la migración ordenada y la inversión con el objetivo de generar desarrollo de la región. “Para el gobierno que va a encabezar el presidente López Obrador, los migrantes no son delincuentes, hay que cambiar el enfoque”, señaló Ebrard, quien estuvo acompañado por el embajador de Haití, Guy Lamothe, decano de los embajadores de Grulac.

MÉXICO NO PAGARÁ EL MURO: MEC

El próximo gobierno no pagará el muro que pretende Donald Trump, sostuvo el futuro canciller, Marcelo Ebrard Casaubon, al asegurar que si México mantiene su política exterior en lo esencial, “tendremos autoridad política y ética en el exterior, para influir, no intervenir”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, insistió se construya el muro, a lo cual el próximo titular de Relaciones Exteriores respondió: “ellos pueden tomar las decisiones que consideren, pero México jamás aceptará ningún tipo de participación ni el pago de eso, ni coincidimos con esa política. Eso ya lo hemos venido diciendo en varios foros. Eso va a ser permanente”.

Tras la reunión de AMLO con los embajadores de América Latina y el Caribe, en conferencia de prensa, Ebrard sostuvo: “si bien para México el comercio es muy importante, la política exterior será más que el comercio, hablamos de valores y estrategias”. El comportamiento del país le permitirá hacer trabajo político con las diferentes naciones y mantener su capacidad de mediación.

El compromiso en la reunión con los embajadores fue trabajar en una migración ordenada, como lo planearon los diplomáticos presentes en la casa de transición. La política de la siguiente administración hacia América Latina no será de alambradas, muros, contención o militarización de la frontera sur, sino de programas de desarrollo. “Estamos pensando en migraciones reguladas, de común acuerdo, pensando en la necesidad de las personas. Los migrantes no con criminales ni delincuentes. Hay que cambiar el enfoque, el migrante es alguien que necesita moverse por diferentes razones”, señaló.

NUEVO CONGRESO

Este miércoles, con una asistencia de 127 legisladores –la senaduría de primera minoría de Chiapas se encuentra en suspenso-, el nuevo Senado de la República quedó instalado. Mientras, en la Cámara de Diputados, la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aumento de 191 integrantes a 247, por los integrantes que se sumaron a esa fracción y no se inscribieron con PT y PES. Así Morena está a cuatro legisladores de lograr mayoría absoluta y está en posibilidades de asumir la Junta de Coordinación Política por tres años y evitar la rotación con PAN y PRI.

En el Senado, tras un pase de lista personalizado desde el micrófono del Pleno, la senadora de Morena, Ifigenia Martínez, rindió protesta como presidenta de la Mesa de Decanos que condujo los trabajados de la sesión constitutiva, y luego tomó la protesta al resto de los legisladores federales. Ya como senadores, procedieron a elegir a la Mesa Directiva que conducirá al Senado durante el primer año de trabajos. Les fueron entregadas cédulas para ejercer el voto secreto y depositarlo en la urna colocada al frente del Pleno.

Luego del escrutinio de los votos, el morenista Marti Batres fue elegido como presidente del Senado. El panista Rafael Moreno Valle, el priista Jorge Carlos Ramírez Marín y la morenista Mónica Fernández fueron elegidos como vicepresidentes. Nancy de la Sierra, del PT; Verónica Delgadillo, del MC; Juan Zepeda, de PRD; y Antares Vázquez, de Morena, fueron designados secretarios de la Mesa.

Para dar inicio al primer periodo ordinario de sesiones, los legisladores fueron citados a sesión del Congreso General para el próximo sábado primero de septiembre.

En la Cámara de Diputados, el PAN quedó con 80 integrantes, el PRI con 47, con lo que quedan como segunda y tercera fuerzas políticas. Tras perder legisladores que se pasaron a Morena, el PES se queda con 31 diputados y el PT con 29. Movimiento Ciudadano con 28, el PRD con 20 y el PVEM con 16.

El próximo martes se sabrá la cifra definitiva de cómo quedarán integrados los grupos parlamentarios. En la reunión de coordinadores parlamentarios, informó Mario Delgado, coordinador de Morena, se acordó por unanimidad la elección de Porfirio Muñoz Ledo para presidente de la Cámara.

La Cámara baja definió a los integrantes de su Mesa Directiva con el voto por cédula de los 499 diputados presentes. Del total, 496 fueron a favor del proyecto para integrar la mesa y 3 en contra. La Mesa directiva será presidida por Porfirio Muñoz Ledo, de Morena; como vicepresidentes, Dolores Padierna, de Morena, Marco Antonio Adame, del PAN, y Dulce María Saurí, del PRI. Las secretarías estarán ocupadas por Karla Almazán Burgos, de Morena; Mariana García Rojas, del PAN; Sara Rocha Medina, del PRI; Héctor René Cruz, del PES; Ana Gabriela Guevara, del PT; Julieta Rábago, del PRD; Lilia Villafuerte Zavala, del PRD; y Elizabeth Burgarín, del PVEM.

Los diputados de la 64 Legislatura asumieron este miércoles sus cargos. Los legisladores de la nueva mayoría gritaron: “¡Morena!”, levantando el puño. Los panistas enseñaron carteles con la leyenda “Justicia para Monterrey y Guadalupe”, por el fallo de un Tribunal Electoral de Nuevo León que revirtió los resultados. Los morenistas contaron hasta el 43, en referencia a los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

El secretario general, Mauricio Farah, expuso el informe sobre la elección de los integrantes de San Lázaro. La 64 Legislatura tendrá tres características: mayor cercanía en la paridad de género, en la historia del Congreso mexicano, con 241 legisladoras de 500 integrantes; el reconocimiento político a la realidad indígena; y la consolidación de nuevas fuerzas políticas mayoritarias.

MENOR CRECIMIENTO: BANCO DE MÉXICO

El Banco de México anunció una disminución en el pronóstico de crecimiento para 2018 y 2019, este ajuste implica una menor generación de empleo formal. El crecimiento esperado para este año es de entre 2 y 2.6 por ciento, una baja marginal respecto de la previsión hecha hace tres meses, la cual fue de entre 2 y 3 por ciento, indicó Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México.

Para el año próximo, el primero de la administración del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, el banco central espera un crecimiento de entre 1.8 y 2.8 por ciento, un nivel inferior al considerado apenas hace tres meses, que era de entre 2.2 y 3.2 por ciento, dijo Díaz de León al presentar el informe trimestral abril-junio 2018.

El ajuste a la baja en la previsión del crecimiento refleja la caída en la actividad económica en el segundo trimestre de este año y la dinámica esperada para el cierre de 2018. Con esta nueva previsión, la generación de empleos registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) será de entre 670 mil y 770 mil ese año, 10 mil menos de los previstos hace tres meses. En 2019, el crecimiento del empleo formal será también de entre 670 mil y 770 mil plazas, 20 mil menos de las pronosticadas en el informe trimestral previo.

Incrementos mayores a los previstos en los precios de las gasolinas y el gas LP afectarán la trayectoria descendente de la inflación prevista para 2019, aunque de manera transitoria. Así, el banco central “prevé que la trayectoria de convergencia de la inflación general hacia su meta se vea retrasada”, admitió Díaz de León.

CANADÁ FIRMARIA TRATADO CON EU

Hay posibilidades de cerrar a finales de esta semana un acuerdo con Estados Unidos y México para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), consideró el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

En Ontario, un día después de que su gobierno reanudó negociaciones sobre el TLCAN con Estados Unidos, Trudeau insistió que todo acuerdo “dependerá de si en definitiva es bueno o no para Canadá”. “Ningún TLCAN es mejor que un mal acuerdo”, subrayó.

Los avances de Estados Unidos y México para resolver sus diferencias comerciales prepararon el terreno para conversaciones productivas con el fin de renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), indicó por su parte Chrystia Freeland, canciller canadiense.

Al ingresar a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos para continuar las conversaciones, expresó: “somos optimistas de que vamos a tener conversaciones muy buenas y productivas esta semana… Estamos alentados por el progreso realzado por Estados Unidos y México en varios asuntos bilaterales claves… México ha hecho concesiones significativas, que son buenas para las trabajadores canadienses”.

El acuerdo entre EEUU y México elevó la presión sobre Canadá para que se sume si no se quiere quedar fuera del nuevo pacto comercial. El presidente estadounidense, Donald Trump, apuntó el lunes el interés de Washington es que Canadá se una, pero afirmó esta preparado para avanzar con un acuerdo comercial bilateral solo con México y negociar uno separado con Ottawa más adelante.

La fecha limite para alcanzar un acuerdo con Canadá es este viernes para Estados Unidos, de modo que pueda notificar con 90 días de antelación al Congreso sobre los cambios en el tratado comercial, tal y como marca la legislación.

Se espera que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto pueda firmar el pacto antes de dejar el poder el 1 de diciembre.

DEJAN EN LIBERTAD A HIJO DE AMADO CARRILLO

Por dejar en libertad a Vicente Carrillo Leyva, “El Ingeniero”, hijo de Amado Carrillo, “El Señor de los Cielos”, quien presentó una identificación falsa en un retén policiaco, en la calle de Moliere, en Polanco, al menos cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) son investigados por la Dirección de Asuntos Internos.

Policías capitalinos marcaron el alto a una camioneta el jueves pasado, la cual circulaba por la zona de Polanco con vidrios polarizados. Agentes identificaron a Vicente Carrillo Leyva, pero en la credencial que el hombre mostró estaba a nombre de Andrés Favela.

Raymundo Collins, secretario de Seguridad Pública capitalina, pidió fuera llevado a un Ministerio Público, pero los agentes ya lo habían dejado en libertad pues no había una orden de aprehensión en su contra y en junio pasado cumplió su sentencia en una cárcel y obtuvo su libertad.

Los policías involucrados fueron presentados ante Asuntos Internos y la Fiscalía de Servidores Públicos de la PGJ, pues no detuvieron a Carrillo Leyva, a pesar de presentar una identificación falsa.

Por el caso, la PGJ abrió una indagatoria en contra del ex coordinador de controles vehiculares en Polanco de la SSP capitalina, Alan Peña, y otros tres policías. No obstante, desde el lunes no han podido localizar al ex mando de la SSP luego de difundirse la indagatoria en su contra.

Alan Peña informó al subsecretario Ricardo McGregor de la detención de Carrillo Leyva, quien a su vez lo reportó al secretario Raymundo Collins, éste ordenó el traslado del detenido, pero los policías ya lo habían liberado.

DE LOS PASILLOS

Héctor Díaz Santana, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR, aseguró la investigación al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso Odebrecht, sigue su curso y está a la espera de información de instancias jurídicas internacionales… Tras participar en la presentación del estudio “Delitos Electorales. Incidencia y evolución más allá de los partidos políticos”, realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano, declinó revelar qué países coadyuvan con la PGR, a fin de no afectar la investigación… Una jueza federal prohibió, por lo pronto, pedir la aprehensión de Lozoya o presentar ante tribunales el expediente por el presunto financiamiento de Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012.

Tras la licencia que pidió Manuel Velasco, el Congreso de Chiapas nombró al legislador con licencia Willy Ochoa como gobernador provisional… Durante una sesión extraordinaria, la Comisión Permanente del Legislativo aprobó al licencia indefinida de Velasco, quien rendirá protesta como senador de la República por el PVEM… En la misma sesión se aprobó la licencia de Ochoa, quien era el presidente del Congreso, y después fue nombrado mandatario provisional.

Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com

Esperamos sus comentarios al correo: Lilia_arellano@yahoo.com;

Facebook.com/Liliaarellanooficial – Twitter @Lilia_Arellano1

Disfruta de los programas que tenemos para ti en nuestro canal oficial de Youtube.com/liliaarellano