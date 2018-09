“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“¿Por qué se ha de temer a los cambios?, toda la vida es un cambio”: Herbert George Wells

Cambio de rumbo

Al rescate de la riqueza energética de México

Congreso estará al servicio del pueblo: AMLO

Prevalece impunidad en los desvíos de priistas

TLCAN:EEUU y Canadá no alcanzan acuerdo

Empresa estadounidense plantea rentar aviones

Magistrados, gobernadores y curuleros exhibidos

Se sigue muy puntualmente y apegada a la ley la ruta del cambio, de la transformación por la cual votó una gran mayoría de mexicanos. En conferencia de prensa, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró con la nueva legislatura, “ya no van a haber leyes como antes, para beneficio de minorías; ya no van a haber leyes para que se afecte al pueblo. Las leyes van a ser para que haya bienestar y felicidad en nuestro pueblo, no para entregar los bienes de la nación, los bienes de los mexicanos a particulares, no para hacer jugosos negocios al amparo del poder público. Eso se va a terminar”.

AMLO sostuvo no aspiran “al pensamiento único al totalitarismo, nosotros queremos la democracia, pero sabemos que vamos a tener el apoyo de los ciudadanos y legisladores”. Pidió a sus adversarios políticos tengan confianza, “nosotros tenemos principios, tenemos ideales… No vamos a actuar como lo han hecho ellos, no somos iguales en ese sentido. Tenemos una moral, tenemos principios, tenemos ideales”.

En el gobierno y en el Congreso, dijo, “no se va a imponer nada”. “No es vencer, sino convencer. Vamos a argumentar y por qué se van a aprobar nuestras iniciativas”, inquirió y se respondió: “Yo creo que hasta los diputados y senadores de otros partidos van a votar por nuestras propuestas porque van a ser en beneficio del pueblo”.

Y explicó: “imagínense si un legislador del PRI y del PAN va a rechazar la propuesta de que se bajen los sueldos de los altos funcionarios públicos; ¿ustedes creen que van a votar en contra de esa propuesta?, claro que no, sería sorprendente. ¿Ustedes creen que los diputados del PAN y del PRI van a votar para que no se venda el avión presidencial?, ¿ustedes creen que los diputados del PRI van a votar a favor para que se mantengan las pensiones a los ex presidentes?, ¿ustedes creen que los diputados del PRI, del PAN, van a votar en contra de aumentar la pensión a los adultos mayores?, ¿ustedes creen que van a votar en contra de que haya pensión para un millón de discapacitados pobres?

Los nuevos legisladores, dijo López Obrador, “van a ser auténticos representantes populares. No van a estar simulando de que son representantes populares cuando en la realidad representaban a los grupos de intereses creados. Es un cambio completo”, aseguró. El tabasqueño manifestó su confianza en que todas las iniciativas a presentar por Morena van a tener votos mayoritarios. “Van a votar también a favor de las iniciativas que vamos a presentar en beneficio del pueblo, se los puedo adelantar, diputados y senadores del PRI, del PAN y de todos los partidos”. O ¿apretaran aún más la soga con la cual terminaron ahorcados tricolores y blanquiazules? Ya lo veremos.

CONGRESO AL SERVICIO DEL PUEBLO

Este viernes, las presidencias de las mesas directivas del Senado de la República y la Cámara de Diputados fueron entregadas a legisladores de Morena. En San Lázaro, el diputado saliente Edgar Romo le dio a Porfirio Muñoz ledo un informe de trabajo de la LXIII Legislatura, así como la propuesta del Sistema de Evaluación de Diputados. Y en el Senado, Ernesto Cordero le entregó la presidencia a Martí Batres.

Muñoz Ledo agradeció la cortesía de Romo al efectuar, por primera vez, un acto de entrega-recepción de la Cámara de Diputados. “Esto es algo inédito, no se ha hecho nunca en esta Cámara, me entregan las oficinas de la Presidencia y todo el sistema del que hemos hablado”, resaltó el legislador de Morena. “Con este acto estamos innovando, recibimos con beneplácito y anunciamos una nueva época en la administración y la vida de la Cámara”, destacó en un evento de escasos siete minutos.

El voto popular permitió a Morena y sus aliados alcanzar una mayoría fundamental tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, fin de poder llevar a cabo la llamada cuarta transformación de México.

AL CUIDADO DE BIENES NACIONALES

En materia energética, México recorrerá nuevos rumbos a partir del próximo 1 de diciembre, enfocados al rescate de la riqueza de la Nación en este rubro, la cual ha resentido en los últimos años una corrupción generalizada. Se alejará de la ruta marcada por la reforma energética, la cual abrió al capital privado la cadena de los hidrocarburos y adjudicó en subasta más de una centena de contratos de exploración y extracción a empresas distintas de Pemex. Eso está por terminar.

De inició y cerca ya de asumir la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró las subastas de contratos para la exploración y explotación de petróleo y gas estarán suspendidas hasta ser revisados los contratos adjudicados hasta el momento, los cuales suman más de una centena. Anticipando el cambio de rumbo, el regulador del sector petrolero difirió hace unas semanas tres licitaciones previstas para este año al 14 de febrero del próximo.

El tabasqueño se enfoca en cambiar parte de las reformas energéticas de 2014 que requieren Pemex reciba aprobación regulatoria cuando elige socios en bloques petroleros, reportó recientemente Bloomberg. Esa práctica ha sido un punto conflictivo para algunos ejecutivos de Pemex, quienes lo han comparado con un matrimonio arreglado y sostienen la burocracia adicional retrasa el proceso. En tanto, los defensores dicen su objetivo es proporcionar una mayor transparencia a la opaca empresa estatal.

De acuerdo a un documento del plan energético obtenido por Reuters, el próximo gobierno de México regularía las exportaciones de crudo de productores privados. También evaluaría dejar la Agencia Internacional de Energía (AIE) –creada tras la crisis del petróleo de la década de 1970 con el fin de asesorar a las economías occidentales sobre cómo lidiar con una interrupción del suministro-, a la cual se unió apenas en febrero de este año. En cambio, exploraría la “posibilidad de una mayor acercamiento y mejor coordinación” con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la cual agrupa a muchos de los mayores productores de crudo del mundo.

CASO CHIHUAHUA: PREVALECE IMPUNIDAD

Todo parece indicar hasta el final del sexenio de Enrique Peña Nieto seguirá prevaleciendo la impunidad para sus amigos, aliados y allegados, como es evidente en los casos de los ex gobernadores Javier Duarte, Rodrigo Medina y César Duarte, así como del ex director de Pemex, Emilio Lozoya.

El último ejemplo está en el caso de Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del CEN del PRI. El juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia pospuso para la noche del viernes la audiencia relacionada con la acusación de desvío de recursos en contra del ex dirigente priísta, diligencia en la cual el Ministerio Público Federal presentará una solicitud de sobreseimiento de la acusación al considerar no existen elementos de prueba suficientes para sostener la imputación, según trascendió en el área de audiencias del Centro de Justicia Penal Federal que se localiza en el Reclusorio Norte.

Según servidores públicos relacionados con el caso, el gobierno de Chihuahua no dio acceso a los testigos con quienes la Fiscalía General de Justicia de esa entidad soportó la carpeta de investigación, y solamente se cuenta con un testimonio en toda la acusación presentada en contra del ex dirigente priísta preso en la entidad norteña.

El año pasado, Gutiérrez fue acusado por la administración de Javier Corral de haber participado en el desvío de 250 millones de pesos que el gobierno federal entregó a esa entidad y que estaban destinados a programas educativos, y los recursos habrían sido utilizados para beneficiar las campañas de candidatos tricolores a distintos cargos en juego en la elección de junio de 2016.

La madrugada del viernes, el gobernador Javier Corral difundió a través de su cuenta de Twitter: “Me acaban de informar que mañana a las 7 de la mañana tendrá lugar una audiencia que pidió @PGR_mx para sobreseer el asunto de Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI, acusado del desvío de 250 mdp. Están por consumar de una manera burda la exoneración”.

En caso de concretarse la intención del gobierno federal, es decir la exoneración de Gutiérrez, el gobierno de Chihuahua acudirá a instancias internacionales “para denunciar las evidentes irregularidades y la manipulación descarada de la PGR y sus operadores empezando por su encargado para dejar impune este caso tan importante en la historia del combate a la corrupción en nuestro país”, advirtió el gobernador Javier Corral.

EEUU Y CANADÁ NO ALCANZA ACUERDO

La canciller canadiense, Chrystia Freeland, reportó que los equipos negociadores de Canadá y Estados Unidos “aún no han llegado” al punto de resolver todas sus diferencias para alcanzar un acuerdo sobre la modernización del pacto comercial TLCAN, el cual también incluye a México.

En Washington, la canciller agregó su país defenderá los intereses nacionales de Canadá en las conversaciones bilaterales con Estados Unidos. Tras reunirse por cuarto día con el representante de Comercio de EEUU, Robert Lighthizer, insistió: “Buscamos un buen acuerdo, no cualquier acuerdo. Y sólo aceptaremos un trato que sea positivo para Canadá. Aún no estamos ahí”.

El diario The Wall Street Journal confirmó: las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá terminaron sin acuerdo. El presidente Donald Trump espera notificar al Congreso de su país del plan para proceder con un pacto comercial sólo con México.

DE LOS PASILLOS

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador confirmó que una empresa de Florida entregó una propuesta para rentar todos los aviones y helicópteros del gobierno. En conferencia de prensa, indicó es posible la convocatoria a licitación de la flotilla se abra a venta o renta, lo cual aún se está analizando con las propuestas, pero que él, insistió, no los usará…

Martí Batres, presidente del Senado, informó la Cámara alta desahogará un análisis jurídico para determinar si el priísta Noé Castañón, quien se fugó de una audiencia, debe rendir o no protesta como senador… A través de un desplegado, la ex esposa de Castañón le pidió a Batres y a los presidentes Enrique Peña Nieto, y electo, Andrés Manuel López Obrador, impedir que Noé, acusado de violencia familiar, rinda protesta… Ya veremos si hay final, porque en el caso del embajador de México en Cuba, ex titular de SAGARPA y ex gobernador de Coahuila, ex aspirante a la candidatura tricolor por la presidencia, así como actual principal empresario ligado a funerarias y panteones, el famoso Marymar, Enrique Martínez Martínez, de nada sirvieron los desplegados de su esposa requiriendo, exigiendo, entregara las pensiones alimenticias para sus hijos. Tampoco en el caso del magistrado ex presidente de la SCJ sirvieron las denuncias de sus ex parejas y ex suegras para obligarlo también a mantener a los vástagos de dos uniones fuera de matrimonio… Así que…

En tres puntos diferentes del municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, militares fueron agredidos por gente dedicada al robo de combustible. En la junta auxiliar de San Cristóbal Tepatlaxco un grupo de presuntos ladrones de combustible agredió a militares quienes localizaron dos tomas clandestinas. El ataque ocurrió en las inmediaciones del panteón de esa junta auxiliar a dónde llegó un grupo de personas para impedir el cierre de las tomas clandestinas… También en la colonia La Purísima, sitio donde son constantes los decomisos de bodegas y vehículos con combustible ilegal, ocurrió otro incidente. En ese lugar, decenas de personas agredieron a los militares que realizaban un recorrido, lanzándoles piedras e incluso hubo detonaciones de arma de fuego… Además, se reportó que en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco también se dio una agresión sin detenidos o heridos.

