“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Invalidó EPN el año de Carranza al dejar claro que sigue

vigente el de Hidalgo: tarugo el que deje algo”: Yo.

RR: Cortina de humo humana.

Desde el gabinete alimentó su célebre “cochinito”

Perredistas desesperados por tapar sus corruptelas

Da consulta sobre NAIM mayoría de edad ciudadana

Concesionarios aeroportuarios evaden el pago predial

Cancún y Cozumel, terminales generadoras de MMP

Rosario Robles cumplió una vez más, en su comparecencia, con las instrucciones recibidas. Sirvió su presencia y el escándalo generado sobre el desempeño de la función pública e inclusive lo relacionado con su vida personal, particularmente lo registrado a raíz de su “amistad” con Carlos Ahumada, de cortina de humo para bajarle el volumen a lo importante en la actualidad, en el presente, en la vida cotidiana de millones de mexicanos: la seguridad. Lo expuesto por los legisladores al comparecer Alfonso Navarrete Prida, y cuestionar su responsabilidad afecta no sólo la calificación al peñato a nivel nacional sino en los foros internacionales. Los indicios de corrupción de las Robles aún no llevados a juicio, no lograrán aliviar el dolor de quienes desconocen el destino final de sus hijos, de familiares y amigos, de aquellos imposibilitados de llegar a una tumba a llorar la partida de los suyos, tampoco devolverán capitales entregados a extorsionadores y mucho menos llevaran a los niños migrantes a los brazos de sus padres.

La historia de “cínica y corrupta”, calificativos lanzados por la diputada oaxaqueña del Partido del Trabajo, no se inicia en las Secretarías en las cuales fue titular, sino es anterior, desde su jefatura de gobierno en la capital de la República y ni que decir de su estancia como lideresa nacional del PRD. Justamente los del Sol Azteca intentan lanzar acusaciones sobre quien fue su abanderado y logró ubicarlos como segunda fuerza política nacional, señalando al patrocinio de la campaña por la presidencia como causante de los quebrantos y deudas a las cuales ahora se enfrenta. Sin embargo la realidad, el pasado, es completamente diferente y atañe, responsabiliza de manera directa a quien, sin rubor alguno, ha transitado ya por tres partidos políticos, ofertando lo que mejor sabe hacer: trampas y cochupos, además de prestarse a acciones reprobables desde todos los puntos de vista.

Carlos Navarrete, como dirigente de los perredistas, paso meses mortificado por limpiar lo que llamó “el cochinero de Rosario Robles”. Las cuentas, el manejo y el destino de los créditos solicitados por ella dejando como garantía los inmuebles de esas organización, les eran desconocidos y los comprobados, incomprensibles. Solicitó Navarrete a sus amigos contadores asesoría y ofreció contratación con pago millonario a quien lograra sacar adelante las cuentas para liberar a doña Rosario de responsabilidades. La petición la recibió de la jerarquía hospedada en Los Pinos y, presto como estuvo a llegar a cualquier tipo de negociación con los gobiernos en turno aún con los emanados de corrientes totalmente contrarias a los cuales posteriormente se aliarían, tenía como tarea dejar a RR fuera de todo cuestionamiento, tenía que seguir libre.

Así que, al escándalo sobre su relación con Ahumada, los dardos lanzados en contra de AMLO producto de esa necesidad de protegerse a sabiendas de lo imperdonable de los actos cometidos según el criterio del tabasqueño, se toparon con pared en los años posteriores y servirle a Peña Nieto le valió la entrada por la puerta grande al gabinete desde donde, como le reclamaron los legisladores, hizo lo que le vino en gana. Sus argumentos ahora hablan de violencia de género y sigue utilizando el ataque como arma de defensa al señalar de incumplimiento a la ASF al no hacer las denuncias correspondientes, al retar a la autoridad a “rascar hasta por debajo de la tierra”, al mostrarse ignorante e inocente ante un auditorio debidamente informado de los renglones ocultos de su administración en dos titularidades en donde la danza de los millones y la desaparición de éstos es escandalosa y reprochable.

Hablar de el lastre y la corrupción así como la pretendida impunidad la Robles, opacó los señalamientos duros y directos, acompañados de ejemplos, estadísticas, informes, números, reacciones y calificativos lanzados por los Senadores al titular de Gobernación quien, haciendo alarde de lealtad a toda prueba a su jefe EPN, lejos de lograr salvarlo de las críticas vertidas a diario, lo hundió aún más y a ello sigue contribuyendo el silencio del todavía titular del Ejecutivo Federal, por ahora invisible pero sin duda, meciendo la cuna con una mano y buscando la protección del Poder Judicial con la otra, con esa con la cual juró cumplir y hacer cumplir la Constitución, con la que se persigna y promete no joder a México.

¿CUÁNTOS SE IRÁN A VOLAR?

Incontables y desde diversos ángulos han surgido críticas de todos los tamaños sobre la consulta popular lanzada por AMLO a fin de saber, conocer, cumplir con la decisión adoptada, surgida de varios millones de mexicanos. Reiteran, quienes defienden a capa y espada la construcción de una nueva terminal aérea, la consulta no es legal y argumentan sobre los requisitos establecidos cuando éstos fueros autorizados, mismos que, en su criterio, no se cumplen. Y ¿cómo hacer uso de ellos si todavía no son gobierno?

Se saltan olímpicamente el hecho de tener que registrar, cualquiera que sea la decisión final producto de la encuesta, los números, la cantidad a aplicar en la continuación de las obras o en la adecuación de las otras terminales, en el Presupuesto de Egresos del año próximo, el que regirá durante el primer año del tabasqueño en la titularidad del Ejecutivo Federal. No puede esperarse se acepten a pie juntillas los números que quieran poner Hacienda y su titular tanto en entradas como en salidas de dinero de las arcas públicas, las ya no manejadas por ellos y seguramente se desea, si es verdad se mantiene un mínimo de tersa transición, las cifras debidamente consultadas y aprobadas por quien ocupará la responsabilidad en el manejo de los fondos públicos próximamente.

Por otra parte no parecen ocuparse, preocuparse, tomar en cuenta, están calificando como menores de edad a los ciudadanos, nos ven bajo una óptica en la cual no se admite se tengan conocimientos e información suficiente como para emitir opiniones importantes. Y, al autoritarismo demostrado al tomar una decisión de la envergadura de construir un aeropuerto con el costo y las dimensiones en tierra del ubicado en Texcoco, le dan la vuelta y aplican la imposición a quien nada tuvo que ver ni con los estudios iniciales, ni con los proyectos presentados ni con la autorización del considerado como “ideal”, bajo el criterio de un pequeño grupo, del contratante, del que ha hecho los pagos a proveedores sin necesidad de pasar por licitaciones, proveniente de manejadores de fondos bajo un criterio personal y sin importar se deje una estela de presunta corrupción en cada cheque emitido porque, finalmente, gran parte del dinero ya utilizado proviene de los depósitos de las Afores.

Cada vez que se mueven, cuando emiten opiniones surgidas de la afectación de intereses, logran hundir más y más a Peña Nieto y a su equipo cercano a quienes pretende seguir protegiendo utilizando a los integrantes de la Suprema Corte nombrados por ellos, es decir, los pendientes de pagar la deuda de haber ascendido a esa posición por dedazo presidencial y un buen ejemplo de lo anterior es nada más y nada menos el tal Medina Mora. Ya se verá cuantos amparos pueden extenderse y a nombre de quien o de quienes.

EVASIONES EN TERMINALES AÉREAS

Los aeropuertos concesionados a ASUR, son el mejor ejemplo de la evasión de impuestos llevada a cabo por estos grupos operadores y, si nos atenemos al flujo registrado en Cancún y con ello el dinero captado por los inversionistas al mando de Chico Pardo, les sobran ingresos para poder llevar a cabo esa liquidación. Son muchos años de evadir el pago, una de las exigencias llevadas a cabo con seriedad y en donde inclusive se otorgó un amparo al Ayuntamiento, se registró durante el mandato municipal de Carlos Cardin.

Magaly Achach también hizo alguna intentona frenada por entonces por el gobierno estatal. Francisco Alor mencionó, inclusive, la millonada adeudada pero, nos informan, un acuerdo entre el concesionario y el mandatario en turno hizo se guardara un total silencio. Cada uno de los usuarios del aeropuerto, los millones que, según informan llegan a la terminal cancunense, utilizan todos los servicios que presta el Ayuntamiento: basura, agua, luz, calles y avenidas, etcétera y quienes ganan millones son los concesionarios, a las autoridades y a los ciudadanos nos toca liquidar esta parte de servicios con destinatarios pero carentes de quienes contribuyan económicamente a la prestación.

Según informó en su momento la Sedena, en el país existen más de mil 200 pistas clandestinas y no se tienen ninguna estrategia para llevarlas al terreno legal de su utilización ya sin importar quien o quienes las construyeron a sabiendas, sin que se haga tal operación pública, fueron los necesitados de aterrizar de noche, de madrugada, fuera del alcance de los radares, es decir, los mafiosos. Las hay desde las operando en terracería hasta las construidas con un kilometraje con el cual se permiten el lujo de hacer despegar y aterrizar aeronaves de gran tamaño.

Están otros aeropuertos como el de Cozumel, al cual están obligados quienes tienen como destino los EU y proceden de Centro y Sudamérica a bajar, a registrarse, ahí cargan combustible y hacen sus respectivas liquidaciones. Ese punto ha sido el gran negocio de quienes aparecen como inversionistas y concesionarios tanto de surtir el combustible como de los servicios de la terminal y uno se pregunta ¿por qué no aparecen saturadas estas terminales como sucede en muchas otras de los EU? Una de las razones es la exigencia de liquidar gasolina y otros renglones en efectivo, difícilmente aceptan tarjetas de crédito, forma de pago y de operaciones utilizada por la mayoría de norteamericanos y canadienses o de europeos.

Una revisión a lo registrado y a todo lo detectado como grandes fallas, omisiones, incumplimientos tanto por parte de los concesionarios aeroportuarios como de las propias líneas aéreas es urgente y eso de pretender un tendido de alfombra roja de terminal a terminal para quienes nos visitan es una exigencia absurda. Conexiones entre aquellas dedicadas a vuelos particulares y las utilizadas para vuelos locales así como las dedicadas a cubrir rutas hacia el extranjero, también permiten a quienes las utilizan conocer nuestro país y eso es parte de la conectividad apropiada hasta ahora inexistente.

ANDANZAS CARIBEÑAS

O el atole se le está haciendo bolas al gobernador Carlos Manuel Joaquín González, o en verdad existen sentimientos inclinados más al odio y al resentimiento, los cuales tal vez debieran dirigirse directamente a Cozumel y no a toda la población a la cual le debe su llegada a la gubernatura pese a no conocer, palmo a palmo, como debiera, el territorio ocupado por Quintana Roo. Nada más en los últimos cuatro meses carga fuertes críticas por lo incompleto y los absurdos contemplados en una dizque Ley de Movilidad, ni que decir de la reforma para disminuir la residencia mínima de cinco años, medida aplicada en el pasado a quienes no habiendo nacido en la entidad pretenden gobernarla, la cual obviamente, lo incluía, dedicada a garantizarle el nombramiento de quien le venga en gana para ocupar la Fiscalía General Estatal.

Con lo de la movilidad no logró quedar bien ni con los taxistas, en donde se dicen disciplinados pero arrastran rencores por la corrupción imperante en las dependencias reguladoras del transporte, ni con los de las aplicaciones como Uber y otras. Ha sido sordo a la regulación y reglamentación tanto del Todo Incluido como de las rentas de particulares; no se le ha visto mover un solo dedo para lograr Fonatur se encargara de inmediato del reencarpetamiento del boulevard Kukulkán, menos aún lanza por lo menos una opinión con las adjudicaciones, concesiones o ventas de las playas públicas y ni que decir de lo registrado en Tajamar, en donde está en discusión la legalidad de las ventas a particulares. Desaparecieron como por arte de magia un par de miles de uniformados militares y no ha rendido cuentas sobre el monto total de las construcciones de vivienda y nada dice de las cantidades aportadas por la federación, por Sedena, por las entidades de la Península beneficiadas y a cuanto ascendieron las sumas sacadas de las arcas quintanarroenses.

Renuncias como la del titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la del Fiscal fueron vistas como un respiro en medio de tanta inseguridad pero, nadie esperaba la llegada de personajes con antecedentes como los que acompañan a don Jesús Alberto Capella, conocido por sus grandes inclinaciones a manejar conferencias de prensa, por hacer anuncios y captar reflectores, por saberse de sus relaciones con grupos surgidos de los mismos puntos en Tijuana, es decir, por su experiencia mediática alejada de resultados favorables en materia de seguridad y de combate a la delincuencia. Aceptar e imponer desde su despacho en Chetumal se diera el visto bueno o se llevara a los municipios a personal ligado de manera a las órdenes de Capella fue un insulto a los ediles y un riesgo más para los ciudadanos. A estas alturas y en ese renglón ya se sabe no deben ponerse todos los huevos en una canasta… se pudren parejo.

Algo no anda bien. El cumplimiento de la responsabilidad no es el esperado y mucho menos puede aceptarse la presencia de vice gobernadores como sucede con Juan de la Luz o darse anuencia al nepotismo con la llegada de su hija, su hermano y compinches acompañantes e integrantes de célebre y conocido clan Tepito. El o los votos no son cheques en blanco y eso seguramente ya lo debe haber visto el mandatario estatal al percatarse cayeron en un pozo los partidos integrantes de la alianza a la cual le debe el haber sido candidato y por lo tanto su llegada al poder.

