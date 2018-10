“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Mírame con desprecio, verás un idiota. Mírame con admiración, verás a tu señor. Mírame con atención, te verás a ti mismo”: Charles Menson

Palabra de honor

Insultante rechazo a la 4a. Transformación

Gil Díaz con otro fraude, ahora con Afores

Navarrete y Ruiz, liquidarán al mexiquense

Joel Ayala pretende vestirse de líder sindical

Tal parece que lo malo no está en la desconfianza hacia las autoridades, hacia todas ellas, no. Lo grave es la perdida de confianza en nosotros mismos y en la resistencia demostrada para poner en relieve que somos gente de bien, en quienes puede tenerse la certeza del cumplimiento de la palabra; hombres y mujeres de todas las edades dispuestos a trabajar, sin intención de aprovecharse de los demás, de engañarlos, de cometer fraudes, robos, hurtos y mucho menos ser adictos a la violencia, al crimen. Eso y no otra cosa es lo que viene ofreciendo el presidente electo a todos, ese piso seguro, afianzado en valores sobre el cual podrá transitar la Cuarta Transformación de la República porque, sin esa recuperación de principios, nada podrá hacerse, ni ahora ni nunca.

No se trata de lanzar discursos, de hacer ofrecimientos, esa etapa ya pasó. Es única y exclusivamente la aplicación de la Ley, la llegada de la justicia la que habrá de prevalecer y de ello han empezado a darse algunas muestras. Imbuir a quienes hemos visto pasarnos de frente sujetos sin capacidad alguna, enriquecidos de la noche a la mañana una vez habiendo ocupado un cargo público, a los cuales difícilmente se les podrá convencer de buscar bienes generalizados y no la protección individual y a ello han contribuido, incluso, los refranes: “de que lloren mi casa a que lo hagan en la de mi compadre… ni modo compadrito”, cuando lo ideal es que no se lamenten y mucho menos se llegue al llanto en cualquiera de las dos, está siendo extremadamente difícil.

Es innegable el daño provocado por la corrupción y mayor es el de la impunidad y ambos se gestaron desde hace décadas y es ahora con determinación y ejemplo, pero también con la Ley en la mano, que se les hará frente. Si es posible formarse un nuevo criterio sobre la actuación de los políticos y hasta de los muy mal vistos y vapuleados legisladores federales y locales o de las distintas autoridades si se entregan cuentas claras, si se le da a cada quien el lugar que se merece y que quienes cometan fraudes también encuentren el lugar en donde deben recibir castigo y reintegrar lo robado. Basados en innumerables y penosas experiencias resulta inválido considerar a los jóvenes a los que les eran entregados sueldos mientras dura su capacitación para dejar de ser catalogados como “ninis”, de flojos y de mal aprovechar esos ingresos eludiendo cualquier responsabilidad.

Somos millones de mexicanos quienes día con día realizamos nuestras labores, pagamos impuestos, esperamos la rendición de cuentas y el fin de tantas atrocidades y ahora, cuando se presenta la oportunidad de contribuir para hacer todo lo no hecho en prácticamente todos los terrenos, nos enfrentamos a quienes, haciendo uso de todas las herramientas y de entre ellas las dedicadas a defender las fortunas hechas de mala manera, consideran imposible esta tan esperada transformación y la razón es muy sencilla: en su haber no está ni estuvo contemplar la pérdida de canonjías y beneficios, sus ambiciones sin limite los han llevado a una especie de locura en la cual, paradójicamente, los grandes monstruos somos los contribuyentes, los consumidores, quienes los enriquecemos.

Hemos encontrado quien nos devuelva el valor de la palabra, su cumplimiento seguirá siendo objetivo y orgullo mexicano.

SIGUEN LOS FRAUDES EN LAS AFORES

La empresa Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro, S.A.P.I. de C.V. cuyos accionistas cuentan con apellidos de sobra conocidos en el país: Gil Díaz y Gil White -Francisco se desempeñó como titular de Hacienda- tiene también un buen numero de extranjeros en su registro. Se quejan de haber sido presionados, extorsionados, por empleados de Pemex cuando a la petrolera Lera dirigida por Emilio Lozoya. Interpusieron una demanda en junio 19 de este año tomando como base los acuerdos del TLCAN, señalando recibieron un trato discriminatorio y por rehusarse a participar en actos de corrupción.

Dicen que operaban cinco plataformas marítimas de perforación en el Golfo de México y de repente, ilegalmente, les cancelaron los contratos el 3 de octubre del año próximo pasado. Denunciaron en el New York Times una persecución fiscal en su contra proveniente del SAT, desde donde les estaban intensificando las revisiones fiscales a todas las empresas del grupo Otro Negro.

Prontamente, señalan, la PGR se ha unido a las pesquisas y les abrió una carpeta de investigación por un supuesto fraude y no parecen contar en esa empresa con quienes sepan conducirse con honradez y ni siquiera con lucidez pues argumentan en el documento en el cual dan a conocer su “calvario”:

“Haremos lo necesario para que la corrupción sea investigada como corresponde. No seremos silenciados ni renunciaremos a nuestros derechos. Estamos conscientes del riesgo personal que representa enfrentarnos al uso faccioso de las instituciones, pero continuaremos defendiendo los derechos de la empresas, de las 2,500 personas dependientes de nuestros trabajadores y de los millones de pensionados que participan en nuestro capital por la vía de las Afores” …¡¡¡¡!!!!!

O sea ¿se quejan de corrupción, de cancelación de contratos, de revisiones fiscales, cuando vienen utilizando el dinero de las Afores para hacer negocios mexicanos asociados con extranjeros o tal vez extranjeros con mexicanos prestanombres? ¿Argumentan la protección de un TLCAN ya superado? ¿A dónde, a cuáles manos está yendo a parar el dinero de los ahorradores, el que suponen les garantiza tener una vejez con, literalmente, un centavo en la bolsa? Urge la investigación dizque iniciada por la PGR, la cual no debe concluirse en este mandato porque…

DE LOS PASILLOS

Hoy y mañana serán días de definiciones en dos campos muy importantes y cuestionados ampliamente por el mal desempeño visto durante el mandato de EPN: el político con su dosis de cabeza del gabinete de seguridad y el relacionado con Comunicaciones y Transportes, más aún cuando el Socavón será el tema central abordado por Gerardo Ruíz Esparza en su comparecencia ante los legisladores federales. Alfonso Navarrete Prida se sabe intentará desviar las interrogantes hacia supuestos logros obtenidos, pero nada podrá hacer al serle señalados los errores cometidos y la inseguridad prevaleciente, así como la cadena de bondades demostrada hacia los gobernadores tricolores, sin dejar pasar de largo la mucho más larga cadena de cadáveres, de desaparecidos, de extorsionados, de tratantes de blancas, de mafias sin fin. No dejarán pasar de largo al protegido titular de la SCT las concesiones otorgadas al cuarto para las doce y hasta por 30 años a los integrantes del club quintito y mucho menos los 328 millones registrados como “no aparecidos” por la ASF…

Para el PRD los tiempos por venir se ven cada vez más difíciles y no se duda llegue el momento en el cual su alfil de lujo Miguel Ángel Mancera, decida irse por la libre, declararse independiente, sobre todo porque los “sapos” ya revelaron les dio dinero de las arcas del gobierno de la capital del país para sacar adelante las campañas de todos los derrotados. La huelga de trabajadores de ese partido se ve imparable…

Cuando las protestas visten batas blancas, se cierran clínicas por la violencia, se antoja imposible de evadir el tema de la seguridad. Los médicos asesinados durante el mandato del mexiquense se suman por cientos y el último de ellos ocurrido en Acapulco ha levantado ira en la comunidad médica al tratarse de una conocida oftalmóloga quien prestaba sus servicios en el IMSS, en la Secretaría Estatal de Salud, y particularmente. Durante sus 58 años de existencia jamás sembró una duda sobre su cabal y legal conducta, así que ¿?¿?… En esa misma costera, acribillaron a 2 empleados de una funeraria. Nadie a salvo…

Uno de los mejores anuncios hechos por quien ocupará la titularidad de la SEP, Esteban Moctezuma, es el del rescate de la normales rurales. Precisamente en Quintana Roo hizo este pronunciamiento al tiempo de subrayar: “hay que rescatar a las normales del olvido, porque son la base de todo el proceso educativo. Ahí se forjan los próximos maestros y maestras y no pueden estar abandonadas como hasta la fecha”… Que así sea…

Joel Ayala Almeida presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y líder de la organización de burócratas del Sector Salud, de plano no se midió en la dosis de cinismo manifestada en un desplegado en donde hace mención, de entrada, a la doctrina Juarista que señala “todo bajo el irrestricto apego a la ley a la razón, nada, nada por la fuerza”, a lo cual AMLO ya respondió muy claramente, justo con las mismas palabras utilizadas a manera de presión, pero topadas contra la pared. Lo que no ha luchado en la eternidad que lleva lidereando, lo convierte en exigencias como la vivienda, la cual indica debe ser amplia, de calidad y con áreas de esparcimiento; garantías de escuelas en todos los niveles incluyendo el universitario, servicios médicos de alta calidad, con paramédicos, laboratorios, instrumental quirúrgico completo e insumos correspondientes. Reconoce debe cambiarse, transformarse el Programa Seguro Popular y demanda se lleven a cabo en los 89 sindicatos que conforman tal Federación procesos electorales democráticos y se apuntale la autonomía sindical. Quiere capacitación permanente y… su cocol…

Gracias por su comprensión a la prolongada ausencia de tres semanas.

