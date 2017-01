“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Cuando los tambores hablan, las leyes callan”: Marco Tulio Cicerón.

¡Paren el despojo!

Hartazgo de la población contra régimen de Peña Nieto

Escalan protestas en gran parte del país por gasolinazo

Con Trump, se vislumbra guerra comercial México-EU

Ford cancela inversión de 1,700 millones de dólares

El Presidente electo de EU amenaza también a la GMC

Peso se devalúa a nivel sin precedente: dólar a $21.35

Martínez y Martínez, turbios negocios en Quintana Roo

Además de hundir a México en una espiral de violencia y pobreza, con un millón de personas anualmente más en esa condición, y llevar a la economía a un rendimiento mediocre y una aguda desaceleración, con el desmantelamiento del sector productivo, el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene al país al borde del estallido social y la insurrección civil, tras el anuncio de los incrementos a las gasolinas, el diésel, el gas, la energía eléctrica, y en general todos los productos consumidos por los mexicanos. Ante ese panorama, urge un cambio de gobierno, de administración y de rumbo. Es indispensable frenar a la cleptocracia encaramada en Los Pinos y en los Poderes Legislativo y Judicial, no sólo en las urnas en las próximas elecciones de este año y en los comicios presidenciales del 2018, sino también en las calles, en las colonias, en los pueblos y ciudades.

El futuro de México está en riesgo por una clase política voraz, insaciable, corrupta e impune. Es urgente e impostergable cambiar el régimen político, hundido en la corrupción, causante de injusticias, ahogado en privilegios e impunidad, cuya única función es enriquecerse a costa del pueblo, al cual lo empobrecen cada día más con sus políticas económicas y lo acorralan con sus políticas de seguridad militarizada. De agudizarse la crisis económica, social y política en el país, se incrementarán las manifestaciones de protesta y rechazo al gobierno de Peña Nieto y es posible se genere una insurrección violenta para dar fin a su gobierno y no se espere a ser derrotado en las urnas, pese al llamado en ese sentido del principal líder opositor del país, Andrés Manuel López Obrador.

La paciencia de la población se ha agotado ante la cascada de recibos impagables de luz, agua, gas, los aumentos a las gasolinas y el diesel, los incrementos en las tarifas del transporte, en los alimentos de la canasta básica, en todos los artículos de consumo, los electrodomésticos, la línea blanca, los automotores, todo en general, frente a un cada vez más raquítico salario de los trabajadores. El descontento social se evidencia en la toma de gasolineras, de oficinas de gobierno, en los cierres de carreteras, en las tomas de casetas, hasta en el robo de combustible de las pipas de Pemex. Cada vez tienen más eco los llamados en redes sociales para no cargar combustible, abstenerse de abastecerse de gas, limitar el consumo de electricidad, cercar las gasolineras, no pagar impuestos para forzar al gobierno a reducir las cargas tributarias.

Los organismos empresariales ya advirtieron: el sector privado no absorberá los aumentos de las gasolinas, electricidad, gas, y del tipo de cambio peso-dólar, por lo cual éstos provocarán alzas de precios al productor y al consumidor. Los ajustes a la alza de los energéticos impactarán en la inflación durante este mes. La inflación anual rebasará la banda de 4% y quedará entre 4% y 4.5%, advirtió el Consejo Coordinador Empresarial. Los costos de producción podrán subir de 5% a 10% por el alza de los energéticos y ello impactará en un aumento en los precios de diversos productos de 4% a 10%, advirtió la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Concamin).

ESCALAN PROTESTAS

Así, el gobierno trasladó toda la carga al consumidor final lo cual detonó las protestas. En el tercer día de manifestaciones de inconformidad por el gasolinazo, se realizaron protestas en la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Sinaloa, Hidalgo, Chiapas, Chihuahua y Colima. En diversos municipios del Estado de México se reportaron bloqueos de vialidades: Coacalco, Nicolás Romero, Naucalpan, Tlalnepantla, Tultitlán, y Atizapán de Zaragoza, entre otros.

Dentro de la serie de protestas por el gasolinazo, vecinos de Santo Tomás Chiconautla y Santa María Chiconautla detuvieron una pipa de Pemex, en la avenida Nacional, por la estación del Mexibús Cuauhtémoc Sur. Al punto acudieron decenas de pobladores para extraer combustible de la unidad 61-21-CJ.

Ayer día de protestas por el alza al precio de los combustibles, se registraron al menos seis manifestaciones en gasolineras de la Ciudad de México: en la ubicada en Circuito Interior y Guillermo Prieto; en la estación de servicio ubicada en Ermita sobre Tlalpan; en la gasolinera de Calzada de Tlalpan y Nadadores; en Calzada de Tlalpan y avenida Coruña; en Plaza Victoria, por el Metro Villa de Cortés, entre otras.

También manifestantes bloquearon la circulación de Periférico Manuel Ávila Camacho, con dirección a la Ciudad de México. A mediodía, transportistas, conductores de transporte público y vecinos se colocaron en carriles centrales y laterales de la vialidad.

Por las manifestaciones y bloqueos de carreteras, en la Central Camionera del Norte de la capital de la República se suspendieron los viajes a Querétaro, Durango, Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato y Jalisco. Las líneas de transporte pidieron a sus clientes esperar o regresar más tarde para ver si ya se reanudaron los servicios.

La circulación en la Autopista México-Querétaro fue bloqueada por inconformes con el gasolinazo. El cierre a la circulación se registró en el kilómetro 102, en dirección a Querétaro. En la caseta de peaje de Tepotzotlán, manifestantes impidieron el cobro de peaje a los automovilistas.

Un centenar de personas bloqueó el paso de vehículos en la planta de Pemex ubicada en Culiacán, Sinaloa. Los inconformes, convocados a través de redes sociales, pernoctaron en el lugar y prendieron fogatas. Impidieron el paso a trabajadores de Pemex y a toda clase de vehículos.

Una tienda Oxxo, localizada en la gasolinera de la localidad de La Lagunilla del municipio de San Salvador, Hidalgo, fue saqueada por un grupo de jóvenes con el rostro cubierto con bolsas y pasamontañas, durante el cierre de la carretera federal México-Laredo, la cual resentía al menos cinco bloqueos en esa entidad. Hay bloqueos en estaciones de servicio de gasolina en otros puntos del Valle del Mezquital, en la localidad de San Pedro del municipio de Zimapan; el Huitel en Tezontepec de Aldama, donde además los vecinos mantenía retenida una pipa con gasolina de Pemex.

Inconformes cerraron parcialmente el acceso al puerto interior de Manzanillo, Colima, tomaron las instalaciones de Pemex y la alcaldía del municipio de Villa de Álvarez. También bloquearon la caseta de peaje en la autopista Colima-Manzanillo.

Transportistas de Morelos tomaron desde hace dos días la terminal de almacenamiento y reparto de Pemex, lo cual impidió se surta de combustible a las gasolineras de la entidad. Se registraron también bloqueos intermitentes en la Autopista del Sol a la altura de Galerías Cuernavaca, y cierres de carreteras.

Integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac) realizaron un paro de labores en el municipio de Comitán, Chiapas. Los transportistas colocaron sus unidades de transporte de carga y de pasajeros en la orilla de la carretera sobre el tramo Comitán-La Trinitaria, la cual conduce a Guatemala.

Manifestantes impidieron la entrada y salida de vehículos para reparto de combustible en el Centro de Almacenamiento y Distribución de Pemex en la ciudad de Chihuahua, en el kilómetro 8 de la Carretera Federal 45, en el tramo Delicias-Chihuahua. Por segundo día, organizaciones campesinas y civiles mantienen bloqueadas las principales carreteras del estado de Chihuahua en contra del alza a combustibles.

La Policía Federal reportó bloqueos en la Carretera Federal 45, la Carretera Federal 2, la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez, la carretera El Sueco-Janos, la carretera Delicias-Chihuahua y la vía Chihuahua-Madera.

EL FACTOR TRUMP

Y para acabarla de amolar, ya empezó a impactar el factor Trump. La automotriz estadounidense Ford Motor Company anunció la cancelación de una inversión de mil 600 millones de dólares en una fábrica en México, y en su lugar usará 700 millones de dólares para una planta en Michigan, ante las presiones del presidente electo Donald Trump. Bill Ford Jr, presidente del directorio del segundo mayor fabricante de automóviles de Estados Unidos, llamó al propio Trump para informarle de los nuevos planes que cancelan la planta en México y destinan inversión a autos eléctricos, híbridos y autónomos, los cuales se fabricarán en Michigan.

Ford sucumbió ante las amenazas de Trump, quien advirtió no permitiría a la empresa automovilística abrir una planta en México e impondría fuertes aranceles a los vehículos importados por esa compañía. Donald Trump también amenazó este martes con imponer un “gran impuesto fronterizo” a General Motors Company por fabricar algunos de sus vehículos Chevrolet Cruze en México. “General Motors está enviando su modelo Chevy Cruze fabricado en México a los concesionarios de Estados Unidos libre de impuestos en la frontera. ¡Hágalo en EU o pague un gran impuesto fronterizo!”, publicó en Twitter.

Ante ese anuncio, el peso mexicano reaccionó desfavorablemente y se desplomó a un nivel sin precedente. El Banco de México informó: el dólar spot cerró en 21.05 unidades, con lo cual superó su anterior marca histórica de 20.9475 establecida en noviembre de 2016. En el día, el peso mexicano reportó una caída de 31.10 centavos, semejante a 1.50 por ciento.. Al mediodía, el dólar libre se ubicaba hasta en 21.35 pesos a la venta, y se compraba en un mínimo de 20.15 en bancos de la Ciudad de México. El Banco de México informó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país es de 20.7323 pesos.

Las amenazas del próximo presidente de EU referentes a la inversión y comercio en México asustaron a un número creciente de empresas, las cuales pusieron en suspenso sus planes de expansión en México. Trump ha prometido renegociar el TLCAN entre EU, México y Canadá, y proteger la industria estadounidense. El pasado mes de diciembre el republicano anunció un acuerdo con Carrier para detener el traslado de 1,000 puestos de trabajo al sur de la frontera y dejar en Indiana esos empleos.

En una guerra comercial con EU, México se encuentra más expuesto pues envía el 80 por ciento de sus exportaciones a ese país, cinco veces la proporción de productos estadounidenses que vienen a México.

MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, NEGOCIOS TURBIOS

La fama de nuestro país ha trascendido muchas fronteras y no es precisamente el reflejo del esfuerzo diario de los mexicanos, sino de la caterva de funcionarios corruptos existentes en el presente y de quienes, desde hace varias décadas, vienen lucrando sin medida con los fondos públicos y haciendo negocios, otorgando concesiones sobre las cuales piden comisiones o acciones de las nuevas sociedades. Si miramos hacia los Estados Unidos los expedientes son muchos, pero también existen en Cuba y, por desgracia, ejemplificados en el embajador Enrique Martínez y Martínez, ex titular de la Sagarpa y ex gobernador de Coahuila.

Uno de los hombres clave para obtener el triunfo como candidato a la Presidencia de la República de Enrique Peña Nieto fue Luis Carlos Cervantes, el “empresario” detenido desde noviembre del año próximo pasado en Mc Allen, Texas, acusado de transportar, transmitir y transferir instrumentos monetarios y fondos, incluyendo los productos de actividades calificadas como ilícitas, tales como fraude bancario, posesión de fondos robados en una cantidad superior a cinco mil dólares, soborno a un funcionario y malversación, robo y desfalco de fondos públicos. Este personaje ha mantenido durante muchos años relaciones directas tanto con el mexiquense como con Humberto Moreira y el propio Martínez y Martínez.

El extitular de la dependencia encargada de garantizar el alimento a millones de mexicanos sigue haciendo negocios. Los hizo durante la muy breve estancia en la Sagarpa e incluso recurrió a diversas amistades con relaciones en Estados Unidos para triangular recursos millonarios nunca entregados al campo. Se sabe cuenta en el presente con terrenos comprados en Playa del Carmen y, obviamente, titulados a nombre de terceros. Los encargos de adquisiciones los realiza desde la embajada de México en Cuba y sus prestanombres van y vienen con singular frecuencia. Este funcionario ahora habilitado dentro de la diplomacia también pretendió ser candidato a la Presidencia de la República, hizo propaganda a través de espectaculares pero nada igualo la exhibición hecha por su ex esposa en diferentes medios de comunicación denunciando “no es capaz ni de darles de comer a sus propios hijos”.

Como se recordará, el antecesor de Humberto Moreira recibió como herencia familiar panteones y agencias funerarias y, de estas últimas, se tuvo la información del robo de cadáveres de conocidos narcotraficantes.

DE LOS PASILLOS

Especialistas y analistas económicos advirtieron: el alza en los precios de las gasolinas y el diésel en México llevará a subir las tasas de interés para reducir las presiones inflacionarias, lo cual afectará el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), además de influir en el gasto corriente de las entidades subnacionales. “El consumidor no sólo se verá afectado por el impacto que tenga su gasto con el aumento en la gasolina, sino que también sobre muchos otros productos y servicios que aumentarán de precio para cubrir la subida del costo de sus insumos de transporte”, explicó la Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis de CI Casa de Bolsa.

