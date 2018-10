“Estado de los ESTADOS#, por Lilia Arellano

“Nuestro destino nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas”: H. Miller

Corrupción y deshonestidad en la SCT

Ruiz Esparza, resultó ser el “héroe” del Socavón

De 600 auditorías faltan por aclarar solo 57, dijo

Comparecencia plagada de críticas y reclamaciones

NAIM: “defienden un cínico negocio “transexenal”

Con EPN, descomposiciones en cielo, mar y tierra

Roo: Un año de residencia permite ser magistrado

Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al comparecer ante el pleno de la Cámara de Diputados, terminó de instalar la alfombra por la cual se pasean como víctimas y héroes los miembros del gabinete de Enrique Peña Nieto. Si Rosario Robles sostuvo “rásquenle por donde quieran, no hay nada que esconder”, el funcionario mexiquense no dudó en retar a ser auditado cuantas veces sea necesario y, para sorpresa de los presentes, sostuvo le han practicado 6 mil auditorías, cifra posteriormente reducida a más de 600, en ambas informaciones agregó tiene pendientes 57 sin mencionar si son estas sobre las que se fincan los calificativos de corrupción hacia la dependencia bajo su titularidad.

Para el compareciente lo importante es que todas las acciones emprendidas en la dependencia bajo su cargo están en las páginas de información, tienen acceso a ellas todos los mexicanos y son totalmente transparentes. “Toda la información es pública, buena o mala pero cien por ciento transparente”. Lo anterior resultó la respuesta mil veces repetida ante los señalamientos sobre la existencia de conflictos de interés, de negligencia, por lo compadrazgos detectados, las pérdidas económicas registradas en la cancelación de obras como el tren México-Querétaro, “la deshonestidad sigue ondeando en su equipo”, le reclamaron.

“La corrupción también mata”, señaló un legislador morenista, palabras a las cuales se sumaron otros diputados al exigirle una disculpa al pueblo de México por todos los daños provocados a su paso por la SCT. Es, le dijeron, el constructor de las “carreteras de la impunidad” y con su irresponsabilidad logró el surgimiento de las autodefensas carreteras. De ahí le cuestionaran: ¿Cuales son realmente las obras concluidas y cuáles y cuantas las pendientes? ¿A cuánto ascendió el ejercicio asignado, gastado, en el sexenio? Y, finalmente: ¿se considera culpable o inocente en el caso del socavón?

Lo inesperado resultó al ver a Ruíz Esparza asumir el papel de “héroe” refiriendo fue el único funcionario presente en el lugar de la desgracia, en atender a la familia, en entregarle la suma de dinero para los gastos médicos y funerario de los afectados y en ofrecer disculpas a los deudos. Más sorpresivo resultó escucharle afirmar no fue causa de muerte la caída del automóvil al socavón, otras fueron las causas y están debidamente aceptadas por las autoridades judiciales las cuales han cerrado el caso. Argumentó al respecto, no era tanta la profundidad como para causar la muerte de nadie. Lo anterior trajo a la memoria las palabras de Felipe Calderón cuando dictaminó sobre la muerte de la indígena de 79 años violada por uniformados: “falleció por gastritis y se le reventó una úlcera, no por el evento que dicen padeció”.

El NAIM fue parte del largo debate entre legisladores y el funcionario. Al respecto Ruíz Esparza habló de la determinación de Peña Nieto de ordenar su construcción después de 3 sexenios en los cuales no pudo concretarse ningún proyecto por conflictos sociales hoy superados puesto que no se toma ni un solo metro de los campesinos de los municipios de Atenco y Texcoco. Sobre el costo, señaló, sigue siendo de 13 mil 300 millones de dólares y es el tipo de cambio lo que ha modificado las cifras llevándolas de 165 a 285 mil millones de pesos y sobre la movilidad advirtió paso de 32 millones de pasajeros a 44 millones, lo cual hace peligrosas las operaciones.

Se dijo en el Pleno era cínica la defensa del proyecto del NAIM en Texcoco; son patéticos al pretender mantener un gran negocio transexenal en el cual participa Usted, Peña Nieto, Carlos Slim, los Hank, sus amigos, socios y cómplices, mismo que pretenden llevar a cabo utilizando el dinero de los impuestos de los mexicanos, de los ahorros de las Afores, generando deuda y por ello es importante se conozca también quienes son los dueños de todos los terrenos que conforman el espacio de la obra y cuál es su cotización presente, así como dejar claramente establecido como lograron hacerse de las tierras.

Hizo el funcionario hincapié en dos renglones con los cuales despertó una ira mucho mayor de los asistentes al recinto parlamentario. Sostuvo se han renovado 28 aeropuertos “gracias a la privatización” haciendo la aclaración de mantenerse tarifas mundiales en el precio de los pasajes y puntualizando en la obligación existente de los concesionarios de invertir en los aeropuertos. Lo anterior fue rechazado al exhibirse claramente el respaldo empresarial existente hacia esos grupos el cual los hace incrementar las áreas comerciales y presentarlas como renovaciones e inversiones, lo cual no significa mejoría en los servicios, sino mayores ingresos, en utilidades para esos cuantos.

Las obras fallidas del sexenio y señaladas por aglutinar malas planeaciones, pésimas resoluciones y el registro de corrupción y deshonestidad de mayor envergadura son, expusieron en la Tribuna, tres: el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, el tren México-Toluca y el México-Querétaro. Sobre la cancelación de la última obra mencionada Ruiz Esparza sostuvo fue una determinación de Hacienda por la designación y reajuste de recursos, haciendo de lado, eludiendo mencionar, la multa por pagar a las empresas Chinas al descubrirse el favoritismo hacia una de las constructoras del sexenio: HIGA, el favoritismo y los conflictos de interés.

Como no faltaron diputados del PRI y del Verde hablando de los atributos personales del titular de la SCT y alabando su gestión, felicitándolo y agradeciéndole la paciencia y la serenidad para escuchar tantos señalamientos “ofensivos” de quienes hoy dominan el recinto, al término de sus intervenciones lograron se aclarara por parte de los siguientes expositores “no somos paleros y cuando encontremos renglones para reconocerle no dude lo haremos”. Y, de los primeros, no se entendió la referencia sobre la existencia de 57 kilómetros que se recorren en 37 minutos a bordo de trenes eléctricos, mismos todavía no vistos.

Sobre la situación de las carreteras las reclamaciones fueron muchas al establecerse se transporta el 56 por ciento de la carga de productos y alimentos y se mueve un 97 por ciento de pasajeros y se encuentran en situaciones ruinosas, se anuncian reparaciones nunca terminadas, otros caminos han quedado prácticamente cancelados, los cobros son indebidos y la afirmación de Ruiz Esparza sobre la adjudicación a cientos de constructoras y no a unas cuantas porque “el compadrazgo es de dos” -con lo que esto quiera decir- provocó sonoras carcajadas, sumaron a las reclamaciones la inexistencia de paraderos y el baile de cifras erogadas disque para mejoras carreteras y la aceptación de diez proyectos con asociaciones públicas y privadas, quedó redondeado con la autorización de su dependencia para permitir la circulación de trailers de doble y triple remolque, causantes de muertes y, al respecto se habló del registro de 16 mil decesos por el mal estado carretero y la falta de auxilio vial para los usuarios.

No faltaron cartulinas con calificativos de todo tipo hacia el funcionario federal y breves tomas de tribuna así como enfrentamientos verbales entre los diputados federales.

DE LOS PASILLOS

Salió el peine sobre las bases seguidas para promover la iniciativa de reforma aprobada tanto por el Congreso local quintanarroense como por ocho de los once cabildos municipales, en la cual se elimina la residencia de 5 años para quien sea nombrado Fiscal General. Los antecedentes están en los requisitos para ser magistrado del TEQROO. Marcan: un año de residencia, diez de ejercicio como abogado, no tener antecedentes penales y contar con experiencia electoral. Se registraron 12 aspirantes quienes se presentaron este día ante la Comisión de Justicia del Senado y antes del 10 de diciembre ya debieron haber recibido el visto bueno quienes podrán estar en el cargo. Cinco años no son suficientes para pretender estar al tanto de todo lo concerniente al ejercicio de un cargo dentro de la función pública, siendo ésta de cualquier naturaleza. Un año es ridículo para conocer todos los antecedentes electorales, la conformación de los partidos, los antecedentes de sus representantes y líderes, movimientos del padrón, etcétera. O sea han sido, permanentemente, magistrados a modo, como lo será el Fiscal a no dudar, porque si no hubiera una designación, un compromiso ya hecho para nombrar a alguien en particular todo este movimiento provocador de muchas más críticas al gobierno de CMJG, no hubiese existido.

