“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“La heroína es la mamá eterna, es como el útero que te protege. Con ella no se jode, por algo es la segunda

droga en importancia, la primera es el poder”: Luca Prodan

Amapola… lindísima amapola

En ruta para la legalización de las drogas

Crecen los cultivos en miles de hectáreas

De presidentes a accionistas y empleados

Senado: revocar mandato a gobernadores

Se inició el proceso de legalización de las drogas con la mariguana con fines de uso médico, sin embargo, la voz de gobernadores como el de Guerrero se han levantado para argumentar debe extenderse a los fines recreativos. Al respecto la SCJ ya aprobó a un par de demandantes puedan deleitarse fumando su motita; se han marcado también las cantidades permitidas para ser portadas y transportadas sin que se considere delincuentes a los consumidores. Sigue en el camino lo relacionado con la cocaína al empezar a esgrimirse argumentos surgidos desde los plantíos amapoleros y llegados hasta la ONU, apareciendo en ellos los directamente involucrados y la posición de México esgrimida por futuros funcionarios respaldados en lo ya escrito internacionalmente con respecto a estos cultivos.

De acuerdo con la ONU, México es el tercer productor de amapola en el mundo, sólo detrás de Afganistán y Mayanmar, además de ser el principal proveedor de heroína en el oeste de Estados Unidos. El Reporte Mundial sobre Drogas 2017 de la Oficina de Naciones Unidas sobre Droga y Crimen reporta: el área de amapola cultivada en Afganistán es cercana a las 304 mil 800 hectáreas, en Myanmar es de 55 mil hectáreas y en México se cultivan cerca de 28 mil hectáreas de amapola, sin embargo otros registros revelan 70 mil hectáreas de este sembradillo. Sabido es se ubica en la Sierra guerrerense el mayor plantío y los comuneros se armaron de valor, sacaron la cara y señalaron la explotación de la que son víctimas por parte de los narcotraficantes. Por lo tanto sugirieron legalizar el cultivo en esa área y poder ellos mismos venderla a Estados Unidos y a Europa, a la industria farmacéutica, obteniendo así ingresos suficientes para poder vivir con decoro.

Información de los gobiernos federal y estatal indican existen por lo menos 10 grupos criminales quienes pretenden tener control de los sembradíos de amapola en Guerrero, de los cuales se obtiene la goma de opio para la elaboración de drogas como la cocaína y la heroína. En la entidad la violencia es generada por los cárteles Guerreros Unidos, Los Rojos, Los Tequileros, Los Ardillos, Los Granados, del Sur, la Familia Michoacana, Los Jefes, La Barredora y Jalisco Nueva Generación. Estos han sido señalados de explotación y amenazas permanentes dentro de las cuales son obligados a utilizar el trabajo de niños hasta de 6 y 10 años so pena de eliminarlos. Es por ello también denuncian han convertido sus tierras y familias en semillero y cuna de sicarios.

Es así que Guerrero ha llegado a ocupar el primer lugar en la producción de goma de opio. La demanda de opioides en Estados Unidos mantiene la disputa por el control de los cultivos de amapola en esa entidad. De diciembre de 2012 a junio del año en curso, las Fuerzas Armadas destruyeron 954 mil 615 plantíos que ocupaban una extensión de 132 mil 524 hectáreas en distintos puntos del país, es decir, no es solamente en Guerrero ya que en esas tierras sigue prácticamente intocable el cultivo y éste, de acuerdo con esas cifras, se ha extendido a otras regiones ocupando también grandes extensiones del campo. Con esa producción se habrían obtenido 21 mil 963 millones de dosis.

En caso de que llegaran al mercado negro, las organizaciones criminales habrían obtenido ganancias hasta de 10 mil millones de dólares. Sin embargo estas acciones no han logrado erradicar estos cultivos y mucho menos atacar frontalmente a las mafias explotadoras, por lo que tal información es meramente mediática para evitar se hable de la realidad y esta marca no se hace lo suficiente o necesario para sacar de la zona a todas las mafias incrustadas. Si se toman en cuenta las 28 mil hectáreas de cultivo de amapola registradas en Guerrero, ya se tienen cantidades mayores de esta producción en otras entidades como son Sinaloa, Durango y Chihuahua y, se advierte el crecimiento en Michoacán y Guanajuato.

El pasado mes de julio, integrantes de la Unión de Comisarios para el Desarrollo de la Sierra de Guerrero, pidieron al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, la legalización de los cultivos de amapola. “De manera prioritaria buscamos que se legalicen los cultivos de amapola con fines médicos para que así se deje de criminalizar a los campesinos de la Sierra”, dijo el ex comisariado de la comunidad de Filo de Caballos, en el municipio de Leonardo Bravo, Arturo López Torres. Insistió buscarán ponga el próximo gobierno los ojos en la Sierra de Guerrero, y para eso “ya contactamos a los equipos de la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el futuro secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño”.

La próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se ha mostrado favorable a la despenalización de la marihuana y la amapola, como una medida adicional para combatir la violencia ligada al narcotráfico. “Voy a proponerle a Andrés Manuel la despenalización de la marihuana en la siembra, cosecha, trasiego y uso lúdico”, dijo en una entrevista radiofónica. Una vez se haya avanzado con la despenalización de la marihuana, se procederá analizar el uso y venta de otras drogas como la amapola, base para elaboración de la heroína que inunda Estados Unidos.

“También tratar que la amapola tenga un uso fármaco, las farmacéuticas compran mucha amapola, y la compran porque la necesitan para la morfina”, planteó Sánchez. “¿Por qué no vendérsela a las farmacéuticas? Esto será motivo de reflexiones, motivo de propuestas del propio Andrés Manuel, que no está cerrado a la idea”, aseguró. De esta forma se sustenta en parte la Amnistía, en primer término propuesta precisamente para liberar a quienes son obligados mediante amenazas y explotación al cultivo y trabajo directo para los grupos de narcotráfico. Pueden, y quienes saben del tema advierten, terminar de tajo con estos mafiosos, asestarles de verdad y de lleno a la cabeza golpes mortales, siempre y cuando se dicten lineamientos claros para evitar lleguen las drogas de manera legal a toda la población, porque entonces ya estaríamos hablando de un terreno eminentemente económico y con cargas fiscales, lo cual al parecer no es el centro de la discusión, aunque en el entorno se hable de estar desperdiciando en México la posibilidad de hacer grandes negocios.

EXPRESIDENTES ¿JODIDOS?

Retirarles la pensión a los ex presidentes satisface a la población, pero para ellos resultó como “quitarle un pelo a un gato”. Cada uno de ellos hizo negocios, formó empresas, cuenta con terrenos en prácticamente todos los puntos de éxito turístico en el país, reciben regalías y utilidades de concesiones hechas en el pasado, hace décadas, las cuales siguen retribuyéndoles ingresos multimillonarios. Otros, buscaron la forma de no seguir en México y aparecen en los directorios de trasnacionales ocupando puestos tercerones pero con esos ingresos justificar sigan llevando una vida de reyes.

El nivel y estilo de vida de los ex presidentes mexicanos no se verá afectada por la nueva ley pues mantienen actividades en el sector privado trasnacional. Felipe Calderón es consejero independiente de la empresa Avagrid, filial de la multinacional energética Iberdola, una de las empresas más beneficiadas con la privatización de la electricidad en México. Tras dejar el cargo en 2000, Ernesto Zedillo tomó posesión como consejero de las empresas estadounidenses Procter & Gable y Unión Pacific. Esta última fue la concesionaria de Ferromex (Ferrocarriles Nacionales de México), privatizados durante su mandato (1994-2000). Asimismo, es director del Centro de Estudios de la Globalización de la Universidad de Yale. Es responsable de algunos programas de Naciones Unidas sobre financiamiento a los países en vías de desarrollo. En 2010, fue nombrado consejero del conglomerado mediático Grupo Prisa.

Vicente Fox fundó el Centro “Fox” de Estudios, Biblioteca y Museo en terrenos de su rancho en San Cristóbal. Se dedica a conceder entrevista en Estados Unidos a las cadenas Fox y CNN, así como en diversos centros que pagan sumas considerables. Proyecta dedicarse a la siembra y exportación de mariguana, para lo cual presiona a su legalización.

De Carlos Salinas de Gortari poco se sabe de sus actividades personales, pues fue denostado sistemáticamente durante casi una década tras dejar el cargo. Actualmente se desempeña como consejero ejecutivo del Grupo Dow Jones, que edita el diario The Wall Street Journal. Presuntamente cuenta con una gran fortuna, cuyos orígenes debemos ubicarlos en el amplio proceso de privatizaciones de empresas del Estado en su periodo, aquí destaca por supuesto Telmex, donde se dice cuenta con múltiples acciones, y la privatización de la banca, proceso en el cual fueron vendidas 18 instituciones financieras. Eso sin contar la fortuna saqueada al erario nacional y depositada en cuentas extranjeras de Suiza por su hermano Raúl.

Como es sabido, el miércoles pasado, los diputados federales aprobaron la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución, con lo cual los ex presidentes ya no tendrán pensiones, cuyo costo al erario es un promedio de 40 millones de pesos al año cada uno de los todavía vivos, porque se recordará las viudas también mantienen un buen número de canonjías; se suman alrededor de 16 millones de pesos para el pago de asistentes: chóferes, auxiliares administrativos y jefes de área, sin contar con los gastos de seguridad personal, extensivos a sus familiares: padres, suegros, hermanos, cuñados, sobrinos y hasta tíos, cuyos servicios y sueldos corren a cargo del personal del Estado Mayor Presidencial. Una vez retiradas las pensiones ¿estarán dispuestos a tener tanto personal y pagarlo de su peculio?

De acuerdo a reportes oficiales y a las iniciativas de ley ante el Congreso para eliminar dichas prestaciones, cada ex presidente obtiene una pensión vitalicia de 205 mil 122 mensuales. Este beneficio lo reciben Luis Echeverría, Vicente Fox y Felipe Calderón, aunque este último decidió donar su pensión a la institución de asistencia privada Aquí Nadie se Rinde, para ayuda a niños con cáncer. En tanto, Sasha Montenegro y Paloma Cordero, viudas de José López Portillo y Miguel de la Madrid, respectivamente, tienen derecho a una pensión de 102 mil 561 pesos al mes, equivalente a 50 por ciento de lo que en vida recibieron sus esposos. Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo renunciaron a su pensión mensual.

Una vez retiradas las pensiones quienes van a quedarse sin trabajo son los ayudantes, los no uniformados, los secretarios, las mucamas o ¿estarán dispuestos a tener tanto personal y paparlo de su peculio?

REVOCACIÓN DE GOBERNADORES

El Senado de la República analiza una reforma constitucional para establecer la revocación del mandato del Presidente, de los gobernadores y del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, la cual sería en forma anticipada por cinco causales: pérdida de confianza, incumplimiento del plan de trabajo o de compromisos de campaña, actos de corrupción o violación de las leyes. La revocación se hará efectiva a través de una consulta popular. De hacer existido hace unos años, se hubiera impedido el saqueo de las arcas del erario público, no sólo a nivel federal sino en las entidades de la República, en donde una gran mayoría de los mandatarios no hubiera podido concluir su periodo.

La lista, adelantada en estas líneas, es grande y la complementamos: la magnitud de los escándalos de corrupción de los ex gobernadores de Chihuahua, César Duarte, y de Veracruz, Javier Duarte, han acaparado los reflectores de la opinión pública y opacado lo sucedido en otras entidades con otros ex mandatarios como Miguel Alonso Reyes, de Zacatecas; Carlos Lozano de la Torre, de Aguascalientes; Francisco Olvera, de Hidalgo; Jorge Herrera Caldera, de Durango; Fernando Toranzo Fernández, de San Luis Potosí; Mariano González Zarur, de Tlaxcala; y José Calzada Rovirosa, de Querétaro. En cada una de ellas se detectó “mano negra” en el manejo de recursos, muchos de ellos desviados a financiar campañas políticas, en cumplimiento de “instrucciones superiores”, originadas en la residencia oficial de “Los Pinos”.

El actual director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Miguel Alonso Reyes, enfrenta una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y desvío por mil 307 millones de pesos durante su gestión en Zacatecas (2010-2016). De acuerdo a denuncias de militantes de Morena, durante el gobierno de Alonso Reyes hubo un desvío de 307 millones de pesos de recursos públicos mediante 24 empresas fantasma, así como un desvío de mil millones de pesos en gastos de Comunicación Social.

Durante el penúltimo año de la gestión del ex gobernador Carlos Lozano de la Torre en Aguascalientes, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un desvío por 812 millones de pesos. La morenista Nora Ruvalcaba Gómez consideró de todo el sexenio debe haber más, “800 millones de pesos es una cantidad mínima, deben buscarle más y ser más enfáticos”, subrayó. También el actual gobernador, Martín Orozco Sandoval, reportó a la prensa “moches” en el sector salud cometidos durante el sexenio de Lozano de la Torre.

El ex mandatario de Hidalgo, Francisco Olvera (2011-2015), fue señalado por hacer un negocio por 600 millones de pesos con 3 mil concesiones de taxis, costear fiestas privadas de 300 mil pesos, así como asistir con su familia al Super Bowl. En la segunda parte de su gestión, Radio y Televisión de Hidalgo fue dirigida por Sergio Islas, quien fue inhabilitado y multado por un desvío por más de 100 millones de pesos.

Jorge Herrera Caldera, ex gobernador de Hidalgo (2010-2016), fue responsabilizado de entregar una deuda pública por 15 mil millones de pesos y se presumen durante su gestión malos manejos financieros, falta de transparencia e irregularidades en las finanzas estatales. Tan sólo en Salud estatal existen adeudos por alrededor de 450 millones de pesos principalmente con empresas farmacéuticas que han dejado de abastecer a la dependencia.

En San Luis Potosí, la ASF investigó la desaparición de recursos del fondo de pensiones de trabajadores de telesecundarias por 400 millones de pesos, durante la administración del priísta Fernando Toranzo Fernández (2009-2015). En 2013, la gestión de Toranzo contrató con recursos federales a un abarrotero, una empresa comercial de aparatos eléctricos, una agencia de publicidad, una editorial, un almacén de telas y una ferretera para que le brindaran “servicios de consultoría especializada” en seguridad. Todos ellos cobraron casi 20 millones de pesos, provenientes del Programa Nacional de Prevención del Delito, en el rubro de “servicios de consultoría especializada”, solicitados por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

La ASF señaló por daño patrimonial a la Secretaría de Salud por 71 millones de pesos durante la gestión del priísta Mariano González Zarur en Tlaxcala (2011-2016). También el diputado del PAN Julio César Álvarez García acusó la desaparición de casi 23 millones de pesos en fertilizante, el cual no llegó a los agricultores tlaxcaltecas.

En la Cámara de Diputados, la fracción parlamentaria del PAN denunció ante el Pleno que la pasada administración del ex gobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa (2209-2015), desfalcó al erario con más de 73 millones de pesos. La ASF reveló su gobierno autorizó “pagos improcedentes” de 46 millones de pesos por diferencias entre los volúmenes pagados y los cuantificados conforme al proyecto; y 3.1 millones de pesos por servicios no prestados, entre otros.

DE LOS PASILLOS

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, participo en el segundo diálogo por la paz, la verdad y la justicia con víctimas y organizaciones de la sociedad civil. Tras escuchar reclamos de familiares de desaparecidos, señaló: “yo voy a pedir perdón, les voy a pedir perdón a todas las víctimas de la violencia, yo voy a comprometerme a que va a haber justicia en todo lo que humanamente esté de mi parte, voy a cumplir con ustedes, no están solos”, sostuvo. El tabasqueño mencionó la Secretaría de Gobernación atenderá las exigencias justas. “Estará exclusivamente para que haya justicia”…

Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, aseguró: la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador será la refundación de la República. Tras una reunión con Alfonso Durazo y Alejandro Gertz Manero, en San Lázaro, también adelantó no contarán con seguridad especial dentro del recinto legislativo, sino que el cuidado de los asistentes estará a cargo de los propios elementos de seguridad de la Cámara. La ceremonia será solemne, puntual y el presidente electo entrará por la puerta principal del Palacio Legislativo de San Lázaro…

La madrugada del jueves, fueron halladas siete cabezas humanas al interior de una hielera en una carretera del municipio de Bácum, Sonora. El hallazgo se reportó frente a una parada de autobuses en el entronque conocido como T de Bácum. Se calcula las víctimas, todas del sexo masculino, tenían entre 25 y 45 años de edad.

