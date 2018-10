“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Ser bueno es fácil; lo difícil es ser justo”: Víctor Hugo

¿En que momento se jodió México?

Navarrete Prida enfrenta aseveración “gobierno fallido”

Actuación migratoria violatoria de Derechos Humanos

Quebranto ético y precipitada caída de EPN: Álvarez I.

ANP niega ante senadores exista una “crisis nacional”

Seguimos siendo víctimas de fraudes, robos y abusos

Ciudad de México, octubre 16 de 2018.- Como era de esperarse Alfonso Navarrete Prida, en su comparecencia ante los senadores, hizo todo un resumen de supuestos éxitos logrados en el mandato de Peña Nieto y así lo mismo habló de gobernabilidad que del combate a delitos informando de bajas sensibles en su registro o de los auxilios brindados a entidades en donde se presentaron fenómenos naturales devastadores. Sin embargo Emilio Álvarez Icaza no dudo en poner en su sitio el titular de la Segob y calificó al actual sexenio de “presidencia imperial”. Su gobierno, dijo, se traicionó a sí mismo, tuvieron quebranto ético y cayó precipitadamente. Han cometido violaciones y omisiones graves en los casos de más de 37 mil desaparecidos, de otros tantos torturados y los más de 200 mil ejecutados.

Este sexenio deja una estela de violaciones a Derechos Humanos. En materia de corrupción ésta se ha visto protegida y puso como ejemplo al grupo Higa, la Casa Blanca, Odebrecht, el Socavón, la Estafa Maestra y otros más. Este sexenio será reprobado por todo ello y sobre todo por los 43 de Ayotzinapa pero, particularmente, por dejar crecer la impunidad y termina dejando un estado de emergencia y de vacío enorme. ¿Que tiene que pasar para que entiendan que se vive una emergencia nacional? cuestionó severamente el legislador al tiempo de interrogar al funcionario sobre la detención no realizada de César Duarte.

Gobernación no logró ni siquiera proteger a los ciudadanos en los desastres naturales. No han cumplido con lo marcado en el programa de Protección Civil y mucho menos se puso en marcha acción alguna de protección a los damnificados, expuso la senadora representante del Partido Verde. Juan Manuel Zepeda Hernández, legislador perredista, demandó justicia, y en este terreno los resultados de cada gobierno en turno son negativos, reclamó. “Fueron altas las expectativas despertadas a la llegada de EPN, pero lo mismo ocurrió hace 12 y hace 24 años y ninguno ha cumplido; culpar a unos o a otros es eludir responsabilidades”. Hoy México no tiene paz, ni tranquilidad ni seguridad. 37 mil 487 desaparecidos fueron los números presentados por Navarrete Prida en el pasado reciente y por ello calificó “es una infamia el haber entregado solamente 5 mil cadáveres, eso es una vergüenza para su sexenio y para México”. Exhortó se lance la alerta de violencia de género en muchas entidades de inmediato ante el número creciente de acciones de odio. 22 mil 487 mujeres han sido mutiladas, asfixiadas, torturadas y su dependencia ha permanecido impávida, acusó.

Guardaron, a petición del legislador Zepeda, un minuto de silencio a manera de protesta por la inseguridad actual y como exigencia al gobierno entrante de otorgar la justicia que el país necesita. Por su parte la senadora Verónica Noemí señaló las experiencias vividas en los recorridos casa por casa en los municipios de sus entidades y “la demanda mayor fue tener seguridad y justicia”. Yucatán, dijo, ha contado con la voluntad de todos los órganos de gobierno para tener seguridad y esta entidad es el resultado de esta coordinación. Sin embargo esto no es lo que ocurre en otros estados y por ello advirtió sobre la inutilidad de haber cancelado la Secretaría de Seguridad Pública Federal para darle mayores atribuciones a la Segob, “cuando lo único que puede otorgar el beneficio demandado es la voluntad política para actuar adecuadamente”.

Alejandra del Carmen León Castell del Partido del Trabajo, dijo no pretendía cuestionar la existencia de un estado fallido por la ineficiencia en el combate a la delincuencia organizada y en los intentos de pacificar al país o por los vanos intentos de impartir justicia o de desarticular bandas o reconocer los grupos de autodefensa en varias entidades o por la desigualdad existente en nuestra sociedad en varios renglones, lo cierto, dijo, “el gobierno encargado de conducir al estado mexicano le ha fallado a los mexicanos en seguridad y protección de los derechos humanos. En estos momentos 17 sufrirán muerte violenta, se cometerán 10 robos, habrá un muerto, se detectarán 6 nuevas tomas de gasolina

clandestinas y se registrará a víctimas de muchos otros delitos”.

Movimiento Ciudadano y su representante senatorial abordaron el tema de la Fiscalía General y de la Anticorrupción, con las intentonas de hacer nombramientos a modo, para buscar la protección una vez concluido el mandato e hizo clara referencia a los errores, omisiones y abusos en materia migratoria. 538 mil menores migrantes fueron detenidos durante la administración de EPN, los trasladaron a 6 unidades y fueron separados de sus padres al igual que se hace en el vecino del Norte cumpliendo las órdenes de Donald Trump. ¿Con que argumento exigimos a EU buen trato a los migrantes mexicanos cuando aquí hacemos exactamente lo mismo? Fue la pregunta lanzada al funcionario.

Miguel Añorve del PRI, hizo segunda a los éxitos del sexenio marcados por Navarrete Prida y lo mismo habló de las bondades en los créditos bancarios hasta lo que llamó buenas políticas para lograr avanzar y dejar atrás la paralización. Campesinos, estudiantes, organizaciones, etcétera han sido escuchados, sostuvo al tiempo de ensalzar la comunicación con los otros dos Poderes de la Unión y con los gobernadores. Nadie puede negar, dijo, los avances. Puntualizó en la transformación del Sistema de Justicia Penal dizque para evitar la corrupción, o la nueva legislación sobre Protección Civil al tiempo de ensalzar el nunca visto respeto a los Derechos Humanos.

Nadia Navarro del Partido Acción Nacional, cuestionó severamente la falta de una política de bien común; en 2017 la CNDH dejó en claro la falta de cumplimiento a los Derechos Humanos; “se emitieron 284 recomendaciones que no fueron atendidas, hubo 5 mil denuncias de detención arbitraria, 8 casos de ejecución sumaria o extrajudicial y se desconoce lo hecho por la dependencia a su cargo y ni que decir de no encontrar respuesta para escenarios como el registrado en Jalisco con los cadáveres deambulando en trailers. Es desalentador lo que ocurre en torno a la libertad de expresión y Reporteros Sin Fronteras ubica a nuestro país como uno de los más riesgosos para ejercer el periodismo”. Interrogó al funcionario sobre las acciones emprendidas por la Segob para la solución de estos temas.

Cerró el senador Cristóbal Arias Solís de Morena, al preguntar ¿“en que momento se jodió México; en que momento se jodió la política de seguridad que afecta a la gran familia mexicana”?. Siendo tarea elemental de cualquier Estado garantizar la integridad física y patrimonial de los gobernados así como la paz y la tranquilidad publica, lamentablemente en nuestro país durante varias décadas y en este sexenio no ha ocurrido así. Las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública dan a conocer a diario no tan solo fue imposible en esta administración contener y mucho menor inhibir la inseguridad y la violencia, sino que creció.

Tal vez, agregó el michoacano, argumenten se hizo lo posible pero nada lograron; sigue siendo esto lo que provoca llanto y sufrimiento: los homicidios, los secuestros, las desapariciones, violaciones, extorsiones, de corrupción en los cuerpos policiales, pone en evidencia el fracaso del modelo en materia de seguridad y procuración de justicia en el país. Como parte de esa herencia ¿cómo queda por ejemplo el caso Ayotzinapa, Tlatlaya, las masacres? ¿queda en la impunidad lo hecho por Alfredo Castillo? El fracaso es la herencia en seguridad interior; se ha puesto en riesgo la seguridad nacional al desafiar la delincuencia organizada al Estado. “Es este un Estado o un gobierno, definitivamente, fallido”, concluyó.

Tenemos un país con muchos problemas pero no hay una crisis nacional, fue la defensa lanzada por Alfonso Navarrete Prida.

¿INSALVABLE FUTURO?

Ataques y fraudes contra los mexicanos se perciben por cielo, mar y tierra e incluyen hasta elementos dotados por la madre naturaleza para nuestra subsistencia. Así, tenemos todavía latente la pretendida privatización del agua, la cual si bien se detuvo a niveles macro, lo cierto es pagamos por ella todo el tiempo, ya sea al Estado, a concesionarios o a empresas embotelladoras. Nada parece detener determinaciones gubernamentales, una de ellas la de privar del vital líquido a la capital de la República con “cortes” al 100 por ciento hasta con una semana de duración. Este ordenamiento disque para la revisión en el Cutzamala es totalmente violatorio de preceptos y derechos, sin embargo está ya debidamente calendarizada.

El gobierno, tanto federal como los estatales, cuentan con una dependencia dedicada a la extracción y al tendido de la red de distribución; una vez hecha toda la inversión entregan a la iniciativa privada para su explotación un negocio en el cual tienen registrados a miles o millones de consumidores cautivos y a merced de los abusos por todos conocidos y padecidos. Entidades en las cuales están ubicadas embotelladoras ya sea refresqueras o cerveceras, padecen por la escases del líquido entregado con pagos mínimos a estas empresas. En las zonas rurales el temido y por fortuna rechazado por el gobierno entrante fracking, amenaza con provocar sequía sobre la miseria existente.

Los abusos y los cobros fraudulentos de las empresas concesionarias del servicio de agua potable y alcantarillado son alcanzados por los de la Comisión Federal de Electricidad. Ambos amenazan con cortes totales y no hay autoridad alguna para meterlos al orden. No hay forma de inconformarse porque el elefante blanco llamado Profeco señala no cuenta “con dientes” para actuar. Rebasaron ambas las quejas dirigidas a la telefónica propiedad de Carlos Slim, ex campeona en el registro de inconformidades. Se advierte, dentro de la ley, la presentación de un tercero para realizar los peritajes correspondientes y revisar así medidores y promedios de consumo, pero la Procuraduría Federal del Consumidor, la cual no hace gala ni de su nombre, carece de este personal y por lo tanto el peritaje lo realiza la empresa demandada y con ello se lleva el usuario un palmo de narices en su queja y lo más que pueden ofrecer es llegar a un arreglo de pago total en bonos chiquitos.

La venta de tierras a la iniciativa privada tiene en el presente un fuerte tufo de corrupción; las líneas aéreas no cumplen con los ordenamientos correspondientes y en los cuales se intenta proteger a los usuarios; los concesionarios de los aeropuertos no pagan Impuesto Predial; pese al registro de 4 mil 412 millones de pesos robados a través de fraudes cibernéticos a usuarios de la banca, no hay ningún responsable porque no existe en la legislación el ordenamiento para el castigo y la medida compensatoria y, en el colmo, unos reconocen errores, otros los justifican, los más solamente informan y dan cifras alarmantes sin aceptar responsabilidad alguna ¿y?

DE LOS PASILLOS

La historia del proyecto sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no terminará con la consulta pública y sus resultados, apenas sí se abrirá otra etapa en la cual habrán de conocerse un número mayor de intereses detrás de tal obra. Lo mismo se verá en las exigencias de los habitantes de Atenco que será muy cuestionada la recomendación sobre la construcción en Texcoco emitida por los asesores del Colegio de Pilotos y la OACI. El silencio del primer responsable, el señor Socavón, Gerardo Ruiz Esparza, tiene más significado que mil palabras, más aun cuando de su oficina partió la concesión por otros 30 años a los de Higa para operar la autopista Toluca-Naucalpan…

Ahora resulta son los brasileños los culpables de la paralización en el asunto de Odebrecht. Según Francisco Javier Acuña, presidente del INAI, a partir del 10 de octubre la PGR tiene 15 días hábiles para entregar la documentación solicitada haciendo hincapié en lo dicho por el ex procurador Raúl Cervantes al momento de renunciar: “la investigación está concluido y pronto habrá resultados de responsabilidades concretas”…

Meng Honwei, es a partir del pasado 7 de octubre ex presidente de Interpol. Fue detenido en su país natal, China, por presuntas violaciones en donde la corrupción ha tenido mucho que ver y así… ver para creer.

Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com

Esperamos sus comentarios al correo: Lilia_arellano@yahoo.com;

Facebook.com/Liliaarellanooficial – Twitter @Lilia_Arellano1

Disfruta de los programas que tenemos para ti en nuestro canal oficial de

Youtube.com/liliaarellano