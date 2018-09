“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“La educación es la vacuna contra la violencia”: Edward James Olmos

En el contexto de la histórica asamblea interuniversitaria en el auditorio Alfonso Caso de CU, en donde se dificultó alcanzar acuerdos, entre ellos la continuación del paro parcial en escuelas y facultades de la UNAM, y la síntesis del pliego petitorio a las autoridades competentes para terminar de una vez por todas con el porrismo, así como un plan de acción a seguir en las próximas semanas, se denunció la ejecución de 60 estudiantes, se planteó exigir la renuncia del rector Enrique Graue, y se pidió el apoyo de los universitarios para detener la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), entre otras demandas.

Por su parte, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, informó la Policía Federal detuvo a dos porros, Erik “N” y Joel “N”, quienes participaron en la agresión a estudiantes del CCH Azcapotzalco el lunes pasado en Rectoría. Fueron identificado por fotografías difundidas en redes sociales. El funcionario aseguró, como siempre en estos casos, se llegará al fondo de la investigación pues, dijo, es una responsabilidad personal y jurídica apoyar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Ante la convocatoria para la asamblea de la UNAM, el auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía se vio rebasado. Frente a la multitud de alumnos, los representantes de los 38 planteles contemplaron un cambio de sede de último momento. Afuera del lugar estudiantes pidieron se habilite el Auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía, el cual tiene un mayor espacio para los asistentes. Luego de dos horas de votación, los estudiantes decidieron mover la sede de la asamblea al Auditorio Alfonso Caso, en Ciudad Universitaria. El recinto sería sólo para representantes de los distintos planteles, pero pasadas las 12:48 horas empezaron a entrar otros unamitas.

Poco más de 600 alumnos de 37 escuelas de la UNAM así como 20 escuelas públicas y privadas de la Ciudad de México y del interior del país, acudieron a la asamblea, en la cual cada plantel compartió un pliego petitorio con demandas por los ataques de porros a alumnos el pasado lunes. La convocatoria interuniversitaria surgió tras el paro de 48 horas de más de 40 escuelas de la UNAM contra grupos porriles. El pasado miércoles más de 30 mil estudiantes marcharon por el campus universitario para exigir la salida de golpeadores y en solidaridad con los alumnos lesionados.

Tras varias horas de retraso, alrededor de las 16:00 horas, estudiantes de distintas facultades, preparatorias y CCH de la UNAM iniciaron la asamblea en el Auditorio Alfonso Caso, cuyos pasillos y escaleras fueron atiborrados. Dicha asamblea continuaba al escribir estas líneas. Constituyeron una mesa representativa de planteles y anunciaron habría transmisiones simultáneas en otros auditorios. Entre las universidades externas a la UNAM presentes figuran el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), y la Universidad de la Ciudad de México (UACM). Asimismo, representantes del Movimiento de San Quintín, activistas por Atenco y representantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sindicatos universitarios, del Comité del 68 y la Coordinadora Nacional contra la violencia de estudiantes asesinados de la UNAM.

Durante la asamblea, padres de estudiantes de la UNAM, quienes fueron asesinados, a través de su abogado, David Caballero, exigieron el pliego petitorio incluya en el primer punto la renuncia del rector Enrique Graue. Acusaron una política de represión, además de falta de medidas de seguridad para proteger a los alumnos y que haya justicia en los casos de los asesinatos de sus hijos.

Lourdes Mejía, madre de Carlos Sinhue Cuevas, quien estudiaba en Filosofía, indicó actualmente suman 60 estudiantes de la UNAM asesinados. Exigió que el encargado de Seguridad-UNAM, Teófilo Licona, sea sancionado también de manera penal. Roberto Malagón, padre de Luis Roberto, estudiante de derecho encontrado ahogado en Ciudad Universitaria, respaldó la exigencia de renuncia de Graue.

Integrantes del movimiento sindical jornalero de San Quintín señalaron: “todos los sindicatos del país están pendientes de esta asamblea en CU. Los derechos no se negocias, se arrebatan (…) rumbo a la huelga nacional”, expuso el vocero.

Una mujer contraria a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), defensora de Atenco, con machete en mano, pidió el apoyo de jóvenes contra esa obra y otras temas de violencia, como la desaparición de 43 normalistas. “Compañeros: ustedes son la esperanza, son la esperanza de los pueblos que luchamos”, señaló a los unamitas.

Ex lideres del Consejo General de Huelga (CGH) asistieron a la asamblea interuniversitaria, donde se discutió el pliego para exigir la salida inmediata de grupos porriles en las escuelas de la máxima casa de estudios del país. Mario Benítez, “El Gato”, ex estudiante de Economía y ahora profesor de esa facultad; Alberto Pacheco, “El Diablo”, ex estudiante de Economía y dirigente de la Juventud Comunista de México; y Javier Hernández, profesor de cálculo diferencial e integral de la Facultad de Ciencias, estuvieron presentes.

A fin de recabar pruebas acusatorias contra los responsables de la agresión registrada frente a Rectoría, la Comisión Especial de Seguridad de la UNAM pidió apoyo al hacer un llamado a los estudiantes y al público en general para que aporten testimonios, gráficos o videos sobre los hechos del pasado lunes. Esto se agregará a la investigación sobre la actuación de los elementos de vigilancia de la Universidad, presentes en la agresión de poros contra alumnos.

La UNAM, por su parte, reportó: 17 facultades y escuelas han salido del paro de actividades temporal. La tarde del viernes, los planteles 4 y 6 de la Escuela Nacional Preparatoria fueron devueltos a las autoridades universitarias, con lo cual suman cinco (con 1, 7 y 9) los cuales reanudaron sus actividades académicas y reiniciarán clases el lunes próximo. Las facultades y escuelas son Economía, Derecho, Odontología, Ingeniería y Contaduría y Administración; las Facultades de Estudios Superiores (FES) Aragón, Zaragoza e Iztacala; así como las escuelas nacionales Juriquilla, Morelia y Mérida. Asimismo, el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur

Seguían en paro, entre otras, las facultades de Psicología, la Escuela Nacional de Trabajo Social, Filosofía y Letras, Arquitectura, Ciencias, Medicina, Ciencias Políticas y Veterinaria.

PORRISMO HISTÓRICO

Justo en 1910, Joaquín Eguía Lis asumió la primera rectoría en la Universidad Nacional Autónoma de México, tiempos aquellos de enfrentar grandes retos, como ahora, como se han tenido a lo largo de los años. Enrique Graue es el numero 44 y a lo largo de la historia no han faltado grupos con los cuales se ha intentado obstaculizar la vida estudiantil, desprestigiar a las instituciones educativas nacionales y, por si no fuera suficiente, extenderse hasta lograr ubicarse en el ramo gansteril no sólo al servicio de intereses particulares ligados con la política sino de grupos pertenecientes al narcotráfico. Los porros se convirtieron en ejemplo a seguir por los Tecos de la UAG, por los de la FEU veracruzana, se incrustaron en Chapingo, en la casa de estudios michoacana San Nicolás de Hidalgo, en la Benito Juárez de Oaxaca y en la Juárez de Tabasco, entre otras.

Un punto considerado como el visible de la participación de grupos de desestabilización en las universidades se dio en 1944, cuando en la UNAM hubieron de recurrir a una Junta de ex Rectores para iniciar al camino del patrocinio surgido desde el interior de la máxima casa de estudios del país. Se contrató a pistoleros para contener a las corrientes estudiantiles de izquierda. En la década de los 50 se expanden y también en el IPN sus autoridades copian tan nefasta receta. Aunque sin duda alguna logran los grupos porriles, ya con cierta independencia para venderse al mejor postor, consolidar el poder adquirido justo en 1968. Desde siempre han permanecido ligados abiertamente a intereses de control político del PRI. Lo iniciado en la UNAM cundió a las preparatorias, en donde instalaron todo un semillero al cual enviaron, posteriormente, a contaminar instalaciones universitarias del interior del país, ello con el permiso y financiamiento de los gobernadores.

Aparecieron cientos de ellos y, cuando lograban aprehensiones por delitos fuera del campus universitario, las leyendas comenzaban a tejerse. Una de ellas en extremo conocida fue la de “El Piojo” a quien mataron como 500 ocasiones y se convirtió en estrella de los espectáculos de crítica política de los años 90. Pero estaban: El Ulises, El Satanás, El Tijuano, El Fish, El Ostión. Pero también surgieron nombres de patrocinadores: Augusto Gómez Villanueva, Everardo Castro Rojas, Francisco Galindo Ochoa –finado- obedeciendo instrucciones de Gustavo Díaz Ordaz; Humberto Romero, Luis Gómez Z, entre muchos otros.

Ante lo visto en el presente se tiene lo expresado por Luis Fernández Doblado, director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría Capitalina: “los directores de todas las escuelas del país son culpables de propiciar y de encubrir el porrismo, el cual ha dado como resultado la ola de violencia en los centros educativos”.

En este como en muchos otros casos el ingrediente principal, la materia prima, lo esencial es la voluntad política y ésta debe llevarse a la creación de una ley en la cual se castigue severamente a quienes protegen y patrocinan a estos grupos delincuenciales y no solamente a quienes integran las bandas. Es tiempo de dar un manotazo sin clemencia en las casas de estudios superiores del país, de otra forma la contaminación seguirá en ascenso y se sumarán a ella el resto de universidades con las consecuencias ya registradas en el pasado. Emprender la fuerza bruta contra los estudiantes no es la solución, ya se vio. Es en la otra cara de la moneda en donde se encuentra.

ELÍAS BELTRAN EN LA CUERDA FLOJA

Alberto Elías Beltrán, encargado del despacho de la PGR, seguramente está cierto de no contar con un futuro tranquilo, claro, sin enfrentamientos con las autoridades con las cuales se suple a esta Procuraduría al transformarla en Fiscalía General. Los reclamos van acumulándose al parejo de expedientes en los cuales quienes han aparecido como presuntos culpables y cuyas acusaciones parten de organizaciones civiles así como de gobiernos estatales resultan beneficiados, inclusive, con un cambio de 180 grados en la comisión de los delitos. Uno de los principales escándalos se cierne sobre la figura del ex gobernador veracruzano Javier Duarte, no sin dejar atrás al ex mandatario de Chihuahua, el otro Duarte, éste de nombre César.

Despidos de subprocuradores, como fue el caso de Santiago Nieto, tampoco serán pasados por alto; habrá de agregarse el abuso cometido en contra de los mil 500 usuarios de las cajas de seguridad instaladas en Cancún, Quintana Roo, y como cereza de ese pastel los hurtos llevados a cabo por los federales así como las peticiones económicas para devolverles lo ahí depositado sin crear cargos ni reportar al SAT en el caso del efectivo guardado. Sin embargo, lo ocurrido en el desvío de millones y millones de pesos de las arcas norteñas operado por Alejandro Gutiérrez, conforma otro expediente en contra del PRI, el cual puede unirse al caso Odebrech con la recepción de dinero proveniente del extranjero. Esta pinza dejaría sin registro al tricolor y de ahí se pretenda cambiar nombre, logotipo y colores, adelantándose a una posible cancelación.

Aunque habrá de anotarse estas recolectas económicas para apoyar las campañas tricolores llevadas a cabo con la autorización del primer priista del país, no se presentaron solamente en Chihuahua y las aportaciones más cuantiosas surgieron de cinco entidades, justo de aquellas en donde los gobernadores perdieron las elecciones y consideraban contaban con el respaldo total de quien hizo las solicitudes de miles de millones de pesos. Resalta en este electoralmente corrupto caso el Estado de México como agregado. El hoy senador Eruviel Ávila niega la entrega de dinero, sin embargo ha trascendido extraoficialmente fue esa entidad quien hizo las más cuantiosas aportaciones. En todo los casos se afirma las entregas fueron directamente a parar a manos y control de quien hoy se ostenta como titular en Relaciones Exteriores.

Como de todo lo anterior existen denuncias y testigos, la exigencia no se hará esperar a fin de llevar a juicio a Alberto Elías Beltrán, quien por si fuera poco es señalado con índice de fuego por haber transado con prestanombres y testigos en los casos en donde están involucrados gobernadores. Sobre el expediente veracruzano en contra de Javier Duarte, tres coacusados caminan por un sendero al cual se llega a la libertad. Javier Nava Soria, ex contador; José Juan Janeiro Rodríguez, operador financiero: y el abogado Rafael Gerardo Rosas Bocardo. Aunque todos se preguntan sobre el destino de la fortuna amasada por Moisés Manzur, el primero en hacer declaraciones en contra del ex mandatario, en las cuales, por si fuera poco, reconocía su participación e involucramiento en los delitos.

Curiosamente en el caso de Quintana Roo, los principales operadores Juan Pablo Guillermo y Eliazer Villanueva –aunque tal vez la cita debiera ser al revés al ser Villanueva quien ostentó el mismo cargo y manejo de recursos durante 11 años-, tampoco han sido requeridos por la PGR, aún y cuando importantes sumas provenientes de la federación fueron desviadas y mal utilizadas y de lo cual existen denuncias presentadas, inclusive, por la Auditoría Superior de la Federación. La huida de César Duarte, las exoneraciones al ex de Nuevo León y otras lindezas han salido de las oficinas del encargado de la PGR, un sujeto inexplicablemente leal hasta la pérdida de la libertad a quien ni siquiera tuvo a bien darle el nombramiento oficial o dotarlo de elementos para su posterior defensa, salvo que cuente con tanto dinero como para comprar defensores a granel, leyes y a quienes las aplican.

Elías Beltrán también deberá rendir cuentas a los suegros de Javier Duarte, quienes reclamaron ante un juez federal el descongelamiento de sus cuentas bancarias, argumentando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya invalidó la norma que permitió este tipo de aseguramiento sin orden judicial. María Virginia Yazmín Tubilla y Jesús Antonio Macías Yasegey presentaron una denuncia por el incumplimiento del PGR con la declaratorio general de inconstitucionalidad del artículo 242 del Código Nacional de Procedimientos Penales. También deberán aclarar dónde quedó el dinero de dos cuentas bancarias del ex secretario del Trabajo de Veracruz, Gabriel Deantes Ramos, quien está procesado por enriquecimiento ilícito de 50 millones de pesos durante el gobierno de Javier Duarte. Las cuentas fueron embargadas el 31 de julio para cobrar a Deantes un crédito fiscal por 23.4 millones de pesos.

DE LOS PASILLOS

Ernesto Ruffo reiteró su intención de pelear por la presidencia de Acción Nacional. El diputado federal se declaró en “insurgencia” para combatir las “cúpulas” y los gobernadores emanados del PAN en aras de recuperar la institucionalidad del blanquiazul. Acompañado por Ricardo García Cervantes y Juan José Rodríguez Pratts, el ex senador cuestionó la virtual alianza alcanzada por Marko Cortés y Héctor Larios para dar forma a una planilla de unidad en perjuicio de la militancia. El legislador se manifestó en contra de que los nueve gobernadores que arropan a Larios estén conculcando los derechos de la militancia…

A través de un comunicado conjunto, 15 colectivos de familiares de personas desaparecidas calificaron de irresponsable las acciones del Fiscal General veracruzano, Jorge Winckler Ortiz, por no involucrarlos en los hallazgos. “El informe del Fiscal General habla de hallazgos documentados en el predio, sin embargo desconoce si la escena fue procesada de manera adecuada y si hay más restos, cuál fue el proceso para determinar el tiempo que los restos humanos llevaban en ese lugar, cuánto tiempo tardarán en procesarlo y si solo se trata de 32 fosas o el número es mayor”, señalaron….

A su vez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó: desde 2007 hasta agosto pasado ha documentado un total de mil 306 fosas clandestinas de las cuales han exhumado 3 mil 760 cadáveres o restos. La mayoría de esas fosas han sido halladas en Veracruz (37), mientras en Jalisco (14) es donde se han exhumado más cuerpos. En Chihuahua y Sinaloa se han localizado 22 en cada una; y en Zacatecas, 17. Las entidades donde fueron exhumados el mayor número de cuerpos son Jalisco, 126; Veracruz, 83; Nayarit, 70; Chihuahua, 59; y Zacatecas, 51…

No pasarán ya muchos días para conocer el fallo de los Tribunales cancelando el proceso electoral de Puebla en el cual Rafael Moreno Valle intentó imponer a su esposa Martha Erika Alonso.

