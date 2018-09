“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“La primera condición para la paz es la voluntad de lograrla”: Juan Luis Vives

UNAM: diálogo, única fórmula

Aplicación de la ley y castigo a los porros, demanda AMLO

PGJ: se han girado 15 órdenes de aprehensión contra porros

El 26 de septiembre, otro paro en UNAM, acuerdan alumnos

Pese al pliego petitorio, el rector Enrique Graue W. no se irá

Morena presenta en el Senado iniciativa de Fiscalía General

Resolver el complejo y profundo problema de inseguridad, herencia de los gobiernos de Felipe Calderón y ahora Enrique Peña Nieto, requerirá de una gran voluntad política de los tres niveles de gobierno. Es también el reto más grande e inmediato del nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, por lo cual su equipo de transición se concentra en ese rubro. La movilidad de las organizaciones criminales se conoce por parte de las autoridades federales, concentradas sólo en el descabezamiento de las mismas, lo cual provocó su multiplicación y fortalecimiento en diversas regiones del país, pero esta estrategia está muy lejos de resolver el problema de fondo, por lo cual urge sustituirla.

La inseguridad golpea toda la geografía nacional pero también pone en riesgo a las nuevas generaciones, sobre todo a la juventud educando en las universidades e instituciones de educación superior. De ahí la amplia movilización estudiantil la semana pasada en Ciudad Universitaria y la importancia de la asamblea interuniversitaria para erradicar la violencia y el porrismo en la Máxima Casa de Estudios. No será fácil, como se ha visto. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, exigió “se actúe por la vía legal, no haya encubrimiento y se castigue a los responsables” de la agresión de los estudiantes, el 3 de septiembre, pero –acotó- con respeto a la autonomía de la UNAM.

En un video difundido tras su reunión con el rector Enrique Graue, confió se mantendrá la estabilidad de la UNAM y llamó a privilegiar el diálogo. “Hay que procurar no caer en ninguna provocación, no aceptar la violencia. Diálogo, diálogo y diálogo. Y si nos cansamos y se rompe el diálogo, diálogo y diálogo. Y tener confianza en las autoridades de nuestra universidad y van a salir bien las cosas”, indicó. En sus oficinas de la colonia Roma, destacó la responsabilidad y madurez de los jóvenes impedirá que grupos de interés pretendan montarse en el movimiento para desestabilizar. “No tendrían base ni sustento”, aseguró.

Los estudiantes se manifiestan, destacó AMLO, “porque quieren justicia, que se termine esto que está sucediendo”. El tabasqueño señaló estará muy pendiente de cómo avance la solución del conflicto.

El mismo rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, reconoció han sido insuficientes los esfuerzos para acabar con la violencia en la Máxima Casa de Estudios del país. Mientras la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ) no saben cómo sacar al buey de la barranca, pero por lo pronto ya reportaron se giraron 15 órdenes de aprehensión contra responsables de la agresión a estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de Azcapotzalco, y se cumplimentó una contra un joven de 29 años, a quien no se identificó y se le trasladó a un reclusorio de la capital de la República.

Tras salir de la reunión con López Obrador, Graue Wiechers advirtió no renunciará, a pesar de las presiones de los estudiantes, y adelantó se reestructurará el área de vigilancia de la UNAM por completo. El rector universitario aseguró López Obrador se solidarizó con la situación de la Universidad, luego del ataque, el pasado 3 de septiembre, de un grupo porril a estudiantes en la Torre de Rectoría de Ciudad Universitaria.

El académico insistió la Universidad presentó denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, por los hechos ocurridos el lunes pasado y sostuvo no hay complicidad de las autoridades universitarias con los grupos porriles. El rector indicó están en espera del pliego petitorio general que se prevé concluir el viernes durante la Asamblea General Interuniversitaria. En tanto, dijo, han recibido y aceptado en lo general el pliego de los estudiantes del CCH Azcapotzalco, quienes fueron agredidos el 3 de septiembre. Graue Wiechers –dijo- habló con el presidente electo “del presupuesto de la Universidad, de los posibles incrementos salariales, de la situación que viven otras universidades autónomas y por supuesto el problema de la Universidad”.

En tanto, el procurador capitalino, Raymundo Garrido Osorio, en conferencia de prensa informó que de las 15 órdenes emitidas nueve son por motín, cinco por homicidio en grado de tentativa y una por lesiones. La cumplimentada fue por motín y el detenido ya fue trasladado al Reclusorio Norte. El funcionario aseguró hay colaboración con las autoridades federales y las investigaciones siguen.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reportó: la “gran mayoría” de las escuelas y facultades de esa casa de estudios reiniciaron de manera normal sus actividades académicas. Aún quedan seis escuelas pendientes de normalizar sus clases: la Facultad de Artes y Diseño, la Escuela Nacional de Trabajo Social, los planteles 2 y 5 de la Escuela Nacional Preparatoria, así como los Colegios de Ciencias y Humanidades planteles Azcapotzalco y Naucalpan. En cuanto a las áreas que presentan servicios a la comunidad universitaria y a la población, todas se encuentran trabajando de manera normal y sin contratiempos, informó la UNAM.

Sin embargo, en reunión interfacultades, alumnos de la UNAM acordaron parar 48 horas a partir del jueves, y cerrar escuelas el 26 de septiembre, así como el 2 de octubre. Mientras, al culminar la asamblea en el CCH Azcapotzalco, se definió el plantel seguirá en paro definido hasta que las autoridades respondan a sus exigencias.

Estudiantes adelantaron el próximo miércoles a las 13 horas asistirá el rector Enrique Graue, y el director de los CCH, Benjamín Barajas, a dialogar con los representantes del plantel Azcapotzalco. Los temas a exponer ante las autoridades de la UNAM son mayor seguridad a los estudiantes, mejor distribución de grupos estudiantiles a profesores y que los porros sean expulsados.

PRESENTAN INICIATIVA DE FISCAL GENERAL

En el Senado de la República, la fracción parlamentaria de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) presentó su propuesta de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, uno de los pendientes más relevantes del gobierno saliente de Enrique Peña Nieto. El documento es producto de 15 mesas de diálogo realizadas por los integrantes de los colectivos #FsicalíaQueSirva y #VamosPorMás, así como investigadores de la UNAM y CIDE, entre otras instituciones. Se espera este martes sea llevado a la tribuna de la Cámara alta. Morena y sus aliados están en condiciones de aprobar la nueva ley con sus propios votos.

La ex ministra Olga Sánchez Cordero, senadora y propuesta por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para ocupar la Secretaría de Gobernación, resaltó la iniciativa fue un esfuerzo conjunto “con el cual se pretende superar la profunda crisis institucional y articular una transición para un nuevo papel del Estado en materia de justicia y seguridad pública en donde se empodere a la ciudadanía en asuntos públicos y de seguridad”.

El ex fiscal de delitos electorales, Santiago Nieto explicó el objetivo de la iniciativa fue fortalecer a la Fiscalía General de la República “como órgano autónomo, como lo establece hoy la Constitución y los tratados internacionales”. Informó habrá un Plan de Persecución Penal, cuyo cumplimiento deberá informarse al Senado, además de cuatro fiscalías especializadas: delitos electorales, corrupción, derechos humanos y asuntos internos. Contará también con un Consejo Técnico Ciudadano, cuyos integrantes durarán 5 años en el cargo; Comisiones Especiales para casos graves, y cuatro causales de remoción del Fiscal, en los términos de la Constitución.

De acuerdo al documento, habrá Unidades de investigación y litigación, integradas por peritos, analistas y policías; equipos mixtos de investigación y Servicio Profesional de Carrera. En caso de aprobarse, la ley pondría en marcha la autonomía de la Fiscalía General de la República y, en consecuencia, detonará el proceso para designar a su nuevo titular.

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, destacó se presenta esta iniciativa “porque después de cinco años de que se aprobó la reforma constitucional nos parece inaudito que un país inmerso en la inseguridad no pueda tener a un fiscal general. Este es un esfuerzo colectivo de legisladores, organizaciones civiles y académicos”.

Representantes de los colectivos subrayaron: “aunque esta iniciativa no contiene todo lo que propusimos es resultado de un genuino esfuerzo por acercar posturas, y colocar en el centro a la víctima, el respeto a los derechos humanos y evitar que los delitos queden impunes. Aide Pérez, de #FiscalíaQueSirva, señaló ante los senadores morenistas aún falta reformar los artículos constitucionales 21, 73, 76, 89, 102, 116 y 123.

Morena manifestó su intención de que la administración de Andrés Manuel López Obrador arranque el primero de diciembre ya con un Fiscal General designado.

¿QUIÉN ES QUIÉN?

Un asiduo lector de los diarios POR ESTO! nos envió una información en la cual relaciona a un político mexicano del pasado con el doble cargo pretendido por el gobernador-senador o senador-gobernador de Chiapas, señalando había desempeñado ambas posiciones más la dirección de un medio informativo. El nombre: Alejandro Carrillo Marcor, para hacerlo más presente padre de Alejandro Carrillo Castro, el funcionario quien puso en operación los entonces llamados Centros de Rehabilitación Social, o sea cárceles, reclusorios con los cuales se desalojó al antiguo Palacio Negro de Lecumberri. Carrillo Marcor anduvo por todo el mundo, estudió en diversas universidades y fue quien sustituyera en la gubernatura de Sonora a Carlos Armando Biebrich, una vez caído en desgracia durante el mandato de Luis Echeverría, quien inclusive modificó la constitución estatal para darle acceso al poder al no reunir la edad establecida. La cercanía con Lombardo Toledano hizo lo clasificaran dentro de la izquierda. Su renuncia al PRI ayudó a sellarlo bajo esa bandera y fue López Mateos quien de nuevo lo invita a formar parte de ese partido y del gobierno. En efecto fue senador en los setenta y gobernador sustituto a partir de 1975. Titular de la Reforma Agraria y editor de la revista Línea, por entonces órgano de difusión del tricolor.

Es así que, en efecto, Carrillo Marcor ocupó los puestos señalados por nuestro lector, pero no al mismo tiempo como pretende hacerlo Manuel Velasco Coello a quien por cierto no logran ubicar dentro del Senado al haber decidido, entre dos cargos de elección popular, regresar a gobernar Chiapas. Dicen al respecto es muy clara nuestra Carta Magna en ese renglón y por lo tanto no puede retornar al escaño. Sin embargo y si se prolonga esta divergencia, lo más probable es termine en manos de la Suprema Corte de Justicia y a partir de su dictamen todo puede pasar.

¿SERÁ VERDAD?

Ricardo Gallardo, coordinador de la bancada perredista en la Cámara de Diputados, afirma la violencia en la UNAM se debe a los escasos recursos económicos aplicados a la seguridad dentro de esa casa de estudios… Carlos Romero Hicks, homólogo de Gallardo pero en el PAN, sostiene habrán de hacer lo necesario para apoyar la educación, favorecer la desregulación y evitar caigan los de Morena en el autoritarismo… Tan importante es el nombramiento del Fiscal General como el del suplente o coordinador o vicefiscal o como quieran llamarlo, por la simple y sencilla razón de compartir responsabilidades y eso como el poder ¿se puede?… Los senadores ricachones están bien ubicados, pero la lista se parece mucho a la de Forbes porque los en verdad cargados en billetes verdes no se asoman y mucho menos dan a conocer cuáles y cuántas empresas tienen. Por lo tanto, habrá de verse con mucha cautela este señalamiento al considerar no cuenta con los mismos montos la Vázquez Mota, con todo y no haberse gastado un solo peso de los enviados para los migrantes, que el ex jefe de gobierno de la capital del país, Miguel Mancera, tampoco la limpieza de los capitales es la misma y no parece válido meter en la misma cesta el logrado por Héctor Vasconcelos con el de Rafael Moreno Valle… En fin, lo bueno o lo malo es el uso de sus dietas, si acaso dan para el pago del servicio doméstico y algunos extritas familiares.

DE LOS PASILLOS

Campesinos bloquearon la Autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 63, lo cual causó caos vial en la zona. Los ejidatarios de Río Frío reclaman el pago de una indemnización de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por un litigio que data de 1967… Los hombres del campo aseguraron que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 23, con sede en Texcoco, Estado de México, les otorgó la razón ordenando a la dependencia a indemnizar a los campesinos…

Sigue la protección judicial a Alejandro Gutiérrez, ex secretario general del PRI, recluido desde diciembre pasado por cargos de peculado. Una jueza federal de Chihuahua ordenó este lunes dar cumplimiento a un amparo que revoca la prisión preventiva en su contra. El amparo contra la prisión preventiva fue concedido el pasado 30 de agosto por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa en Chihuahua, por lo cual es inapelable y debe ser cumplido… Esa prisión preventiva fue dictada a Gutiérrez por el Juez de Control del Distrito Judicial de Morelos, es decir, por la justicia local de Chihuahua, por un presunto peculado de 1.7 millones de pesos, única acusación actualmente vigente contra el empresario y político…

