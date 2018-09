“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“El silencio es la elocuencia de los que han sufrido”: Eduardo Zamacois

Silencio y madurez

Notable ausencia del Gobierno Federal

Universitarios, voz crítica de la Nación

10 mil estudiantes cimbran la CDMX

Exigen seguridad y expulsión de porros

Piden reabrir proceso contra Echeverría

Los absurdos de De la Madrid Cordero

A la marcha en conmemoración de los 50 años de los acontecimientos que marcaron 1968, en los cuales toma relevancia la llamada entonces y hoy “Marcha del Silencio”, se une la constancia de la nobleza, de la paz, del orden con el cual se conducen los ciudadanos mexicanos, sea cual sea su edad, credo, sector social, militancia partidista. Con ese dejo de madurez fue conformándose un enorme contingente, concentrando a quienes iban integrándose desde diversos puntos de la capital del país y lo hicieron en circunstancias en las cuales no hay Gobierno Federal. Enrique Peña Nieto hace rato abdicó de sus obligaciones, abandonó el cargo. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, dicta agendas e intenta mantener una gobernabilidad que escapó de las manos del mexiquense. Ese gesto con el cual se demuestra los ciudadanos pueden imponerse no solo en las urnas sino en sus propias muestras de protesta.

“El silencio dice más que mil palabras” se escuchó decir a quienes, a partir de la Estela de Luz acordaron no volver a emitir una sola palabra. “Si no hay justicia para los estudiantes, no habrá paz para las autoridades”, marcaron con mantas en su ruta y recibieron una respuesta prácticamente inmediata al saberse de la reunión del tabasqueño con la próxima titular del Trabajo para ajustar los movimientos a realizar a fin de llevar a los jóvenes a un ámbito de preparación ya sea profesional o de oficio, en la cual tengan paralelamente ingresos para poder concluir capacitaciones y estudios. Durante cinco décadas universitarios o no, la juventud ha quedado a la deriva y se abren en el presente nuevas puertas y opciones para dejar solamente para el recuerdo circunstancias que, si bien lograron cambios, no supieron las autoridades abrevar de la experiencia y evitar su repetición.

La histórica transición del régimen neopriísta de derecha a un gobierno democrático y popular encabezado por López Obrador pretendieron sellarlo con el resurgimiento del movimiento estudiantil universitario, cuyas repercusiones socioeconómicas aún no se vislumbran en toda su dimensión, pero muestran un México más ilustrado, dinámico y decidido a no dejar imperar nuevamente una cleptocracia corrupta y autoritaria, responsable de la depauperación de la población, de la ola de violencia en el territorio nacional, incapaz de terminar la “guerra contra el narco” y la persistente crisis de derechos humanos. Como pensamiento crítico de la nación, el movimiento estudiantil se ha alzado contra el antes: la corrupción, la impunidad, la violencia, la inseguridad, y señala el después del nuevo gobierno: la esperanza de un mundo mejor.

MARCHA DEL SILENCIO

Como es sabido, para la conmemoración de los “50 Años del Movimiento Estudiantil del 68”, este jueves se realizó la “Marcha del Silencio”, donde miles de estudiantes caminaron cerca de 6 kilómetros totalmente callados, en paz, pero con la convicción de hacerlo de manera pacífica, acordonados inclusive, para evitar cualquier filtración de los grupos porrillos. Portando mantas en las cuales se da cuenta de sus demandas, recrearon el recorrido que hace medio siglo los estudiantes realizaron en protesta por la represión que el Estado infringía en contra de dicho sector de la población. Esta vez, los objetivos no solamente refieren la violencia generada en las máximas casas de estudios, lo cual es rechazado tajantemente junto con la exigencia de la eliminación de porros, sino van más allá.

El 13 de septiembre de 1968, la marcha logró reunir a más de 300 mil personas entre estudiantes, obreros, campesinos, maestros y la ciudadanía en general, exigía el cese de la violencia contra universitarios. Hoy también el movimiento estudiantil demandó: no más violencia y represión contra los estudiantes; expulsión de grupos porriles de la UNAM; educación pública y gratuita; seguridad en todos los planteles educativos; democratización de las universidades.

La Asamblea General Interuniversitaria organizó el movimiento, el cual partió a las 16:00 horas del Museo Nacional de Antropología, ubicado en avenida Paseo de la Reforma en la colonia Chapultepec, rumbo al Zócalo capitalino, por la ruta de avenida Juárez, Eje Central, 5 de Mayo hasta desembocar en la Plaza de la Constitución. Participaron comités estudiantiles de distinta escuelas y facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP), la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), la Escuela Nacional de Bellas Artes, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), la Preparatoria Popular, y el Colegio de México.

Asimismo, se integraron contingentes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia, la Coordinación 1 de Diciembre, el Comité del 68 Pro Libertades Democráticas, la Coordinación Nacional Estudiantil, y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, entre otros.

En el Auditorio Alberto Barajas Celis de la Facultad de Ciencias de la UNAM iniciaron las actividades a las 9:00 horas, donde se realizó una asamblea interna previa a la marcha. Mientras, estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia caminaron sobre Periférico impidiendo el paso vehicular. Los alumnos realizaron un evento político-cultural denominado “Toma del Museo Nacional de Antropología”, en el cual exigieron el cumplimiento de su pliego petitorio interno y en solidaridad al movimiento estudiantil. Luego se unieron a la “Marcha del Silencio”. Ingresaron al vestíbulo del Museo Nacional de Antropología, antes de iniciar la marcha al zócalo capitalino, a fin de expresar sus demandas. “La cultura no se vende, se ama y se defiende”, gritaron los jóvenes al interior del museo y luego realizaron el pase de lista en honor a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

En tanto en la Facultad de Filosofía y Letras, exigieron poner fin a la violencia contra la mujeres, que los nombramientos de las autoridades, y principalmente del Rector, se realicen mediante votaciones directas y se elimine la figura del Rector y en su lugar se integre un “gobierno tripartito”, con estudiantes, trabajadores y maestros y luego se instale un “autogobierno”. En la entrada de esa Facultad y en los pasillos de CU se exhiben carteles como: “Resistencia”, “2 de Octubre no se olvida”, “Fuera porros, vivan los perros”, “Aborta al sistema”, “Hay que resignificar el silencio” y “¡Abolir rectoría!”.

DE ANTROPOLOGÍA AL ZÓCALO

Comerciantes y hoteleros del centro de la Ciudad tomaron algunas medidas de precaución, inclusive grandes tiendas decidieron tapear sus exhibidos. Sin embargo y hasta el cierre de estas líneas tales medidas resultaron innecesarias. Las medidas adoptadas por los jóvenes permitieron a los más de dos mil uniformados realizar una labor solamente de apoyo y vigilancia. Ríos de jóvenes acompañados inclusive por padres y hasta abuelos, se mantuvieron en silencio y las arengas al llegar al Zócalo dieron de nuevo la pauta a seguir para quienes gobernaran el próximo periodo.

La “marcha del silencio” se desarrolló por Paseo de la Reforma y siguió la ruta trazada. En la caminata fue posible apreciar pancartas y mantas con referencias a los vínculos entre las luchas sociales de décadas pasadas y los de la actualidad. Una de ellas, cargada por estudiantes con la boca tapada con cinta adhesiva recordaba: “50 años después y México aún tiene estudiantes y periodistas muertos. Medios omisos, gobierno corrupto”. Al llegar al cruce de Reforma e Insurgentes, la marcha hizo una pausa para hacer un nuevo pase de lista de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Bajo una leve y fría lluvia, los estudiantes, integrantes de la sociedad civil y padres de los normalistas, con el puño en alto y la “V” de la victoria, corearon: “¡Ayotzinapa vive, la lucha sigue!”; “¡Ayotzinapa vive, la lucha sigue!”.

La marcha desembocó en la Plaza de la Constitución, donde se realizó una concentración conmemorativa de los hechos de hace 50 años, con demandas actuales impulsadas por los movimientos estudiantiles, quienes lo que más anhelan es paz y seguridad.

PIDEN REABRIR PROCESO CONTRA ECHEVERRÍA

En una conferencia de prensa, integrantes del Comité del 68 informaron presentarán una demanda de amparo a fin de reabrir el proceso penal en contra el ex presidente Luis Echeverría Álvarez por la masacre de estudiantes ocurrida en la Plaza de las Tres Culturas, en la Ciudad de México, en 1968, y se retomen las investigaciones del caso por el delito de genocidio en contra de otros actores políticos involucrados.

Dulce González y Víctor Guerra, integrantes del Comité 68, anunciaron acciones legales para sancionar a Echeverría Álvarez, quien se desempeñaba como secretario de Gobernación en 1968. También demandan “se reactiven las actuaciones por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) para terminar la impunidad en este caso. Exigimos que la PGR cumpla con la obligación constitucional que le impone el artículo 102 fracción VI, de perseguir los delitos de orden federal y continué con la investigación ministerial para volver a consignar el expediente de la averiguación previa PGR/FEMOSPP/003/2002, que aún se encuentra abierta por el delito de genocidio en contra del ex presidente Luis Echeverría Álvarez, quien no fue exonerado, sino puesto en libertad con reservas de ley”, subrayó González.

Guerra indicó solicitarán también el restablecimiento de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), “y retomar los casos que quedaron en curso cuando ilegalmente fue cerrada”.

DE LOS PASILLOS

Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, defendió con falacias los negocios en torno al Nuevo Aeropuerto Internacional de México y arremetió ilusamente contra propuestas del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Criticó la tardanza para tomar una decisión sobre el NAIM, actualmente en construcción en Texcoco, la construcción del Tren Maya a costa de los recursos públicos actualmente destinados a la promoción turística, y la austeridad, al advertir se corre el riesgo de tener un gobierno “barato” con malos servicios públicos. El hijo del ex presidente Miguel de la Madrid, afirmó: “No habrá tren si no hay aeropuerto, porque ¿quién en su sano juicio en México o el mundo va a invertir en un proyecto transexenal si saben que cuando llegue un nuevo gobierno te lo pueden echar para atrás? Nadie. ¿Quieren ferrocarril? Metámosle a la terminal aérea?”. El funcionario olvida en el presente sexenio se cancelaron diversos proyectos de infraestructura, entre ellos el del Tren México-Querétaro, una de las promesas del presidente Enrique Peña Nieto al tomar posesión en diciembre de 2012, y aunque el gobierno de China reclamó a México el pago de 600 millones de dólares, las inversiones en el país no se detuvieron. La construcción del Tren Maya no tiene relación con el NAICM, como pretende hacerlo ver…

Javier Jiménez Espriú, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, desestimó “totalmente” los estudios técnicos los cuales advierten la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía sería de casi 400 mil millones de pesos, no de 66 mil como ha señalado el gobierno electo. El estudio del Colegio de Ingenieros está “mal hecho”, dijo Jiménez tras una reunión con integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción… Las fracciones parlamentarias del PAN y el PRD en el Senado solicitaron llamar a comparecer a Rosario Robles por los desvíos de más de 700 millones de pesos en efectivo de las secretaría de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano…

Mañana pondremos fin a las entregas pendientes sobre la corrupción detectada en los gobiernos estatales.

Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com

Esperamos sus comentarios al correo: Lilia_arellano@yahoo.com;

Facebook.com/Liliaarellanooficial – Twitter @Lilia_Arellano1

Disfruta de los programas que tenemos para ti en nuestro canal oficial de

Youtube.com/liliaarellano